DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Göçmenlerin Kaş'tan Meis'e geçiş çabası

ANTALYA'nın Kaş ilçesine, Yunan adası Meis'e geçmek isteyen göçmenler akın etti. Botlarla denize açılan göçmenler, Meis'e geçmeye çalışıyor.

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberlerinin ardından göçmenlerin Yunanistan'a geçiş yollarından biri de Antalya'nın Kaş ilçesi oldu. Göçmenler, ilçenin farklı noktalarından Kaş'ın komşusu, Yunan adası Meis'e deniz yoluyla geçmeye başladı. Kaş'tan ilk geçişin 28 Şubat Cuma günü olduğu belirtildi.

Bir grup göçmen, dün de Kaş'a bağlı Belenli Mahallesi sahilinde, halk arasında 'Üzümlü İskele' olarak bilinen koydan Meis'e geçiş yaptı. Bu sabah da bir grup göçmenin, Kaş- Kalkan yolundaki Seyret Çakıl mevkisinden 2 botla Meis'e doğru geçtiği görüldü. Göçmenlerin, Meis önlerinde Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin olduğu botla etrafı çevrildi. Göçmenlerin botlarla Meis ile Kara Ada arasındaki bekleyişi sürerken, Yunan güvenlik makamları da botları adaya yaklaştırmıyor.

Bugüne kadar Meis'e 100'e yakın göçmenin geçtiği kaydedilirken, bugün de 2 botla yaklaşık 50 göçmenin, ada önlerinde 2 botta beklediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kıyıda bekleyen sığınmacılar

Botlara binmeye çalışanlar

Bota binenler ve açılan sığınmacılar

HABER: Ahmet ACAR- KAMERA: KAŞ (Antalya),

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5 yıl tutuklu olduğu davadan 25 yıl hapis aldı, yeniden yargılamada beraat etti

ESKİŞEHİR'de 2014 yılında Taşıyıcılar Kooperatifi'nin altında bulunan mescitte tabancayla öldürülen 2 çocuk babası Cem Sarıkan'ın katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan ve 5 yıl tutuklu yargılanarak yerel mahkemeden 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Ali Çetin (42), Yargıtay'dan dönen davanın yeniden yargılanmasında beraat ettirildi. Mahkeme kararı nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Çetin, "Bu süreçte ben ve çevrem çok etkilendi. Bana inananlar oldu, inanmayanlar oldu. Adaletin yerini bulduğu için mutluyum, 6 senelik zamanda baya yıprandık, ailem yıprandı" dedi.

2014 yılında TIR şoförü olan evli ve 2 çocuk babası 35 yaşındaki Cem Sarıkan, 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki Taşıyıcılar Kooperatifi'nin altında yer alan mescitte tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında katil zanlısı olduğu iddia edilen Ali Çetin yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne Ali Çetin hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 2015 yılında, mahkeme sanık Ali Çetin'e 'kasten öldürme ve ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan iyi hal indirimiyle birlikte 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

5 YIL TUTUKLU KALDI

Katil zanlısı olduğu öne sürülen Çetin avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. 2014 yılındaki olayın ardından 5 yıl tutuklu kalan Ali Çetin, itiraz sürecindeki 2019 yılı Ekim ayında tahliye edildi. Dosyanın itirazına bakan Yargıtay, 25 yıllık hapis kararını bozarak Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi. Geçen hafta görülen davanın yeniden yargılama karar duruşmasında mahkemeye heyeti bu kez sanık Ali Çetin hakkında 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat kararı verdi.

'ADALETİN YERİNİ BULDUĞU İÇİN MUTLUYUM'

Davanın sürdüğü 6 yıllık süreçte çok yıprandığını ve artık normal hayatına dönmek istediğini ifade eden Ali Çetin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gece oğlum aradı ve polisin beni aradığını söyledi. Cep telefonu numarası bırakmışlar. Bende aradım ve benimle görüşmek istediğini söylediler. Yerimi söyledim gelip beni aldılar. Ondan sonra cinayetle suçlandığımı söylediler. Ölen kişiyle bir alakam yok. Sima olarak tanıyorum. Sorgulandım ve mahkemede tutuklandım. 2014 yılından sonra 1 yıl sonra mahkeme 25 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay süreci başladı ve bozma ilahı ile suçsuzluğuma hükmetti. Geçen yıl 5 yıllık tutukluluktan sonra tahliye oldum. Yeniden yargılama süreci başladı. Geçen ayda mahkemeden beraat aldım"

'CEZAEVİNDE HİÇ UMUDUMU YİTİRMEDİM'

Dava sürecinde ailesinin ve çevresinin bu olaydan çok etkilendiğini belirten Ali Çetin, tutuklu kaldığı sürede 25 yıl hapis cezası almasına rağmen hiç umudunu yitirmediğini söyledi. Devletten tazminat hakkı olduğunu öğrendiğini ancak paranın kaybettiği yılları tatmin etmeyeceğini düşündüğünü kaydeden Çetin, "Bu süreçte ben ve çevrem çok etkilendi. Bana inananlar oldu, inanmayanlar oldu. Adaletin yerini bulduğu için mutluyum, 6 senelik zamanda baya yıprandık, ailem yıprandı. 5 yıl cezaevinde kaldım, ben kendimden emindim, umudumu yitirmedim. Çok sıkıntılar yaşadım ama adalet yerini buldu. Buna şükür diyorum artık. 5 yıl suçsuz yere yattığım için maddi manevi tazminat doğdu. Maddiyatla ölçülecek bir durum yok. Devletimiz tazminat olarak hakkımızda bir şey verir mi bilmiyorum ama verse de canı sağ olsun, vermese de. Yıllara geçen ömre para tatmin etmez diye düşünüyorum" diye konuştu.

MAHKEME SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi, cinayete ilişkin tek sanığın beraat ettirilmesinin ardından Cem Sarıkan'ın tabancayla mescitte öldürülmesine ilişkin gerçek fail yada faillerin bulunması için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sarıkan cinayeti yeniden araştırılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ali Çetin'in dava dosyası incelemesi

-Ali Çetin detay

-Çetin'in yaşadıklarını anlatması

-Sokakta yürümesi ve detay

-Mescitteki cinayet fotosu

-Ölen Cem Sarıkan'ın fotosu

-Genel görüntüler

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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Camide bir gün arayla gerçekleşen 2 hırsızlık kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki camide bir gün arayla meydana gelen 2 hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki Canlılar Camii'nden, dün akşam saatlerinde Mehmet Vardar'a (65) ait bir çift ayakkabı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Bugün de çocuğunu Kuran kursundan almak için camiye gelen İbrahim Kahraman (36), 16 AEY 084 plakalı otomobilini çalışır konumda caminin önüne park etti. Bu sırada sokaktan geçen kimliği belirsiz 2 şüpheli, otomobilin kapısını açarak Kahraman'a ait cep telefonunu alarak kaçtı. Telefonunun çalındığını fark eden Kahraman, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan camide bir gün arayla meydana gelen 2 hırsızlık, caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'KENDİ ESKİ AYAKKABILARINI ÇIKARIP BENİMKİLERİ GİYMİŞ'

Yatsı namazına geldiği zaman ayakkabılarını caminin içerisindeki rafa koyduğunu söyleyen Mehmet Vardar, "Namazdan çıktığımda ayakkabılarım yerinde yoktu. Sabah kamera kayıtlarına baktığımızda çalındığını gördük. Hırsız kendi eski ayakkabılarını çıkarıp, benimkileri giyip gitmiş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilden telefon çalınma anından güvenlik kamerası görüntüleri

-Camiden ayakkabı çalınma anından güvenlik kamerası görüntüleri

-Detaylar

-Ayakkabısı çalınan Mehmet Vardır ile röportaj

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Habur Sınır Kapısı'nda sahra hastanesi kuruldu

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca sahra hastanesi kuruldu.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı, 29 Mart'ta iki yönlü geçişlere kapatıldı. Sınır kapısının kapanmasıyla yurt dışında kalan Türk şoför ve vatandaşlarının ülkeye girişine izin veriliyor. Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra hastanesinde sağlık kontrollerinin ardından yurda alınıyor.

Öte yandan Habur Sınır Kapısı'nda TIR şoförlerinin ise bekleyişi sürüyor. Kapının kapanmasını ardından TIR şoförleri, gümrük sahası içerisinde Irak'tan gelecek TIR'lara yüklerini devredecekleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Habur Sınır Kapısı

Habur önünde bekleyen Iraklılar

Irak plakalı araçların gümrüğe girişi

Habur önünde bekleyen şoförler

Yurda giriş yapan Tır'lar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

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HDP önündeki eylemde 182'nci gün (2)

İDLİB'E GİTMEK İÇİN ASKERLİK ŞUBESİ'NE BAŞVURDULAR

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerdeki erkekler, askerlik şubesine başvurdu. Evlatları ve kardeşleri kayıp olanlar, İdlib'e gitmek üzere silah altına alınmak için dilekçe doldurdu. Oğlu Özkan Aydın için eylemde olan Süleyman Aydın, "Biz acılı babalar olarak askerlik şubesine giderek, askerliğe tekrar alınmak istediğimizi beyan ettik. Biz her zaman devletimizin, milletimizin, askerimizin yanındayız. Suriye'deki operasyonlar hepimiz için ülkemizin bekası için yapılıyor. Şehitler verdik, kahrolduk. Biz de evlat nöbeti tutan babalar olarak terör örgütlerine karşı sadece eylemle mücadele etmek istemiyoruz. Biz de idlib'de Mehmetçiğimizin yanında olmak istiyoruz. Biz vatan için her zaman göreve hazırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ailelerin askerlik şubesine gelmesi

Ailelerin şubeden ayrılması

Basın açıklaması

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Aksaray Belediyesi, şehitler için mevlit okuttu

AKSARAY Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutup, helva dağıttı.

Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen mevlit programı Ulu Cami'de öğle namazından önce gerçekleşti. Mevlide katılan Belediye Başkanı Evren Dinçer, cami çıkışı vatandaşlara hela ikram etti. Dinçer, "Ordumuz muzaffer bir şekilde inşallah bundan da ayrılacak. Dualarımız operasyona katılan Mehmetçiklerimizle birlikte. Vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun çok yoğun bir katılım gösterdiler. Allah ülkemize bir daha böyle şeyler yaşatmasınö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ulu camide mevlit okunması

-Vatandaşların askerler için dua etmesi

-Vatandaşlara helva dağıtımı

-Aksaray Belediye Başkanı röp

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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304 kez ameliyat olan Kayra su içmeye başladı

Bursa'da, 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 304 ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman, sağlığına kavuştu. Kayra, biberonla su içmeye başladı.

İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 303 ameliyat geçirdi. Son olarak tekrar Amerika'ya giden Kayra, yemek borusu nakli için 304'üncü ameliyatına girdi. 12 saat süren ameliyatı başarılı geçen Kayra, sağlığına kavuştu. Kayra son operasyon soncunda biberonla su içmeye başladı.

Torunundan gelecek güzel haberi bekleyen anneanne Meral Güneş ise, "Kayra son ama ağır bir ameliyata girdi. Saatler sürdü. Yemek borusu ameliyatı oldu. Kayra şu an normal odaya alındı. Biberonla su içmeye başladı. Tedavisi sürecek. Tükürüğünü bile artık yutabilmesi bizi çok mutlu etti. Fakat Kayra'nın tedavisi ve kontrolleri bir sene daha sürecek" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Kayra'nın su içmesi ve yürümesinden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),