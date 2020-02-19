DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Kayseri'de insan kaçakçılarına operasyon

KAYSERİ'den Almanya 'ya gitmeye çalışan 4 kişilik aileye sahte izin ve kimlik düzenleyen Bulgaristan uyruklu Polina K. ve Selçuk Ö. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuklandı.

Kayseri'den Almanya'ya gitmeye çalışan 4 kişilik aile, Erkilet Havalimanı'nda polisin şüphesi üzerine durdurdu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Kendilerine sahte izin belgesi ve kimlik ayarlayan kişilerin isimlerini veren 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sahte belge ve kimlik düzenleyen Selçuk Ö. (54) ile Bulgaristan uyruklu Polina K. (54) ise polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi

-Detaylar

Haber: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

YOZGAT'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Irak uyruklu 6 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin kentte uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti, Çalışma başlatan polis, şüphelilerin belirlenen adresindeki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin iş yerinde ve üzerinde yapılan aramada 322 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Irak uyruklu olduğu belirlenen 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

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Haber: YOZGAT,

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TBB Başkanı Feyzioğlu, Kadir Şeker olayıyla ilgili: Adaletin tecelli etmesi anlamında elimden geleni yapacağım

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr. Metin Feyzioğlu, Konya'da üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker'in karıştığı cinayet ile ilgili "Konya Baro Başkanımız, avukatlığını üstelenecek. Benim de katkım olursa adaletin tecelli etmesi ve tecelli ettiğine vatandaşlarımızın güven duyması anlamında ben de elimden geleni yapmaya söz verdim kendisine" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr. Metin Feyzioğlu, Konya'da Baro Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü' konulu eğitim seminerine katıldı. Konya Başkanlığı Binası Sosyal Tesisleri'nde yapılan seminer öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Feyzioğlu, Gezi olayları davasının sonuçlanmasıyla ilgili soruya, davanın henüz istinaf aşamasının olduğunu hatırlattı. Feyzioğlu, "Süreç devam ediyor. İstinaf var. İstinafı da bekleyelim. Devam eden bir süreç olduğu için ben biliyorsunuz konuşmaktan imtina ediyorum. Gerekçeli kararı görmedim henüz, onu da görmedim. Bakalım sonuçlansın" dedi.

Gezi olayları davasında beraat eden Osman Kavala'nın yeniden gözaltına alınmasıyla ilgili soru üzerine de Feyzioğlu, "Başka bir suçtan gözaltına alındığını biliyorum. Beraat eden bir kişinin, beraat ettiği davada tutuklanmasını doğru bulmadığımı daha önce Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde anlattım. Beraat eden bir kişinin beraat ettiği davada, o beraat kararına rağmen suçlu olduğuna dair delillerin varlığından söz edilerek tutuklanması bize göre kanuna aykırıdır. Bu olay basına aksettirildiği kadarıyla başka bir olay. Başka bir suçtan dolayı gözaltı işlemi yapıldığına dair bilgim var. Konunun hakimi değiliz" diye konuştu.

KADİR ŞEKER SORUSU

Feyzioğlu, Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'ı engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olup tutuklanan Kadir Şeker ilgili soruya ise Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ 'ın davaya müdahil olacağını belirtti. Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Dosyayı bugün alacağız. Konya Başsavcılığı'nın hiçbir eksik nokta bırakmaksınız soruşturmayı yapacağım inancım benim tam. Bunu da şu güvenle söylüyorum; Konya Başsavcımızı uzun yıllardır ve yakından tanırım. Aldığı hiçbir işi bir tereddüt bırakarak yapmaz. Her konuda delillerini toplar, soruşturmayı tamamlar ve mahkemeye bu şekilde sunar. Tabi karar mahkemenindir. İddianameye katılırız, katılmayız o ayrı bir konu. Lehte ve aleyhte olan delillerin ben toplanacağına güveniyorum, inanıyorum. İddianameyi ve dosyayı gördükten sonra daha net konuşuruz. Baro Başkanımız, avukatlığını üstelenecek. Benim de katkım olursa adaletin tecelli etmesi ve tecelli ettiğine vatandaşlarımızın güven duyması anlamında ben de elimden geleni yapmaya söz verdim kendisine."

Suçun meşru müdafaa kapsamında olup olmadığı yönündeki soruya da Feyzioğlu, "Dosyadaki delilleri, ayrıntıları görmek, tanık ifadelerini görmek lazım" dedi. Feyzioğlu, bugün fırsatı olursa da Kadir Şeker'i cezaevinde ziyaret edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Metin Feyzioğlu açıklaması

Feyzioğlu'ndan detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA

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Uzmanlar Akhisar'da depremi anlattı

AKHİSAR Belediyesi tarafından deprem paneli düzenlendi. Uzmanların konuşmacı olarak katıldığı panelde vatandaşlara deprem hakkında bilgiler verildi.

Akhisar Belediyesi, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) ve Mimarlar Odası Akhisar Temsilciliği'nin organize ettiği Akhisar ve çevresinin jeolojisi ve depremselliği, kriz ve afet yönetimi, yapı güvenliği ve yapı stoklama konularının ele alındığı 'Akhisar'ın Depremselliği' isimli panel Akhisar Belediyesi Parkiçi Sinema Salonu'nda düzenlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Dr. Ülkümen Rodoplu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Özçelik'in yer aldığı panelin moderatörlüğünü ise İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Alim Murathan yaptı.

'BU DEPREMLER ÇOK BÜYÜK BİR DEPREMİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR'

Son günlerde Akhisar'da yaşanan depremleri özetleyen Dokuz Eylül Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "22 Ocak'ta başladı bu depremler ve depremlerin olduğu yer, 3 tane fayın kesim noktasına karşılık geliyor. Onun için bu bölgedeki faylar kendi içlerinde çok sayıda fay parçasına sahip ve bunların kırılması belli bir süre içerisinde devam ettiğinden dolayı deprem fırtınası yaratıyor. 5.2 şiddetinde deprem oldu, arkasından çok sayıda artçı yaşandı. Tabi ki bu şekilde belki 4.9 şiddetinde depremleri de göz önüne aldığımızda 5'in üzerinde 10'dan fazla deprem fırtınası oldu. Bunların olması bizim için artı olabilir, yani çok fazla deprem fırtınası olduğunda çok büyük bir depremin önüne geçebilir. Küçük ölçekli depremler yani 5.4 ve 5.2 gibi bunlar insanlara can ve mal kaybı yaratan depremler değil. Bizim bu bölgede 6 büyüklüğüne varmadığı sürece can ve mal kayıpları yaşanmaz. Tabi ki şöyle bir durum var, Gelenbe , Soma- Kırkağaç ve Akhisar fayları 6'nın üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip faylar. Ancak şu anda nedense hiçbir fayın tam olarak üzerinde deprem olmuyor. Onların kesim noktalarında ve fay parçaları üzerinde gerçekleşiyor. Bu bölgedeki stresin o gerilimin boşalması anlamında bizim için pozitif bir sonuç doğurabilirö dedi.

'BÖLGEYİ VE FAYLARI TANIMALIYIZ'

Panelin önemine değinen Sözbilir, "Bugün halkı bilgilendirmeye geldik. Neler yapılması gerekiyor, onlarla ilgili bilgi vermeye geldim. Dolayısıyla bizim burada yaşayan topluluklar olarak yapmamız gereken şeyler var. Özellikle depreme hazırlık anlamında biz bu bölgeyi doğru bir şekilde tanımlamalıyız. Sıvılaşma riski taşıyan yerlerde yoğun nüfusun barındığı okul, hastane gibi yerler sakıncalı yerlerde mi duruyor bunları ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bir de bu fayları çalışmamız lazım, yani sizin sağınızda solunuzda faylar var ama fayları tanımıyorsunuz. Bugün doğa içinde tanımadığınız bir yapı ile yaşama hakkına sahip değilsiniz. Bölgeyi ve fayları tanıdığımız şekilde yerleştiğimiz zaman ne binamız yıkılır ne de zarar görürüzö diye konuştu.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLGELERİNDE ÖNCELİKLE DEPREM KONUSUNU ELE ALMALIYIZ'

Panelin dolu dolu geçtiğine vurgu yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu , "Bizler için çok verimli bir panel oldu. Ne yazık ki, bugüne kadar çok geç kalınmış ve önemsenmemiş bir konu olarak önümüzde duruyor. 'Deprem olsun sonrasına bakalım' şeklindeki söylemleri aşmamız lazım. Bizlerin öncelikle Akhisar'da yapı stoğumuzu oluşturmamız lazım. Bu konu hakkında çalışıp halkımıza en azından bir ön bilgi olarak da sunum yapmamız lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin binalarla ilgili yapısal bir projesi hayata geçti. Bu çalışma kapsamında binalar incelenecek, hasarlı binalar tespit edilecek ve maliyeti de oldukça düşük. Başarılı olduğu takdirde bu projeyi Akhisar'ımızda da hayata geçirmek istiyoruz. Bu konu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iletişim halindeyiz. Öncelikle çok eski evlerin kontrol edilmesi gerekiyor. Biz, belediye olarak işe başladık. Şu anda Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte çalışıyoruz. Onlarla birlikte Akhisar'ın yapı stoğunu çıkaracağız. Bizim, kentsel dönüşüm bölgelerimizde öncelikle deprem konusunu ele almamız gerekiyor. Zaman kaybetmeden başka bir plan yapmamız gerekiyor. Bu planı da yaparken ilk olarak yapı stoğumuzu bilmemiz gerekiyor. Şu ana kadar çok fazla bilgi kirliliği ile karşı karşıya kaldık ancak bugün yapılan bu bilimsel panel sayesinde halkımızın gerçek bilgiye ulaştığına inanıyorumö dedi.

Deprem öncesi ve sonrası neler yapılması gerektiğine değinen Dr. Ülkümen Rodoplu alınacak tedbirler hakkında bilgiler verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Özçelik ise yaptığı konuşmada ülkemizde yapı stoğundan bahsederek deprem kayıp modellerinin temel hedefleri hakkında bilgiler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dokuz Eylül Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in konuşması

-Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun konuşması

-Panelden görüntüler

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ/AKHİSAR(Manisa),

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Akşener: Rahmetli anacığım derdi ki, 'Kul kurar, kader gülermiş' (2)

'BU GEZİLERİ DEVAM ETTİRECEĞİM'

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Keşan'dan Uzunköprü ilçesine geçip, Gazi Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Burada sandalye üzerine çıkıp, halka seslenen Akşener, seçmenin siyasetçinin veli nimeti olduğunu fakat son dönemdeki gündemle ötelendiğini söyleyip, şöyle konuştu:

"Seçim yok, herhangi bir şey yok, niye bu kadın buralarda geziyor?' diye soruyorsanız, sizin derdinizi, taleplerinizi, isteklerini meclis kürsüsünden her hafta Salı günü anlatacağım, kimin ayağı kokuyor, kimin ki kokmuyor asla tek kelime etmeyeceğim. Birbiriyle dövüşmeye devam etsin ağalar ama Allah şahittir, inatla söylüyorum, bu gezileri devam ettireceğim, ilçe ilçe. Mecbur kalacak ağalar buraya gelmeye. İlk rahatsızlık muhteremden oldu. Bugün çok rahatsız olmuş, diyor ki 'İYİ Parti 2023'e kadar zor kalır.' Ona seçmen karar verir. Rahmetli anacım derdi, 'Kul kırar kader gülermiş', dolayısıyla ona seçmen karar verir. Bu dördüncü ilim. Gezdiğim 4 ilde de benim yaş grubumun çoğunun ağzında dişi yok çünkü çektirmiş yaptıramamış, çektirmiş yaptıramamış çünkü öncelikleri farklı."

'AYRILMA NEDENLERİ ÇOK İNCİTİCİ'

Caddedeki konuşmasının ardından İYİ Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener, burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İYİ Parti'den 5 milletvekili istifa edeceği yönündeki söylemlere cevap veren Akşener, "Tek taraflı bir iade beyanıdır istifa. Buna ben hep saygı duydum ama bu defa arkadaşlarımızın giderken ortaya koyduğu gerekçeler çok incitici oldu. Dün de onu söyledim, bugün de onu söylüyorum, yarın da onu söyleyeceğim. Niye ayrıldınız, vay gibi bir tavrım olamaz. İnsanlar fikir değiştirebilir, beğenmeyebilir belli bir süre sonra. Onlara saygı duyarsınız, duymalısınız. Ama çok incitici bir gerekçeyle ayrılınmasını İYİ Parti camiasına çok büyük bir haksızlık, hatta iftira olarak gördüğümü tekrarlayayım" diye konuştu.

Akşener, parti ziyaretinde balkondan halkı da selamladı. Uzunköprü temaslarının ardından Akşener, geceyi geçireceği otelde kalmak üzere Edirne'ye hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Akşener esnaf ziyareti

-Alışveriş yapması

-Sandalye üzerinde halka seslenişi

-Kalabalıktan detay

-Kalabalığı araç içinden selamlaması

-İlçe parti binası ziyareti

-Açıklama yapması

-Balkon konuşması

-Kalabalıktan detay

-Uzunköprü üzerinde durması

-Otele gelişi

-Halk oyunu ekibi

-Vatandaşla selamlaşması

-Öğretmen arkadaşıyla sarılması

-Otele girişi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,