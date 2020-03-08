DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika

Göçmenlerin sınırda bekleyişi sürüyor

EDİRNE'den Yunanistan 'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde bekleyen 5 bine yakın düzensiz göçmenin Avrupa ülkelerine gitmek için 10'uncu gününde bekleyişleri sürüyor. Bölgede kurdukları çadırlarda aileleriyle bekleyen göçmenler, Yunanistan'ın sınır kapılarını açmasını istiyor.

Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın eden düzensiz göçmenlerden 5 bine yakını Edirne'den Yunanista'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde bekleyişi sürüyor. Pazarkule bölgesinde aileleriyle bekleyen göçmenler, ormanlık alanda naylonlardan yaptıkları çadırlarında gecelerken, bazı aileler de ağaç gövdelerinde barınmaya çalışıyor. Geceleri ateş yakarak ısınan göçmenler, aynı ateşte yemek pişiriyor. Çocuklar yaşananlardan habersiz bölgede oyunlar oynayarak zaman geçiriyorlar.

Göçmenlerin alanda en çok geçirdiği zaman ise yemek kuyrukları oluyor. Bazı göçmenler marketlerden yaptıkları alışverişler ile yemek hazırlarken, bazıları da yardım kuruluşlarının verdiği yemek kuyruklarında kadın ve erkekler olarak ayrı şekilde uzun kuyruklar oluşturuyor. Yunan tarafından sıkılan gazlar rüzgar ile birlikte etkili olurken, bu gazlardan en çok çocuk ve kadınlar etkileniyor.

HER YERDE GAZ BOMBASI KAPSÜLÜ VAR

Çadır bölgesinde en çok Afganistan, Suriye, Fas ve Cezayir gibi ülkelerden gelen göçmenler bulunurken, alanda gaz bombası kapsülleri dikkat çekiyor. Yerde neredeyse adım başı bulunan kapsüller, çocukların oyuncakları olurken, büyükler de gaz bombalarını kameralara göstererek Yunan polisinin kendilerine verdiği zararı göstermeye çalışıyor. Yunan polisinin kendilerine sürekli gaz bombası attığını söyleyen Suriyeli Hüseyin Elhasan, "Yunan tarafından bize sürekli gaz bombası atıyorlar. Çocuk ve kadınların olduğu yere de atıyorlar. Geçenlerde bir arkadaşımız öldü. Gazdan dolayı çok bayılanlar oluyor. Yani buradaki durumuz çok kötü. Kapının açılmasını ve buradan gitmeyi istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pazarkule'deki göçmen çocuklardan detaylar

-Yemek kuyruğunda bekleyen göçmenler

-Çadırlarda kalan göçmenler

-Yemek yapan mülteci

-Mültecilerden detaylar

-Elinde gaz kapsülü olan çocuk

-Ağaç dalları taşıyanlar

-Suriyeli Hüseyin Elhasan ile röp.

-Göçmenlerin kaldığı yerler

-Ayağından yaralanın kadın

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Buğra BENLİOĞLU/EDİRNE,

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Diyarbakır'da 8 Mart, evlat nöbeti tutan annelerin katılımıyla kutlandı

DİYARBAKIR Valiliği'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde 188 gündür evlat nöbetindeki annelerin katılımıyla yapıldı.

Diyarbakır Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, şehit aileleri, kentte faaliyet yürüten çeşitli sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcilerinin yanı sıra terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde 188 gündür evlat nöbetindeki anneler katıldı.

'DİYARBAKIR ANNELERİNİ SELAMLIYORUM'

Programda konuşan Vali Güzeloğlu, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, HDP önünde evlat nöbetindeki annelere selamlarını illeti. Vali Güzeloğlu, "Terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına dünyayı dar eden rehin tutulan evlatlarını kurtarmak için bir büyük mücadele sergileyen, ihanet çemberinin ve uzantılarının görmemekte ısrar ettiği Diyarbakır annelerini selamlıyorum. Onlar, inançlarıyla ve imanlarıyla evlatlarını terör örgütlerinden kurtarmak için bir büyük oluşumu temsil ediyorlar" dedi.

Vali Güzeloğlu'nun ardından söz alan AK Parti Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ise, sözlerine şehit annelerinin önünde saygıyla eğiliyorum diyerek başladı. Eker, "Biz birçok alanda şehitler verdik toplum olarak, eğitim alanında da şehitler verdik, sağlık alanında da şehitler verdik. Kuşkusuz güvenlik alanında asker, polis, korucu, bütün bu alanlarda da şehitler verdik. Bunların en çok sızısını kadınlar çekti. Hepimizden daha fazla. Onların acılarını yürekten paylaşıyorum. Bu önemli günde terör örgütüne karşı mücadele veren, çocukları terör örgütü tarafından ya kandırılarak ya zorlanarak ya kaçırılarak bir şekilde dağa götürülen annelerin, ablaların, teyzelerin, halaların da mücadelelerini yürekten destekliyorum. Onları da selamlıyorum, burada aramızdalar" diye konuştu.

'188 GÜNDÜR HDP İL BİNASI ÖNÜNDEYİZ'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına katılan evlat nöbetindeki annelerden Ayşegül Biçer, geçen yıl kaçırılan oğlu Mustafa (17) için 188 gündür HDP önünde oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi. Biçer, "188 gündür eylem yapıyoruz. Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Hakkımızın arkasındayız, evlatlarımızı almadan bu eylemi sonlandırmayacağız. Oturduğumuzda da demiştik, ya zafer ya ölüm. Devlet bizlere haklarımızı vermiş bak ne güzel, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmamış. Bize o değeri, o kıymeti vermiş. Allah razı olsun, Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Görüntü Dökümü

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Programa katılanlar

Vali Güzeloğlu'nun konuşması

AK Partili Eker'in konuşması

Ayşegül Biçeri'ni konuşması

Kadınlara karanfil dağıtımı

Genel ve detay görüntüler

Haber Selim KAYA-Kamera/DİYARBAKIR,

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Balık havuzuna düşen 2 yaşındaki Beren, kurtarılamadı

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde ailesiyle alabalık tesisine giden Beren Atalay (2) düştüğü balık havuzunda baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Torul ilçesi Kalecik köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda ailesiyle alabalık tesisine giden Beren Atalay, çevrede oynadığı sırada bir anda gözden kayboldu. Ailesi tarafından tesis çevresinde aranan küçük kız, balık havuzunun yüzeyinde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beren Atalay, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde ailesiyle gittiği alabalık tesisinde balık havuzuna düşerek hayatını kaybeden Beren Atalay (2) için merkeze bağlı Çayırardı köyünde ikinci vakti cenaze namazı kılındı. Çayırardı Camii'nde kılınan cenaze namazında acılı baba Resul Atalay taziyeleri kabul etti, gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze namazı detayları

-Babadan detay

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE-DHA

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Gökyüzünde süzülüp, sahilde bahar temizliği yaptılar

MERSİN'in Anamur ilçesinde sosyal medya üzerinden organize olan kadınlar, önce yamaç paraşütüyle uçup, çevre temizliği yaptı.

Havacılık Ekstrim Kulübü Anamur temsilciliğinin kadın pilotları, paraşütlerle gökyüzünde süzüldü. Sahilde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına katılan kadınların, 'Henüz çok geç olmadan, atığın katığını bitirmeden sende katıl' sloganı ile başlattığı etkinliğe erkekler de destek verdi. Çevre gönüllüleri, programın sonunda Mamure Kalesi girişinde şehitler anısına saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu, etkinliğin Kadınlar Günü'nde yapılmasının anlamlı olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Temizlik denince ilk akla kadınlarımız gelirler. Bu tür faaliyetlerin farkındalık yaratacağını düşünüyorum. Olumlu bir gelişme. Biz bu tür her türlü çalışmada sivil toplum örgütlerimizin yanındayız" dedi.

TEMA Vakfı Anamur Temcilcisi Murat Kasapoğlu da etkinliği düzenlemekteki amaçlarının da bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Anamur Havacılık Havacılık Ekstrim Sporları Kulübü Derneği pilotlarından Yasemin Demir de, "Kadın özgürlüğünün her yerde olmasını diliyoruz, Anamur'un STK ve derneklerinin eşliğinde sahil temizliğini de burada yapmış bulunmaktayız. Kadın elinin değdiği her yerin temiz olduğunu sahilimizden de görebilirsiniz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahil Temizliğinden genel

-Temizlik gönüllüleri ve Belediye Başkan yardımcısı röp.

-Sahil temizliği

-Denizden sahil görüntüsü

-Paraşütle görüntüler

-Pilotla röp.

-Mamure Kalesi civarı temizlik

Haber - Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin),

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Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde 'bedava çiçek' izdihamı

EDİRNE'de, çok sayıda sivil toplum örgütünden oluşturulan 'Kadın Dayanışması'nca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde etkinlik düzenlendi. Kasa kasa çiçekler, bedava dağıtılırken, izdiham oldu. Onlarca kasa çiçek, dakikalar içinde tükendi.

Kentte çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin bir araya gelerek, oluşturduğu 'Kadın Dayanışması' tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen etkinlikte, topluluk üyesi kadınlar, anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından topluluk adına açıklama yapan Türk Üniversiteli Kadınlar Birliği Edirne Temsilcisi Vildan Yazıcı, "Öncelik; eşitlik anlayışını toplumun tamamına yayıp, erkek egemen kültürün etkisini bertaraf etmektir. Toplumsal zihniyet değişikliği yönünde köklü uygulamalar hızla hayata geçirilmelidir. Her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığı ülkemizde, öncelikle aile içi şiddet olmak üzere şiddetin her türüne son verilmesini, sığınma evlerinin sayısının artırılmasını, evlilik yaşının uygulanmasını, çocuk evliliklerin önlenmesini, siyasi partiler kanunu ve parti tüzüklerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan etkinlik sonunda, 'Edirne Kadın Dayanışması'nı oluşturan topluluk üyeleri, çiçek dağıttı. Ücretsiz çiçek dağıtımında izdiham olurken, onlarca kasa, dakikalar içinde tükendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Törenin başlaması

-Tören alanından detaylar

-Çiçek dağıtımı

-Çiçek dağıtımında izdihamı

-İzdihamdan detaylar

-Vildan Yazıcı'nın konuşması

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Tokat'ta amatör maçta kavga

Tokat 1'inci Amatör Küme'de mücadele eden Tokatspor 1969 ile Erbaa Gençlikspor arasında oynanan şampiyonluk maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı. Polis müdahalesiyle sona eren kavganın ardından Tokat 1969 takımı kendilerine verilen 2'ncilik kupasını sahaya bırakıp stattan ayrıldı.

Tokat 1'inci Amatör Küme takımlarından Tokat 1969 ile Erbaa Gençlikspor, Gaziosmanpaşa Stadı'nda şampiyonluk maçına çıktı. Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmanın ilk uzatma devresinde gol bulan Erbaa Gençlikspor, rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından futbolcular arasında kavga çıktı. Tekme ve yumruklarla birbirine giren futbolculara polis müdahale etti. Polisin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından Tokatspor 1969 takımı soyunma odasına giderken, şampiyon takım için kupa töreni gerçekleştirildi. Tokatspor 1969 takımı kupa törenine katılmadı. Kendilerine verilen 2'inclilik kupası ise Tokat 1969 takımı yöneticileri tarafından karşılaşmanın hakemi Cenk Özgümüş'ü protesto etmek için sahaya bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaşanan kavgadan görüntüler

-Polisin müdahalesi

-Kupa töreni

-İkincilik kupasının sahaya bırakılması

Haber: Fatih YILMAZ TOKAT

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Bakan Soylu: Depremzedelere çelik konstrüksiyon evler yapacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu İran 'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Van 'ın Başkale ilçesinde büyük yıkıma neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremde büyük hasar gören Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Kendisini karşılayan jandarmanın kadın astsubayların karanfil vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bakan Soylu, ilk etapta depremin hasar verdiği mahallelerde konteyner kurulacağını, sonrasında da Elazığ 'da olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla çelik konstrüksiyon evler yapılacağını söyledi.

Türkiye-İran sınır hattında 23 Şubat günü meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, özellikle Van'ın Başkale ilçesinde hissedildi. İlçeye bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler köylerinde can ve mal kayına neden oldu. Depremde, 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı. Bölgede birçok konut kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, 305 konut ile 300'ün üzerinde ahırın yıkıldığını 700'den fazla evin ağır hasar gördügünü açıkladı. Bölgede vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler ise depremde enkaz altında kalan hayvanlar için harekete geçti. Hayvanlar için tespit çalışması yapılırken, bir yandan da enkaz altında kalan hayvanlar çıkartılıp gömülmeye başlandı. Belediye ekipleri iş makineleriyle ahır enkazlarını kaldırırken, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri de ölen hayvanları çıkardı. Yapılan çalışmalarda bin 860 küçükbaş ile 34 büyükbaş hayvan öldüğü tespit edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'daki taziye ziyaretinin ardından helikopterle Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'ne geldi. Bakan Soylu'yu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Erdemit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammed Fuat Türkman, Başkale Kaymakamı Asım Solak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, kurum amirleri ve vatandaşlar karşıladı.

Helikopterden inen Bakan Soylu, kendisini karşılamaya gelen jandarmanın kadın astsubaylarına karanfil vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Daha sonra vatandaşlarla tek tek tokalaşan Bakan Soylu, deprem bölgesinde kurumların yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu,"Aklımız hep burdaydı. Milletvekillerimizle, hem sayın valimizle, hem AFAD'daki arkadaşlarımızla buraya gelen bakan yardımcılarımızla sürekli olarak görüş alışverişinde bulunuyorduk. Tekrar size geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Allah beterinden korusun. Allah bir daha böyle bir afetle karşı karşıya bırakmasın. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini, selamlarını, muhabbetlerini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımız burada. İlk günden itiberen Kızılay'ımızdan sivil toplum örgütlerine kadar, kimse buradan ayrılmadı. Gücümüz yettiğince birlik ve beraberlik içerisinde olmaya çalıştık. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren aman ne olacağız, nasıl olacağız' diye bir telaş içerisinde bulunmadınız. İlk evvela cenazelerimiz oldu, yaralılarımız oldu. Onlarla meşgul olduk, onları defnettik, onları hastanelerde ziyaret ettik. Sağlık Bakanımızın talimatıyla şükürler olsun ki; o da geldi. Hiçbir zaman elini burdan çekmedi. Çok iyi hatırlıyorum. İlk çok sağuktu" dedi.

ÇELİK KONSTRÜKSIYON EVLER YAPACAĞIZ

Şu ana kadar deprem bölgesinde 2 bin insan çadırı, 1084 hayvan çadırının kurulduğunu anlatan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Burada jandarmamıza, AFAD'a özellikle çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu çadırların kurulumu dahil olmak üzere, büyük bir gayret gösterildi. Tarım Bakanlığı yetkililerimize, battaniyesinden sobasına kadar, elimizden gelen herşeyi yaptık. Şimdi ikinci safha var. Bizim birinci safhamız arama kurtarma safhasıdır. İkinci safhamız hemen geçici barınmayı, yani çadırlarla beraber barınmayı, ısınmayı ve mümkün olursa yiyeceği, gıdayı sağlayabilecek safhası. Şimdi üçüncü safhamız ise, özellikle köylerimizle toplu konteyner alanı isteyenlere hemen yapacağız. Ayrıca, biz evimizin yanına konulmasını istiyoruz veya şu alanda bulunmasını istiyoruz' diyen varsa evlerinin yanında konteynerlerini kuracağız. Aynısını Elazığ'da yaptık, köylerde yaptık. Toplu bir konteyner kent yapacağız.Toplu olanları avantajı şu. Elektrik faturalarını biz karşılıyoruz.Tek tek de ise ona ileride bakacağız. Ardından ne yapacağız ? Onu da söyleyeyim. Konteynerleri bir ayda yapıp bitiriceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var. Talimatı şu; çelik konstrüksiyon evler yapacağız. Elazığda da yaptık. Şimdi Adıyaman ve Denizli'de de yapacağız. Şimdi size çelik konstrüksiyondan evler yapacağız. Sizlere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla beraber burada inşallah evlerinizi yapıp, bir yıl bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çelik konstrüksiyondan çok güzel, rahat yaşayacabileceğiz, sağlıklı, güvenili evleri yapıp, burada istediğiniz yerde toplu olarak da yapabiliriz, yok ben buraya kondurmak istiyorum. Aynı konteynere nasıl yapdıysak öyle de yapabiliriz. Siz nasıl tercih edecekseniz. Biz onu sağlamaya çalışacağız ve şunu da ifade edeyim. Bu işler tamamlanana kadar buradan çıkmayacağız. Sizi rahata eriştirene karar biz burdan çıkmayacağız .Allah bizi size mahcup etmesin. Biraz sabredeceğiz. Afet Allah'tan'dır. Şimdi tedbirinizi çok daha iyi alma zamanıdır.Tedbir almak zorundayız. Daha güvenilir, daha sağlıklı, bir daha deprem olursa ki; buralar deprem bölgesi siz daha iyi bilirsiniz. Bundan etkilenmeyeyecek hem temeli sağlam olan, hem de üst yapısı sağlam olan ve güvenilir bir şekilde buralarda hayatınızı devam ettirebileceğiniz, bir daha bu işlerle karı karşıya kalmalacağımız bir düzen oluşturacağız.Tayyip Erdoğan'ın bize talimatı var. Diyor ki; vakandaşımın yanından ayrılmayacaksız, onların yanında eksik bırakmayacaksınız. Bu kadar basit. Onun için Allah bir daha böyle afetlerle karşı karşıya bırakmasın. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Bakan Soylu, daha sonra Vali Bilmez ve ilgili kurum amirleri ile muhtarların katıldığı değerlendirme toplantısına katıldı.Toplantının ardından Bakan Soylu, deprem bölgesinden ayrıldı. Bu arada deprem bölgesine gelen kadın astsubaylar da, depremzede kadınlara karanfil vererek, Kadınlar Günü'nü kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Soylu'nun helikopterden inişi

-Bakan Soylu'nun Kadın komutanlara karanfil vermesi

-Soylu'nun açıklaması

-Değerlendirme toplantısı

-Kadın komutanların, depremzede kadınlara karanfil vermeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/ VAN,

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Bakan Gül: Bu çocukları, kendi çocuklarımız olarak görüyoruz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül , terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sürdürdüğü oturma eylemiyle ilgili, "İnşallah ümit ediyoruz ki hepsi, çocuklarına kavuşmaya devam eder ve artık bu tür görüntüleri bir daha görmeyiz, yaşamayız. Bizler bu çocukları, kendi çocuklarımız olarak görüyoruz" dedi.

AK Parti Mardin Artuklu İlçe Başkanlığı 3'üncü Olağan Kongresi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla yapıldı. Kentteki otelin salonunda düzenlenen kongrede davetlileri Türkçe, Arapça ve Kürtçe selamlayarak, konuşmasına başlayan Bakan Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayıp, kadına şiddeti nefretle kınadığını söyledi. Bakan Gül, konuşmasında, terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine de değindi. Evlat nöbetindeki anneleri selamlayan Bakan Gül, şunları söyledi:

"Bugün vesilesiyle Diyarbakır'da oğullarının çocuklarının yollarını gözleyen Diyarbakır annelerine de Mardin'den selam gönderiyoruz. Oğullarıyla çocuklarıyla buluşmaları için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. O onurlu ve başı dik annelerin gözünden akan yaşların dinmesi için çocuklarına kavuşmaları için mücadelemizi devam edeceğiz. İnşallah ümit ediyoruz ki hepsi çocuklarına kavuşmaya devam eder ve artık bu tür görüntüleri bir daha görmeyiz, yaşamayız. Bizler bu çocukları kendi çocuklarımız olarak görüyoruz. Mardin'in çocukları, Diyarbakır'ın çocukları, Hakkari'nin çocukları, Şanlıurfa'nın çocukları, Van'ın çocuklarının yerleri dağın yolu değil okulun yoludur. Ellerinde silah değil, ellerinde kitapla okula gitmeleri için yaptığımız mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Çocukları ana kucağına götürecek kararlı mücadelemizi büyük bir aşkla heyecanla sürdürmeye devam edeceğiz. O çocuklar, bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız. Onları bu terörle buluşturan, teröre dağa götüren, bütün yollarla bütün zihniyetle terör örgütü ile sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Çocuklarımızın annelerinin kucaklarından bir daha ayrılmaması için bütün gücümüzle gayretimizi göstereceğiz."

Mardin'e cezaevi yapılacağı bilgisini veren Bakan Gül, mahkumların ailesine yakın cezaevinde kalması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Cezaevlerinde kalan tutuklu ya da mahkumun ailesi neredeyse yakın bir cezaevinde kalması bizim temel hedefimizdir. Buna çalışacağız. Annesi oğlunu görmek için bilmem kaç yüz kilometre yol gitmesin, diye bu çalışmayı yapıyoruz. Tabi ki cezaevlerindeki kalabalık nedeniyle istediğimiz gibi olamıyor" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan kongrede, AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığı'na Serdal Bağış seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kongre salonunda görüntü

-Bakan Gül'ün gelişi

-Bakan Gül'ün konuşması

-Bakan Gül'e ödül verilmesi

-Bakan Gül'ün asker selamı veren çocuğu öpmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,