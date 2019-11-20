DHA YURT BÜLTENİ - 13

Kazada ölen küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı

Adana'da komşuları U.Ş.'nin geri manevra yaptığı kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden Erol B. (6), toprağa verildi. Cenazede eşini ve çocuklarını terk edip, başkasıyla evlendiği öne sürülen Erol'un annesi Fatma K. (38), "Eşim beni başka erkeklere fuhuşa zorluyordu. Şu anda evli olduğum kişi de onlardan biri. Beni borcu karşılığında verdiö dedi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi 1975 Sokak'ta meydana geldi. Erol B., sokakta arkadaşlarıyla oynarken, komşuları U.Ş.'nin (45) geri manevra yaptığı kamyonun altında kaldı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, sürücü U.Ş.'yi gözaltına aldı. Küçük Erol'un ablası Hatice B. (14), "Annemiz olsaydı böyle olmazdı" diye gözyaşı döktü.

'NE ÇEKTİĞİMİ KİMSE BİLEMEZ'

Oğlunun ölüm haberini alan Fatma K., toprağa verilmiş olabileceğini düşünerek sabah saatlerinde Buruk Mezarlığı'na gelip, mezarını aramaya başladı. Çevredekilerden cenazenin gelmediğini öğrenince, "Oğlumu görmek istiyorum" diye bağıran Fatma K., "Benim ne çektiğimi kimse bilemez. Kimse benim konuşmama fırsat vermedi. Ben boşandım, boşanmak suç mu? Eski eşim beni başka erkeklerle fuhuşa zorluyordu. Şimdiki eşim, benim eski eşimin arkadaşıydı. Beraber çalışırken sürekli para alıyordu. Şimdiki eşim, 'Paramı vermezsen namusunu alırım' dedi. Bu adama beni resmen verdi. Mahallede oturan herkes benim şahidim. Sürekli evimize geliyordu. Beraber pikniğe gidiyorduk. Eşim beni onunla fuhuşa zorluyordu" dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu'nda baba Erol B. ile halası Fatma K., otopsisi tamamlanan küçük Erol'un cenazesini teslim aldı. Erol B.'nin cenazesi, ilk olarak baba evine, ardından Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze yıkandığı sırada kardeşini görmek isteyen Hatice B., "Erol'umu görmek istiyorum. Bırakın Erol'u göreyim" diyerek fenalık geçirdi.

Bu sırada mezarlığa gelen Erol B.'nin annesi Fatma K., "3 yıldır göremiyorum çocuklarımı. Sizde vicdan var mı? Ben kaç kez görmek istedim" diye bağırdı. Bu sırada Hatice B., annesine tepki göstererek, mezarlıktan ayrılmasını istedi. Genç kız yakınları tarafından sakinleştirilirken, anne de uzaktan cenazeyi takip etti. Kılınan cenaze namazı sonrası küçük Erol, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Halanın konuşması

Cenazenin teslim edilmesi

Baba ile halanın ağlaması

Halanın ağıtları

Cenazenin araca konması

Cenaze aracının gidişi

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Ölen Erol'un annesi ile röp.

Anneden detaylar

Annenin ağıtları

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Cenazenin anaçtan indirilmesi

Hala ile babanın ağlaması

Kızkardeş Hatice'nin ağlaması

Annenin feryadı

Kızkardeşi Hatice'nin bayılması

Annesine tepki göstermesi

Cenaze namazından görüntüler

Ölen Erol'un arkadaşlarının cenaze namazında görüntüleri

Kızkardeş Hatice'nin konuşması

BOYUT: 273 MB

BOYUT: 594 MB

BOYUT: 391 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK-Rüşan Anıl ATAR-Malik GÖDELİNER-Ceren BEGEÇ/ADANA,

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Bakan Kasapoğlu: Hiçbir gücün bizi durdurumayacağını dünyaya gösterdik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde askerimize olan desteğimiz, sporcularımızın o nazif selamı, onları ciddi anlamda empati ve muhabbetle kucaklamaları apayrı bir yer oluşturdu. ve bu anlamda askerimize olan selamımızla birlikte çok daha büyük bir gücü, çok daha büyük bir morali kazandık. ve ben şunu da ifade etmek istiyorum; ne askerimizin bölgeyi teröristlerden temizlemesine ne de sporcularımızın başarısına giden yolda bizi hiçbir gücün, hiçbir unsurun durduramayacağını, engelleyemeyeceğini de tüm dünyaya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, öncülüğünde ispat ettik" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Çanakkale'nin Biga ilçesine geldi. Bakan Kasapoğlu, Biga'nın Göktepe köyünde Biga Ticaret Borsası Hizmet Binası ve Zahireciler Sitesi Temel Atma törenine katıldı. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü (ÇOMÜ) Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Ticaret Borsası Başkanı Mesut Okyay, Biga ilçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

'TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ'

Temel atma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarından ardından kürsüye gelen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde son 17 yılda ülkemizin her alanda, sanayiden tarıma, tarımdan sağlığa, sağlıktan ekonomiye, spora kadar geldiği nokta hepimizin malumu. ve inşallah hem sahada hem masada kazanan ülke olmak konumumuzu ve bu şanlı bayrağı ilelebet muhafaza için, ilelebet dalgalandırmak için tıpkı bugüne kadar olduğu gibi yarının yönetici olan gençlerimizi de yarına güçlü daha donanımlı hazırlamamız adına tüm imkanlarımızı seferber edeceğizö dedi.

'MİLLİ TAKIMIMIZLA GURURLANDIK'

Sporun önemli bir olgu olduğunu ve sağlıklı bir toplum yapma açısından, zihnen ve bedenen daha güçlü olmak açısından, sporu yaygınlaştırmaları gerektiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Geçtiğimiz günlerde pek çok branşta sporcularımız bizim şanlı bayrağımızı dalgalandırdılar. Bizi gururlandırdılar. ve ben inşallah çok yakın gelecekte Bigamızdan, Çanakkalemizden nice şampiyonların da çıkacağına inanıyorum. Bu tesislerle, bu tesisleşmeyle bunu başarmamız mümkün. Milli takımımızla gururlandık. Diğer branşlardaki arkadaşlarımızla gururlandıkö diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK'

Bakan Kasaoğlu konuşmasının devamında, "Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde askerimize olan desteğimiz, sporcularımızın o nazif selamı, onları ciddi anlamda empati ve muhabbetle kucaklamaları apayrı bir yer oluşturdu. ve bu anlamda askerimize olan selamımızla birlikte çok daha büyük bir gücü, çok daha büyük bir morali kazandık. ve ben şunu da ifade etmek istiyorum. Ne askerimizin bölgeyi teröristlerden temizlemesine ne de sporcularımızın başarısına giden yolda bizi hiçbir gücün, hiçbir unsurun durduramayacağını, engelleyemeyeceğini de tüm dünyaya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, öncülüğünde ispat ettikö şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Biga Ticaret Borsası Hizmet Binası ve Zahireciler Sitesi'nin temeli atıldı.

ÇARŞI CAMİSİ YENİDEN İBADETE AÇILDI

Bakan Kasapoğlu daha sonra Biga ilçe merkezindeki Çarşı Camii'nin yeniden ibadete açılışına katıldı. İl Müftüsü Arif Gökce'nin dua ettiği açılışın ardından Bakan Kasapoğlu, camide öğle namazı kıldı. Vatandaşlara lokma dağıtan Bakan Kasapoğlu, Biga Gençlik Merkezi'nin açılış törenine geçti.

Görüntü Dökümü

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-Açılış töreninden genel ve detay görüntüler.

-Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklama görüntüsü.

-Dualar ile temel atma butonun basma görüntüsü

-Bakan Kasapoğlunun vatandaşa lokma dağıtması ve çarşı camii yeniden ibadete açılış töreninden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/BİGA(Çanakkale),

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Kapı tokmaklarının koleksiyonunu yapıyor

Nevşehir'in Uçhisar Beldesi'nde antikacı Mehmet Yoğuran (53), 35 yıldır kapı tokmaklarının koleksiyonunu yapıyor.

Geçmiş yıllarda kapılarda kullanılan tokmaklar, teknolojinin gelişmesiyle yerini zillere bıraktı. Uçhisar'da yaşayan antikacı Mehmet Yoğuran, kapı tokmaklarının koleksiyonunu yaparak, gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Mehmet Yoğuran, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turist gruplarının kapı tokmaklarına karşı yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Antikacı Yoğuran, kapı tokmak süslemelerinin inanç değerlerine göre farklı farklı yapıda olduğunu belirtti. Kapı tokmaklarının figürleri ile de oldukça dikkat çekici olduğunu ifade eden Yoğuran, Anadolu'da yaşayan Ermeni ve Rumların evlerinin kapılarının kartal, aslan ve insan figürlü olmasına karşın Müslümanlara ait evlerin kapıların tokmaklarında ise el, hilal ve lale başta olmak üzere değişik çiçek figürlerinin yoğun kullanıldığını kaydetti. Kapı tokmaklarının yerini zillerin aldığını ifade eden Yoğuran, "O dönemlerde tokmaklar bugünkü zilin yerine geçerdi. Anadolu'da bölgelere göre de oldukça farklı kapı tokmakları vardı. Kapı tokmaklarına Kapadokya bölgesini ziyaret için gelen yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor. Şu anda elimizde 40 tane değişik modelimiz var. Çoğu da zaten bu zil sistemi çıktıktan sonra sökülüp hurdaya verilmiş, çoğu da böyle kaybolmuş, hiç bilmediğimiz tokmaklar koleksiyonumuzda var. Bazen de böyle müzelerden değişik camilerden model alıp, tekrar bunları canlandırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Kapı tokmaklarından görüntü

-Mehmet Yoğuran ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,

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Jandarma komutanlığı yakınındaki şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı binası yakınına bırakılan şüpheli çanta, kontrolü olarak fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafet çıktı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı binasının arka caddesindeki çöp konteynerinin yanında şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, çantanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Görevli bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek çantayı kontrollü bir şekilde fünye bağlayarak patlattı. Çantadan kıyafet çıktı. Çanta ve içinden çıkan kıyafetler incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Şüpheli çantanın patlatılması sırasında çevredeki apartmanlarda oturanların cep telefonu kamerası ile balkon ve pencerelere çıkarak olayı görüntülemeye çalıştıkları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Güvenlik önlemleri

-Çantanın fünye ile patlatılması ve içinden çıkanlar

-Çevre binadakı meraklıların olayı görüntülemesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,