DHA YURT BÜLTENİ-13

SGK'nın 5 milyon lira zarara uğratması ile ilgili soruşturma genişliyor

Tekirdağ merkezli 3 ilde, hasta olmayanlara ilaç yazarak ve rapor düzenleyerek SGK'yı 5 milyon liradan fazla zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilerden biri daha bugün yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüpheli halen aranırken, aralarında doktor ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 46 kişi dün gözaltına alınmıştı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçesi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibi sonunda, hasta olmayan kişilere farklı tanılar konularak, piyasa değeri yüksek olan ilaçlar yazıldığı ve para karşılığı sağlık raporu verildiği belirlendi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli doktor ve çalışanlar ile eczacı kalfalarının da aralarında bulunduğu şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin, malulen emeklilik, ÖTV indirimi ve engelli bakım parası gibi nedenlerle sağlık raporu isteyenlere, engel oranını yüzde 80 gösteren rapor düzenledikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin de hasta temini için aracılık ettiği, para alışverişinin bu aracılar ile yapıldığı, olmayan hastalar adına reçete düzenlenerek SGK'nın 5 milyon liradan fazla zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen 49 gözaltı kararı üzerine Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonla 46 şüpheli dün gözaltına alındı. Şüpheliler, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, firari 1 şüpheli de bugün yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüpheli ise halen aranıyor.

ÇETEDEKİ DOKGTOR TAYİN EDİLMİŞ

Şüphelilerin, 'rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve kamu zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarından sorguları sürerken yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli nöroloji uzmanı doktor A.E.'nin daha önce bakanlık müfettişleri tarafından yapılan soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükçekmece Devlet Hastanesi'ne tayin edildiği öğrenildi. Başsavcılık, doktor A.E.'nin daha önce görev yaptığı yerlerle ilgili çalışma başlattı.

Çetenin çalışma şeklinin de deşifre edilmeye başlandığı soruşturmada, çetenin kurduğu ağlarla, Türkiye genelinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Çetenin para karşılığı verdiği sağlık raporlarında engel durumlarını yüzde 80 gösterdiği saptandı. Özellikle yaşlılara hasta olmadıkları halde piyasa değeri yüksek ilaçların kullanılması gereken hastalık teşhisi konulduğu ve her biri 5 bin lira civarında olan ilaçların, devletten temin edilip İstanbul'da el altından satıldığı ortaya çıktı.

Engellilerin ÖTV'siz araç almaları için gerekli olan raporları da temin eden çete üyelerinin düzenlediği sahte raporlarla alınan araçların izini süren savcılık, sahte rapor ile malulen emekli olan ve engelli bakım maaşı alanları tespit etmeye çalışıyor.

Savcılığın elde edilen bilgiler doğrultusunda ikinci bir operasyona hazırlandığı, yeni gözaltılar olabileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüpheliler polis eşliğinde

Şüphelilerin hastane çıkışı

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden detaylar

Çerkezköy adliyesinden detaylar

Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

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Kayseri'de beton mikseri, halk otobüsü ile çarpıştı: 14 yaralı

KAYSERİ'de beton mikseri ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi, Osman Özcan Caddesi'nde kavşakta meydana geldi. Muharrem Aydemir yönetimindeki 27 AJE 35 plakalı beton mikseri, trafik ışığı bulunmayan kavşakta Ali Can Atan'ın kullandığı 38 AB 206 plakalı halk otobüsüne yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan otobüste 14 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve polis ekipleri tarafından otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden detaylar

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Diğer detaylar

Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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ATM önünde kalp krizinden öldü

KÜTAHYA'da Süleyman Efekgil (48) para çekmek için gittiği bir bankanın ATM cihazı merdiveninde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ali Paşa Mahallesi Zafer Meydanı'nda gece 01.30 sıralarında bulunan bir bankanın otomatik para çekme makinesi önünde hareketsiz biri olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleriyle birlikte gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Süleyman Efekgil'in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü sanılan Efekgil, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğittim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis, MOBESE görüntülerinde yaya olarak Zafer Meydanı'dan ATM cihazı önüne gelerek bir süre işlem yaptıktan sonra yere yığıldığı tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Kalp krizi geçiren Süleyman Efekgil

-Sağlık ve polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Süleyman Efekgil'in cenaze aracına taşınması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Mahkümların ürettiği çiğ köfteye yoğun talep

KIRIKKALE'deki Keskin Açık Cezaevi'nde 2,5 yıl önce kurulan atölyede 8 mahkümun farklı illerden getirilen malzemeler ile ürettiği çiğ köfte setleri yoğun ilgi gördü. 3 vardiya şeklinde ayda her biri 550 gram olan yaklaşık 30 bin paket üretilen çiğ köfte setleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerinin satış noktalarına gönderiliyor.

Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumu yönetimi, mahkumların meslek sahibi olması amacıyla başlatılan proje kapsamında 2,5 yıl önce 'çiğ köfte atölyesi' kurdu. 20 bin liraya kurulan atölyede 8 mahküm, Türkiye'nin farklı illerinden gelen, bulgur, isot, salça, pul biber ve toz biberi ile çiğ köfte üretmeye başladı. 8 mahkümum ilk yıllarda ürettiği ayda her biri 550 gram ağırlığında olan yaklaşık 2 bin paket çiğ köfte, Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerinin satış noktalarına gönderildi. Mahkümların ürettiği çiğ köfteye günden güne talep artınca, 8 mahkum 3 vardiya şeklinde çalışmaya başladı. Mahkumların, şu anda ayda yaklaşık 30 bin paket ürettiği çiğ köfte setleri, 120 cezaevinin satış noktalarına gönderiliyor.

'ÇİĞ KÖFTEDE AÇIK OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Keskin Açık Ceza infaz Kurumu Müdürü Veysel Aydemir, ceza infaz kurumlarının hükümlülerin meslek sahibi olabilmesi için 20 yılı aşkın süredir projeler geliştirdiklerini belirterek, "Keskin Açık Cezaevimizde de bir süredir çeşitli iş kollarında faaliyetler var. 2,5 yıl önce yaptığımız çalışmada çiğ köftede bir açık olduğunu gözlemledik. Hemen faaliyete başladık ve kurduğumuz atölyede hazır çiğ köfteler üretmeye başladık" dedi.

'120 CEZAEVİNE GÖNDERİYORUZ'

Müdür Aydemir, proje kapsamında kurdukları atölyede 8 hükümlünün çalıştığını, belli bir oranda kendi harçlıklarını çıkardığını kaydetti. Çalışanların hem kendi ailelerine hem de devletin ekonomisine fayda sağladığını kaydeden Aydemir, "Çiğ köfte seti içerisinde bulunan biberler ve salçalar, yurdun çeşitli bölgelerinden en kaliteli ürünler olarak seçiliyor. Poşetleri ve karton kutuları hazırladık, bunları el değmeden koyacağımız makineleri temin edip bu işe başladık. Aylık olarak üretimimiz yaklaşık 25 bin ile 30 bin paket arasında. Kurallara, hijyene uygun bir şekilde paketlemesinin yapılması, yurdun çeşitli bölgelerine dağıtılmasını sağlıyoruz. Yaklaşık olarak 120 cezaevine gönderiyoruz" diye konuştu.

Müdür Aydemir, mahkümların ürettiği çiğ köftelere taleplerin çok güzel olduğunu belirterek, "Ceza infaz Kurumlarına gelen insanların, geldikten sonra yargıları değişmekte. Buralardaki atölyeleri gördükten sonra, dışarı çıktıkları zaman kendilerinin ayrıca bir meslekleri olmaktadır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ceza evinden görüntü

-Çiğ köfte atölyesinin dışından görüntü

-Gardiyanların malzemeleri kontrolü

-Gardiyanın malzeme hakkında bilgi vermesi

-Mahkumların çalışmalarından görüntüler

-Kurum Müdürü Veysel Demir'in konuşması

-Paketlerin araca yüklenmesi

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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Adana'da Engelliler Günü kutlandı

ADANA'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli çocuk ve gençlerin gösterileriyle kutlandı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Bahadır Ceyhanlı, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya, kent protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve engelliler katıldı. Törende konuşan Ali Duran Karakaya, engellilerin sorunlarına yönelik farkındalık yaratma çalışmalarında eksiklikler olduğunu belirterek, "Gelin hep birlikte günleri, ayları bir tarafa bırakalım, farkındalık oluşturalım. Farkında olduğumuz tüm sorunlar ortadan kalkar. Demek ki bir yerde eksik yapıyoruz. Biz dezavantajlı bireylerle ilgili sokakta, caddede, sosyal alanlarda yeteri kadar farkında değiliz. Bugün seçilmişler, atanmışlar, sivil toplum kuruluşları adına bir milat olsun. Adana'da 2020 yılını dezavantajlı bireyler için farkındalık yılı ilan edelimö dedi.

Vali Mahmut Demirtaş ise engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve onları sosyal hayatın bir parçası kılmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Engelli kimlik kartı sahibi 55 bin 308 vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz. Engelli kardeşlerimize yönelik ilimizde yürüttüğümüz çalışmaların başında, engelli evde bakım yardımı geliyor. Bununla birlikte kimsesiz olan ve engelli bakım merkezlerinde yatılı kalan vatandaşlarımız için de bakım ücreti ödeniyor. Ayrıca yaşlı ve engelli kardeşlerimiz, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor. "

Konuşmaların ardından engelli genç ve çocuklar halk oyunu oynayıp bando gösterisi yaptı. Gösteriler, grubun Uğur Mumcu Meydanı'na yürüyüp gökyüzüne güvercin uçurmasıyla son buldu.

Görüntü Dökümü

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Törene katılan protokol ve kalabalık

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Vali Mahmut Demirtaş'ın konuşması

Engelli gençlerin halk oyunları gösterisi

Engelli bandosunun gösterisi

Detaylar

SÜRE: 01'39" BOYUT: 183 MB

Haber: Nuri PİR-Kamera: Ceren BEGEÇ/ADANA,

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Engelleri fotoğrafladı

ATATÜRK Üniversitesi öğretim görevlisi Ayşe Özdemir, engellilerin günlük yaşamdaki engellerini fotoğrafladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Merkezi 'Farketmek Elimizde, Farkında mısınız? sloganıyla sergi düzenledi. Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü öğretim görevlisi Ayşe Özdemir'in 40 fotoğrafının yeraldığı sergiye Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nihat Yatkın, Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, Toplumsal Duyarlılık Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Rektörlük Kültür Merkezi salonundaki sergide fotoğraflarını anlatan Ayşe Özdemir, "Çevremizde her gün gördüğümüz dikkat etmediğimiz engellere farkındalık oluşturmak istedik. Bu fotoğraflar davetlilerin bilinçlerinde yer alacak" dedi.

Fotoğrafların fiziksel engelleri yansıtması bakımından engellilerin sorunlarına tercüman olduğunu vurgulayan Sakatlar Derneği Başkanı Sadullah Efe, "Bunlar bizim günlük yaşamda karşılaştığımız sıkıntılar. Bunların resmedilmesi çok anlamlı. Şehir mobilyalarının sağlıklı insanlara göre dizaynının burda bir kez daha görmüş olduk. İnşallah bu sergiden gerekli dersler alınır" diye konuştu.

Toplumun duyarlı olduğu konularda çalışmalar yaptıklarını belirten Toplumsal Duyarlılık Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle fotoğraf sergisini düzenlediklerini söyledi. Görselliğin çok dikkat çekici ve etkili olduğu için fotoğraf sergisini planladıklarını ifade eden Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü, şunları söyledi:

"Görsel hafızada bazı şeyler net olarak kazınabilir. Hepimiz şehrimizdeki günlük hayatta karşılaşılan engelleri görüyoruz ama dikkat çekmiyor. Bizim arzumuz bunlara dikkat çekmek. Engelli bireylerin hayıtını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılıyor olsa da henüz bu istediğimiz seviyeye gelmiş değil. Hem ülkemizde hem de dünyada artık engelin çevreden kaynaklı sorunlar olduğu da kabul görmüş bir gerçektir."

Öğretim görevlisi Ayşe Özdemir, 40 fotoğraftan oluşan sergisine gelen engellileri gezdirerek, yaptığı çalışma hakkında bilgi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fotoğraf sergisinden genel görüntü

-Sergiyi gezenler

-Ayşe Özdemir'le röp

-Serginin açılması ve sergiyi gezenler

-Sadullaf Efe ile röp

-Sergiden genel ve detaylar

-Ayşe Özdemir'in engellilere sergiyi gezdirmesi

-Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü ile röp

-Sergiden detaylar

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Diyarbakır'da engellilerden farkındalık yürüyüşü

Diyarbakır'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, davul zurna eşliğinde farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla '1 gün değil, 365 gün engelsiz' sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde toplanan engelliler, valilik karşısında bulunan Anıt Park'a kadar davul zurna eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşları, Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çelenk sunumunun ardından açıklamada bulunan 6 Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün kutlama değil, farkındalık günü olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Karataş, "Sosyal devlet olmanın gereği vatandaşlarımızın sosyal istihdam ve ekonomik anlamda ihtiyaçlarını gidermektir. Son 15 yıl içerisinde sosyal devlet olmanın gereğinin sonuna kadar yerine getirildiğini düşünüyorum. Eğitimde istihdamda sosyal ve ekonomik anlamda ciddi kazanım elde eden engellilerimiz bugün evde bakım hizmetleri, engelli maaşları son 10 yıl içerisinde hükümetimizin yapmış olduğu önemli bir istihdam atağıyla sosyal hayata kazanımı noktasında önemli kazanımlar elde etmiştir" dedi.

Diyarbakır Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Özmez, sadece bir gün değil yılın 365 gününde de hatırlanmaları gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Yaşar Kemal caddesinde yürüyüşün start alması

Kortejin Anıt parka varması

İstiklal marşının okunması

Atatürk Anıtına çelenk bırakılması

Mehmet Akif karakaş'ın konuşması

Faruk Özmez'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber Selim KAYA- Kamera: Rihan ALP/DİYARBAKIR,