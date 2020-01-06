DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Malkara'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Hacıevhat Mahallesi Karpuz Pınar Sokak üzerinde tek katlı bir evde gece meydana geldi. Topladıkları atık kağıt ve plastik eşyaları satarak geçimlerini sağlayan Aziz Gözlek'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede tüm evi sararken, yangına evde uykuda yakalanan Aziz Gözlek ile eşi ve 13 yaşındaki kızı son anda kendilerini dışarı attı.

Mahalle sakinleri bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evin yanmasından detaylar

-Ambulans, itfaiye ve polis ekiplerinin gelişi

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Çevreden detay

Haber: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),

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Şanlıurfa'da kadınlar, 'evlilik affı' iddiasına tepki gösterdi

ŞANLIURFA Kadın Platformu üyeleri, çocuk istismarcısına evlilik affına yönelik yasa tasarısı hazırlandığı iddialarına tepki gösterdi.

Kent merkezinde toplanan Şanlıurfa Kadın Platformu üyeleri, çocuk istismarı zanlılarına af tasarısı hazırlandığı iddialarına tepki amacıyla basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan İl Kadın Platformu sözcüsü Eylem Salar, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve cinsel istismar vakalarının her geçen gün arttığını söyledi.

Küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenen erkeklerin istismar suçundan affedilmesine yönelik bir düzenlemenin çocukları tekrardan istismara maruz kalması anlamını taşıdığını öne süren Eylem Salar, şunları söyledi:

"İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamak çocukların tekrarla istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahküm edilmesi anlamına gelmektedir. Bu düzenlemeyi yapma gerekçesi olarak, küçük yaşta istismar edilmiş ve evlendirilmiş kız çocuklarının, suç olan bu eylemi gerçekleştiren erkeklerin hapse girmesi sonucunda çocuklarıyla birlikte ortada kalmaları ve mağdur olmaları gösterilmektedir. Çocukları korumakla yükümlü devletin veri dahi paylaşmadan böyle bir gerekçeyle çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalışmasını akıl ve vicdan dışı buluyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çocuk istismarı için toplanan kadınlar

Grup adına açıklamada bulunan sözcü

Alkış çalan kadınlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA

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Dağcılar, Allahuekber Dağları'na şehitler için tırmandı

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu'nun düzenlediği 105'inci Yılında Allah-u Ekber Dağları Şehitleri Anma Tırmanışı, 3180 rakımlı zirvede noktalandı. Gece sıfırın altında 25'lere kadar düşen soğukta 2 gün süren tırmanış sonunda dağcılar, şehit askerleri andı.

Enver Paşa komutasındaki birlikler, 22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915 tarihlerinde Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'nda, Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşullarıyla karşılaştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın kayıtlarına göre, 60 bin asker, şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz giysiler nedeniyle şehit düştü. Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerler 105 yıl sonra Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 105'inci Yılında Allah-u Ekber Dağları Şehitleri Anma Tırmanışı ile anıldı.

Türkiye'nin değişik bölgelerinden 70 dağcının katıldığı yürüyüş 4 Ocak Cumartesi günü Selim İlçesine bağlı Sarıgün köyünden başladı. Kars Dağcılar Arama Kurtarma Kulübü (KARSDAG) üyelerinin de katıldığı yürüyüşte dağcılar, 14.00'de belirlenen kamp yerine ulaştı. Geceyi sıfırın altında 25'lere kadar düşen soğukta geçiren dağcılar, Pazar sabahı yeniden başladıkları zirve yürüyüşünü 3180 metreye ulaşarak tamamladı. Yaklaşık 13,5 kilometrelik etabı başarıyla tamamlayan dağcılar, zirvede donarak şehit olan askerleri andı.

Dağcılar, zirve sonrası Sarıgün köyüne geri dönüşe geçti. KARSDAG Yönetim Kurulu Üyesi Özfer Koçak, şehitler anasını başladıkları yürüyüşü başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Geri dönüşe geçtiklerini belirten Koçak, yürüyüşün Sarıgün köyüne varılmasıyla sona ereceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tırmanış

-Kamp alanı

-Zirvede tören

-Özfer Koçak'ın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından öğrencilere yönelik hazırlanan kitap setleri Tokat'ta dağıtıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Tokat'ta okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise genelindeki tüm okullarımızda TÜBİTAK'ın kitap setleriyle buluşturuyoruz. Biz bundan büyük bir heyecan duyuyoruz. Sadece ilimiz için değil ülkemiz için bir ilk" dedi.

Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kitap Tokat Projesi" kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik TÜBİTAK tarafından hazırlanan 245 farklı kitabın bulunduğu kitap setlerinin dağıtım töreni yapıldı. Düzenlenen programa Tokat Valisi Ozan Balcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

İl genelinde bulunan 873 okula kitapların verildiğini belirten TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal "Tokat'ta okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise genelindeki tüm okullarımızda öğrencileri TÜBİTAK'ın kitap setleriyle buluşturuyoruz. Biz bundan büyük bir heyecan duyuyoruz. Sadece ilimiz için değil ülkemiz için bir ilk, inşallah bunun devamı diğer illerimizden de gelecektir. Çünkü biz geleceğe baktığımızda, bizim geleceğimiz gençlerimiz, öğrencilerimiz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması ancak bilgi ile olacak teknoloji ile olacak. Bunun da başı öncelikle okumak. Şu an 245 farklı kitap, 871 okulumuzda, toplamda 60 bin kitap okullarımızda öğrencilerimiz ile buluşacak" dedi.

'TÜBİTAK KİTAP SETLERİ OLMAYAN HİÇ BİR OKUL YOK'

Çocukların her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade eden Tokat Valisi Ozan Balcı ise "Türkiye'de bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. TÜBİTAK'ımız devletimizin, milletimizin göz bebeği bir kurumumuz. Çok güzel kitaplar hazırlamışlar. Biz de istedik ki, bu kitap setleriyle Tokat'ın bütün çocukları, öğrencileri buluşsun. Bizler de bir çalışma yaparak, yerel imkanlarımızı birleştirerek Tokat'ta ki tüm okullara TÜBİTAK kitap setlerini aldık. 60 bin öğrencimiz ile buluşturduk. Bu Türkiye'de bir ilk. Tokat'ta, TÜBİTAK kitap setleri olmayan hiç bir okul yok" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Programdan görüntüler

-TÜBİTAK Başkanını konuşması

-Vali Balcı'nın konuşması

-Kitapların dagıtımı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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