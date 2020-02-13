DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

İzmir'de zehirli et verilen 9 köpek ve 3 kedi öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, etle zehirlendiği öne sürülen 9 köpek ve 3 kedi telef oldu. Mahalle halkı sokakta yemek ve su vererek baktıklarını belirttikleri hayvanların kimseye bir zararının olmadığını söyleyerek, tepki gösterdi.

Koşukavak Mahallesi 4226 Sokak'taki boş arsada 9'u köpek, 3'ü kedi, toplam 12 sokak hayvanı, iddiaya göre, etle zehirlendi. Mahalleli, yemek ve su gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları hayvanların zehirlenmesi karşısında şaşkına döndü. Telef olan hayvanların dışında zehirlenen 3 köpeğin ise hala hayatta olduğu anlaşıldı. Hayvanseverler, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, telef edilen 12 hayvanı gömmek için bulunduğu yerden götürdü. Hayatta olan 3 köpek ise tedavi için veterinere götürüldü.

Mahalle halkı hayvanların kimseye zarar vermediğini, bunu yapan kişinin vicdanının olmadığını söyleyip, tepki gösterdi. Polis ekipleri hayvanları kimin zehirlediğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

'BUNLARI YAPANLAR İNSAN DEĞİL'

Mahalle halkından evli ve 1 çocuk babası Erdinç Yılmaz (55), "Beslediğimiz köpeklerdi. Onlara gece bekçisi diyorduk. Herkes seviyor, besliyordu. 9 köpek, 3 kediyi zehirdiler. 3 köpek sağdı. Hala hayatta olanları veterinere götürdüler. Bu işi yapanlara lanet olsun diyorum. Bunları yapanlar insan değil" dedi.

Kendisi de köpek besleyen bir diğer mahalle sakini evli ve 1 çocuk babası tekstil atölyesi işletmecisi Bilgin Öztürk (52) ise, "Akşam hayvanları zehirlemişler. Sabah fark ettik. Kimseye zararları yoktu. Ben de köpek besliyorum. Benim köpeğim de onlarla oynuyordu. Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ölen Sokak hayvanları görüntü

Erdinç Yılmaz röp.

Bilgin Öztürk röp.

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Genel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Kar küreme aracı devrildi, sürücüsü yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, karla kapanan yolları açmak için çalışan kar küreme aracı şarampole devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Şanlıurfa- Siverek karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Karla kapanan yolları açmak için çalışan Karayolları Genel Müdürlüğü'nde görevli Şehabettin İpek yönetimindeki 21 FP 483 plakalı kar küreme aracı, sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İpek, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Şehabettin İpek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Devrilen araç

Karayolu

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK-ŞANLIURFA-DHA)

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Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de 2 gündür süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının kent merkezinde 60 santimetreye, yüksek kesimlerde 3 metreye ulaşması ulaşımda aksamalara neden oldu.

Merkez ve ilçelere bağlı 281 köy yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için iş makineleriyle çalışma yapıyor. Kar yağışı nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitime ara verilirken, tatili fırsat bilen çocuklar poşet ve kızaklarla karda kayma keyfini doyasıya yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karayolundan görüntü

Çapakçur köprüsünden görüntü

Araçların geçişi

Çocukların poşet ve araba lastikleriyle kayak yapması

Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

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Camideki yardım kutusu hırsızlığı kamerada

BURSA'da, kimliği belirsiz şüphelilerin bir camideki yardım yardım kutusunu çalma anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Fevzidede Camisi görevlileri, dün akşam yardım kutusunun yerinde olmadığını fark etti. Polise haber verildi. Gelen polisler, camiye ait güvenlik kamerasını inceleyince, yardım kutusunun öğle namazından sonra saat 14.30 sıralarında kimlikleri belirsiz kişilerce çalındığı görüldü. Kamera görüntülerinde, 4 şüpheli, yardım paralarının toplandığı kutuyu açmaya çalışıyor. Başarılı olamayınca da yerinden alıp, bir montla sararak gizlemek istiyor. Daha sonra ise yardım kutusunu üzerinde bulunduğu masa ile birlikte alıp, götürüyor.

Yardım kutusunun uzun süredir açılmadığı, bu nedenle içerisinde yüklü miktarda para olduğu ifade edildi. Polis, kamera görüntülerinden eşgallerini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Cami görevlisi ile röportaj

-Camiden detaylar

Haber-Kamera: Gökhan ÖZHAN/ MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),

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Sevgililer Günü öncesi çiçek fiyatları 20 lirayı buldu

İZMİR'de çiçekçiler, son güne kadar 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Balçova'da düzenlenen, İzmir çevresindeki illerden çiçekçilerin geldiği mezatta, sabahın erken saatlerinden itibaren 540 kova çiçeğin satışı yapılmaya başlandı. Gülün tanesi 15 ila 20 liradan satılırken, en çok kırmızı gül satışının yapıldığını söyleyen İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Çiçekçiler tatlı bir telaşla hala mal alma derdinde, son gün yoğunluğu var. Bol çeşitlilik var. Memnunuz ama talep fazla olduğu için fiyatlar şuan yüksek. 40 bin dalın üzerinde gül satışa çıkarıldı. Herkes bir umutla uygun alıp uygun satmayı bekliyor" dedi.

İzmir'de çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü için yaptıkları yoğun mesai son güne kadar sürdürüyor. Balçova'da sabahın erken saatlerinde başlayan mezatta toplamda 540 kova çiçek satışa çıkarıldı. Sevgililer Günü'nde talebi karşılamak isteyen çiçekçiler, mezattan aldıkları taze güller ile hazırlıklarını tamamladı. Gülün dal fiyatı ise son günlerde 15 ila 20 lirayı buldu. Mezatın akşam saatlerine kadar süreceğini ve yoğun bir gün geçirdiklerini söyleyen İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Çiçekçiler tatlı bir telaşla hala mal alma derdinde, son gün yoğunluğu var. Bol çeşitlilik var. Memnunuz ama talep fazla olduğu için fiyatlar şuan yüksek. 40 bin dalın üzerinde gül satışa çıkarıldı. Herkes bir umutla uygun alıp uygun satmayı bekliyor. İnsanlar 14 Şubat'ta sipariş veriyor, bu da yoğunluğa sebep oluyor. Birkaç gün önce sipariş verseler, çiçekler erkenden yola çıkar ve zamanında ulaşır" dedi. İnternet üzerinden yapılan satışların işlerine ket vurduğundan yakınan çiçek satıcıları sevdiklerine çiçek almak isteyen vatandaşlara, çiçeklerin ekran aracılığıyla değil dokunarak, hissedilerek almaları konusunda çağrıda bulundu.

'ÇİÇEKTE ÖNEMLİ OLAN DUYGUDUR'

Alsancak'ta çiçek dükkanı olan Uluslararası Çiçekçiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Çelik ise, "Sevgililer Günü'nden beklentim insanların çiçekleri görerek, temas ederek çiçekçi dükkanlarından almaları. Hayatımızda her şey sanal ortamda yürüyor, çiçeklere edilmiyor, sadece bir obje olarak bakılıyor. Çiçekte önemli olan duygudur. O duyguyu hissederek sevdiğiniz kişiye bir çiçek alıyorsunuz. Fakat ona bir resme bir eşyaya bakar gibi bakmamalısınız. Bence çiçekleri duyguyla dükkanlardan alın. Herkesin sevdiği insanlar, eşleri, dostları var. Talep oluyor biz de bu talebi karşılamak için yoğun çalıştık" şeklinde konuştu.

Manisa'da toptan ve perakende çiçek satışı yapan Ahmet Akagündüz, "Çiçek almaya geldik, yarın için umutluyuz. Çiçek zaten olmazsa olmaz olan, satılması gereken bir şey. Satışlarımız ve talepler çok yoğun. Yetişmeye çalışıyoruz. Bugün, gül, şebboy, orkide gibi çiçekler alacağım. Sevgililer Günü yılda bir kere çiçekçileri sevindiren bir gün, onların da para kazanabilmesi adına gülün dalının en az 15 TL'den satılacağını düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mezattan genel ve detay görüntüler

Güllerden görüntüler

Çiçekçilerden görüntüler

Çiçekçi Odası Başkanı Kazım Kış ile röportaj

Çiçekçilerle röportaj

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,

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Marmaris'te deniz eski rengine döndü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dün akşam deniz kıyısı kahverengiye büründü. Bu sabahtan itibaren kentte güneşli havanın hakim olması, ayrıca geçen zamanın da etkisiyle ilçe körfezi 15 saat sonra eski görünümü olan mavi tonuna döndü.

Marmaris'te dün öğleden sonra başlayarak aralıklarla süren yağmur nedeniyle deniz kıyısı, akşam kahverengiye büründü. Denizin kahverengine dönmesinin gerekçesi olarak yüksek dağlardan kopan toprak parçaları ile kirli suyun derelerle birlikte ilçe körfezine dökülmesi ayrıca fosseptik borularından akan kirli suyun denizle buluşması olduğu öğrenildi. Marmaris Çevrecileri Derneği, kirli suların denize karışmaması için önlemler alınabileceğin belirterek duruma tepki gösterdi. Bu sabahtan itibaren Marmaris'te güneşli havanın hakim olması, geçen zamanın da etkisiyle denizin rengi normale döndü.

Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, telefonda yaptığı açıklamada, "Her yağmur sonrası sürekli tekrarlanan bir olay. Fosseptik atıkları da eklenince, vahim bir tablo ortaya çıkıyor. Derelerden gelen kirli çamur şu an deniz dibine oturdu. Bu çamur ve kirlilik nedeniyle deniz dibinde yaşam tehlikeye giriyor. Acil olarak denize dökülen dereler de filtreleme sistemi getirilmeli. Ayrıca denize dökülen arıtma sistemlerinin yenilenmesi gerekmektedir. Önlem alınmadığı takdirde İstanbul'un eski Haliç görüntüleri oluşacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Marmaris İlçe Körfezi'nden genel-ayrıntılı görüntü

Çay bahçesinde oturan vatandaşların olduğu denizden genel görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(MUĞLA),

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Marmaris'te şubat ayında deniz keyfi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde güneş altında havada sıcaklığın 23 derece kadar yükselmesiyle sahil ve sokaklar dolup taştı. Kısa süreliğine de olsa denize girenler bile oldu.

Marmaris ilçesinde 3 gündür aralıklı devam eden sağanak yağmur ve şiddetli rüzgarın ardından bugün öğle saatlerinde güneş yüzünü gösterdi. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 23 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, sahil ve yürüyüş yolları renkli görüntüler oluştu. Atatürk ve Kordon Caddesi boyunca uzanan sahil şeridinde kimileri yürüyüş yaptı ve kimileri de bisiklet sürdü. Bazı ailelerde sahildeki parklarda çocuklarıyla güneşli havanın tadını çıkardı. Kısa kollu tişört ve kabri pantolonlarla gezenler dikkat çekti. Siteler Mahallesi sahilinde ise 1'i kadın 3 kişi bir süre sor yatıktan sonra kısa süreliğine denize girdi. Uzunyalı mevkisindeki sahil boyunca uzanan restoran ve kafeteryalarda ise oturacak yer kalmadı. İlçe merkezindeki Belediye Çay Bahçesi'ni dolduranlar, deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumladı. Tekneleri ve deniz bisikletleriyle denize açılanlar, körfez turu atıp, sıcak havanın tadını çıkardı. Ailesiyle güneşli havanın tadını yürüyüş yaparak çıkaran Ahmet Karcevher, "Hava sıcaklığı 20 dereceyi geçti. Hafta içi iznimi kullanıp, zamanımı ailemle beraber bu güzel havayı fırsata çevirip, gezerek değerlendiriyorum" dedi. Kızına bisiklet sürmeyi öğreten Demir Koçan, "Hava çok güzel. Şubat ayında güneşli havayı değerlendirmek istedik. Eşimle kızımıza bisiklet kullanmayı öğretiyoruz" dedi. Denize giren 67 yaşındaki emekli memur Hakan Arslan da "Marmaris'te kış ayında bahar havası yaşıyoruz. Sıcak havayı görünce arkadaşımla plaja indim. Kısa süreliğine yüzüp, keyif yaptım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrenin 23 dereceyi göstermesi

-Sahil yolunda yazlık kıyafetlerle yürüyüş yapan, bisiklet sürenlerden görüntü

-Sahildeki çay bahçelerini dolduranların deniz manzarası eşliğinde içeçeklerini yudumlamaları

-Sahilde yürüyüş yapan Ahmet Karcevher ile röp.

-Denize giren, emekli memur Hakan Arslan ile röp.

-Kızına bisiklet sürmeyi öğreten Demir Koçan ile röp.

-Denize girenlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Güneydoğu'nun simgelerinde kar güzelliği

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışıyla, Adıyaman kent merkezi ile Şanlıurfa'nın simgesi haline gelen Göbeklitepe ve Balıklıgöl'de eşsiz manzaralar oluştu.

Güneydoğu'yu dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok kentte kar nedeni ile okullar tatil edildi, sürücüler yolda ilerlemekte zorlandı. Beyaz örtü ise şehirlerde seyirlik manzaralar ortaya çıkardı. Adıyaman'da ortaya çıkan görüntüleri ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf tutkunları sokaklara indi.

BALIKLIGÖL VE GÖBEKLİTEPE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Şanlıurfa'da 3 yıl sonra etkili olan kar yağışıyla Balıklıgöl ile Göbeklitepe beyaza büründü. Kentin simgesi olan Balıklıgöl ile insanlık tarihinin başlangıç noktası kabul edilen Göbeklitepe'de seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Okulların bugün ve yarın tatil edilmesiyle öğrenciler kartopu oynarken, tarihi ve turistik yerler ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, beyaz örtüye bürünen tarihi Urfa kalesi ve Balıklıgöl'de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Balıklıgölden genel görüntü

Kar topu oynayanlar kardan adam yapan çocuklar

Göbeklitede'den genel görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA