DHA YURT BÜLTENİ -13 - Son Dakika

Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kamerada

ÇANKIRI'da, üniversite öğrencisi Serhad Apaydın'ın (20) üzerine, 3'üncü kattaki evin balkonunda silkelenen halı düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Apaydın, yara almadan kurtuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Erdem Öztürk Sokak üzerinde meydana geldi. Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencisi Serhad Apaydın, çiçek dükkanı işleten arkadaşının yanına gitti. Bir ara iş yerinden dışarıya çıkan Apaydın'ın üzerine, 3'üncü kattaki evin balkonunda ev sahibi kadının silkelerken elinden kurtulan halı düştü. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Apaydın yara almadan kurtuldu.

Olayı anlatan Apnaydın, "Dışarıya çıktığım anda halı düştü başıma. Nasıl oldu ben de anlayamadım, şok oldum. Çok şükür bir şey olmadı" diye konuştu. Apaydın, olaydan sonra halının sahibinin halıyı almaya geldiğini belirterek, kendisinden helallik aldığını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

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Bayramiç'te 5 ayaklı oğlak, ayağa kalkamıyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 15 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hayrettin Yılmaz 'a (60) ait bir keçi, 5 ayaklı oğlak doğurdu. Yürüyemeyen 40 günlük oğlak, sahibi Yılmaz'ın yardımıyla beslenebiliyor. Böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını belirten Hayrettin Yılmaz, "Hayvan kendisi doğuramadı. El atma usulüyle doğum yaptırdım. El attığımda 3 tane ayak elime geldi. 3 ön ayak, 2 de arka ayak olmak üzere toplam 5 ayaklı bir oğlak doğdu. Büyük şaşkınlık yaşadım" dedi.

Bayramiç ilçesine bağlı Doğancı köyünde 15 yıldır keçi yetiştiriciliği yapan evli ve 2 çocuk babası emekli imam Hayrettin Yılmaz'ın keçilerinden biri 2 oğlak doğurdu. Oğlaklardan bir tanesi 5 ayaklı dünyaya geldi. Önde 3, arkada 2 ayağı olan oğlak ayağa kalkamıyor. Yardımsız beslenemeyen 5 ayaklı oğlağa, sahibi Hayrettin Yılmaz, biberon ile süt veriyor. Oğlağın 3 ayağında 2 tırnak, bir ayağında tek tırnak, bir ayağında ise 3 tırnak olduğu görüldü.

Böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını ve şaşkın olduğunu belirten Hayrettin Yılmaz, "Hayvancılığı 15 yıldır yapıyorum. Keçilerden biri 2007 yılında ön ayakları olmayan bir oğlak doğurmuştu. Bir de bu sene 5 ayaklı oğlağım oldu. Hayvan kendisi doğuramadı. Kendi yöntemimizle el atma usulüyle doğum yaptırdık. El attığımda 3 tane ayak elime geldi. Düzeltmeye çalıştım olmadı. Bu vaziyette doğum yaptı. Baktım ki 5 tane ayağı var. 3 tane ön ayak, 2 tane arka ayak. Fakat dengesini sağlayamıyor. 40 gündür yatıyor. Ayağa kalkamıyor. Biberonla besliyoruz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" dedi.

Veteriner Alper Parer ise, "Genellikle bu doğum, anomollerinin sebepleri gen yakınlığı, akrabalığı çiftleştirmesinden dolayı oluyor. Birçok sebebi oluyor. Ama genellikle bölgemizde kendinden koç ve teke katanlarda daha sık görülebiliyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-5 bacaklı oğlaktam genel ve detay görüntü

-Oğlağın bacaklarından detay görüntü.

-Hayrettin Yılmaz ile röp.

-VeterinerAlper Parer ile röp.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),

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Köyün mahalle olması için referanduma gittiler

ELAZIĞ kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Şahinkaya köyü, İlçe Seçim Kurulu'nca yapılan referandum sonucu mahalle statüsüne alındı.

Elazığ'a bağlı 1600 nüfuslu, 450 haneli Şahinkaya köyünün belediye hizmetlerinden faydalanabilmesi için köy sakinleri, imza toplayarak Valiliğe başvurdu. Valiliğin talebi gönderdiği Yüksek Seçim Kurulu da, Şahinkaya köyünün mahalle statüsüne alınması için referandum yapılması kararı alındı.

İlçe Seçim Kurulu'nca pazar günü Şahinkaya köyünde kurulan sandığa giden 417 seçmenin 314'ü evet, 99'u hayır, 4'ü de geçersiz olarak oy kullandı. Oy sayımını yapılmasının ardından Şahinkaya köyü, Elazığ'ın 39'uncu mahallesi oldu. Resmi olarak Nisan ayında mahalle statüsüne alınacak olan Şahinkaya sakinleri, sorunlarının çözülmesini bekliyor.

Şahinkaya köyü muhtarı Hıdır Şahin, mahalle statüsüne alındıktan sonra belediyenin hizmetlerinden faydalanacaklarını söyledi. Şahin, "Evrakları tamamladık. Altyapıdan, doğalgaza, çocuk parkı gibi birçok hizmet alanında eksikliğimiz var. Bundan sonra belediyenin imkanlarından faydalanacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Oy kullanımından detay

Köy muhtarı Hıdır Şahin'in röportajı

Köy sakinlerinden Cafer Bektaş'ın röportajı

Köy sakinlerinden Yılmaz Hazır'ın röportajı

Köy genelinden görüntü

Oy kullanılan okulun girşinden görüntü

Muhtarlığın görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

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Bakan Pakdemirli: Kırsalda kadın olmadan, baca tütmüyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir 'de düzenlenen, 'Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı'na yaptığı konuşmada "Kırsalda kadının emeği çok. Kırsalda kadın olmadan baca tütmüyor. Kırsalda kadınlarımızı güçlendirmeliyiz. 21'inci yüzyılda eğer Türkiye bölgenin ve dünyanın zenginliklerinden daha fazla pay alacaksa bu kadınlar sayesinde olacak" dedi.

Balçova ilçesindeki otelde düzenlenen 'Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı'na Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eşi Ahu Pakdemirli ile birlikte katıldı. Çalıştay'da ayrıca siyasetçiler, bazı kurum yetkileri, üretici kadınlar ve davetliler yer aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çalıştay'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kadın üreticilere verilen destekleri açıkladı. Programda sunum yapan Pakdemirli, "Kırsalda kadının emeği çok. Yüzde yüz. Erkeklerimiz kahvede otururken kadınlarımız çalışıyor. Kırsalda kadın olmadan baca tütmüyor. Kırsalda kadınlarımız çok daha güçlendirmeliyiz. 21'inci yüzyılda Türkiye bölgenin ve dünyanın zenginliğinden pay alacaksa, bu ancak kadınlar sayesinde olur. Kadınlarımızın özellikle tarım alanlarına iş gücü katılıma katılması lazım" dedi.

'KIRSALDA KADININ EMEĞİ ÇOK'

Kadınların istihdama katılımının artırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, Tarımsal Amaçlı Kooperatif Projeleri'ne 15 milyon TL kredi kullandırdıklarını açıkladı. Kadınların tükenmez bir üretkenliğe sahip olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Üniversite mezunu kadınlara da pozitif ayrımcılık yapacağız. Denge kadınların üzerinde yürüyor. Kadınların olduğu her yerde güzellik, iyilik, üretim, doğruluk, dürüstlük var. Kırsalda kadının emeği çok. Kadınlar hep evin direği oluyor. Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranını artırmamız lazım. Kadınların tarım alanında işgücüne katılımını artırmamız lazım" dedi.

'HİBELERDE KADINLARIMIZA 837 MİLYON TL'LİK ÖDEMEYİ YAPTIK'

Bakanlık olarak Genç Çiftçileri Destekleme Programı kapsamında kadın girişimcilere pozitif ayrımcılıklar uyguladıklarını da anlatan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"50 bin başvurunun 30 bini kadınlara ait. 3 yılda 865 milyon kadın çiftçilerimize ödeme yaptık. Kadınların istihdama katılımlarının artırılması, girişimciliğinin desteklenmesi önceliğimiz. Tarımsal amaçlı kooperatiflere 15 milyon kredi kullandırdık. Kırsal kalkınma desteklerinde yatırım konularında değerlendirmeye alırken kadınlarımıza fazladan not atıyoruz. Kadın olduğun zaman puan fazla. Hibelerde kadınlarımıza 837 milyon TL'lik ödemeyi yaptık. Son 15 yılda 231 bin 316 faaliyet düzenledik ve bu faaliyetlerde 2,5 milyon kadın çiftçi eğitildi. Son 15 yılda 12 bin 157 çiftçi toplantısı yapıldı ve 84 bin 608 kadın, çiftçi kooperatifçilik eğitimi aldı. Kadınların olduğu yerde dürüstlük var. Kadınların olduğu yerde kooperatifler işliyor ama erkeklerin olduğu kooperatiflerde sorunlar yaşıyoruz. Türkiye kooperatif gelişecekse bu kadınların sırtından yükselecek. Güzel memleketimizin dört bir alanında kadınlarımızın eli değen yerlerde ülkemizden bereket fışkırıyor. Kadınlarımıza imkan verilirse dünyanın bambaşka hale getirirler."

'TARIMI SEVEN GENÇLERE İHTİYACIMIZ VAR'

Katılımcıların çocuklarını erken yaşlarda toprakla tanıştırmasını da isteyen Bakan Pakdemirli, "Evlatlarımız eğer hayatlarının ilk 10- 15 yılında toprakla tanışırlarsa, hayat boyu bu serüven ve yolculuk devam edecek. Bu nedenle böyle bir proje hayata geçirdik. Tarımı seven gençlere ihtiyacımız var" dedi.

Kadınların ekonomik ve sosyal olarak daha yükseğe taşınmadıkça, ülkenin yükselemeyeceğine değinen Pakdemirli, "Kadınlarımızı daha güçlü hale getirmek, daha çok başarı hikayesi için kolları sıvadık. Herkesin doğduğu yerde doyduğu, kırsaldan kente göçün olmadığı, verimli topraklara daha çok kadın eli değen bir Türkiye istiyoruz. Tersine göçü teşvik edeceğiz, kırsalda ekonomik kalkınmayı ve aile işletmeciliğinin sürdürülmesini sağlayacağız" diye konuştu.

ÜRETİCİ KADINLAR KONUŞTU

Üretici kadınlar da etkinlikte konuştu. 5 kovan ile arıcılığa başladığını söyleyen Hafize Ağırtır, "Bu işi yapacağıma kimse inanmıyordu. Daha sonra güzel işler başarınca, 'Kadın yaptı' diyorlar. İstihdam da sağlayarak işlerimi büyütmek istiyorum" dedi.

Üretici kadınlardan Yeşim Çam da "Hayallerime Genç Çiftçi projesi ile kavuştum. 5 hayvanla başladım işe. Şimdi 15 hayvanım var. Hedefim bu sayıyı daha da büyütmek. Süt hayvancılığı da yapıyorum. Kendimle gurur duyuyorum, özgüven tam. Sayın Bakanımızın İzmirli olmasından dolayı tarım farklı bir boyuta taşındı. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çalıştay, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplantı salonundan görüntü

-Bakan Bekir Pakdemirli'den ve kalabalıktan görüntü

-Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması

-Üretici kadınlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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PKK sığınağında bulunan seçim evrakları ile ilgili soruşturma başlatıldı

BİTLİS kırsalında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tespit edilen PKK sığınağında, 2014 yerel ve 2015 genel seçimleriyle ilgili ele geçirilen bazı belge ile dokümanlarla ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Bitlis'in Yukarıölek Köyü kırsalında, 27 Şubat'ta jandarma ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş Operasyonu'nda tespit edilen PKK sığınağında, 2014 yılı mart ayındaki yerel seçim ile 2015 yılı haziran ayındaki genel seçimlere ait milletvekilliği seçim sonuçları, toplantı sonuçları tutanak özeti, oy döküm cetveli, arkasında bazı isimlerin yazılı olduğu seçim pusulası, seçim raporları ile örgütsel doküman ve tapu senedi ele geçirildi. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, ele geçirilen belge ve dokümanlarla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Marmaris'te güneşi gören sahile koştu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hava sıcaklığının 21 dereceye yükselmesiyle sahiller hareketlendi. Marmarislilerin bazıları denize girerken, bazıları da güneşli havanın keyfini sahilde gezerek çıkardı.

Marmaris İlçe merkezinde hava sıcaklığının yükselmesiyle güneş de kendini göstermeye başladı. Caddelerdeki termometreler 21 dereceyi gösterirken, deniz suyu ise 13 derece olarak ölçüldü. Güneşli havayı gören yerleşik yaşayan yabancılar ve Marmarisliler, soluğu sahil yürüyüş yolu ve plajlarda aldı. Kimileri sahil yolunda yazlık kıyafetlerle yürüyüş yaparken, bazıları bisiklet sürdü. Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı ve Siteler Mahallesi'ndeki plajlarda denize girenlerin olduğu da görüldü.

'MARMARİS CENNET GİBİ'

Güneşli havanın keyfini çıkaran Hakan Arslan, "Marmaris, bir günde dört mevsim yaşanan cennet şehirlerimizden biri. Çok güzel bir hava var, bunu keyfini yaşıyorum" dedi. Restoran işletmecisi Ahmet Dönmez ise, "Eşim ve 3 çocuğumla beraber plajda güneşli havanın tadını çıkartıyoruz. Marmaris cennet gibi bir yer. Bol bol fotoğraf çekip sosyal medya da paylaşıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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-Termometrenin 21 dereceyi göstermesinden görüntü

-Sahilde Marmaris yazılı tabela önünde görüntü

-Sahilde yazlık kıyafetlerle yürüyüş yapanlar,

-Sahilde denize karşı restoranlarda yazlık kıyafetleriyle oturanlardan görüntü

-Denize giren gençlerin görüntüsü

-Güneşli havanını tadını çıkaran Hakan Arslan ve Ahmet Dönmez ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),