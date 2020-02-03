DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Yıkacağı binadaki Türk bayrağını alıp, iş makinesine astı

ELAZIĞ'da, depremden etkilenen hasarlı binaların yıkımını yapan Hıdır Demir, bir binada bulunan Türk bayrağını tırmanarak asılı olduğu yerden alarak, iş makinesine astı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'daki hasarlı binaların yıkım çalışması sürüyor. Merkezde bulunan Kültür Mahallesi'nde de acil yıkım kararı verilen ve 1978 yılında yapılmış olan 6 katlı Kültür Apartmanı'nın yıkımını yapacak olan iş makinesi operatörü Hıdır Demir, pencerede asılı bulunan Türk bayrağını fark etti. Demir, iş makinesinden inip, koşarak Türk bayrağını bulunduğu yerden alarak kendi iş makinesine taktı. Bayrağın binadan alınmasının ardından yıkım çalışması başladı.

Yıkımı izleyen vatandaşlar, Demir'in girişimini alışlarla destek verdi. Demir, Türk bayrağına hassasiyetinin olduğunu ifade ederek, "Biz her binaya geldiğimizde önce Kuran-ı Kerim'imize sonra bayrağımıza bakarız. Ben de zaten bayrak hastalığı var. Biz bu bayrak için kanımızı ve canımızı verdik. Önemli olan bayrağımız. Geldiğimde binanın içindeydi, camı kırıp aldım. Bir de burada asılı olan vardı, onu çıktım demirliklerden aldım. Ondan sonra da kullandığım iş makinesine astım. Makinemizin rengi de kırmızı, biz Türkiye hastasıyız, ülkemizi seviyoruz Allah'a şükür. Ben bayrağımı gördüm mü dayanamam, bayrağım için ölürüm de. Denizli'nin Honaz ilçesindenim, aslen Tunceliliyim. Biz hepimiz Türk'üz, Kürt'üz, Çerkez'iz, Laz'ız. Bu bayrak için yaşadık, bu bayrak için ölürüz" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Genç kıza cinsel istismardan tutuklandı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde Ş.Ç. (20), ismi açıklanmayan 16 yaşındaki kızı dövüp cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Olay, dün İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.Ç., aralarında 16 yaşındaki kızın da bulunduğu 1'i kız 2 arkadaşıyla birlikte otomobille gezintiye çıktı. 2 kişinin yanlarından ayrılmasıyla Ş.,Ç. evine kadar bırakmak istediğini belirttiği kızı, iddiaya göre metruk binaya götürdü, dövüp, cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından durumun polise bildirilmesi üzerine Ş.Ç. gözaltına alındı. Genç kızın alınan doktor raporunda da cinsel istismara uğradığı belirlendi. Ş.Ç., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Emneyit Müdürlüğü binasından detay

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA))

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Köpekten korkup direğe tırmanan kedi, donmak üzereyken kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR'da gece kendisini kovalayan köpeklerden korkarak direğe tırmanan kedi, sabaha kadar inemedi. Kediyi fark eden güvenlik görevlisi, donmak üzereyken hayvanı merdivenle kurtardı.

Sahipata Mahallesi'nde gece saatlerinde köpeklerden kaçan kedi, kullanılmayan bir direğin üzerine çıktı. Direkten inemeyen kedi, sabah saatlerine kadar burada bekledi. Çevrede bulunan bir özel okulun güvenlik görevlisi Alihan Akyol, iş çıkışı kedinin direk üzerinde olduğunu fark etti. Kediyi kendi imkanlarıyla kurtarabileceğini düşünen Alihan Akyol, okulda çalışan arkadaşından da yardım isteyerek direğe merdiven dayadı. Merdivene çıkarak kediyi ayaklarından tutarak kurtaran Akyol, hayvanın ayaklarının donmak üzere olduğunu ve soğuktan gözlerinden yaş geldiğini fark etti. Akyol, kediyi ısınması için güvenlik kulübesine aldı. Burada bir süre ısınan kedi daha sonra koşarak kayıplara karıştı.

Alihan Akyol, "Saat 01.00 sularıydı. Çalıştığım kolejin önünde köpeklerin kediyi kovaladığını gördüm. Köpeklerin önüne geçtim, kediyi elime alamadım, kaçtı. Sonra direğin üzerine tırmandı. Kendini kurtardıktan sonra ben görev bölgeme dönmek zorundaydım, öyle de yaptım. Aradan 7- 8 saat geçti. Kedi inememiş, direkte asılı kalmış. Saat 08.30'da kedinin orada olduğunu fark ettim. Okul görevlimiz Niyazi ağabeyin verdiği merdiveni biri aşağıdan tutarken ben de yukarı çıktım. Direkten kediyi kurtarıp indim. Kedinin eli, ayağı buz tutmuştu, gözlerinden yaş geliyordu. Neredeyse ölecekmiş. Kediyi elime aldıktan sonra güvenlik kulübeme soktum. Biraz ısınsın diye ama kaçtı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik görevlisinin kediyi kurtarma anı

Çevreden görüntü detayları

Kediyi Kurtaran Özel Güvenlik Görevlisi Alihan Akyol'un açıklamaları

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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17 yaşındaki Suriyelinin tarlada doğurduğu bebek, hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Suriyeli 17 yaşındaki İ.E.E.'nin hastaneye 300 metre kala sancıları artınca yol kenarındaki tarlada doğurduğu kız bebek yaşamını yitirdi. 8 aylık bebeğin cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu 'na gönderilirken İ.E.E.'nin birlikte yaşadığı Suriye uyruklu 23 yaşındaki Ç.İ. 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan gözaltına alındı.

Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan 8 aylık hamile İ.E.E., saat 14.00 sıralarında aniden sancılandı. Birlikte yaşadığı Ç.İ. tarafından otomobile alınan İ.E.E.'nin sancıları hastaneye ulaşmadan iyice arttı. Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki bir özel hastaneye 300 metre kala otomobilden inen İ.E.E. yol kenarındaki tarlada doğum yaptı. Dünyaya gelen kız bebek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşındı. Yapılan kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken tedaviye alınan İ.E.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İ.E.E.'nin birlikte yaşadığı Ç.İ. ise 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bebeğin cesedinin cenaze aracına konulmasından görüntü

Haber-Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Elektronik kelepçeyi kırdı, eşine şiddet davasında tutuklandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir 'e (32) şiddet uygulayıp, tehdit ettiği gerekçesiyle mahkeme kararıyla 3 aylığına takılan elektronik kelepçeyi kırdığı belirlenen Murat Cem K. (36) hakkında, 'devlet malına zarar verme' suçundan işlem başlatıldı. Murat Cem K., daha önce eski eşine uyguladığı şiddet gerekçesiyle açılan davalar kapsamında tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Didim'de yaşayan muhasebeci Zeliha Erdemir, arkadaş ortamında tanıştığı Murat Cem K. ile 4 yıllık arkadaşlıktan sonra evlendi. Çiftin, şu an 6 yaşında olan oğulları dünyaya geldi. Murat Cem K., iddiaya göre, şiddet uygulamaya başlayınca Zeliha Erdemir, 7 Kasım 2014'te Didim 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Dava 26 Aralık 2016'da sonuçlandı ve çift boşandı. Ayrıldıktan sonra da Murat Cem K.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Zeliha Erdemir, 46 kez şikayetçi olmasına rağmen sonuç alamadı. Her ay savcılıktan koruma kararı aldırmak zorunda kalan Erdemir, bu duruma isyan edip, sosyal medyadan 'Ölmek istemiyorum' mesajını paylaşarak, yardım istedi.

3 AY SÜREYLE ELEKTRONİK KELEPÇE

Bunun üzerine Aydın Barosu'nca adres değişikliği nedeniyle hakkında verilen uzaklaştırma kararları tebliğ edilemeyen Murat Cem K. için gereğinin yapılması amacıyla Didim Cumhuriyet Başsavcılığı 'na dilekçe verildi. Zeliha Erdemir'in yardım çığlığının ardından kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Didim 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı gönderildi. Mahkemece yazıya göre, 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 'tedbir kararlarının uygulanmasında hakim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir' hükmünü içeren 12'nci maddesi gereğince Murat Cem K.'nin, boşandığı Zeliha Erdemir'e yaklaşmaması için elektronik kelepçe ile 3 ay süreyle denetlenmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, 3 ayın sonunda tedbir kararının gözden geçirilip, kelepçeyi takmaması halinde Murat Cem K.'ye 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanmasına da karar verdi. Tedbir kararının ihlaline göre, zorlama hapis süresinin 30 güne çıkarılabileceği de kararda yer aldı.

ARIZALI ÇIKMIŞTI

Mahkemenin kararı üzerine Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Murat Cem K.'ye elektronik kelepçe takıldı. Kısa süre içinde arızalı olduğu anlaşılınca Murat Cem K. için yeni kelepçe istendi. Yeni elektronik kelepçenin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden 1 hafta sonra geleceği belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Murat Cem K.'ye, 26 Aralık'ta eski eşini rahatsız etmemesi için yeni elektronik kelepçe takıldı. Bu kelepçeyi 29 Ocak Çarşamba günü kırdığı belirlenen Murat Cem K. hakkında, devlet malına zarar verdiği gerekçesiyle işlem yapıldı. Murat Cem K., daha önce eski eşine uyguladığı şiddet gerekçesiyle açılan davalar kapsamında tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN,

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Yüksekova Kaymakamı: Depremde canlarımız yanmasın diye önlem almalıyız

HAKKARİ'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova'nın birinci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, "İki türlü karşılayabiliriz depremi. ya hep beraber o yıkıntıların altında kalabiliriz ya da deprem geldiğinde hiçbir sıkıntı yaşamadan en az zararla da atlatabiliriz" dedi.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Elazığ'da yaşanan depremin ardından ilçedeki mimar ve mühendisler ile bir araya geldi. Kaymakam Doğramacı, toplantının amacının yaklaşan depreme Yüksekova'yı hazırlamak olduğunu söyledi. Toplantıda herkesin fikrini aldığını belirten Kaymakam Doğramacı şöyle konuştu:

"Olası bir depremde ne yapabiliriz, Yüksekova için neler yapmamız gerekiyor ve nelerin üzerinde durmamız gerekiyor? Bu hususta arkadaşlarımız kendi fikirlerini ortaya koydular. Biz kendi düşüncelerimizi paylaştık. Bunun üzerine konuşup değerlendirilmesini yaptık. Yarın canlarımız yanmasın diye bugünden önemli kararlar almak zorundayız. ve bu kararlar alındıktan sonra da kararlılıkla uygulamak durumundayız. Bunu buradaki arkadaşlarla beraber yapacağız. Eğer bilinçli bir kitlenin olmasını istiyorsak bilinçlendirme çalışmasını mimarlardan başlayarak en küçük ilkokuldan okuyan çocuğumuza kadar herkese yönelik bir bilinçlendirme faaliyeti başlatacağız."

GÖNÜLLÜ KURTARMA EKİBİ KURACAĞIZ

Gönüllü kurtarma ekibi kurma kararı aldıklarını belirten Kaymakam Doğramacı, "Bu noktada gençlerden oluşan yada bilinçli insanlardan oluşan bizim ilk etapta belirleyeceğimiz 300 kişilik bir gönüllü ordusu inşa etmeyi planlıyoruz. Mimarlarımız da bu hususta her biri gönüllüdür. O günü Allah göstermesin ama o gün geldiğinde herkesin birbirine ihtiyacı olacağına inanıyoruz. Bizim yapılarımız itibarıyla yapı stoklarımızın kaliteli olmasına yönelik çalışmaları şimdiden başlatmalıyız. Belli bir tarihimiz yok deprem ne zaman gelir bilemeyiz bugün de olur, yarın da olur, bir yıl sonra da olur, 10 yıl sonra da olur. Ama biz o gün gelinceye kadar elimizden ne geliyorsa hep beraber yapmak zorundayız. Binalarımızı yeniden ve yeni yapılan binalarımızı dahi gelecek olan felakete hazırlamak zorundayız" dedi.

YA YIKINTILARIN ALTINDA KALACAĞIZ YA DA EN AZ ZARARLA ATLATACAĞIZ

Yüksekova'nın birinci deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Doğramacı şöyle dedi:

"İki türlü karşılayabiliriz depremi. ya hep beraber o yıkıntıların altında kalabiliriz ya da deprem geldiğinde hiçbir sıkıntı yaşamadan en az zararla da atlatabiliriz. Bunu belirleyecek olanda biziz. Bilinçli bir çalışmayla geleceği yeniden inşa etmek zorundayız. Mimarlarımız, mühendislerimiz ve bu şehrin her bir vatandaşı bu bilinçle yaşamak zorundadır. Çünkü Yüksekova birinci derece bir deprem bölgesinde ve bir gün muhakkak gelecek. Buna böyle bakmak lazım. Gelecek olanda bizim evimizi hazırlamamız gerekiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaymakamlık odasında bir araya gelen mimarlar ve mühendisler

-Kaymakam Osman Doğramacı'nın konuşması

-Genel detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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