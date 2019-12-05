DHA YURT BÜLTENİ - 13

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (6)

KATİL ZANLISINI TAN TANIYIP, ADIM ADIM TAKİP ETMİŞ

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'u, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinden tanıyıp, polise ihbar eden esnaf Alpay Taşçı, DHA'ya konuştu.

Katil zanlısını, sosyal medyadan gördüğü fotoğraftan tanıdığını, takip etmeye başladığını, bu sırada polise ihbarda bulunduğunu anlatan Alpay Taşçı, "Sosyal medyada şahsın resmini gördüm. İş yerimin önünden geçen biri dikkatimi çekti. Baktım sosyal medyadaki fotoğrafa benziyor. İş yerimin bitişiğindeki lokantaya girdiğini gördüm. Lokantaya gidip, parasının olmadığını söyleyip, yemek istemiş. Vermemişler. Dışarı çıkınca takibe başladım. Bir taraftan da 155'i arayarak polise ihbarda bulundum. Ekip göndereceklerini söylediler. Yürüyerek peşinden gittim. Sürekli etrafına bakıyordu, kaçmak için hızlandığı sırada çevredeki vatandaşların da yardımıyla yakaladık. O esnada polis de gelmişti. Polis otosuna bindirilip, götürüldü" dedi.

'DUYARLI OLMAMIZ LAZIM'

Taşçı, herkesin bu gibi konularda duyarlı davranması gerektiğini belirterek, "İnsanlar bir olay görüyor, duyarsız davranıyor. 'Banane olan olmuş' diyor. Aslında böyle olmamak lazım. Bu annemiz, kardeşimiz olabilir. Benim de başıma gelebilir. Kadın öldürmek bir terördür. Televizyonu açıyoruz her gün kadın cinayeti görüyoruz. Bunu durdurmak yine bizim elimizde. Emniyet güçleri yardım ediyor, hangisine koşsun. Olay bir değil, iki değil. Toplum olarak bizim de duyarlı olmamız lazım" diye konuştu.

LOKANTAYA GİDİP YEMEK İSTEMİŞ

Katil zanlısının lokantasına gelerek yemek istediğini söyleyen Tarık Bilgihan da "Olay günü, akşam saatlerinde lokantaya geldi, elinde bir kağıt vardı. 'Bu numaraya ulaşamadım, param vardı, şu an yok. Bana ekmek içi döner verir misin? Cezaevinden yeni çıktım param yok' dedi. Ben de 'Burada işçiyim veremem' dedim. Dün yine geldi, yemek istedi. Ben yemek vermeyince, buradan çıktı. O sırada yan tarafta işyeri olan arkadaşımız geldi, şahsı katil zanlısına benzediğini, sosyal medyada fotoğraftaki kişinin o olduğun söyledi. Arkadaşımız kendisini takip ederek gitti, sonra yakalandı" diye konuştu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ceren Özdemir'İn öldürülmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Katil zanlısının yakalandığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar etmiştir. Şüpheli Ö.A.'ya, 2005 yılında işlemiş olduğu 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir. 15/08/2005'ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, 'Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği' hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na alınmıştır. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumları, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlardır. Hükümlünün 01/12/2019 günü saat 00.15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup; Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ceren Özdemir'in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak titizlikle devam edilmekte olup; gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir."

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anonsu

-Alpay Taşçı ile röportaj

-Tarık Bİlgihan ile röportaj

Haber: Nedim KOVAN Kamera: Mustafa KIRLAK

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6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da bulundu (2)

ANNESİ TESLİM ALDI

Bilecik'teki evinden 6 gün önce "Okula gidiyorum" diye ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve dün Adana'da polisin yaptığı çalışma sonucu tarım işçisi Gökhan K.'nin (31) evinde bulunan G.T. (15), bugün Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana'ya gelen annesi Muazzez T.'ye teslim edildi. Kızını teslim alan anne çocuk şubeden çıkarken soruları yanıtsız bıraktı. Daha sonra G.T. ve annesi kendilerini bekleyen araca binerek, kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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Annenin görüntüsü

Karakola girmesi

Karakol tabelası

KAnne ile kızının karakoldan çıkışı

Araca binmeleri

Aracın gidişi

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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Osmaniye'de 5 milyon dolarlık 'selenyum' ele geçirildi

Osmaniye'de jandarma ekipleri, satışa hazır piyasa değeri yaklaşık 5 milyon dolar olan 475 gram 'selenyum 74' adlı kimyasal madde ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Osmaniye'ye, uçak roket malzemesi, cam, plastik üretimi ile kalp ve kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan 'selenyum 74' isimli kimyasal madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Yolcu otobüsü ile kente gelen ve takip edilen S.C.,. Kurtuluş Mahallesi'nde İ.B. ile irtibata geçtiği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yanında bulunan valizde yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 5 milyon dolar olduğu değerlendirilen 475 gram ağırlığında selenyum maddesi ele geçirildi. Madde, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na analiz yapılmak üzere teslim edildi. Elementel Analiz Laboratuvarında X-lşını Floresans Spektrometresi ile yapılan analiz neticesinde maddenin, saf selenyum olduğu belirlendi. Şüpheliler S.C. ve İ.B. hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen selenyum maddesi çanta içerisinde

-Cam şişenin masa üstünde görüntüsü

-Selenyum maddesinin masa üstünde kağıt sütüne dökülmüş hali

-Kağıt huni içinde selenyum maddesi

(Görüntüler fotoğraflardan derlendi)

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

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Üniversiteliler, minik yürekleri sevindirdi

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarında eğitim gören çocuklarla bir araya geldi. Üniversite öğrencileri palyaço olup, minik yürekleri hem eğlendirdi, hem de kırtasiye malzemesi hediye ederek yüzlerini güldürdü.

Kentte birçok faaliyete imza atan Muş Kültürü Derneği, MŞÜ öğrencilerinden oluşan gönüllü grup ile birlikte, 'Minik Yürekleri Sevindir' projesi kapsamında köy okullarını ziyaret ederek, öğrencileri sevindiriyor. En son merkeze 40 kilometre mesafedeki Karameşe İlkokulu'nu ziyaret eden grup, burada palyaço kıyafeti giyip öğrencileri hem eğlendirdi, hem yüzlerini boyadı, hem de onlara hikaye kitabı ve kalem seti dağıttı. Mutluluğu gözlerinden okunan öğrenciler, doyasıya eğlenceli bir gün geçirdi. Grupla birlikte okula gelen Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de okul girişine şirinler karakterlerinin yer aldığı bir figür çizdi.

Projenin ana temasının çocukları sevindirmek olduğunu bildiren Muş Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bayrak, "Özellikle merkeze ve ilçelerimize bağlı köy ilkokullarını seçtik. Üniversite öğrencilerimizden oluşan gönüllü müteşebbisimizle birlikte ve onların desteği ile bu tür etkinlikleri geçekleştiriyoruz. Bugün Karameşe köy okulumuza geldik, çocuklarımızla buluştuk. Onlara gelirken kırtasiye malzemelerinden oluşan çeşitli hediyeler getirdik. Palyaço ekibimizle oyunlar oynadılar. Proje kapsamında bugüne kadar 5 okul var. Biz ekip olarak projeyi uygularken, hiçbir hava şartını gözetmedik. Kış ayındayız, buna rağmen öğrencilerimize her koşullarda ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Çocukların gözlerinde gördüğü ışıktan mutluluk duyduğunu aktaran üniversiteli Seçil Özkan ise "Bu çocukların gözlerindeki ışığı görünce çok mutlu oldum. Onların yüzlerini boyayıp, hediyeler dağıttık. Onların kalplerinin sıcaklığını hissettim. Onlar için ilk kez palyaço kıyafeti giyerek etkinlik yaptım. Çocuklarımız ilk defe palyaço ile buluştu. Benim için çok güzel bir duygu oldu. Hava çok soğuktu normalde buraya gelene kadar, çok uzun yol kat ettik ama çocuklardaki bu sevgiyi, sıcaklığı alınca inanılmaz bir güzellik yaşadık" diye konuştu.

Karameşe İlkokulu'nda eğitim gören minik öğrencilerden Esra Sönmez de ağabey ve ablalarının kendilerine silgi, açacak, kalem, boya dağıtarak, oyun oynadıklarını söyledi. İlk defa palyaço gördüğünü anlatan Sönmez, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Minik öğrencilerin balonlarla oyun oynaması

-Öğrencilerin oyun oynaması

-Palyaço ve öğrencilerin çocukların yüzünü boyaması

-Çocuklara hediyeler dağıtılması

-Genel detaylar

-Muş Kültürü Derneği Başkanı Ufuk Bayrak ile röp.

-Üniversite öğrencisi Seçil Özkan ile röp.

-İlkokul öğrencisi Esra Sönmez ile röp.

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,

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