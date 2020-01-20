DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Beşiktaş'ta kullanılan patlayıcılar ile Diyarbakır'da ele geçen aynı çıktı

DİYARBAKIR'da geçen ay 2 operasyonla ele geçirilen 371 kilo patlayıcının, 4 yıl önce 39'u polis 47 kişinin şehit olduğu Vodafone Arena Stadı çevresindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırıda da kullanılan pentaeritrol tetranitrat (PETN) olduğu belirlendi.

Diyarbakır'da istihbarat birimlerince uzun süren takibin ardından Bağlar, Kayapınar ve Çınar ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ bölgesinde 8- 12 Aralık'ta düzenlenen 2 operasyonda terör örgütü PKK'nın sansasyonel eylemlerde kullanacağı 371 kilo 475 gram patlayıcı ile 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 7 tüfek ile çok sayıda fişek, elektrikli kapsül, uzaktan kumanda, verici devre, akımölçer, pusula, silah dürbün, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 21'i mahkemece tutuklandı. Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulan operasyonla, örgütün patlayıcılarını bombalı eylem düzenlenecek şehirlere taşıyan ağ çökertilirken, patlayıcıların türü de belirlendi. Yapılan incelemede patlayıcıların türünün PETN olduğu saptandı. Çok güçlü bir patlayıcı olarak bilinen PETN'in Irak veya Suriye'den Türkiye'ye sokulduğu, daha sonra kırsal yollardan Diyarbakır'a getirilip depolandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA DA PETN KULLANILMIŞTI

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da Beşiktaş ile Bursaspor karşılaşması için Vodafone Park Stadı etrafında emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine yönelik 39'u polis, 47 kişinin şehit olduğu 2 bombalı saldırıda da 8 kilo PETN kullanıldığı belirlenmişti. Güvenlik güçleri, Beşiktaş'taki 2 bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıların, Karacadağ bölgesinden alıp, İstanbul'a götürenleri de belirlemişti. Yapılan çalışmasıyla Karacadağ bölgesinde gömülü patlayıcıları İstanbul'a götüren kişilerin, Diyarbakır'daki operasyonda tutuklanan 21 kişiden A.E. ve oğlu B.E. olduğu ortaya çıkmıştı.

BÜYÜK FACİALAR ÖNLENDİ

Diyarbakır'da 371 kilo 475 gram PETN'in ele geçirilmesiyle terör örgütünce düzenlenecek saldırılar da önlenmiş oldu. Yüksek tahrip gücüne sahip olan ve genellikle RDX, C-4 ve TNT gibi patlayıcılarla karıştırılıp kullanılan PETN'den 1 kilonun, yaklaşık 100 kilo C-4 patlayıcıya eşdeğerde olduğuna dikkat çeken uzmanlar, başarılı operasyonla olası faciaların da önlendiğine dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Diyarbakır Adliyesi

Operasyona katılan ekipler

Operasyon anı

Arama yapılması

Sığınaklarda silah ve mühimmat çıkarılması

Ele geçirilen cephane

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR,

===============================

22 adresten hırsızlık yaptılar, suçüstü yakalandılar

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kamu kurum ve kuruluşları ile yayla evlerinden 22 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları eşyalar, sahiplerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Tahta Köyü Yanalak Mahallesi ve Akarca Yaylası'nda 22 adresten hırsızlık yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bektaş S. (19), Mert K. (18), Ali K. (17) ve Can E.'yi (20) bir evden hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin hırsızlığa gelirken kullandıkları araç ile içerisinde çaldıkları muhtelif ev eşyalarıyle ele geçirildi.

22 ADRESİ SOYUP, HURDACIYA SATMIŞLAR

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerin Kadirli ilçesi bölgesindeki haberleşme ve enerji nakil hatlarını çaldıkları, kamu kurum ve kuruluşları ile yayla evlerinin de aralarında olduğu 22 adresten hırsızlık yaptıkları saptandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet markası ve modeli kazınmış av tüfeği ve mutfak araç gereçleri ile çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri Adana 'nın Ceyhan ilçesindeki hurdacılara sattıkları da tespit edildi. 3 gündür sorguları süren 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Zanlıların adliye binasına getirilmesi

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN-İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

===============================

Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

BURSA'nın İznik ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan M.T. yönetimindeki 34 VLG 14 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.B yönetimindeki 16 H 1579 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü M.T. ve otomobilde bulunan G.A. isimli kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Yaralılardan detaylar

-Kaza yerinden detaylar

Polis ekiplerinden detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/İZNİK, (Bursa),

================================

Bingöl ve İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

BİNGÖL ve İstanbul'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından harekete geçen ekipler, Bingöl ve İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit ettiği şüphelileri yakalamak için 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 105 gram esrar, 21 uyuşturucu hap, 7 gram sentetik uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan 16 kişiden 11'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Operasyondan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Aziz ÖNAL - Kamera: BİNGÖL,

========================

Yüzünde dev ben olan Nazlı, AÜ Hastanesi'nde tedavi olacak

HATAY'da, yüzünün yarısını kaplayan 'ben' ile dünyaya gelen Nazlı Erdem (11), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Plastik Rekonstrüktif Estetik ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından tedavi edilecek.

Hatay'da, yüzünde dev ben ile dünyaya gelen Nazlı Erdem'i, babası Murat Erdem 3-4 aylıkken doktora götürdü. Muayene eden doktorlar, Nazlı'nın çok küçük olduğunu, biraz büyüdükten sonra konunun uzmanı doktorlar tarafından müdahale edilmesi gerektiğini söyled. Nazlı Erdem'i 11 yaşına geldiğinde muayene eden doktorları ise ilerde farklı hastalıklara yakalanma riskini ortadan kaldırmak için yüzünün sol yanındaki 'ben'den kurtulması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine baba Murat Erdem, kızını muayene için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi.

BEN TAMAMEN ÇIKARILACAK

Hastanedeki odasında küçük kızı muayene eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, Nazlı'nın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Özkan, "Nazlı'nın sol yanağındaki dev kıllı beni tamamen çıkartacağız. Derinliğine göre yine ne yapacağımıza karar vereceğiz. Buradaki en uygun birkaç alternatiften birini uygulayacağız. Bunlardan biri deri yaması koymak olabilir. Fakat deri yaması ağız köşesini ve gözlerini aşağı çekebilir, çok hoş bir görüntü olmayabilir. O açıdan bir balon koyup, o balonu istediğimiz boyuta getirinceye kadar şişirip, daha sonra da şişirdiğimiz dokuyu mikrocerrahi yöntemiyle oraya nakletmeyi planlıyoruz" dedi.

KENDİ VÜCUDUNDAN DOKU ELDE EDİLECEK

Yüze yapılacak yamanın bacak ya da sırt bölgesinden alınabileceğini söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Fakat bunun bir sakıncası olabilir. Çünkü bunun ne kadar aşağı indiğini bilmiyoruz. Bunu da ameliyat sırasında öğreneceğiz. Kasa kadar mı iniyor, kasından aşağısında mı? Çünkü kalınlıkları değişebiliyor, bunu öngöremiyoruz. Çünkü öyle bir aletimiz yok. Eğer yama koyarsak, konulan yama zamanla kısalıyor. Dudağını ve gözünü çeker. Bunu yapmak çok zor değil ama biz bunu tercih etmiyoruz. Çünkü sonrasında onu sıkıntıya düşürecek. O nedenle şişirdiğimiz dokuyu nakletmek uygun olacak" diye konuştu. Prof. Dr. Özkan, hasta ve yakını ile görüşerek, en uygun tedavi yöntemini uygulayacaklarını söyledi.

EN UYGUN TEDAVİYİ İSTEDİ

Kendisi için ne iyiyse onun yapılmasını istediğini söyleyen Nazlı Erdem ise "Tedavinin başlaması için okulların kapanmasını bekleyelim" dedi. Çocuğunun hayatını riske sokmayacak bu operasyonun yapılmasını istediğini söyleyen 5 çocuk babası Murat Erdem de "Kızım için Antalya 'ya geldik. Tedavisini arıyoruz. Hocalarımızla görüştük ilgileneceklerini söylediler, sağ olsunlar. Nazlı altıncı sınıf öğrencisi oldu. Bugün yarın derken olmadı imkansızlıklar da belimizi büktü. Antalya'ya da hayırseverlerin yardımı ile geldik. İnşallah kızım için ne hayırlısı ise o olusun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Nazlı Erdem'in

Babası Murat Erdem'in

Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın açıklaması

Haber: ANTALYA,

=================================

Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

AFYONKARAHİSAR'da çıktığı iki katlı binanın çatısından inemeyen kedi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Şuhut ilçesinde meydana geldi. Bir kedinin çıktığı iki katlı binanın çatısından inemediğini gören vatandaşlar durumu Şuhut Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çatıya ulaştı. İtfaiye ekiplerini gören kedi başta ürktü. Daha sonra ekipler kediyi mama vererek sakinleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren kurtarma operasyonunun ardından kedi itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Kaldırım üzerine bırakılan kedi koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Olay yerindeki itfaiye ekiplerinden detay

-İtfaiye ekipleri kediyi kurtarmaya çalışırken detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

===============================

Meral Akşener, Antalya'da (4)

ÜRETİCİ ÇİLEK HEDİYE ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya ziyaretleri kapsamında Serik ilçesinde partililerle bir araya geldi, ardından ilçe esnafını ziyaret etti. Meral Akşener, "Sahada çok memnun kaldım. Teşkilatıma teşekkür ederim. Biz ilçeler arasında insan taşımıyoruz. Serik'i çok canlı gördüm, vatandaşı çok iyi gördüm. İlgiyi ve alakayı çok iyi gördüm. Vatandaşta bir heyecan gördüm. Dolayısıyla sıkılmadık el sizin değildir. Gidilmedik yer sizin değildir. Bu çerçeve içerisinde haziran sonuna kadar Türkiye'yi dolaşacağız. Ondan sonra tekrar başlayacağız. İnsanlar kendi özel meseleleriyle ilgilenilmesini istiyor. Esnaf, çiftçi kendi meseleleri ve problemlerinin meclise taşınmasını istiyor. Bunları meclise taşıyacağız. İnsanların bizlere verdikleri mesajı duymalarını sağlayacağız" dedi.

Konuşmasının ardından İlçe Başkanı Kadir Bodur, Meral Akşener'e plaket ve Serik Belediyespor formasıyla atkısı verdi. Kadriye Mahallesi'nden çilek üreticisi olan Mehmet Tilki de Akşener'e 1 kasa çilek hediye etti. Meral Akşener parti binasındaki konuşmasının ardından esnaf gezisi yaptı. Vatandaşlar Akşener'le fotoğraf çektirdi. Akşener'e Serik ziyareti sırasında eski milletvekili Mehmet Aslantuğ ile Antalya milletvekilleri ve il başkanı da eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Meral Akşener'in konuşması

-Esnaf turu görüntüleri

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),