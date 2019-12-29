DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika

5 aylık Fırat, beşiğinde uyurken evde çıkan yangında öldü

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, 3 katlı binanın en üst katındaki dairede, elektrikli sobanın devrilmesiyle yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde yalnız olan ve beşiğinde uyuyan 5 aylık Fırat Savuç, yaşamını yitirdi.

Gülbahçesi Mahallesi 13260 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, öğle saatlerinde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Binanın giriş katında döner dükkanı işleten Tuğba- Sinan Savuç çifti, evlerindeki yangını fark edip, hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, hemen alevlere müdahale etmeye başladı. Savuç çifti, evde 5 aylık bebekleri Fırat'ın uyuduğunu söyledi. Yangın, söndürülürken, eve giren itfaiye ekipleri, beşiğindeki Fırat'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Acı haberin verildiği Savuç çifti, sinir krizi geçirdi. Minik Fırat Savuç'un cansız bedeni, morga götürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan evin pencerelerinden genel detaylar

-Ambulans ve polis araçlarından genel detaylar

-Çevredeki vatandaşlardan genel detaylar

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,

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Viranşehir'de TIR markete daldı: 4 yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın markete dalması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde toplanan diğer sürücüler ve mahalleli nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.

Kaza,öğleden sonra, Şanlıurfa- Mardin yolunda kırsal Anıt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Çetin Taş'ın kullandığı 38 JK 095 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki markete daldı. TIR güçlükle dururken, markette ailesiyle alışverişte olan Süleyman Düzce (17), Yunus Düzce (11) ve Halil İbrahim Düzce (3) ile sürücü Çetin Taş yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan, yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından TIR, marketten kepçeyle çıkarıldı. Mahalleli ve diğer sürücülerin kaza yerinde durup, olayı incelemesi ve araçlarını yol ortasında bırakması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Güvenlik güçlerince uyarılan sürücüler, bir süre sonra dağılınca trafik normale döndü.

Öte yandan, sürücüler bölgede sık sık kazaların meydana geldiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazaya karışan TIR

Markette oluşan hasar

Kaza yerinde toplanan kalabalık

Yolu ulaşıma kapatan grup

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA -

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Şehidin arkadaşlarından 23 yıllık vefa

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 1996'da PKK 'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Denizlili jandarma komando er Hüseyin Kuş için dua okutuldu. Şehir dışından Denizli'ye gelen silah arkadaşları, şehit Kuş'un Sarayköy 'deki baba ocağını ziyaret etti. Şehidin mezarı başında Kur'an okunup, dua edildi.

Şırnak Silopi'de, 30 Aralık 1996'da, PKK'lı teröristlerce Ercan Şahin Sınır Karakolu'na düzenlenen saldırıda şehit olan jandarma komando er Hüseyin Kuş için ailesi, dua okuttu. Şehit Kuş'un silah arkadaşları, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından Denizli Sarayköy'e geldi. Kuş'un 80 asker arkadaşı, şehit babası Osman Kuş'un elini öpüp, duaya katıldı. Kuş'un arkadaşları, daha sonra şehitliğe geçerek, mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup, karanfiller bıraktı. Ziyaretin ardından şehit Hüseyin Kuş'un komutanları ve silah arkadaşları, Sarayköy Belediye Başkanı AK Parti'li Ahmet Necati Özbaş tarafından ilçedeki kültür merkezinde ağırlandı.

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK VEFA'

Başkan Özbaş, şehit Hüseyin Kuş'un mezarının arkadaşları tarafından her yıl ziyaret edilmesinin, örnek davranış olduğunu belirterek, "Sizlerle bir araya geldiğimde her zaman tüylerim diken diken oluyor. Ercan Şahin Sınır Karakolu'nun ayrı bir hikayesi var. Hepinizin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Kahramanlık destanınız hala devam ediyor. Şehidimizi ve ailesini 23 yıldır hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Gösterdiğiniz vefa, Türkiye'ye örnek oluyor" dedi.

O dönemde Kuş'un komutanlığını yapan Albay Mustafa Mercan ise "8 bin 400 gün önce maalesef Hüseyin Kuş'u ailesine teslim edemedim. O gün bugündür, yapabildiğimiz tek şey, babasının yanında olduğumuzu göstermek. Evlatları olarak sürekli her derdine koşmak istedik. Buradaki bütün kardeşlerim nefes aldıkça bu gelenek devam edecek. Şehidimizin bu yıl 23. anma töreni. İnşallah diğer yıllarda da bir araya geleceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Deniz TOKAT/DENİZLİ,

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Bakan Soylu: Terör örgütünü tarihe gömeceğiz (2)

OTOBÜS TERMİNALİ AÇILIŞINA KATILDI

Süleyman Soylu , AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından belediye tarafından yaptırılan Muş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılış törenine katıldı. Bölgede yapılan hizmetleri anlatan Bakan Soylu, terörle mücadeleye de değindi. 2020 yılında terör örgütünü ezeceklerini ve terör örgütü kalmayacağını belirten Soylu, "Muş'a her geldiğimde güç buluyoruz, kuvvet buluyoruz. Diğer meseleyi bize bırakın; terörle mücadele. Burada size sözümüzdür. 2020 yılında ezeceğiz ve böyle bir terör örgütü kalmayacak. Bu millet rahatlayacak. 40 yıldır bu işle uğraşıyoruz. 40 yıldır çoluğumuz, çocuğumuz heder oldu. 40 yıldır bu ülkede, bu işe ayırdığımız kaynakları inşallah önümüzdeki kısa süreden sonra gelişmeye, kalkınmaya, ülkemizin yarınlarına kullanacağız. Hep beraber güçlenerek, ortaya koyacağımız, geliştireceğimiz Türkiye'ye sağlayacağız. Bunu beraber yapacağız" dedi.

'ÜRETEN TÜRKİYE OLACAĞIZ'

Muş'ta güzel şeyler olacağını vurgulayan Soylu, "Bu ülkenin hakkını da etrafımızdaki coğrafyanın huzurunu da sahada kazandığımızı masada kaybetmedik. Amerika'da da Rusya 'da da insanın ve insanlığın hakkını aradık. İnşallah daha güçlü, daha öte yatırımlarla birlikte bunu sağlayacağız. Muş için de güzel olacak merak etmeyin" diye konuştu.

2020'de morallerinin daha güçlü olacağını kaydeden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Üreten bir Türkiye olacağız, daha saflarımızı sıklaştıracağız, daha omuz omuza olacağız ve sadece 780 bin kilometrekareye değil etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya medeniyetimizin kardeşliğini, medeniyetimizin birikimini nakşeden, yeniden kendi küllerinden dimdik bir şekilde ayakta olan ve dünyaya hak sesini duyuran bir Türkiye ve büyük bir millet olarak hep birlikte 2020'yi de kucaklayacağız. 2023'te Türkiye bugün olduğu gibi cumhuriyetimizin 100'üncü yılında stratejik bir güç olarak inşallah 2030'lar, 2053'ler, 2071'ler büyük adımlar atacağız. 7 başlı ejderhayla uğraşmamıza rağmen Cenab-ı Allah'ın inayetiyle yolumuza dimdik devam ediyoruz. Çok çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz ama bunun yeterli olmadığına inanıyoruz."

Bakan Soylu'nun konuşması sonrası Muş Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin açılış kurdelesi kesildi.

MUŞ,

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Akülü araba alırken tanıştılar, arkadaşlıkları aşka dönüştü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 5 yıl önce akülü engelli arabası alırken tanışan bedensel engelli Necmiye Erdal ile Halit Dolu, evlendi.

Gebze'de, 5 yıl önce akülü engelli arabası alırken tanışan doğuştan kas hastası Necmiye Erdal ile küçük yaşta çocuk felci geçiren Halit Dolu arasındaki arkadaşlık aşka dönüştü. Evlenmeye karar veren çiftin nikahları bugün Gebze Belediyesi'nin nikah salonunda kıyıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın çiftin nikahını kıyarak, altın hediye etti. Çiftin mutluluğuna yakınları ve derneklerden arkadaşları ortak oldu.

Halit Dolu (50) çok mutlu olduğunu belirterek, "Eşimle bir arkadaşımızın vasıtasıyla akülü araba alırken tanıştık. Ardından arkadaş olduk. Bu süre zarfında da evlenmeye karar verdik ve bu günde evleniyoruz" dedi.

Necmiye Erdal (50) ise "Eşimin dediği gibi akülü araba vasıtasıyla tanıştık. 5 yıldır arkadaştık. Arkadaşlığımız 1 yıl önce sevgiye dönüştü. Kısmet bugüneymiş. Bizim gibi sevenler kavuşur inşallah" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çiftin salona gelmesi

-Çift ile röportaj

-Arkadaşlarından görüntüler

-Nikahlarının kıyılması, başkanın altın takması

-Detaylar

HABER: Mesut IŞIK/KAMERA: Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli),

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İzel: Vallahi 4 beden inceldim, açım aç

BOLU'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) sahne alan ünlü şarkıcı İzel, "Vallahi 4 beden verdim. Açım aç. Diyorlar ki, 'Mide ameliyatı mı oldun?' Ben ödlek bir kadınım. Hayatta öyle şeyler olmaz" dedi.

TEM yolunun Bolu Dağı mevkiindeki AVM'de sahne alan İzel, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere saatler öncesinden gelip, beklemeye başlayan hayranları İzel'i ön sıralardan takip edebilmek için birbirleriyle yarıştı. Konserde İzel sevilen şarkılarını, hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Konsere katılanlarla sohbet de eden İzel, zayıflamasının ardından çekilen fotoğraflarına 'fotoşop' yapıldığı yönünde eleştiride bulunanlarla ilgili izleyecilere "Fotoşop değil. Değil mi? Fotoşop değilmiş değil mi? İspat ettim" dedi.

İzel, 4 beden inceldiğini ifade ederek, "Vallahi 4 beden verdim. Açım aç. Diyorlar ki 'Mide ameliyatı mı oldun?' Ben ödlek bir kadınım. Dünyanın en ödlek kadınıyım. Hayatta öyle şeyler olmaz" diye konuştu.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İzel'in şarkılarını söylemesi

-Konsere katılanlar

-İzel'in konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,