DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-13

6 saat önce

Abant'ta karantinaya alınan atların sahiplerinde 'ruam' bulgusuna rastlanmadı Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda, gezilerde kullanılan atlardan 8'ine yönelik 'ruam' hastalığı şüphesiyle karantina uygulanmasının ardından atların sahiplerine de hastalık şüphesi ile kan...

DHA YURT BÜLTENİ-13, System.String[]

Abant'ta karantinaya alınan atların sahiplerinde 'ruam' bulgusuna rastlanmadı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda, gezilerde kullanılan atlardan 8'ine yönelik 'ruam' hastalığı şüphesiyle karantina uygulanmasının ardından atların sahiplerine de hastalık şüphesi ile kan testi yapıldı. Yapılan testin sonucuna göre at sahibi 8 kişide 'ruam' bulgusuna rastlanmadı.

Bolu'nun doğa harikası, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı'nda 83 at üzerinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kontroller kapsamında, çarşamba günü 'ruam' kontrolü yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yapılan kontrollerde 8 atta 'ruam' hastalığı olabileceğinden şüphelenildi. Atlardan örnek alınarak, Ankara'ya araştırma merkezine gönderildi. Hastalık şüphesi bulunan 8 at ise karantinaya alındı. Atlardan alınan numunelerle kan testinin hastalık olup olmadığı yönünde sonuçları beklenirken, atların karantinası 5'inci gününde de sürdü. Test sonuçlarının çıkmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.

ATLARIN SAHİPLERİNDE HASTALIK ÇIKMADI

Öte yandan hastalık şüphesi bulunan 8 atın sahibi ve bakımını üstlenen 8 kişiye de Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kan testi yapıldı. Yapılan testlerde enfeksiyon lehine bulgu tespit edilemediği öğrenildi. Atların sahibi olan 8 kişiye 1 ay boyunca vücutlarında beze çıkması veya ateşlerinin yükselmesi gibi durumlarda en yakın hastaneye başvurmaları gerektiği bildirildi.

Görüntü dökümü

-Güncel görüntü ve anons

-Dün geçilen ve arşiv görüntülerle

Murat KÜÇÜK/BOLU,

=======================

Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (5)

TANIK: DUVARDAN ATLARKEN GÖRDÜM

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaralayan Özgür Arduç'un yargılanması sürüyor. Ceren Özdemir'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir'i dinleyen mahkeme heyeti, 10 dakikalık aranın ardından duruşmaya tanık ifadeleriyle devam etti. Dava dosyasında yer alan 6 tanıktan S.B., katil zanlısının kaçtığını görmeleri üzerine durumu polise anlattıklarını belirterek, "Olaydan sonra kendisini duvardan atlarken gördüm. Bize doğru baktı. Merdivenlerden aşağı kaçtı. Etraftan kimse gelmeyince gittik, polis ekiplerini gördüm anlattım. Sonradan öğrendik ki cinayeti o işlemiş" dedi.

HABER: ORDU/

======================

Muhtar ve oğluna kaçak içki baskını

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Sarıkız köyü muhtarı S.D. ve oğlu V.D., kaçak içki üreterek piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp, mahkemece serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları araştırmada, Sarıkız köyü muhtarı S.D.'nin evinin alt katını imalathaneye çevirerek kaçak içki ürettiğini belirledi. Eve yapılan baskında 500 litre el yapımı rakı, rakı yapımında kullanılan 3 kazan düzeneği, 150 kilogram anason, 65 litre bidonlarda fermente edilmiş üzüm şırası, 5 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kama ele geçirildi. Gözaltına alınan muhtar S.D. ve oğlu V.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

========================

Tedavisi tamamlanan kara akbaba, doğaya bırakıldı

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbaba, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Avrupa'nın en yırtıcı kuş türü olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kara akbaba, 15 gün önce Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içinde bitkin halde bulundu. Vatandaşlar tarafından Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen kara akbaba, tedaviye alındı. 15 gün süren tedavisi tamamlanan kara akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Munzur Vadisi Milli Parkı'na götürülerek, doğaya bırakıldı. Kara akbaba bir süre uçtuktan sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

----------

Akbabanın Munzur Vadisi'ne getirilmesi

Akbabanın doğaya bırakılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ferit DEMİR-Kamara: TUNCELİ,


Munzur Vadisi, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yusuf Yazıcı'dan kahreden haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı
Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü Son dakika: Ömer Çelik'ten sert Libya açıklaması: Diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek

Son Dakika Haberleri
19:26 Adalar'da ruam sessizliği... otel rezervasyonlarını iptal edenler oldu, esnafın satışları düştü. - Son Dakika
19:26 Gaziantep islahiye'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
19:26 Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:22 Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden atık su arıtma tesisi açıklaması - Son Dakika
19:20 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
18:40 Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Son Dakika
18:31 Son dakika: Ömer Çelik'ten sert Libya açıklaması: Diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 19:29:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]