DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, inşaat alanındaki kanalizasyon çalışması sırasında, heyelan meydana geldi. Toprak yığını altında kalan işçi Yaşar Şen (26), diğer işçiler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Babadağ ilçesine bağlı Osman Nuri Yılmaz Caddesi'ndeki toplu konut inşaatında, saat 15.30 sıralarında, toprak kayması meydana geldi. Kanalizasyon çalışması sırasındaki heyelanda işçi Yaşar Şen, toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş makinesiyle daha fazla toprağın kaymasını önlemeye çalışan işçiler, elleriyle Şen'in üzerindeki toprağı da temizlemeye çalıştı. Vücudunun büyük bölümü toprak altında kalan Şen, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Babadağ Şubesi ekipleri ve diğer işçiler tarafından kurtarıldı. Sedyeye alınan Şen, sağlık görevlilerince ambulansa taşındı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen Yaşar Şen, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

İşçinin çıkarılmasından görüntü

Olay yerinden detay görüntüler

İş makinesinden görüntüler

Haber- Kamera: Türkay ARKADAŞ- Gürkay GÜNDOĞAN/ BABADAĞ (Denizli),

==============================

Sağanak sonrası evlerinin yıkılma tehlikesi olan çift yardım bekliyor

ADANA'da, sağanak sonrası evlerinin duvarlarında derin çatlaklar oluşan ve bazı yerleri yıkılan 2 çocuk sahibi Ali ve Hatun Tik çifti yardım bekliyor.

Çukurova ilçesindeki Kurttepe Mahallesi'nde oturan Ali ve Hatun Tik çiftinin evi pazartesi etkili olan şiddetli yağmurun ardından büyük zarar gördü. Duvarları çatlayan ve dökülen ev, yıkılma noktasına geldi. Evlerinden çıkarak eşyalarının bir kısmını akrabalarının evine yerleştiren Ali ve kanser hastası Hatun Tik çifti, yardım bekliyor. Hatun Tik, sağanağın artmasıyla bir süre sonra evlerinin fayanslarının döküldüğünü daha sonra da duvarların yıkıldığını söyledi. Eşinin ve kendisinin de hasta olduğunu söyleyen Hatun Tik, "Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Evsiz, barksız kaldım. İki çocuğum var sokaklardayız. Ben kanser hastasıyım. Eşimin beynimde tümör var. Ne olursunuz yardım edin" dedi.

Yıkılma tehlikesi olan eve gelen belediye ve polis ekipleri evin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Yıkılan evden genel görüntü

Çatlak duvarlardan detaylar

Ev sahibi kadın ile röp.

Kadının bayılması

Eşinin görüntüsü

Genel ve detaylar

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

=============================

Kavgayı ayırmak isteyen liseli Ahmet Yasin, bıçak darbesiyle öldü

TOKAT'ta, kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalışan lise öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam (16), aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sulusokak Mahallesi'ndeki Atatürk Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Bir grup lise öğrencisi, okul çıkış saatinde bahçeye gelen H.Ö. (16) ile tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra okulun alt tarafındaki sokağın girişinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Arkadaşlarının kavga ettiğini gören Ahmet Yasin Karaçam, ayırmak için araya girdi. Bu sırada arbedede Karaçam, H.Ö. tarafından göğsünden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.Ö. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Ahmet Yasin Karaçam'a ise ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Gelen sağlık görevlilerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaçam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ahmet Yasin Karaçam'ın cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

İnceleme başlatan polis, görgü şahitlerinin verdiği eşkal doğrultusunda H.Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Hastaneden görnütüler

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

=============================

Jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına taşıdı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, karşıya geçmek için bekleyen yaşlı adamı bir jandarma sırtına alarak karşıya geçirdi.

11 Aralık 2019 günü Akyazı Adliye Kavşağına gelen yaşlı adam, yoğun trafik nedeniyle yolun karşısına geçemeyince çaresizce beklemeye başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ve evlerine gitmek üzere birlikten ayrılan 2 jandarma, yaşlı adamı fark edince araçlarını durdurarak yardıma koştu. Yaşlı adamın yanına gelen 2 jandarmadan biri trafiği durdururken, diğeri ise yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı sırtına alarak karşıya geçirdi. O anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Yaşlı adamın kaldırımda yürümesi

Jandarmanın araçlarıyla durması

Yaşlı adamı karşıya geçirme anı

HABER: Ramiz Kaan OKTAR/AKYAZI(Sakarya),

=============================

Usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonuna 52 gözaltı

DENİZLİ ve Antalya'daki hastanelerde usulsüz sağlık kurulu raporu aldıkları iddiasıyla 50 kişi, bu kişilere raporu temin ettiği gerekçesiyle ise 2 kişi gözaltına alındı. Zanıların usulsüz sağlık raporu ile emekli ya da engelli maaşı alan kişilerin devleti 1 milyon 569 bin lira zarara uğrattıkları belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlıklı kişilere çeşitli hastanelerde usulsüz sağlık kurulu raporu alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından Antalya'da da usulsüz engelli raporu alındığı tespit edildi. Ekipler, geçen salı günü Denizli kent merkezi Acıpayam ilçesi ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 50 kişi usulsüz rapor aldığı, Ramazan S. ve Nevzat F. adlı 2 zanlı ise raporları temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Usulsuz rapor aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlardan 15'i, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyette ifadesi alınan diğer zanlılar ise, polis nezaretinde Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tekrar sağlık kontrolüne sokuldu. Şüphelilerden 25'nin daha önce aldıkları sağlık raporlarının geçersiz olduğu belirlendi. Şüphelilerin engel düzeyinin yüzde 40'ın altında olduğu ve belgeleri usulsüz alındığı tespit edildi. Usulsüz rapor temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ramazan S. ve Nevzat F, bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ramazan S. ve Nevzat F'yi tutukladı. Geri kalan diğer şüpheliler ise Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Rapor temin eden 2 şüphelinin kendilerine gelen kişilerden sağlık kurulu raporları karşılığında 5-10 bin lira para aldığı öğrenildi. Ramazan S. ve Nevzat F'nin şekerinin yüksek çıkmasını istedikleri kişilere şekerli gıdalar yedirdiği, tansiyonunun yüksek çıkmasını istedikleri kişilere ise tuzlu gıda ve içecekler tükettirdikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin engellilere sağlanan emekli maaşı, evde bakım yardımı, kurum sağlık harcaması, ücretsiz engelli ulaşımı, engellilere sağlanan su indirimi, yaşlılık muhtaçlık aylığı, çalışma gücünü kaybetmiş olanlara sağlanan engelli vergi indirimi gibi kamu hizmet ve imkanlarından faydalanarak devleti bu güne kadar 1 milyon 569 bin 823 lira zarara uğrattıkları belirtildi.

Engelli raporu alan kişilerin yapılacak soruşturma sonrası devletten aldıkları emekli ve engelli maaşlarının geri alınacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Denizli Devlet Hastanesi'nden detay

Polis ekiplerinden görüntü

Şahısların polis eşliğinde hastaneye girmesi

Sağlık kontrolünün ardından hastaneden çıkmaları

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

==============================

Gece define ararken jandarmaya yakalandılar

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, gece define arayan 5 kişi, devriye gezen jandarma ekibi tarafından yakalandı.

Ericek Mahallesi'nde devriye gezen Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun, yola 300 metre uzaklıkta kazı yaptığını gördü. Hemen harekete geçen askerler; A.Y., S.Y., İ.D., A.D. ve O.K.'yı define ararken suçüstü yakalarken, şüphelilerin define aramakta kullandığı dedektör, kazma gibi malzemeler de ele geçirildi.

2 metre derinliğinde, 1 metre çapında kazı yaptıkları belirlenen 5 kişi, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Olay yeri

Kazılan çukur

Define ararken kullanılan malzemeler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

==============================

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

Sağlık ekipleri

Yaşlı adamın sedye de taşınması

Ambulansa götürülmesi

Haber-Kamera: Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

==============================

Su altında kalan köprüden geçmeye çalışan sürücüler mahsur kaldı

ILISU Barajı'nın su tutmasıyla Siirt merkeze 25 kilometre uzaklıktaki trafiğe kapatılan Sağlarca köprüsünden geçmeye çalışan sürücüler, araçlarıyla bölgede mahsur kaldı.

Siirt'te Ilısu Baraj Gölü'nün su tutması nedeniyle ulaşıma kapanan Sağlarca Köprüsü'nü uyarılara rağmen kullanmaya çalışan sürücüler, araçlarıyla bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.

Mahalleliden bazıları, köprüde önlem alınmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Su altında kalan köprü

Su altında kalan köprüden geçen araçlar

Vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler

Vatandaşların köprüden geçen araçlar ile ilgi konuşması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

==============================