DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, saat tamircisine hediye saat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Karaman 'da saat tamircisi olan Ali Hilmi Uysal 'a Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu saat hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 2 yıl önce özel tasarımlı masa ve kol saati hediye ettiğini belirten Uysal, "O sırada Cumhurbaşkanımızdan kolundaki saati hatıra için koleksiyonuma katmak için istedim. Cumhurbaşkanımız 2 yıl sonra bizi unutmayıp, Cumhurbaşkanlığı'na ait saati bana hediye olarak gönderdi" dedi.

Karaman'da saat tamirciliği yapan Ali Hilmi Uysal, 17 Aralık 2017 tarihinde kentte toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, resminin bulunduğu kendi tasarımı olan masa saati ile 15 Temmuz anısına basılan madeni parayı kadranına koyarak yaptığı kol saati hediye etti. Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı sohbet sırasında hatıra için kolundaki saati istedi. Uysal'ın isteğini unutmayan Erdoğan, 2 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu kol saatini hediye olarak gönderdi.

Aldığı hediye nedeniyle mutlu olduğunu belirten Uysal, saati koleksiyonuna koyacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile o dönem yaşadığı diyalogu anlatan Uysal, şunları söyledi:

"2017 yılında Cumhurbaşkanımız, Karaman'a geldiği zaman kendisine özel tasarımım olan bir masa saatini takdim etmiştim. Konuşmamız olumlu geçerse diyerekten 15 Temmuz hatıra parasından tasarladığım bir kol saatini de koluma takmıştım. Bu saati de anlatıp hediye etmek istemiştim. Cumhurbaşkanımız bu saati çok beğendi. 15 Temmuz ile ilgili bir saat yaptırdıklarını söyleyerek, 'Bizim yaptırdığımız bak nasıl olmuş' diyerek bana da gösterdi. Ben her iki saati Cumhurbaşkanımıza hediye ettim. Cumhurbaşkanımız, 'Bizi mahcup ettin Ali Ustam , borcumuz ne kadar?' dedi. Ben de, 'Efendim estağfurullah kabul etmeniz benim için bir onurdur, ama kol saatinizi hatıra olarak bana verebilirsiniz' dedim. Bunun üzerine gülümseyerek o dönem danışmanı olan Mustafa Varank Bey'i yanına çağırdı ve 'Mustafacığım Ali ustama bir adet imzalı saatimizi göndereceğiz' dedi. Bu diyaloğumuzun ardından 2 yıl geçti, şimdi saatimiz geldi. Cumhurbaşkanımız o kadar işinin arasında verdiği sözleri de takip ediyor, sözünü tutuyor. Bizim için bu saatin hatırası çok büyük olacak. Koleksiyonumdaki en değerli saatler arasında yerine aldı."

Görüntü Dökümü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği saat

Uysal'ın saat tamir etmesi

Uysal'dan detay ve röp.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

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Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (5)

TRABZON'DAKİ 55 ORMAN YANGININ 51'İ KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Trabzon'da çıkan toplam 55 örtü yangınının 51'inin kontrol altına alındığını açıkladı. Trabzon'daki 4 yangın için ise kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada "OGM, 23 Aralık 2019'dan bu yana Trabzon'da farklı zamanlarda 15 ayrı ilçede 55 noktada çıkan örtü yangınlarının 38'ini söndürdü. 13 noktada meydana gelen orman yangınını kontrol altına alan yangın ekipleri, bu yangınlarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon'daki 4 yangında ise kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Toplam 190 araç ve 650 personel ile müdahalede bulunulan yangınlar için Trabzon'a 23 ayrı ilden 37 adet arazöz sevk edildi. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait araçlarda yangına müdahalede bulundular" denildi.

21 MEZRA EVİ YANDI

Trabzon genelindeki yangınlarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Ancak 21 mezra evi yandı. Dernekpazarı İlçesi Günebakan Mahallesinde 9 ev, Araklı ilçesi Yeniköy Mahallesinde 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Ancak şu an için tehlikenin ortadan kalkmasıyla vatandaşlar evlerine döndü. Yangınlarda yaklaşık 260 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık tarım alanı (fındık bahçesi) etkilendi. Halen zarar gören alanlardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

HABER: TRABZON

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Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Özellikle zaman zaman trafiğe kapanan Kahramanmaraş- Göksun karayolunda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı bugün de etkisini sürdürüyor. Yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken dün akşam saatlerinde kapanan Kahramanmaraş-Göksun karayolu yapılan çalışmalarla kontrollü olarak trafiğe açıldı. Sabah saat 09.30 sıralarında Kahramanmaraş yönünde kapanan yol, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonunda trafiğe açıldı. Karayollarına ait kar küreme aracıyla açılan yolda araçlar uzun konvoy oluşturdu. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle trafik polisleri zincir ve kar lastiği olmayan araçları geçişine izin vermiyor.

Görüntü Dökümü

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Yolda ilerleyen araçlar

Yolun açılmasını bekleyen araçlar

İş makinesinin gidişi

Yolun açılmasını bekleyen ambulans

Sürücü ile röp.

Greyderlerin yolu açması

Greyderlerin arkasında ilerleyen araçlar

Yoldaki ekipler

Araçların gidişi

Çocuklarla yürüyen vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

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Gaziantep'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlandı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü, dolayısıyla Atatürk Anıtında düzenlenen törenle kutlandı.

Kentteki kutlamalar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 'ndaki Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Buradaki törene; Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin , 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, milletvekilleri, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Tuğgeneral Hacı Halil Osma meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. 6 bin 317 şehit için gökyüzüne ay yıldızlı balon bırakıldı.

Gaziantep'in parmakla gösterilen bir şehir olduğunu ifade eden Gaziantep Valisi Davut, Gaziantep savunmasının 98'inci yıl dönümünü rahmetin bol olduğu bu günde kutluyoruz. Gaziantep savunması şehir için ne kadar önemliyse Türkiye 'nin kurtuluşu için de o kadar önemlidir. Bütün takdirleri toplamasının sebebi ise, bu şehrin kendi imkanlarıyla bu mücadeleyi başlatmasıdır. O gün ki nüfusun dörtte biri şehit olmuş, geri kalanı ise Gazi olmuştur. Gazi meclis tarafından gazilik unvanı verilen tek şehir olmuştur. Bunlar kadar önemli olan bir konu ise sıfırdan başlayarak, yoklukla, fakirlikle ve ölümle mücadele ederek 98 yıl sonra geldiği noktada parmakla gösterilen, gelişimini tamamlayan bir şehir olmuştur.

Konuşmaların ardından 6 bin 317 şehit için gökyüzüne ay yıldızlı balon bırakılarak, kortej eşliğinde Şehitler Abidesi'ne yüründü. Burada tören mangası tarafından yapılan saygı atışının ardından şehitler için dua edildi.

Görüntü Dökümü

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Programa katılanlar

Anıta çelenk bırakılması

Bayrağa gazilik madlyası takılması

İstiklal Marşı

-Vali Davut Gül'ün konuşması

Kortej yürüyüşü

Saygı atışı

Şehitliğe çiçek bırakılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-

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