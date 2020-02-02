DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika

Torbalı'da hastaneye başvuran 2 Tayland vatandaşı taburcu edildi

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 2 Tayland vatandaşının öksürük ve ateş şikayetiyle Devlet Hastanesine başvurması üzerine önlem amaçlı hastanenin Acil Servisi bir süreliğine boşaltıldı. Yapılan tetkikler sonucu Taylandlı 2 hastada gribal enfeksiyon rahatsızlığı görüldüğü belirtildi.

Bugün akşam saatlerinde 2 Tayland vatandaşı, Torbalı Devlet Hastanesi'ne öksürük ve ateş şikayetiyle başvurdu. Hastane yetkilileri, coronavirüs, endişesi nedeniyle hastanenin Acil Servisini boşalttı. Hastanede tedbir amaçlı maske dağıtıldı. 2 Tayland vatandaşı, alınan önlemlerin ardından tedaviye alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan hastane yetkilileri, yapılan çalışmalar neticesinde 2 Tayland vatandaşına gribal enfeksiyona bağlı rahatsız görüldüğünü ve taburcu edileceklerini bildirdi. Bu açıklamanın ardından hastanede alınan önlemler kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hastaneden görüntü

Haber - Kamera: İbrahim DANIŞ/TORBALI, (İzmir),

=============================

Mehtap'a çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken trafik kazasına üzerinden birden fazla aracın geçmesi nedeniyle cesedi parçalanan Mehtap Ateş'in ölümüne sebep olduğu öne sürülen kişinin H.Ö. isimli hafif ticari araç sürücüsü olduğu saptandı. Şüphelinin kazanın ardından bir akaryakıt istasyonuna girdiği ve aracın arka lastiğine sıkışan Ateş'e ait montu çıkartıp, çöpe attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün (Cumartesi) saat 06.00 sıralarında D-400 Karayolu Çakaldere mevkiinde meydana geldi. Mehtap Ateş, bir süre önce duygusal yakınlık beslediği iddia edilen Murat A. ile buluşmak için Konya'dan Ceyhan'a geldi. Mehtap Ateş, sabahın erken saatlerinde gezmek için Murat A. ve arkadaşı Doğan T. ile birlikte otomobille il merkezine yola çıktı. Alkol aldığı öne sürülen genç kadın, tuvalet ihtiyacının olduğunu belirtip, Murat A.'dan otomobili durdurmasını istedi. Araçtan inen kadın, uzun zaman geçmesine rağmen geri dönmeyince Murat A. ve Doğan T., kendisini aramaya başladı. Yolda yaklaşık 100 metre boyunca savrulmuş ceset parçalarının olduğunu fark eden ikili, kıyafetlerinden Mehtap Ateş olduğunu anlayıp, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polisler, ceset parçalarının yanında Ateş'in kimliğini ve üzeri kanlı fotoğrafını buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ateş'in kazaya kurban gittiğini ve üzerinden çok sayıda aracın geçtiğini saptadı. Çalışmalarını sürdüren polis, Ateş'e ilk olarak H.Ö. isimli kişinin kullandığı hafif ticari aracın çarptığını belirledi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polisin yaptığı çalışma sonucu Ateş'e çarpıp kaçan ve ölümüne neden olduğu öne sürülen hafif ticari aracın kazanın ardından bir akaryakıt istasyonundaki görüntülerine ulaşıldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracı park eden H.Ö.'nün aracın arka lastiğine takılan Ateş'in montunu çıkartıp, çöpe attığı, ardından da hasarı kontrol ettiği ve tamir etmeye çalıştığı görüldü. Polis, izini sürdüğü aracı Adana Havaalanı'nda park halinde buldu. Araca el konulurken, H.Ö.'nün ise İstanbul'a gittiği tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

Hafif ticarı aracın akaryakıt istasyonuna gelmesi

Şüphelinin araçtan inmesi

Şüphelinin, Mehtap Ateş'e ait montu aracın arka lastiğinden çıkartması

Şüphelinin montu çöpe götürmesi

Şüphelinin aracın hasarlı kısımlarını kontrol edip, tamir etmeye çalışması

Haber: Gökhan KESKİNCİ - Kamera: ADANA,

=============================

Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Osman Kaya Bulvarı Karaçulha Kavşağı'nda meydana geldi. Salih Ekinci yönetimindeki 15 KD 227 plakalı kamyonet, İbrahim Selvi'nin kullandığı 48 FP 020 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan sürücülerden ağır yaralı Selvi ilçedeki özel hastaneye, Ekinci ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İbrahim Selvi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekinci'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

Haber - Kamera: Ergün TOS/ MUĞLA,

==============================

Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası: 1 yaralı

KARAMAN'da, asker eğlencesinde dans eden Mücahit B. (20) ile Bayram Ş. (19) arasında 'düzgün oynamama' tartışması çıktı. Tartışmada Mücahit B., Bayram Ş.'yi belinden bıçakladı. Yaralı Bayram Ş. hastaneye kaldırılırken, polis Mücahit B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 641 Sokak'ta meydana geldi. Asker eğlencesine katılan Mücahit B. ve Bayram Ş., dans ettikleri sırada iddiaya göre, aralarında 'düzgün oynamama' tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mücahit B., Bayram Ş.'yi bıçakla belinden yaraladı. Bayram Ş. kanlar içinde yere yığılırken, eğlencedekiler de çevresinde toplandı. Bu sırada Mücahit B. de kalabalıktan faydalanarak, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bayram Ş., Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası eğlence sona ererken, polis kaçan Mücahit B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Yaralıya ambulansta ilk müdahalenin yapılması

Polisin olay yerinde araştırma yapması

Asker eğlencesindeki kalabalıktan detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

===================================

15 Temmuz şehidinin cenazesi Bandırma'ya nakledildi

15 TEMMUZ darbe girişiminde Ankara'da Şehit düşen Veteriner Hekim Ramazan Konuş'un cenazesi, memleketi Niğde Bor'daki Şehitlikten alınıp ailesinin yaşadığı Bandırma'da Garnizon Şehitliği'ne nakledildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sokağa çıkın' çağrısıyla Genelkurmay Başkanlığı önüne giden ve darbecilerin helikopterden attığı bomba nedeniyle şehit düşen Veteriner Hekim Ramazan Konuş'un cenazesi ailesinin isteği üzerine defnedildiği Niğde'nin Bor ilçesinden alınıp, Balıkesir'in Bandırma ilçesine getirildi.

Ramazan Konuş'un cenazesi için Bandırma Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Erdek Kaymakamı ve Bandırma Kaymakam Vekili Ekrem Çalık, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan, Bandırma Emniyet Müdürü Soner Duran, Gazi ve Şehit Aileleri Derneği üyeleri, Şehit Ramazan Konuş'un ailesi ile halk katıldı.

Garnizon Şehitliği'nde okunan Kur-an'ı Kerim'in ardından Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan'ın yaptığı duadan sonra Ramazan Konuş'un cenazesi Bandırma Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Cenaze töreninde, Şehit Ramazan Konuş'un eşi Hacer Konuş, kızları Rümeysa, Şüheda ve Fatma Zehra gözyaşlarına hakim olamadı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

-Şehidin getirilmesi

-Cenaze töreninden görüntüler

-Protokol ve şehit ailesinden görüntüler

-Defin sırasından görüntüler

-Dua edilirken

-Detaylar

Haber-Kamera: Ümit BABACAN/BANDIRMA (Balıkesir),

===============================

Tunceli'de sahaya köpek girdi, maç durdu

Tunceli'de Dersimspor ile Siirt İl Özel İdarespor karşılaşmasında sahaya giren köpek, maçın durmasına sebep oldu.

Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Dersimspor sahasında Siirt İl Özel İdarespor'u konuk etti. Tunceli Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 37'nci dakikasında, stadyumun açık kalan kapısından gelen sokak köpeği sahaya girdi. Maçın hakemi köpeğin sahaya gelmesiyle maça ara vererek, köpeğin çıkarılmasını istedi. Bu sırada Dersimsporlu 2 futbolcu köpeği kucaklayarak saha dışına çıkarmak isterken, futbolcular köpeğin tepkisiyle karşılaştı. Sahada yaklaşık 10 dakika dolaşan köpek, stadyumun açık kapısından çıktı. Köpeğin uzaklaşmasıyla maçın hakemi karşılaşmayı sürdürdü.

Karşılaşma Siirt İl Özel İdaresispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Futbolcuların "Elazığ ve Malatya" pankartıyla poz vermesi

-Maçtan görüntüler

-Köpeğin sahada gezmesi

-Genel detaylar

Haber: Ferit DEMİR/TUNCELİ,

==========================