DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Bingöl, şehidini uğurladı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Ögütçü, (25) memleketin Bingöl'ün Karlıova ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Astsubay Muharrem Öğütçü için memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Kar yağışı nedeniyle cenaze namazı, Ulu Cami'nin içinde kılındı. Cenaze namazına Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, şehidin babası Ramazan Öğütçü, Kayseri'de vatani görevini yapan kardeşi Yasin Öğütçü ve şehidin çok sayıda yakını katıldı.

Namazın ardından şehidin cenazesi, omuzlara alınarak, teröre lanet sloganları eşliğinde Suçatı köyün götürülerek, toprağa verildi. Cenazede anne Süphan ve baba Ramazan Öğütçü'yü yakınları teselli etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ceneze töreninden görüntü

Köy merkezinden görüntüler

köy mezarlığından görüntüler

Defin işlemi

Genel ve Detay görüntüler

HABER-Kamera: SERKAN BİNGÖL - Aziz ÖNAL/ KARLIOVA

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Şehit Ahmet Saygılı'nın babası: Vatanımız, milletimiz bölünmez kuzum

SURİYE'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23), memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, gözyaşları içinde toprağa verildi. Baba Hüseyin Saygılı, "Kahrolsun sana sıkanlar. Vatanımız, milletimiz bölünmez kuzum. Bütün halkımızın evladıdır" diyerek, oğlunun fotoğrafını gazetecilere gösterdi.

Şehit Ahmet Saygılı'nın cenazesi, ilk olarak Beyoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Helallik alınmasının ardından da tören için Tabaklı Camii'ne götürüldü. Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile askeri ve mülki erkan katıldı.

'BÜTÜN HALKIMIZIN EVLADIDIR'

Şehidin kardeşi Bünyamin Saygılı ağabeyinin tabutuna sarılarak, dua etti. Tabutun başına gelen baba Hüseyin Saygılı da oğlunun fotoğrafına bakarak, "Kahrolsun sana sıkanlar. Vatanımız, milletimiz bölünmez kuzum" dedi. Baba Saygılı daha sonra, "Bütün halkımızın evladıdır" diyerek oğlunun fotoğrafını gazetecilere gösterdi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında taşınan şehit Ahmet Saygılı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

3 KARDEŞİ TSK'DA

Hüseyin Saygılı ve Ayşe Saygılı çiftinin 7 çocuğundan biri olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşi de TSK'da uzman çavuş olarak görev yapıyor. Mehmet Saygılı ve Yasin Saygılı'nın İdlib'de, Bünyamin Saygılı'nın da Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenazenin omuzlara alınması

Taşınması

Musalla taşına konulması

Askerlerin selam durması

Bünyamin Saygılı'nın tabuta sarılması

Hüseyin Saygılı'nın gelişi

Oğlunun fotoğrafına bakarak konuşması

Oğlunun fotoğrafını gazetecilere göstermesi

Kardeşlerin şehidin fotoğrafını göstermesi

Kardeşin fotoğrafı öpmesi

Törene katılanlar

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin mezarlığa taşınması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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Denizli'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın şehadet haberi, Denizli'deki ailesine ulaştı.

İdlib'te düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1240 Sokak'ta yaşayan ailesine acı haber verildi. Boya ustası Mehmet Çankaya, oğlunun şehit olduğu haberini, askeri yetkililerden aldı. Şehidin baba evinin bulunduğu 2 katlı apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Pamukkale Belediyesi tarafından ise, taziye çadırı kuruldu. Acı haberin duyulmasının ardından yakınları, şehidin evine akın etti. Şehit Çankaya'nın bekar olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehidin ailesinin evinden detay görüntü

-Acı haberin baba Mehmet Çankaya'ya ulaştırılması

-Şehidin yakınlarından görüntü

-Gözyaşı dökenlerden detay

-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

-Eve Türk bayrağının asılması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Yozgat'ta şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

YOZGAT'ta, şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı, Fetih Suresi okunup, yürüyüş düzenlendi.

Kentte, Alperen Ocakları öncülüğünde öğle namazı ardından cami çıkışında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Daha sonra Fetih Suresi okundu. Yapılan duaların ardından, Alperen Ocakları üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Lise Caddesinde yürüdü. Tekbir getiren kalabalık, 'şehitler ölmez vatan bölünmez', 'ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı. Grup, yürüyüşün ardından olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gıyabi cenaze namazı

-Fetih Suresi

-Yürüyüş

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Elazığ'da, 4.6 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi Kürkköy olarak saptadığı deprem, saat 15.29'da meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra, Elazığ kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ ve Malatya'da 41 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber: ELAZIĞ

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Jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdı

ELAZIĞ'da, depremde evleri hasar görenlere yönelik jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 706 depremzedenin evi taşındı.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin ölümüne neden olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılıyor. Bu kapsamda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nca, depremde evleri hasar görenlere yönelik ücretsiz nakliye hizmeti başlatıldı. Nakliyecilerin fırsatçılığını engellemeye yönelik çalışmalarla bugüne kadar 706 ev ücretsiz taşınırken, yaklaşık 1 milyon liranın depremzedelerin cebinde kalması sağlandı.

Depremzedelerin araç taleplerinin İl Jandarma Komutanlığı'nca karşılanmaya devam edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma ekiplerinin ev taşımaları

Jandarma ekiplerinin depremzedelere yardımı

Konteyner kent drone görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ DHA)

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Rejimin saldırısında ölen yakınlarını toplu şekilde defnetmişler

SURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejiminin saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan 8 çocuk annesi Um Mahmud, yoğun bombardımanda aralarında çocuklarında bulunduğu 7 yakınını, kepçeyle açtıkları çukura topluca gömmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Esad rejimi ve destek veren Rusya'nın havadan ve karadan saldırılarına devam ettiği İdlib'de yaşam mücadelesi veren Um Mahmud, bombardımanlarda, kardeşlerinin eşleri ve çocuklarının da aralarında bulunduğu 7 yakınını kaybetti. Cenazeleri, yer ve zaman bulamadıkları için toplu halde gömdüklerini anlatan Mahmud, "Çok saldırı oluyordu. Göç etmek zorunda kaldık. Gece gündüz demeden uçak sesleri, bombalama sesleri ile irkildik. Çaresiz kaldık artık. Nereye gideceğimizi bilemedik. Çok perişan haldeyiz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu saldırı ve savaş ne zaman bitecek" dedi.

Mahmud, "Gece yarısı gelen saldırıda kardeşlerimin eşleri ve çocukları öldü. Evde oturuyorduk, ben dışarı çıktım. Bu sırada uçakla bombardıman yapıldı. Evde olan 7 kişi öldü. Gömecek yer de zamanımız da yoktu. Yardım eden de olmayınca, kepçe yardımı ile açtığımız çukura topluca gömdük. Ben ve amcamın çocukları tesadüfen kurtulduk" diye konuştu.

25 KİŞİ BİRLİKTE YAŞIYORUZ

Mahmud, şu anda kardeşleri, çocukları, torunları ve yeğenleriyle toplam 25 kişi aynı evi paylaştıklarını söyleyerek, durumlarının çok kötü olduğunu kaydetti. Mahmud, "Kalbimiz gönlümüz kaybettiğimiz yakınlarımızda kaldı. Şu anda güvendeyiz, yine de halimiz için Allah'a şükrediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaşadıkları evden detaylar

-UM Mahmud yaşadıklarını anlatırken

-Çevrede gezen insanlar, çocuklar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

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Niğde'de koronavirüs şüphesi maske satışlarını artırdı

NİĞDE'de polis uygulama noktasında yakalanan 2 göçmenin koronavirüs şüphesi taşıdığı haberlerinin ardından kentte koruyucu maske satışlarında artış yaşandı.

Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta Türkiye'ye İran üzerinden kaçak girdiği tespit edilen Pakistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Ekiplerce sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen göçmerlerden 2'sinden, koronavirüs süphesiyle kan örneği alındı. Kan örneklerinin sonucu negatif çıktı. Olayın sosyal medyada yayılmasıyla kentte vatandaşlar koruyucu maske almak için medikallere ve eczanelere akın etti.

Eczacılar Odası Başkanı Nihat Öztürk, "Vatandaşlarımız ihtiyaçları var ya da yok. Bizlerden maske talep ediyorlar. İmalatçılar şu anda eczanelere maske vermiyor. Elimizdeki maskeleri vatandaşın ihtiyaçlarını görecek şekilde vermeye çalışıyoruz. Özellikle okuldaki çocuklar özel bir hevesle maske istiyorlar ve aileleri de temin etmeye çalışıyor. Şu anda çoğu eczanelerde maske tükendi" diye konuşu. Öztürk, ihracatçıların da Çin'e gönderilmek üzere eczanelerden 500 bin kutuya kadar maske talebinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

BİN LİRAYA SATILAN MASKE VAR

Maske ve dezenfekte satışlarında artışlar yaşandığını vurgulayan medikal işletme sahibi İbrahim Büte, "Ülkemizden Çin'e maske sevkiyatı olmasından dolayı üretimde artışlar yaşandı. Niğde'de de 2 göçmenin koronavirüs şüphesi taşıdığı haberlerinin ardından maskeye vatandaşlarımız tarafından da yoğun bir talep oldu. 2019 yılının Aralık ayında maske fiyatları 7,5 liraya satıyorduk, virüs ile birlikte maske fiyatları da 10 lira, 12 liraya ve 35 liraya kadar satılmaya başlandı. Şuanda tane adet fiyatı 3 liraya kadar yükseldi. Ayrıca maskelerde fiyatlar 3 liradan başlıyor bin liraya kadar maske var" diye konuştu.

Satışları iki katına çıkan koruyucu maske hakkında medikal işletme sahibi Volkan Saygılı da, maske almak için vatandaşların akın ettiğini söyledi. Koruyucu maske fiyatlarının arttığını ve stokçuluk yapıldığını da aktaran Saygılı, maskelerin şu an 5 ile 40 lira arasında satışta olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Medikal dükkanının içinden görüntü

-Niğde Eczacılar Odası Başkanı Nihat Öztürk ile röportaj

-Medikal işletme sahibi İbrahim Büte ile röportaj

-Maskelerden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,