DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Buzlanan yolda 8 araç kaza yaptı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen karayolunda otomobil, minibüs ve kamyonetlerin içinde bulunduğu 8 araç kayarak kaza yaptı. Bazı araçlar kayıp duvara çarparken, diğerleri duramayıp önlerindeki araçlarla çarpıştı.

Denizli- Çameli karayolu Aliveren Mahallesi yakınlarında bu sabah, 8 araç peşi sıra kaza yaptı. Kar yağışı nedeniyle karayolunda oluşan buzlanmadan dolayı otomobil, minibüs ve kamyonetlerin aralarında bulunduğu 8 araç kayarak duvara ve birbirlerine çarptı. 8 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri kazaya müdahale ederek araçları karayolundan kaldırdı. Daha sonra yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Buzlanan yoldan görüntü

Kaza yapan araçlardan görüntüler

Haber- Kamera: Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ, (Denizli),

================================

Su altında en uzun yürüme rekorunun sahibi Bilge'nin hedefi dünya şampiyonluğu

Milli sporcu Bilge Çingigiray, suyun altında 81 metre yürüyerek kırdığı rekor, Guinness tarafından onaylandıktan sonra hedefinin milli forma altında suyun altında nefes tutma yarışmasında dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Su altında nefes tutmada dünya rekorunun 7 dakika 10 saniye olduğunu belirten Çingigiray, "Antrenmanlarda 7 dakika 5 saniye derece yaptım. Şampiyonaya kadar çok çalışıp 7 dakika 10 saniye olan rekoru kırmak istiyorum" dedi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu sporcusu ve Tekirdağ 'da bir ortaokulun beden eğitimi öğretmeni Bilge Çingigiray, 25 Mart 2019'da bir kadının su altında yürüyeceği en uzun mesafeyi kat etmek için havuza girdi. Rus sporcu Marina Kazankova'nın 69 metre yürüyerek elde ettiği rekoru Türkiye'nin 81 kentinde yaşayan kadınlara armağan etmek için 81 metreye çıkartmak isteyen Çingigiray, rekor gözlemcileri eşliğinde havuza daldı. Havuzda tek nefeste 81 metre yürüyen Çingigiray, rekoru kırdı. Çingigiray'ın rekoru Guinness Dünya Rekorlar Kurumu tarafından onaylandı.

Geride bıraktığımız 2019 yılında hedeflerine ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Çingigiray, "Çok mutluyum. Çok uzun zamandır hazırlandığım bir yarışmaydı bu. Bu dalda daha evvel Rus sporcu Maria Kazankova'ya ait olan bu rekoru ülkemize getirdik. ve 81 ilde yaşayan tüm kadınlarımıza armağan ettik. Rekoru gerçekleştirirken de 5 yaşındaki oğlum Doruk Aydın 'da yanımdaydı. Çok mutluyum ve kendime belirlediğim 2019 yılı için bütün hedeflerimi gerçekleştirmiş oldum. 2020 hedeflerim arasında ise, benim için çok çok önemli olan bir hedef daha var. Bir dünya şampiyonluğunu ülkeme getirmek istiyorum. Ben aynı zaman da su altı sporlarında milli sporcu olarak da yarışıyorum. Bu yıl bütün enerjimi ülkeme bir dünya şampiyonluğu getirmek için harcayacağım" dedi.

Çingigiray, rekorunun onaylanmasının ardından yanında bulunan oğlu Doruk'un ve ailesinin desteğini yüreğinde hissettiğini belirterek,

"Ben uzun zamandır bu sporun içerisindeyim, yaklaşık 15'inci yılıma girdim ve oğlum olmadan öncede bu sporun içerisindeydim. Ailem aslında ilk başlarda biraz mistik, birazda meditasyona yönelik bir spor olduğu için çok sıcak baktılar diyemem ama zaman ile onlarda yaptığım şeyin ne kadar anlamlı ve ülkemi başarı ile temsil ettiğimi gördüklerinde çok gurur duydular ve sonuna kadar destekliyorlar" diye konuştu.

HEDEF NEFES TUTMADA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Bilge Çingigiray, bu yılki hedefinin Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'da Haziran ayında yapılacak Serbest Dalış Dünya Şampiyonası olduğunu söyledi. Su altında nefes tutmada dünya rekorunun 7 dakika 10 saniye olduğunu belirten Çingigiray, "Bu şampiyonaya ülkemin milli forması ile katılıp, ülkemi temsil edeceğim. Antrenmanlarda 7 dakika 5 saniye derece yaptım. Şampiyonaya kadar çok çalışıp 7 dakika 10 saniye olan rekoru kırmak istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Bilge Çingigiray'ın su altındaki yarışma anları

-Yarışma anında yanında görülen oğlu

-Yarışma hakemleri ve sualtı çekimleri

-Havuzda antrenman yapması

-Su altı kıyafetlerini giymesi

-Çingigiray ile röp.

-Detay çekimler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

================================

CHP Keşan ilçe örgütünden 'Kanal İstanbul' itirazı

Edirne 'de, CHP Keşan İlçe Başkanlığı'nca, 'Kanal İstanbul' projesi ÇED raporuyla ilgili Keşan Kaymakamlığı'na itiraz dilekçesi verildi.

Keşan'da CHP'liler, 'Kanal İstanbul' projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna itiraz etmek amacıyla bir araya gelip, Keşan Kaymakamlığı'na itiraz dilekçesi verdi. CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan, 'Kanal İstanbul' projesinin ÇED raporuna itiraz etmek üzere bir araya toplandıklarını belirterek, "İstanbul ili Küçükçekmece gölü, Sazlıdere Barajı , Terkoz Gölü doğusunu takip eden güzergahta yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda 275 metre genişliğinde bir kanal açılması için hazırlanan projeye ilişkin ÇED raporuna söyleyeceğim nedenlerle itiraz ediyoruz. 'Kanal İstanbul' projesinin gerçekleşmesi halinde İstanbul'un yaşam destek sistemleri olan Kuzey Ormanları ve su havzalarını besleyen su kaynakları, tarım ve mera alanları yok olacaktır. İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı yok olacaktır. Doğal yaşam alanları ve ekosistem bozulacaktır. Doğal ve arkeolojik SİT alanları, tabiat parkları, milli parklar ve benzeri parklar yok olacaktır. Sadece İstanbul'da değil, Trakya'ya kadar tatlı suların beslediği tarım alanları yok edileceği için bölgede tarım ve hayvancılık yapılamaz hale gelecektir. ÇED raporuna göre milyarca metreküp olan kazım materyalinin taşınmasıyla bozulan ekosistem tüm canlıların sağlığını tehdit edecektir. 3 aktif fay hattının geçtiği bölgeye nüfus ve yapılaşma baskısı yükleyerek, afet riskini arttıracaktır" dedi.

Toplanan 115 dilekçe, Keşan Kaymakamlığı'na teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Kaymakamlık önünde toplanan CHP'liler

-Ellerindeki dilekçeleri göstermeleri

-CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan açıklama

-Dilekçeleri teslim etmeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

===========================

Kırşehir'de emekli öğretmene 'halk ozanı' unvanı

Kırşehir'de emekli öğretmen Ayşe Tekin'e (65) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'halk ozanı' unvanı verildi.

UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı' müzik dalında tescillenen ve 'Bozkır'ın tezenesi' Neşet Ertaş 'ın memleketi Kırşehir'de emekli halk eğitim öğretmeni 3 çocuk annesi Ayşe Tekin, kentin ilk kadın halk ozanı oldu. Ayşe Tekin, açıklanan sonuç ile mutlu olduğunu belirterek, "UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehir Ağı' müzik dalında tescillenen Kırşehir'de ilk kadın halk ozanı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Müziğe merakım çocukluk yıllarına kadar dayanır. Yıllar geçtikten sonra besteler de yapmaya başladım. Çalarım, söylerim, 50'nin üzerinde bestelerim var, şiirler yazarım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Ayşe Tekin ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,DHA

=============================

Alaşehir'in eski başkanlarından Galip Şahyar öldü, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin eski belediye başkanlarından olan ve 1 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Galip Şahyar (70), yaşamını yitirdi. Galip Şahyar, belediye önünde yapılan tören sonrası toprağa verildi.

Doğru Yol Partisi 'nden girdiği seçimi kazanarak Alaşehir'de 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan, 1 yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören, evli ve 3 çocuk babası Galip Şahyar, 31 Aralık gecesi evinde hayatını kaybetti. İlçenin eski belediye başkanlarından Şahyar'ın ölümü, kentte üzüntü yarattı. Şahyar için bugün 5 yıl görev yaptığı Alaşehir Belediyesi binası önünde tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu , "Başkanımız Şahyar, Alaşehirimize büyük hizmetlerde bulunmuştur. Herkes tarafından sevilen ve sayılan bir insandı. Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi. Törene katılan eski Maliye Bakanı Sümer Oral ise, "Galip iyi bir mühendisti, iyi bir çiftçiydi, iyi bir arkadaş, iyi dost ve iyi bir Alaşehirliydi. İsmini taşıdığı, Kuvay-ı Milliye'ci olan ve milli mücadelenin en zor yıllarında Alaşehir Belediye Başkanlığı yapmış dedesinin torunu olarak o makama gelmiş olmanın ayrı bir mutluluğunu taşıyordu. Çok müspet bir kişiydi. Hep olumlu düşünür, içindeki iyilik yüzüne vurmuştu. Çok zamansız, çok erken aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar versin" dedi.

Belediye önündeki tören sonrası Şahyar'ın cenazesi, Alaşehir Pazar Camisi'ne götürüldü. Törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Eski Maliye Bakanı Sümer Oral, eski belediye başkanlarından Kadir Daş ve Ali Uçak AK Parti ilçe Başkanı Yaşar Demirel, CHP İlçe Başkanı Gülgün Hasçelik, Galip Şahyar'ın eşi Hülya Şahyar ile çocukları Orhan, Erhan, Neslihan ve sevenleri törene katıldı. Öğlende, Alaşehir Müftüsü Necati Kara tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Galip Şahyar, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Belediye önünde yapılan tören

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu

Eski Bakan Sümer Oral konuşması

Cenaze namazı görüntü

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

==============================