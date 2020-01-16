DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika

Terastan düşüp ölen manken Aslı Baş'ın ailesiden karara tepki

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 9,5 yıl önce manken Aslı Baş'ın (32) turizmci Ahmet Bayer'in (64) villasının terasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada 4 sanığın beraatına karar verilmesine, Baş'ın anne ve babası isyan etti. Anne Müesser Baş, "Ceza almalarını bekliyorduk. Bu acı bitmeyecek, adalet yerini bulsaydı yüreğimize su serpilecekti" dedi.

'Miss Model Of The Turkey' yarışmasında 2003 yılında birinci olan Aslı Baş, 2010 yılında 21 Temmuz gecesi saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Club Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Bayer (34) ve Volkan Bayer (32) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, yanlarında çalışan Murat Umirov (43) hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 9,5 yılda 3 cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davanın dün görülen 36'ncı duruşmasında, tutuksuz 4 sanığın da beraatına karar verildi.

'BU ACI BİTMEYECEK'

Manken Aslı Baş'ın Antalya 'da yaşayan ailesi, karara büyük tepki gösterdi. Anne Müesser Baş, çok üzgün olduklarını, beraat kararını asla beklemediklerini söyledi. 10 sene boyunca davada önemli deliller elde ettiklerini belirten Baş, "10 yıldır eşimle beraber gecemizi gündüzümü bu davaya harcadık. Avukatlarımız üstün çaba sarf etti. Beraat kararı sonrası rahatsızlandık. Şaşkınız ve çok üzgünüz. Ceza almalarını bekliyorduk. Bu acı bitmeyecek, adalet yerini bulsaydı yüreğimize su serpilecekti" dedi.

36 DURUŞMA SONRASI BERAAT

Baba Mehmet Yavuz Baş ise intihar denilen olayın cinayet olduğuna inandıklarını belirterek, "Bu cinayet kızımın öldürülmesidir. Bunun mücadelesini verdik. Avukatlarımız her şeyi ortaya çıkardı. İğne ile kuyu kazar gibi yok edilen delilleri ortaya çıkardılar. Kızım öldürüldü. Ama mahkeme takdirini beraattan yana kullandı. Tapeler gizlendi. Böyle mi olmalıydı. 36 duruşma yapıldı ama sonuç hüsran oldu" diye konuştu.

Aile, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Anne ve babadan detay

Baba, kızının fotoğrafını tutarken görüntü

RÖP 1: Anne Müesser Baş

RÖP 2: Baba Mehmet Yavuz Baş

03.34"

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu (2)

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 710 gram metamfetamin, 140 gram bonzai 20 gram esrar, 3 adet hassas terazi, 8 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek ile uyuşturucu madde kullanmak için oluşturulmuş düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 25 şüheliden 19'u işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon anı drone görüntüsü

-Operasyon görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Detaylar

Süre: 02.59 Boyut: 336 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Tokat'ta köylüler 'kar' duasına çıktı

TOKAT'ta Gözova ve Yazıbaşı köyü sakinleri, bu yıl yeterli yağış olmaması nedeniyle cami imamı eşliğinde 'kar duası'na çıktı.

Tokat merkeze bağlı Gözova ve Yazıbaşı köyü sakinleri, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar duası yapmaya karar verdi. Gözova köyünde öğle namazı sonrası cemaat, Yazıbaşı köyünden gelenlerle birlikte cami önünde toplandı. Cami imamı Ahmet Duran Aydın'ın yaptığı kar duasına köylüler birlikte ellerini açarak eşlik etti.

Yazıbaşı köyü muhtarı İdris Dündar, "Güzel bir kar duası oldu. Hocamıza teşekkür ediyorum. Çünkü topraklarımız acil olan su ihtiyaçlarını kar ile gideriyordu. Bu sene hiç kar yağmadı. Ben 48 yaşındayım ilk defa böyle bir şey ile karşılaştım. Bu sene topraklarımıza hiç kar düşmedi. Kar düşmediği gibi yağmur da yağmadı. Tabi ki bu kuraklığın habercisidir. Bölgemizde hayvanlarımızın sulamasında, arazimizin sulanmasında ve dağdaki hayvanların üzerinde çok büyük sıkıntılar var. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eder. Şu an ekinlerimizde bir filizlenme olmadı. Fakat toprağın suya ihtiyacı olduğu için toprakta kuraklık var. Toprağımızın acil olarak yağmura ve kara ihtiyacı var" dedi.

"GEÇİM SIKINTISI ÇIKAR'

Ocak ayında kar ve yağmurun yağmadığını ifade eden Gözova köyü muhtarı Yunus Emre İpek ise "Topraklarımız kurak halde. Onun için hocamız ve cemaatimiz ile birlikte yağmur ve kar duasına çıktık. Rabbimizden kabul olmasını niyaz ediyoruz. Şu anda kuraklık var. Gözova ve Yazıbaşı köylerinin geçimi tarıma dayalı. Kuraklık olduğu zaman da geçim sıkıntısı çıkacaktır. Bu da köylü için iyi olmayacaktır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Köyden görnütüler

-Cami imamı eşliğinde kar duası yapılması

-Köy muhtarlarının konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Soba kullanımı konusunda uyarı

DENİZLİ'de 13 yaşındaki Seda Kesikbaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından vatandaşlar soba kullanımı konusunda uyarıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangına Müdahale Şube Müdürü İsa Bay, soba borularının uzunluğunun en fazla 3 metre olması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlar duman ısısından yararlanmak için soba borularını evin içerisinde dolaştırmaya çalışıyorlar. Bu durumda sobanın karbonmonoksit ve karbondioksit çıkarma olasılığını yükseltir. Bu tehlikeli bir durumdur, bu konuda dikkat edilmeli" dedi.

Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 103 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 13 yaşındaki Seda Kesikbaş kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirdi. Kesikbaş'ın karbonmonoksit gazından etkilenen ikizi Sude ve kardeşi Sena (8) da Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşler buradan Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk edildi. Sude ve Sena Kesikbaş'a hiberbarik odasında vücutlarındaki karbonmonoksit gazının atılması için basınçlı oksijen tedavisi uygulandı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

'KARBONMONOKSİT SEVİYESİ NORMALİN 2 KAT ÜZERİNDE'

Olayın yaşandığı evde Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri inceleme yaptı. Evde yapılan ölçümlerde, karbonmonoksit seviyesinin normalin 2 kat üzerinde olduğu tespit edildi. Ayrıca evdeki soba borularının bir odadan diğerine uzatıldığı ve uzunluğunun yaklaşık 5 metre olduğu tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangına Müdahale Şube Müdürü İsa Bay, soba kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Evde bulunan soba borusunun uzunluğu nedeniyle karbonmonoksit gazının sızmış olabileceğini belirten Bay, "Sobanın tahliye borularının en azla 3 metre uzunluğunda olması gerekiyor. Vatandaşlar evlerinde kalite standartlarına uygun soba ve malzeme kullanılmalı. Kaliteli yakıt tercih etmeli. Sobaların dizaynı da hava sirkülasyonuna uygun olmalı. Boru ve baca mesafelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Borularda hava alacak delikler bulunmamalı, sık sık kontrol edilmeli. Vatandaşlar duman ısısından yararlanmak için soba borularını evin içerisinde dolaştırmaya çalışıyorlar. Bu doğru bir kullanım şekli değil. Bu durumda hava sirkülasyonu zor olacağı için sobanın karbonmonoksit ve karbondioksit çıkarma olasılığını yükseltir. Bu tehlikeli bir durumdur, bu konuda dikkat edilmeli. Biz bunu tasvip etmiyoruz, vatandaşlarımız bunu yapmasınlar" dedi.

TAKDİR BELGESİ ALMAYA HAK KAZANMIŞ

Öte yandan Seda Kesikbaş'ın hayatını kaybetmesi, eğitim gördüğü Hayırseverler Ortaokulu'nda büyük üzüntü yarattı. 6'ncı sınıf öğrencisi Kesikbaş'ın sınıf arkadaşları ve öğretmenleri acı haberin ardından hüzne boğuldu. Karne almasına 2 gün kala yaşamını yitiren Kesikbaş'ın derslerinde başarılı olduğu, takdir belgesi almaya hak kazandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sobadan görüntü

-Bacalardan ve eklerinden görüntü

-Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangına Müdahale Şube Müdürü İsa Bay ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kapısına gelen kediyi sahiplendi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde kapısına gelen sokak kedisini sahiplenen iş makinesi operatörü Mehmet Demiryılmaz (42), sırt çantası taşıdığı kediyi işe gittiği zamanlar hariç bir an olsun yanından ayırmıyor. Kısa sürede kedisine alıştığını ifade eden Demiryılmaz, "İşten geldiğimde özel olarak aldığım çanta ile sokakta yanımda gezdiriyorum. Hem çarşıda işlerimi görüyorum hem de ona hava aldırıyorumö dedi.

Tavşanlı ilçesinde tek başına yaşayan iş makinesi operatörü Mehmet Demiryılmaz, yılbaşı gecesi kapısına gelen sokak kedisini içeri aldı. Soğuk hava nedeniyle bakmak istediği kediye kısa sürede alışan Demiryılmaz, karne çıkartarak sokak hayvanını sahiplendi. Aşıların ve bakımlarını yaptıran Demiryılmaz, soğuk havalarda dolaştırmak içinde özel çanta satın aldı.

İş dışında tüm zamanını kedisiyle geçirdiğini anlatan Mehmet Demiryılmaz, "Evde yalnız yaşıyordum. 2019 yılının son günü gecesi mesai için evden dışarı çıktığımda ayağıma bir şey çarptı. İlk anda korktum ve bir de baktım ki yavru bir kedi kapıdan girmiş. Henüz 5 veya 6 aylık olduğunu veterinerlerden öğrendiğim kedi yavrusuydu. Ben de bunu sokakta kalmasın diye karnesini çıkartıp sahiplendim. Aşılarını ve bakımlarını yaptım. En iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Duyarlı olup güzel bir örnek olabildiysem ne mutlu bana. İnşallah da herkes bizim gibi düşünüyordur. İşe gittiğim zaman kedi 8 saat evde yalnız kalıyor. İşten geldiğimde özel olarak aldığım çanta ile sokakta yanımda gezdiriyorum. Hem çarşıda işlerimi görüyorum hem de ona hava aldırıyorumö dedi.

Görüntü Dökümü:

-Mehmet Demiryılmaz ve sahiplendiği kedi

-Kedi için aldığı özel sırt çantası

-Demiryılmaz ile röp.

-Kedisini çantasına koyması

-Yolda birlikte yürümeleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),-

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