DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Yaşlı hastanın imdadına paletli ambulans yetişti

AĞRI'da, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Dönerdere köyünde mahsur kalan Mülazım Gönültaş (80), paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan merkeze bağlı Dönerdere köyünde oturan Mülazım Gönültaş için yakınları kafa travması şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarı alan sağlık ekipleri merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu ulaşıma kapalı olan köye gitmek üzere paletli ambulansla yola çıktı. Kar ve tipi nedeniyle hastaya güçlükle ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gönültaş'ı Ağrı Devlet Hastanesi'ne getirdi. Mülazım Gönültaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Paletli ambulansla ilerlemeleri

-Müzalım Gönültaş'a müdahale edilmesi

-Ambulans

Haber-Kamera: Servet ARSLAN- Ramazan DEMİR/ AĞRI,

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Hurdacılık yapan iki ailenin silahlı çatışmasında 4 kişi yaralandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, hurdacılık yapan iki aile arasında çıkan pompalı tüfekli çatışmada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi'ndeki 6316/5 sokakta meydana geldi. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan ve önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, her iki taraftan bazı kişiler pompalı tüfek çıkarıp, ateşledi. Saçmaların isabet ettiği 4 kişi, hafif yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, her iki taraftan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca, mahalleye yunus polisleri ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polisin, mahallede gece boyunca nöbet tutacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerden görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Yaralananların yakınlarıyla röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Bakan Selçuk, Muğla'nın 'Demirel'i Mustafa Aksan'ın cenaze törenine katıldı

MUĞLA'ya bir dizi ziyaret ve söyleşiye katılmak için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Muğla İl Milli Eğitim eski Müdürü Mustafa Aksan'ın cenaze törenine katıldı. 7 kez müdürlük görevinden alınıp, 8 kez aynı göreve dönmeyi başaran Aksan, çevresinde Muğla'nın Süleyman Demirel'i olarak adlandırılıyordu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk olarak beraberindeki AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile birlikte Muğla Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Esengül Civelek ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Selçuk, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada basına kapalı gerçekleşen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde üniversite öğrencileri ile buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, daha sonra 1992-2012 yılları arasında İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Mustafa Aksan için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Milli Müdürlüğü önündeki cenaze törene Bakan Selçuk'un yanı sıra AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Gökcan, Mehmet Yavuz Demir , Vali Esengül Civelek, eğitim çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Bakan Selçuk Aksan'n eşi Emine Enise Aksan ve öğretmen kızı Merve Aksan'a başsağlığı diledi. Mustafa Aksan, görevde bulunduğu süre içerisinde 7 kere görevden alınmış, 8 kez mahkeme kararı ile görevine geri dönerek dikkat çekmişti. Aksan, bundan dolayı Muğla'nın Süleyman Demirel'i olarak adlandırılıyordu

Cenaze töreni sonrası Bakan Selçuk, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen hayırsever iş insanları ve STK'lar ile düzenlenen toplantıya katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Atatürk Kültür Merkezi'nde bu kez Eğitim Buluşmaları söyleyişine katıldı.

Programın ardından AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Selçuk, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki bir oteldeki akşam yemeğinin ardından karayolu ile İzmir'e hareket edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un valilik önünden karşılanması

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Şelçuk'un Valilik Şeref Defteri'ni imzalaması

-Bakan Ziya Selçuk'un cenaze törenine katılması

-Bakan Ziya Selçuk'un üniversitedeki programa katılması

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

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Erdemli'de öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan öğrenci servisi, hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, 12'si öğrenci 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.20 sıralarında Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Kocahasanlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Erdoğan Kaçar (59) yönetimindeki 33 S 6045 plakalı servisi minibüsü, seyir halindeyken plakası belirlenemeyen Arif Kandermir yönetimindeki ticari aracın çarpması sonucunda, yan yatarak devrildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri Erdemli Devlet Hastanesi ve Özel Yenişehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrasında, Öğrenci servisinde bulunan 12 öğrenci ile ticari araçta bulunan 3 çocuk yaralandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Erdemli Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralı öğrencileri ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Kaza sonrasında yaralanan 12 öğrencimizden 6'sı Erdemli Devlet Hastanesi'nde 6'sı ise Özel Yenişehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğrencilerimizde hayati tehlike bulunmuyor" dedi.

Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı öğrencilerin hastanede görüntüsü

-Öğrenciler sedyede otururken

-Kaza yapan öğrenci servisinin görüntüsü

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük'ün hastanede öğrencilerle konuşması

-Hastane acil tabelası

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

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Gaziantep'te süt ve süt ürünlerine yönelik denetim

TÜRKİYE'de eş zamanlı olarak 81 ilde başlatılan 'Ürün Bazlı' gıda denetimleri kapsamında Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından süt ve süt ürünleri yönelik bir hafta sürecek gıda denetimi başlatıldı. Denetimlerde uygunsuz iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı 70 personel ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'ın katılımı ile kent merkezindeki süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı. Ekipler denetim yaptıkları işletmelerden numune aldı.

27 bine yakın işletmeye denetim yaptıklarını ve 283 işletmeye 2 milyon lira ceza yazdıklarını ifade eden, Mehmet Karayılan, "Gaziantep'te çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şu ana kadar Gaziantep'te 27 bine yakın işletmeye denetim yaptık. 283 işletmeye 2 milyon lira ceza yazdık. Bu gün sayın bakanımızın yaptığı açıklama doğrultusunda süt ve süt ürünleriyle ilgili denetimlerimizi gerçekleştirdik. Habersiz şekilde denetimlerimizi yaptık. Daha önceki yıllarda Gaziantep'te 8 bin iş yerine denetim yapılıyorken, şu anda 27 binlere ulaşmış olması mutluluk verici bir durumdur. 70'e yakın arkadaşımız gıda ürünleriyle alakalı iş yerlerine sürekli denetimlerini gerçekleştiriyorö diye konuştu.

'KURALLARA UYMAYAN FİRMALAR İŞLERİ BIRAKACAKLAR'

Amaçlarının sağlıklı gıda, sağlıklı toplum olduğunu söyleyen Karayılan, "Süt ve süt ürünleriyle alakalı aklımızda en ufak bir soru işareti kalmayacak. Bizim amacımız sağlıklı gıda, sağlıklı toplum. Biz ürünlerimizi n üretimini sağlıklı bir şekilde yaparsak toplumunda sağlığı yerinde olur. Biz hiçbir zaman gıda ile taklit ve tağşiş yapan işletmelere fırsat vermiyoruz. Gaziantep'te kurallara uymayan 5 iş yeri vardı. Birini örnek verecek olursak ilk etapta 70 bin lira ceza yazdık. İki gün önce 27 bin lira daha ceza yazdık. Bu gün tekrar denetim gerçekleştirdik. Kurallara uymayan bu firmalar bu işi bırakacaklar. Düzgün üretim yapacaklar. Bizim denetimlerimizi yaptığımız sürece düzgün üretim yapan ve sağlıklı gıda üreten işletmelere destek olacağız" dedi.

Karayılan, vatandaşlara olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde "Alo 174 Gıda Hattı"nı arayarak ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Denetleme yapılan işyerleri

Ekiplerin ürünlere bakması

Ürünlerden numune alınması

Mehmet Karayılan ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI- Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'dan uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kozlu ilçesi girişinde şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 500 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E.(41), A.K.(39), M.Ç.(39) emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. ve A.K. tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis araçlarının adliyeye gelmesi

-Şüphelilerin adliyeye sokulması

-Adliyeden detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Çatıdaki kar yığınları çığ gibi düştü

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde tek katlı işyerlerinin çatısında biriken kar yığınları, çığ gibi düştü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Van kent merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürürken, çatılarda biriken karlar da zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına neden oluyor. 4 ve 5 Şubat'ta 41 kişinin çığ altında kalmasıyla gündeme gelen Bahçesayar ilçesinde, tek katlı dükkanların çatılarında biriken karların adeta bir çığ gibi akıp gelmesi de yürekleri ağıza getirdi.

Çevrede bulunanların şaşkın bakışları arasında akıp gelen kar kütlelerini bir vatandaş ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda park halindeki bir araç da kar yığınlarının altında kalmaktan kısmen kurtuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Biriken kar yığınlarının düşme anları

-Vatandaş röportajı

Haber: VAN,