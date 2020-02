DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Kurt, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Uğur Kurt (26), memleketi Gaziantep'te gözyaşları arasında toprağa verildi.

Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un naaşı, askeri kargo uçağıyla Gaziantep'e getirildi. Kurt'un Türk bayrağına sarılı tabutunu havalimanında karşılayan yakınları gözyaşı döktü. Şehidin eşi Emine, babası Abdurrahman ve annesi Döndü Kurt yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Abdurrahman ve 3 yaşındaki kızı Döndü de babalarının cenazesini karşılamak için havalimanına getirildi. Şehit Kurt için daha sonra öğle vakti Kaplan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin yakınları, şehidin naaşı önünde asker selamı durarak fotoğrafını öptü. İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Kurt'un cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'ndaki şehitliğe gözyaşları arasında defnedildi.

Bakan Albayrak: Elazığ ve Malatya'daki esnafa faizsiz kredi verilecek

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halk Bankası tarafından Elazığ ve Malatya'daki esnafa 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz finansman imkanı sağlanacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısıyla deprem sonrası Elazığ ve Malatya'daki durumla ilgili değerlendirmede bulundu. Toplantıda konuşan Bakan Albayrak, depremin ardından Elazığ ve Malatya'da yoğun bir sürecin yürütüldüğünü söyledi. Bakan Albayrak, "Bütün paydaşlarımızla bir arada bulunduk, sizlerle bir aradayız. Önce özellikle kriz merkezi noktasında İçişleri Bakanımız başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere çok önemli destekler ve bunun yanında depremin yaralarının sarılması noktasında ciddi bilgilendirmelerde bulunuldu. Ülkemiz bu elim olay vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla hızlı ve çok güçlü dayanışma içinde bir operasyon gerçekleştirdi. İlk günden itibaren arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere çok yoğun bir süreç yürütülüyor. Gerçekten çok kısa sürede ilişkili kurumlarımız; AFAD, UMKE ve tüm STK'larımızla çok yoğun bir süreç yürütüldü. Elazığ'da yaşanan elim hadise nedeniyle tarihi dayanışma gösteren tüm Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tarihi bir sürece tanıklık ettik" diye konuştu.

'ELAZIĞ VE MALATYA'NIN YARALARINI KISA SÜREDE SARACAĞIZ'

Bakan Albayrak, Elazığ'daki temasları kapsamında iş dünyasıyla görüşme yaptığını anlatarak, Elazığ ve Malatya'da yaraların kısa sürede sarılacağını söyledi. Albayrak, "Türkiye çok güçlü bir ülke. Özellikle son 18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde çok yoğun değişim ve gelişim noktasında önemli altyapı ve üstyapıda Türkiye'nin dönüşümüne önemli katkılarda bulunulmuş. Geçmiş dönemde yaşanan depremler üzerinde güçlü koordinasyon ve ihya adımlarıyla Elazığ ve Malatya'nın yaralarını kısa sürede saracağız. Tekrardan bu iki şehrimizin imar ve ihyası noktasında önemli adımlar atacağız. İlgili bakanlıklarımız kendilerine düşen görev noktasında çok yoğun bir mesai ortaya koyuyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilişkili bakanlıklar olmak üzere ilk günden itibaren önemli adımlar attık. İş dünyasıyla yaptığımız görüşmede önemli talepleri muhataplarımızdan dinledik. Özellikle Elazığ ve Malatya'nın ekonomisinde etkilenen noktada esnaf ve çiftçilerimiz başta olmak üzere iş dünyamızın farklı kesimleri birinci ağızdan dinledik. Önemli bir kısmını not aldık" dedi.

ESNAFA 50 BİN LİRAYA KADAR FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Elazığ ve Malatya'daki esnafa 5 yıl vadeli 50 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sunulacağını aktaran Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Özellikle esnafımız noktasında Halk Bankası, Elazığ ve Malatya'daki tüm esnafımıza 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz bir finansman imkanı sağlayacak. Bunun yanında yine Halk Bankası, bu 2 ildeki tüm esnafımızın tüm kredilerini faizsiz 1 yıl ödemeyi erteleyecek. Bunun ötesinde bu çerçevede Ziraat Bankası, bu 2 ilimizdeki çiftçilerimizin mevcut kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteleyecek. Ekonomiyi etkileyen diğer paydaş kuruluşların da sadece kamu değil özel bankalar noktasında yaşayacakları sıkıntıları yerinden tespit ederek, onlarla ilgili yaraya merhem olma noktasında ilişkili tüm sektörlerimiz, Bankalar Birliği nezdinde 2 ilimizdeki kurumların kredilerini 1 yıl sonra erteleyecek. Bu çerçevede genel resme baktığımızda Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Bankalar Birliği bu söylediğimiz adımları detaylarını kamuoyuyla paylaşacak. Elazığ'ın ekonomisi için bu adımları atacağız. Diğer not aldığımız hususlarla ilgili süreci yürüteceğiz. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nin ciddi bir altyapıya ihtiyacı var. Bu hem istihdam hem de ekonomik açından önemli. Burada yoğun bir çalışma süreci var. Bu konuyla ilgili adımları en kısa sürede atacağız."

HABER: Erkan BAY/ ELAZIĞ

İzmir'deki vahşi cinayeti bu detay ortaya çıkardı (2)

İzmir'in Menemen ilçesinde, kulağında ezik ve kan, burnunda da çizik olduğu görülünce 5 aylık hamile Suriyeli Manar Alahmed (35) ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed Cemel'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ş.E.'nin çifte cinayeti polise ihbar eden kişi olduğu ortaya çıktı.

Anne-oğulun öldürülmesinin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, Suriyeli ailenin alt katında oturan H.E. ile oğulları O.E. ve Ş.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, sorgularında 27 yıldır aynı daire oturduklarını, bugüne kadar hiç kimseyle sorunları olmadığını söyledikleri öğrenildi. Ş.E.'nin ise olayı polise ihbar eden kişi olduğu saptandı. Ş.E., ilk ifadesinde ailenin 2 yaşındaki çocuğunun ağlama sesini duyup, üst kata çıktığını ve cesetleri bulduğunu söylediği belirtildi.

Baba ve oğullarının suçlamaları kabul etmedikleri kaydedildi.

MAHALLEDE TEDİRGİNLİK HAKİM

Öte yandan Irmak Mahallesi halkı, olayın ardından tedirgin olduklarını söylediler. Esnaf Ömer Özdemir, "Haberi duyunca üzüldük ve şok olduk. Çünkü kimseye zararı olmayan temiz bir aileydi. Mahallemizde bu tarz olaylara hiç alışkın değiliz. İlk kez böyle bir şey yaşadık. Mahalleli tedirgin. Suçlular bir an önce bulunsun ve en ağır cezayı alsın" dedi.

Mahalle halkından Ersin Öztürk de, "Şu an bile mahallemizde böyle bir olayın meydana geldiğine inanamıyoruz. Yaşadığımız şoku atlatamadık. Herkes kapısını kilitliyor ve korkuyor. Suçlu her kimse bir an önce ortaya çıkarılsın" diye konuştu.

Afyonkarahisar'daki çocuklardaki yanığa neden olan madde 'alkali' çıktı (2)

'GÜÇLÜ BİR ALKALİK ÇÖZELTİ OLDUĞU ANLAŞILIYOR'

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynayan çocukların vücutlarında yanığa neden olan şeyin 'alkali' özellikte madde olduğunun belirlenmesine ilişkin rapor, Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi tarafından açıklandı. Kimya Mühendisleri Odası Antalya İl Temsilciliği 2'nci Başkanı Celal Güzelyürek, raporda 12-13 aralığında 'alkali' özellikte madde tespit edildiğinin kaydedildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir maddenin PH parametresi, 0 ile 14 arasında ölçülür. Alınan numunelerdeki parametrenin 12-13 aralığında olması, güçlü bir alkalik çözelti olduğunu gösteriyor. Basit olarak ifade edersek anlamı şudur. Çocuklar okul bahçesinde oynarken sulu ortamda ayaklarının, vücutlarının temas ettiği madde, alkalik bir madde. Bu çözelti nedir onu bilemeyiz. Bu yükseklikte alkaliteye sahip çözeltinin konsantrasyonununa ve cilde temas süresine bağlı olmak üzere yanık oluşur, tahriş eder. Bu madde kendiliğinden oluşmaz, bir şekilde oraya dökülmüş veya getirilmiş olabilir."

HABER: Hasan ALAYBEYOĞLU/ ANTALYA

Derste fenalaşan ortaokul öğrencisi öldü

UŞAK'ta ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Mustafa Kul, okulda beden eğitimi dersinde basketbol oynadığı sırada fenalaştıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mustafa Kul'un, özgül öğrenme güçlüğü nedeniyle kaynaştırma öğrencisi olduğu belirtildi.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, kent merkezindeki Alper Günbayram Ortaokulu'nda meydana geldi. Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Mustafa Kul, beden eğitimi dersinde basketbol oynadığı esnada aniden rahatsızlandı. Beraberindeki arkadaşları, hemen öğretmenlerine haber verdi. İlk müdahalesi okulda öğretmeni tarafından yapılan Kul, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acilinde, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Okul yönetimi ve sınıf arkadaşları Mustafa Kul'un ani ölümüyle şoke oldu. Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Mustafa Kul'un ölüm haberini alan İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve okul öğretmenleri hastaneye geldi. Kul'un özgül öğrenme güçlüğü nedeniyle kaynaştırma öğrencisi olduğu ve 7 yaşına kadar kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Kul'un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Balıkesir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurdu

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, şiddetli rüzgar etkili olurken, 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Çatının düştüğü yoldan kimsenin geçmemesi, olası faciayı önledi.

Burhaniye'de etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada Ören Enver Güreli Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın çatısı, uçarak, yola düştü. Bu sırada geçen olmamasıyla olası faciayı önlendi. İlçe sakinlerinin ihbarıyla bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoldan çatıyı kaldırırken, bir süre sağlanamayan ulaşım, normale döndü.

Maskeli akaryakıt istasyonu soyguncularını ayak izleri ele verdi

KAYSERİ'de, akaryakıt istasyonunda kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki paraları alarak kaçan şüpheli ve ona gözcülük yapan 2 kişi, karda bıraktıkları ayak izleri ve güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Geçen Pazar günü akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvargı yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, kapüşonlu mont ve yüzünde maske bulunan kimliği belirsiz kişi, kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki parayı vermesini istedi. Kasadaki 3 bin TL'yi alan soyguncu, sigara ve yiyecekleri de çalıp, kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

AYAK İZLERİ BULUNDU

Karla kaplı bölgede yapılan araştırmada soygunu gerçekleştirenlere ait olduğu değerlendirilen ayak izlerine rastlandı. Şüphelilerin olay sırasında üzerlerinde bulunan atkı, şapka, kapüşon ve eldivenleri ise karton kutuya koyup, kaçarken boş araziye attığı belirlendi. Karda 4 kilomtere takip edilen ayak izlerinin, yerleşim alanına gelince kaybolduğu saptandı. Bu bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdığı belirlenen şüphelilerin, görüntülerden eşkalleri ve kimlikleri belirlendi. B.B. (27), V.D. (19) ve R.Ö. (24) evlerine yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı.

B.B'nin kurusıkı tabanca ile soygunu gerçekleştirdiği, arkadaşları V.D. ve R.Ö'nün ise ona gözcülük yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

'Sosyal medyayı değil, resmi açıklamaları dikkate alın'

AKDENİZ Üniversitesi Serik Gülsün- Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Ayşen Yalman, koronavirüsle ilgili sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğine dikkat çekerek, "Sağlık Bakanlığı, uzmanlar ve güvenilir haber ajanslarının yayımladığı bilgiler dışındaki söylemlere inanmayın" dedi.

Ayşen Yalman, araştırmalara göre sosyal medyada yer alan sağlık bilgilerinin 3'te 1'inin yanlış olduğunu, vatandaşların yanlış yönlendirildiğini söyledi. Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs hakkında son dönemde sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldığını anlatan Yalman, bu paylaşımların çoğunun yanlış olduğunu belirtti. Ülkemizde koronavirüs görülmediğini vurgulayan Yalman, sosyal medyada koronavirüs yüzünden hastaların karantinaya alındığı yönünde paylaşımlar olduğunu, bu nedenle vatandaşların tedirgin olduğunu belirtti. Konuyla ilgili bakanlıkların ve güvenilir haber kaynaklarının açıklamalarına inanılması gerektiğini vurgulayan Yalman, vatandaşları sosyal medyadaki her paylaşıma inanmamaları konusunda uyardı.

İNTERNETTEKİ 3 SAĞLIK BİLGİSİNDEN 1'İ YANLIŞ

Ayşen Yalman, tüm dünyada ve Türkiye'de insanların, sağlığını korumak için hızla sosyal medyada internet üzerinden bilgiye ulaşmaya çalıştıklarını anlattı. Araştırmalara göre özellikle sağlık hakkındaki bilgilerin 3'te 1'inin yanlış olduğunu vurgulayan Yalman, "Sosyal medyada yanlış bilgilerin yanı sıra kötü niyetli kişiler tarafından özellikle üretilmiş haberler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla vatandaşlar korku ve panik içerisinde bilgiyi uygulamaya çalışıyor. Bilginin doğruluğunu kontrol etmiyoruz. Vatandaşların özellikle sosyal medyadan gördüğü herhangi sağlık iletisi karşısında hemen hızlı bir şekilde uygulamaya geçmemesini uyarıyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYADAKİ BİLGİ KİRLİLİĞİ TEHLİKE SAÇIYOR

Son günlerde koronavirüsten korunmak için sosyal medyada aramalar yapıldığını aktaran Ayşen Yalman, şöyle konuştu:

"Örneğin, ülkemizde bazı hastanelerde koronavirüs vakasıyla karşılaşıldığıyla, hastanın karantinaya alındığıyla ilgili sosyal medyada çeşitli haberler dolaşıyor. Fakat bu bilgi doğru değil. Vatandaşlar bu tip bilgilere inanıyor ve kendi kronik hastalıklarını bir kenara bırakıp o hastaneye gitmeyip tedavi olmamayı tercih ediyor. Bu da tedavi süreçlerini aksatıyor. Bir taraftan belki de ölüme götürebilecek tehlikeye sokuyorlar. Bu yüzden sosyal medyada yayılan bu tarz haberlere inanmamak gerekiyor. Bir taraftan da 'Şu kimyasal karışımları karıştırıp evinizi bununla temizlerseniz eğer koronavirüs asla evinize girmez' ya da 'Şu karışımı yapıp içerseniz eğer koronavirüse karşı kendinizi korursunuz' gibi bilgiler de sosyal medyada yer alıyor. Yine bunlara inanıp uygulayan vatandaşların da o kimyasalların nasıl bir reaksiyona sebebiyet vereceği bilinmediğinden dolayı kendi sağlığını tehlikeye atıyor. Sağlık Bakanlığı'nın, uzmanların, sağlık profesyonellerinin söyledikleri ve güvenilir haber ajanslarının yayımladığı bilgiler dışındaki söylemlere inanmayın."

İntihar etmeden önce canlı yayın yapmış

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Ali Türköz başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Ali Türköz'ün intihar girişimi öncesi sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Ereğli'ye bağlı Karakavuz Köyüne Bağlı Küplü Deresi mevkiinde ormanlık alanda park edilmiş aracın içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Türköz'ün öldüğü belirlendi. Jandarmanın yaptığı incelemede, Ali Türköz'ün başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar ettiğini tespit etti. Türköz'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CANLI YAYIN YAPMIŞ

İntihar etmeden önce sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Türköz'ün duyulan sesinde, "Kafaya sıktım mermi kafamda patlamadı. Boşluğa sıkınca patladı. Çıtlama sesini duydunuz. ya Rabbim kafaya çıt ediyorsun da, öbür tarafa neden patlatıyorsun?" dediği duyuldu. Türköz'ün canlı yayının ardından kısa süre sonra başına silahla ateş ettiği öğrenildi.

Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Çetintaş'tan gerginlik açıklaması

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,- KRİSTAL-İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, dün sendika şubesi önünde yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu. İki grup arasında giren polise tepki gösteren Çetintaş, "Şube başkanı zaten görevden alınmış, yetkisi yok. Polis ona danışıyor her şeyi. Polislere görev verilmiş, ona uyuyor. Ama o yetkiyi vereni ve kullananı kınıyorum" dedi.

Eskişehir'de, Kristal-İş Eskişehir Şubesi Başkanlığı görevinden alınan Erdal Akyazı ile yanındaki üyeler, Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı ile yanındakilerin, sendikanın Hacı Alibey Mahallesi Dumrul Sokağı'nda bulunan binasına girmesine izin vermedi. İki grup arasında yaklaşık 9 saat süren gerginlikte zaman zaman arbede çıkarken, araya çevik kuvvet ekipleri girdi. Dün akşam saatlerinde iki grup arasında uzlaşma sağlanırken, Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş bugün Eskişehir Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Yaşanan gerginliğin kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Çetintaş, Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı'nın merkezin onayı olmadığı halde seçim kararı aldığı için görevinden el çektirildiğini söyledi. Herkesin kendi kafasına göre seçim yapamayacağını ve sendikanın tüzükle yönetildiğini kaydeden Çetintaş, "Eskişehir Şube başkanımız, merkezin onayı olmadan seçime gitme kararı aldı. Biz de kendisine tüzüğe aykırı olduğunu ifade ettik, kendisiyle de görüştük, ona rağmen yapacağını hukukçulara danıştığını söyledi. Herkes kendi istediğine göre seçim yapamaz, yaparsa tüzüğü delik deşik ederler. Şube başkanımızı disiplin kuruluna sevk ettik. Kurul bir kez daha başkanımızla görüştü ancak yine de seçimi yapacağını söyledi. Tüzüğe ve yasaya aykırı seçim kararı nedeniyle disiplin kurulu görevden el çektirme kararı verdi, biz de uyguladık" dedi.

'DEMOKRASİDEN YANAYIZ'

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, binaya girmek isteyen aralarında yöneticilerin de olduğu gruba karşı tavır koyduğunu öne süren Çetintaş şunları söyledi:

"Tüm teşkilata karşı, şube organı işçisini örgütleyerek bize saldırdı. Onlar burayı işgal etti. Polise işgali kaldırın dedik, savcılığa müracaat ettik. Savcılık 'siz gidin, haber göndereceğim' dedi. Hiç haber gelmedi. Emniyet buradaki yöneticilere saldırdı. Şube başkanı zaten görevden alınmış, yetkisi yok. Polis ona danışıyor her şeyi. Polislere görev verilmiş, ona uyuyor. Ama o yetkiyi vereni ve kullananı kınıyorum. Biz de vergimizi ödüyoruz, biz de güvenlik güçlerine saygılıyız, biz de insanız, demokrasiden yanayız. Tarafsızlığını istedik, biz bu şubeye gireriz. Çünkü en yetkili biziz."

Çetintaş, sendika binasını 'işgal' ettiği öne sürülen üyelerle ilgili de herhangi bir ihraç işlemi yapmayacaklarını sözlerine ekledi.

