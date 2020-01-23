DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (6)

DEPREMZEDELER 2'NCİ GÜNDE DE ATEŞ BAŞINDA BEKLİYOR

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4'lük depremin ardından mahallede 5 metruk binanın çökmesinden sonra birçok evde de hasar ve çatlak oluştu. Büyük tedirginlik yaşayarak dün geceyi sokakta geçiren mahalle sakinleri, bu gece de evlerinin bahçelerinde yaktıkları ateşin başında bekliyor. Ayrıca AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri tarafından geceyi sokakta geçirmek isteyen vatandaşlar için iki çadır daha kurdu. Depremzedeler için gece hazırlığı devam ederken, Kızılay tarafından da gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ateş başında ısınan vatandaşlardan görüntü

-Ekipler tarafından barınma çadırının kurulmasından görüntü

Jandarma ekiplerinden görüntü

-Mahalleden genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,

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Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mustafa Akpirinç (16) yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde, Şanlıurfa- Siverek yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Akpirinç'e plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Sürücü otomobiliyle kaçarken, yola savrulan Akpirinç'i ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Akpirinç, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akpirinç, buradan Şanlıurfa'ya sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirdi. Akpirinç'in cansız bedeni yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Jandarmanın Akpirinç'e çarpıp kaçan otomobil sürücüsünün kimliğini belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yerde yatan yaralı genç

-Toplanan sürücüler

-Yaralıyı karga tulumba taşımaları

-Yaralı gencin otomobile konulması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü (2)

ESKİ EŞİNİN YEĞENİ ÖLDÜRMÜŞ

Kahramanmaraş 'ta 11 bıçak darbesi ile öldürülen Murat Firdevsoğlu cinayetini araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet anında olay yerinde bulunan Firdevsoğlu'nun bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Hatice T.'yi (34) ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

İFADESİ İNANDIRICI BULUNMADI

Ağlayarak ifade veren Hatice T., "Aracı ben kullanıyordum, eşimi çalıştığı fabrikaya bırakacaktım, aracımız burada arıza yaptı, eşim araç dışına çıkınca saldırıya uğradı. Çevreden yardım istedim. Karanlıkta kimseyi net göremedim" dedi.

Polis, Hatice T.'nin ifadesini inandırıcı bulmadı ve araştırmasını derinleştirdi. Yapılan çalışma sonunda Murat Firdevsoğlu'nun Hatice T.'nin yeğeni Mehmet T. (23) tarafından öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, yeğeni gözaltına aldı.

'BUJİ BAŞLIĞINI GEVŞETİP GÜZERGAH ÜZERİNDE ARIZA YAPMASINI BEKLEDİM'

Mehmet T., sorgusunda suçunu itiraf ederek cinayeti halası Hatice T. ile birlikte planlandıklarını söyledi. Halası ve eniştesi Murat Firdevsoğlu ile aynı evde yaşadıklarını ve cinayeti bazı özel sebeplerden dolayı işlediğini belirten Mehmet T., olayı şöyle anlattı:

"Bir plan yaparak Kanuni Mahallesi'ndeki evin önünde aracın buji başlığını gevşettim. Daha sonra güzergah üzerindeki arazide bekleyerek aracın arıza vermesini bekledim. Karanlık bir yere geldiğinde araç arıza verdi. Kar maskesi ve eldiven takıp eniştem araçtan inince bıçakladım. Bu sırada eniştem biber gazı ile karşılık vermeye çalıştı. Olayı, halam ile birlikte planladık."

'CİNAYET İŞEYECEĞİNİ BANA SÖYLEDİ'

Mehmet T.'nin ifadesi üzerine Hatice T. tekrar sorguya alındı. Kadın, sorgusunda suçunu itiraf ederek, "Cinayet işleyeceğini bana söyledi. Haberim vardı, engel olamadım. Ben plan yapmadım" dedi. Hala ve yeğen, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mehmet T. polisler arasında

-Hastaneye alınması

-Hatice T. polisler arasında

-Hatice T.'nin hastaneye alınması

-Muayeneye götürülmesi

-Şüphelilerin hastaneden çıkarılması

-Polis otosuna bindirilmesi

-Polis otolarının gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

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Adıyaman'da taşlı, sopalı kavga: 2 yaralı

ADIYAMAN'da, aralarında alacak meselesi nedeni ile husumet bulunan 2 kişi çıkan taşlı, sopalı kavgada yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak nedeni ile husumet bulunan E.Y. ve M.K. tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşürken E.Y. ve M.K. vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Kavgaya karışanlar

Yaralılar ambulansa götürülmesi

Toplanan vatandaşlar

Polis ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-

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Bolu Dağı'nda kar yağışı (4)

YOL TAMAMEN AÇILDI

Bolu'nun Gerede ilçesi ve Karabük ilini birbirine bağlayan D-100 karayolunda öğle saatlerinde 11 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar 112 Acil ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Yol ilk olarak tek şeritten akşam saatlerinde ise tamamen trafiğe açıldı.

KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Bu arada, kar yağışı sürüyor. Kar nedeniyle kapalı yol bulunmadığı öğrenilirken, yalnızca Bolu- Mengen yolunda TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

Haber: BOLU,

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