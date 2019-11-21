DHA YURT BÜLTENİ - 13

Caminin bağış parasını çalan şüpheli yakalandı

Kayseri'de caminin bağış kutusundan 350 lirayı çalarken güvenlik kamerasına yansıyan Y.E.S. (23), polis tarafından gözaltına alındı.

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Camii'nde imam odasında bulunan bağış kutusundan 350 lira, İbrahim Halilullah Camii'nde de kamera kayıt cihazı çalındı. Polis, hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık olayını Y.E.S'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Y.E.S., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde, çalınan güvenlik kamerası cihazı bulunarak, camiye teslim edildi. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının adliyeye sevk edilişi

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

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İzmir'de, gümrük kaçağı akıllı telefon operasyonu

İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 30 bin lira olan gümrük kaçağı 12 akıllı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, bir işletmede gümrük kaçağı akıllı telefonlar ve bunlara ait aparatlar satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese dün öğle saatlerinde yapılan baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan 12 akıllı telefon ve bunlara ait şarj aletleri ile kulaklıklar ele geçirildi.

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Ele geçirilen ürünlerden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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Diyarbakır'da 188 personelle gerçeği aratmayan tatbikat

Diyarbakır'da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) sızıntılarını önleme, depremde yıkıntılar arasında kalanların kurtarılmasına yönelik düzenlenen tatbikat, gerçeği aratmadı.

AFAD İl Müdürlüğü'nce, 188 personel ve 37 araçla afet müdahale tatbikatı düzenlendi. Jandarma , polis, sağlık, itfaiyenin yanı sıra 13 kurumun katıldığı tatbikatta, trafik kazalarına müdahale, KBRN sızıntılarına önleme, merdivenle yüksek kattan tahliye, deprem yıkıntıları arasına kurtarma, barınma hizmeti, hasar tespitleri çalışmaları sahada ekiplerce sergilendi. Tatbikatı için kurulan kriz masasına Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı başkanlık ederken, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile AFAD İl Müdürü Şükrü Kikizade gelişmeleri takip etti.

Tatbikatta senaryo gereği trafik kazasında yaralanan 2 kişi kurtarılırken, KBRN sızıntısını önlemek için ekipler müdahalede bulundu. AFAD ekiplerince deprem yıkıntıları arasında mahsur kalan kurtarılırken, sağlık görevlileri ise yıkıntı arasında kalanların yakınlarıyla ilgilendi. 1,5 saat süren tatbikat gerçeği aratmadı.

AFAD Saha Araştırmacısı ve Tatbikat Koordinatörü Akşit Dayı, tatbikatı 7 olay üzerinde yaptıklarını belirterek, tatbikatı kentteki kurumlarla ortak düzenlediklerini söyledi. Dayı, "Tatbikatımızda 7 enjeksiyon kullanıldı. Trafik kazası, KBRN sızıntılarına müdahale, üst katlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılması, depremde yıkıntılar arasında kalanların kurtarılması, afetlerden sonra meydana gelecek hasar onarım, afetzedelerin beslenme, barınma hizmetlerini sunmanın yanı sıra Türk Kızılay tarafından çadırlar kuruldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Nükleer sızını tatbikatından görüntü

-Kriz masaından görüntü

-Yaralılar

-Afed ve umke ekiplerinin müdahaleleri

-Ambulanslardan görüntü

-İtfaye'nin yangına müdahalesi

-Binada mahsur kalanların kurtarılması

-Depremde sinir krizi geçirenler ve jandarma ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler

-Açıklamalar

Haber- Kamera: Selim KAYA- Rihan ALP/ DİYARBAKIR,

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Fethiye'de kitabını alan sahile koştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 'Fethiye Okuyor' etkinliğinde, öğrenciler ve aileleri, kitaplarını alıp sahile koştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem öğrenmeleri için çeşitli programlar hazırladı. Bu kapsamda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Fethiye okuyor' kitap okuma etkinliği düzenlendi. Fethiye 3'üncü Etap Sahil Bandındaki etkinliğe, katılım yoğun oldu. Anne- babaların yanı sıra dede ve nineler de etkinliğe katılınca güzel görüntüler oluştu. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya , "Yoğun ders dönemi arasında dinlenip, çeşitli faaliyetlere katılarak sosyalleşmesi planlanan öğrenciler için bakanlığımız ve il müdürlüğümüz tarafından ara tatil etkinlikler programı hazırlandı. Bu program; doğa yürüyüşü, kitap okuma, sinema izleme ve çeşitli sportif faaliyetlerden oluşmaktadır" dedi.

Görüntü Dökümü

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Okuma etkinliği havadan drone görüntüsü

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya röp

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

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GAMOB: Mühendisi kurtarma çalışmalarında koordinasyon zafiyeti var

Gaziantep'te cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi ile enkaz altında kalan ve 33 saat sonra cansız bedenine ulaşılan mühendis Korkut Küçükcan için Gaziantep Akademik Meslek Odaları Birliği (GAMOB) tarafından basın toplantısı düzenlendi. GAMOB Başkanı Ramazan Sürücü, Küçükcan'ı bulmak için başlatılan arama çalışmalarında afet ve kriz koordinasyonu konusundaki zafiyetin gözler önüne serildiğini söyledi.

Akkent Mahallesi 'nde yapımı devam eden cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan ahşap iskele, Perşembe günü çöktü. Bu sırada güçlendirme projesi kapsamında ölçü almak için inşaatta bulunan mühendis Korkut Küçükcan, enkaz altında kaldı. Başlatılan çalışmalarda 33 saat sonra Küçükcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

'ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA ZAFİYET VARDI'

Olayın ardından enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ı bulmak için başlatılan arama çalışmalarında afet ve kriz koordinasyonu konusunda zafiyet olduğunu iddia eden Sürücü, şöyle devam etti:

Kurtarma çalışmaları sırasında; Türkiye 'nin afet ve kriz koordinasyonu konusundaki zafiyeti bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Afet alanına çok sayıda ekip gelmiş ve pek çok inşaat firması iş makinesi ve kalıp-iskele işçileriyle çalışmaları desteklemiş olsa da, koordinasyonun yeterli olmadığı görülmüştür. Bu noktada Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonuyla, ildeki üniversiteler, akademik meslek örgütleri, gönüllü kuruluşlar ve kişiler acilen bir araya gelerek kriz yönetimi konusunda bir eylem planı hazırlamalıdır. Kriz masasını kriz gerçekleştikten sonra kurmak bir anlam taşımamaktadır, kriz masası her an kurulabilecek nitelikte hazırlıklı olmak durumundadır. Mevzuatta bir yapının ortaya nasıl çıkarılacağı adım adım ve ayrıntılı bir şekilde tarif edilmesine rağmen, Akkent Camii örneğinde de gördüğümüz üzere teknik ve hukuki süreçlere uyulmamıştır. Birçok kamu idaresi cami, sosyal tesis gibi yapıların inşasında benzer hataları tekrarlamaktadır."

Görüntü Dökümü

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Toplantıya katılanlar

Ramazan Sürücü'nün konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA

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