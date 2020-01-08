DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

İzmirli taksicilerden araçlara takılacak tabletler için 'firma' tepkisi

İZMİR'de bazı taksiciler, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın taksi çağırma uygulaması olan 'En Taksi İzmir' ve 'VIP Taksi' hizmetinin verebilmesini sağlayan tabletlerin, hazırlanan şartnameye göre, tek firma tarafından araçlara takılacağını ileri sürerek, tepki gösterdi. Türkiye'de bu işi yapan 10 firma bulunduğunu söyleyen taksiciler, bunların da önünün açılması çağrısında bulundu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın taksi çağırma uygulaması 'En Taksi İzmir' ve 'VIP Taksi' hizmete alındı. Uygulama ile müşteriler, internet üzerinden ve mobil uygulamadan taksi çağırabilecek. Müşteriler, çağırdıkları taksinin sürücüsünün kim olduğunu görüp, aldığı hizmeti ve şoförü de puanlayabilme imkanına sahip olacak. İzmir'de dün başlayan hizmete, bugün bazı taksicilerden tepki geldi. Araçlarının kornalarını çalarak, Konak'a gelen yaklaşık 20 taksici, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yaptı.

Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, uygulamaya karşı olmadıklarını belirterek, itiraz gerekçelerini açıkladı. Pala, "Biz uygulamaya karşı değiliz; ancak kamera sistemi için kurulan teknik komisyon, 3 sayfa olan genelgeyi 65 sayfa yapmış ve özel maddeler ekleyerek, hiçbir yasal dayanağı olmayan bu tablet sistemini tek firmaya vermiştir. Türkiye'de bu işi yapan 10 firma bulunuyor; ancak oda tarafından hazırlanan şartnamede, 'Tablet tek seferde 3 bin araca bir kerede takabilmeli' maddesi var. Bunu yapabilen de sadece bir firma bulunuyor. İzmir'de 3 bin 700 araç var. Bunlardan sadece 800'ü şu anda tablet taktı. Eğer araçlar tablet takmazsa belediye çalışma ruhsatı vermiyor" dedi.

'BÜTÜN YETKİLİ FİRMALARIN ÖNÜNÜ AÇIN'

Taksici Serkan Turaç ise İzmir'deki 3 bin 700 taksiye 2 bin TL bedelle tabletlerin takılacağını, yaklaşık 7 milyon TL'nin, esnafın cebinden çıkacağını söyledi. Turaç, "Takılacak tabletlerin aynı özelliklerini taşıyan yerli tablet, 450 TL'ye takılabiliyorken, özel maddelerle nokta atışı yapılan şirketin Çin malı tabletleri için 2 bin TL ödemeye mecbur bırakılıyoruz. Gece gündüz direksiyon taşıyan esnafın cebinden çıkacak bu paranın, kimin ve kimlerin cebini dolduracağını öğrenmek istiyoruz. Takılacak tabletlere entegre olan araç çağırma sistemi nedeniyle taksici esnafından yüzde kaç komisyon alınacak? Bu komisyon oranları neye göre tayin edecek? Tek firma olduğundan taksimetrelere yapılacak olan ayar ücreti, neye göre belirlenecek? Bu belirsizlik içinde taksici esnafı alternatifi olmadığı için belirlenen ücretlere boyun eğerek, sessiz kalacak" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yetkililerine seslenen Turaç, "Yapılan bu hatadan bir an önce vazgeçilerek, tek firma uygulamasından dönülmesini ve söz konusu tableti takabilecek olan bütün yetkili firmaların önünün açılmasını talep ediyoruz. Bu şehrin temsilcilerinin, taksici esnafının sesine kulak vermesini istiyoruz" dedi.

Taksiciler, açıklamanın ardından dağıldı.

BAŞKAN ANIK: KONUŞULAN ÜCRETLERE TAKILACAK TABLETLER ÇALIŞMAZ

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise hem kullanıcıların hem de taksici esnafının uygulamadan memnun olduğunu söyleyip, bazı taksicilerin eleştirilerine yanıt verdi. Anık, "'En Taksi'ye itiraz edenler, 2 bin 500 imza topladıklarını söylüyorlar. Ancak halihazırda yaklaşık 2 bin araçta sistem var. Böyle bir şey olabilir mi? Bugün savundukları firmayla 7 sene önce bu sistem için anlaşma yaptık. Ancak sistemi kuramadıkları için sözleşmemizi feshettik. Esnafın birlikteliği için sistemin tek firma tarafından yapılması gerekiyordu. Sistemin takılmadığı yaklaşık 600 taksimiz kaldı. Onları da en kısa sürede sisteme dahil edeceğiz. 'En Taksi'yi kullananlar da taksiciler de bizler de çok memnunuz. Biz taksilere tablet değil sistem takıyoruz. Konuşulan ücretlere takılacak tabletler çalışmaz. Yoldan geçenlere imza attırıyorlar. Bana noter tasdikli 500 imza topladıklarını göstersinler 'Tamam' diyeceğim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Celil Anık röportaj

Celil Anık detay görüntü

Taksiden görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,

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Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı

BİLECİK'te 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Türkiye'nin 5'inci yüz nakillisi Recep Sert (33), kontrolleri için bulunduğu cezaevinden Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne getirildi.

Türkiye'nin 5'inci yüz nakillisi Recep Sert, 10 Ekim 2019'da Bilecik 'te, çiğ köfte dükkanlarının sahibi İ.D.'nin arkasından tabancayla 3 el ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis , olayla bağlantısı tespit edilen eşi Esma Sert ile yeğeni Samet Sert ve Mehmet Cömert'i de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Esma Sert 5 gün sonra serbest bırakıldı.

ANTALYA'YA NAKLEDİLDİ

İnegöl Cezaevi'nde bulunan Recep Sert, rutin kontrolleri için geçen pazartesi günü AÜ Hastanesi'ne getirildi. AÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından muayene edilen Recep Sert, mahkumlar için ayrılan bölümde kontrol altında tutuluyor. Recep Sert, hastaneye daha rahat gidebilmesi için İnegöl Cezaevi'nden Antalya Cezaevi 'ne nakledildi. Recep Sert, kontrollerinin ardından cezaevine gönderilecek.

Prof. Dr. Özkan yaptığı açıklamada, "Recep Sert rutin kontrolleri için geldi. Muayene ettik. Her hangi bir sıkıntı görünmüyor. Ancak bazı testlerin yapılması gerekli. Onları yaptıktan sonra kapsamlı kontrolün ardından kendisini hastanemizden ayrılacak" dedi.

YÜZ VE ÇENE NAKLİ OLAN İLK HASTA

Türkiye'nin beşinci yüz nakillisi Recep Sert'in, Bursa'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale geldi. Recep Sert'e, AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, 18 Temmuz 2013'te, beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı Andrzej Kucza 'nın (43) yüz ve çenesini başarılı bir operasyonla nakletti. Recep Sert, 21 Aralık 2014'te Esma Sert ile evlendi. Çiftin, bu evlilikten Hira Emine (5) adını verdikleri çocukları dünyaya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-ARŞİV görüntüler

Haber: Erol AKKIR/ANTALYA,

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Kar yüzünden tesiste mahsur kalan bekçiler kurtarıldı

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, güneş enerji santralinde bekçi olarak çalışan ve yoğun kar nedeniyle tesislerde mahsur kalan 2 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Bozüyük merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan güneş enerji santralinde görevli 2 bekçi, yoğun kar yağışı nedeniyle tesiste mahsur kaldı. Kardan kapanan yolda otomobili hareket ettiremeyen bekçiler, Bozüyük Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait iş makinesiyle yol açılırken, tesiste mahsur kalan bekçiler de kurtarıldı. Bekçilerden Bilal Aydoğan, yoğun karın ardından tesiste mahsur kaldıklarını anlatarak, "Kar artınca tesisten çıkamadık. Geldiğimiz otomobil de kardan kapanan yolda kaldı. Belediyeden yardım istedik. Onlar da gelip yolu açtı ve bize yemek getirdik. Kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Fatma Savaş İNAL/BOZÜYÜK (Bilecik),

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Korkuluklara çarpan kamyonet askıda kaldı: 2 yaralı

KARABÜK'te, demir korkuluklara çarpan kamyonet, 1,5 metre derinliğindeki su kanalının kenarında askıda kaldı. Yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Recep Büyükarslan idaresindeki 35 TVU 62 plakalı kamyonet, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp yol ortasında bulunan su kanalının demir korkuluklarına çarptı. Kamyonet, 1,5 metre derinliğindeki su kanalının kenarında askıda kaldı. Kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan Nusrah Kayaalp, hafif yaralandı. Polisin ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Nusrah Kayaalp'in ambulansa götürülmesi

-Recep Büyükarslan'ın konuşması

-Askıda kalan kamyonet

-Polisin incelemeleri

Okan ŞİMŞEK/KARABÜK,

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Şanlıurfa'da gazeteciler Barış Pınarı Harekatı fotoğraflarını sergiledi

ŞANLIURFA'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal gazetecilerin düzenlediği fotoğraf sergisinde Barış Pınarı Harakatı fotoğrafları damgayı vurdu.

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneğince 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında kentte görev yapan gazetecilerin çektikleri fotoğrafların yer aldığı sergi Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonunda düzenlenen törenle ziyaretcilere açıldı. Fotoğraf sergisinin açılışı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin , Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Bayuk, Demirören Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Hasan Kırmızıtaş ve cemiyet yetkilileri gazeteciler ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından Vali Erin ve beraberindekiler sergiyi gezerek, DHA Muhabiri Ali Leylak 'ın Suriye 'deki göç fotoğrafları hakkında bilgi aldı.

Vali Erin, burada yaptığı konuşmada, 10 Ocak'ın hem Çalışanlar Gazeteciler Günü ile hem de İdareciler Günü olarak kutlandığını, bunun da anlamlı olduğunu söyledi.

Gazetecilerin çok zor şartlarda mesleklerini icra ettiğini belirten Erin, "Kamuoyunun bilgilendirilmesi, bilginin doğru, objektif bir şekilde vatandaşa aktarılmasında gece gündüz demeden çalışan gazeteciler var. Televizyonlarda, yerel gazetelerde çalışan, emek sarf eden doğru bilgiyi aktarmaya çalışan, bu camianın değerli mensuplarının iki gün sonra kutlanacak gazeteciler gününü şimdiden kutluyorum" diye konuştu.

İnceledikleri fotoğraflarda gazetecilerin Türkiye Cumhuriyeti devletine çok düşkün olduğunu ve Barış Pınarı Harekatı temasından bir çok kare olduğunu aktaran Vali Erin, şunları söyledi;

"Ağırlıklı tema olarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili fotoğraflar gördük, bir tane Şanlıurfasporla ilgili gördük. Tabi hepsi anlamlı aslında Şanlıurfalı olarak problemlerin sorunların objektife kağıda, fotoğrafa yansımış. Harran ovasından, Şanlıurfaspor'a, Şanlıurfaspor'dan Barış Pınarı Harekatına. Siverek 'ten, Ceylanpınar 'a, Akçakale 'den ilimize sunulan birçok fotoğraflar var. Bütün arkadaşları tebrik ediyorum.ö

Kentteki gazetecilerin objektifine yansıyan 56 fotoğrafın yer aldığı sergi 3 gün açık olacağını kaydeden Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Tahir Gülebak da cemiyet olarak basın mensuplarına yönelik güzel çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fotoğraf sergisine katılanlar

Vali Abdullah Erin sergiyi gezmesi

Açıklamada bulunan vali

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA

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Domaniç'te kar kalındığı 1 metreyi geçti

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi İnegöl karayolu Kocayayla mevkiinde etkili yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl arasında kalan Kocayayla mevkiinde etkisini gösteren kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği geçitte çok sayıda araç yolda kaldı. Buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanırken, Karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için kar küreme ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca, trafik ekipleri de ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin vermiyor. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü ilçede kar yağışının aralıkla sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-Kocayayla geçidi ve yoğun kar

-Trafikteki araçlar

-Karayolları ekipleri

-Kar küreme çalışması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),

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Köprüden yola atladı (2)

HASTANEYE GİDERKEN KÖPRÜDEN ATLADI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde köprülü kavşaktan yola atlayan Ufuk G. (34) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Ufuk G.'nin ablası ve eniştesi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada kavşakta duran araçtan inerek köprüden aşağı atladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KOCAELİ