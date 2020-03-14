DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Yangından korkup balkondan atlayan kadın öldü

MERSİN'de 13 katlı apartmanın sekizinci katındaki dairede çıkan yangın sonucu paniğe kapılıp evin balkonundan atlayan Yasemin Özel (38), zemine çakıldı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, Merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan 13 katlı apartmanın sekizinci katında yangın çıktı. Yangın çıkan evde bulunan Yasemin Özel, alevlerin bir anda daireyi sarmasından dolayı balkona çıktı. Balkondayken paniğe kapılan Özel, çevredekilerin uyarılarına rağmen kendisini balkon demirinden aşağı sarkıtarak boşluğa bıraktı. Talihsiz kadın yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yasemin Özel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evden yükselen dumanlar

-Toplanan kalabalık

-Vatandaşların balkondan sarkan kadını uyarmaları

-Çevredekilerin olayı anlatması

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/MERSİN,

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Mahkeme koronavirüsü dikkate aldı, çocuğun babasıyla kalmasına karar verdi

KOCAELİ'de, boşanan çift çocuklarının velayeti için dava açarken, babanın avukatının başvurusu üzerine yurtta bulunan E.B.'nin koronavirüs nedeniyle dava süresince babasının yanında kalmasına izin verildi.

Kocaeli 'de Cemile B. ve Mehmet B. çifti bir süre önce boşanırken, çocukları E.B.'nin velayeti için dava açtı. Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi velayetin kime verileceği konusunda karar verene kadar E.B.'nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir kurumda koruma altında tutulmasına karar verdi. Baba Mehmet B.'nin avukatı Hilal Altun, Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, koronavirüs nedeniyle çocuğun velayetinin geçici olarak babasına verilmesini talep etti.

Avukat Hilal Altun mahkemeye verdiği dilekçesinde, "Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada görülen koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullardaki öğrenciler için uzaktan eğitim sistemine geçilecektir. Koronavirüs için Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etmiş, bazı ülkeler karantina ilan etmiştir. Müvekkil, E.B.'nin bu süreçte çocuklarının kalabalık olarak yaşadığı kurumda kalmasını istememektedir. E.B bulunduğu kalabalık ortamda koronavirüs nedeniyle tehdit altındadır. Tüm bu nedenlerle E.B.'nin geçici velayetinin müvekkile verilmesini, bu talep kabul edilmez ise 2 hafta süreyle yatılı kalmasına izin verilmesini talep ederiz" dedi.

MAHKEME SÜRESİNCE BABASININ YANINDA KALACAK

Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi başvuruyu değerlendirerek, dava süresince çocuğun babasının yanında kalmasına karar verdi. Mahkemenin kararı şöyle:

"Dünya çapında yaşanan virüs salgını sebebiyle okulların tatil edilmesi ve yetkili makamlarca yapılan açıklamalar doğrultusunda toplu yerlerde mümkün oldukça bulunulmaması uyarıları birlikte dikkate alındığında çocuğun, yüksek yararı salgın hastalık dikkate alınarak çocuğun müşterek kurumdan alınarak dava süresi boyunca baba Mehmet B.'ye verilmesine yapılan inceleme sonucunda karar verildi."

'KARARIN EMSAL OLDUĞU KANAATİNDEYİZ'

Avukat Hilal Altun mahkemenin kararıyla ilgili olarak, "Velayet değişikliği davaları mahkemece resen araştırma yükümlülüğü olan, çocuğun yararının üstün tutulduğu davalardandır. Davada mahkeme çocuğun yararına olduğu gerekçesiyle sosyal inceleme raporuna göre karar verilene dek çocuğun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumda kalmasına karar verdi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte okulların tatil edilmesi, uzaktan eğitime geçilmesi gibi tedbirler de alındı. Biz de müşterek çocuğun diğer çocuklarla birlikte kalabalık yurt ortamında yaşadığı ve tehdit altında olduğu, olası karantina tedbiri halinde ailesi ile iletişimin kopabileceği gerekçeleriyle dava süresince babasıyla kalmasına karar verilmesini talep ettik. Mahkeme de aynı gerekçelerle talebimizi kabul etti. Kararın doğru olduğu ve emsal niteliğinde olduğu kanaatindeyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Avukat ile röp.

Avukatın ofisinde görüntüler

HABER: Selda Hatun TAN - KAMERA: Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

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BAKAN TURHAN: IRAK, İRAN, SOFYA DEMİRYOLU HİZMETİNİ DURDURDUK-ek

Samsun'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kirazlık mevkii yan yol hattında, demir yolu hemzemin geçişi ve köprü projesi ile ilgili incelemelerde bulundu. Bakan Turhan ardından Valilik ziyaretinde bulundu.

Burada yapılan değerlendirme toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, "Ulaştırma hepinizin bildiği gibi hayatımızın her anında her zaman ihtiyaç duyduğumuz bir hizmet. Şuanda dünyayı sarsan bir sağlık problemi var, koronavirüs problemi. Bütün dünya bununla ilgili olarak teyakkuz halinde acil durum ilan edilmiş durumda. Biz de hükümet olarak sayın cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ve sağlık bilim kurulunun tavsiyelerini sağlık bakanlığımızın kararlarını ulaştırma alanındaki gerek yurt içi gerekse yurt dışı ulaştırma hizmetleri konusunda bazı tedbirler alma zorunluluğu hasıl olmuştur. Dün bu konu ile ilgili olarak sayın sağlık bakanımızla birlikte açıklamalar yaptık. Bildiğiniz gibi şu anda hava yolu ulaşımında 14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik. Yine özellikle doğu komşumuz İran 'la olan demir yolu ve kara yolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz. Yine hakeza Irak ile, yine Sofya demiryolu bağlantımızı da hizmetimizi de durdurduk. Bunların tek amacı var insanımızın sağlığını korumak, ülkemizi korumak. Bununla ilgili olarak Sağlık Bilim Kurulumuzun ve Sağlık Bakanlığı 'mızın karaları doğrultusunda bu süreler kısaltılıp uzatılabilecek" dedi.

'SAMSUN-KALIN DEMİRYOLU YENİLEME ÇALIŞMALARI 1 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK'

Samsun-Kalın( Sivas ) demiryolu hattı yenileme çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, "Demir yolu tabi Samsun Limanı'nın iç Anadolu bölgesine bağlantısını sağlayan Samsun-Sivas hattındaki çalışmalarımız da son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu projeyi inşallah hizmete açacağız. En geç bir ay içerisinde tamamlanır. Bazı eksik kalan toparlanma işleri var bunları inşallah önümüzdeki bir ay içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız" dedi.

'ANKARA-SAMSUN HIZLI DEMİRYOLU İHALESİ YIL SONUNDA YAPILACAK'

Bakan Turhan, Ankara-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi ile ilgili bilgi vererek "Ankara-Samsun Hızlı Demiryolu Projesinin de sonlarına doğru yaklaştık. Bu yılsonunda inşallah projeyi tamamlayıp, tamamlandıktan sonra da ihalesini yapmayı planlıyoruz. Bu Samsunumuza başka bir önem katacak, Samsun'un ulaşım alt yapısını daha da güçlendirmiş olacak. Bir başka deyişle bu hızlı demir yolu Mersin Limanı ile Samsun Limanı'nı birbirine demir yolu sistemiyle de entegre etmiş olacak. Samsunumuzu Ankara'ya otoyol standardında bir karayolu projesiyle de bağlamak için proje çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-Samsun Otoyolu ve devamında Bafra- Ünye çevre yolu ile birlikte bu projemizin de son aşamasına yaklaşıyoruz. İlk etapta Ankara Derice kesimini yap, işlet, devret yöntemiyle ihalesini yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra da kalan kesimlerin ihalesini yapıp bunu da bölgemizin ulaşım alt yapısını güçlendirmek için hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklaması

-İncelemelerden detay

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Yunanistan sınırı İHA ile havadan, özel harekatçılarla kara ve sudan takipte

YUNANİSTAN sınırında yerli ve milli Bayraktar TB2' tipi yerli ve milli İHA '1453' devriye görevlerini sürdürüyor. Türkiye, sınırı havadan İHA ile gözetlerken, karadan da özel harekat polisleri sınırın sıfır noktası ile göçmenlerin Yunanistan'a geçiş yaptığı Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriyelerini sürdürüyor.

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenlere 'serbest sınır uygulaması' sonrası Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen binlerce göçmen Edirne 'ye akın etti. Buradan Yunanistan'a geçen göçmenler, Yunan güvenlik güçleri tarafından 'uluslar arası hukuka' aykırı binlerce göçmenin para, telefon ve değerli eşyaları alınıp üzerlerindeki kıyafetleri de çıkartılarak, darp edilip Türkiye'ye geri itildi.

'1453 UÇUŞ KODUYLA DEVRİYE ATIYOR'

Yunanistan sınırında en son olarak 'Bayraktar TB2' tipi yerli ve milli İHA '1453' uçuş koduyla gökyüzünde devriye görevi yapıyor. Gökyüzünde Türk güvenlik güçlerinin gözü olan İHA gökyüzünde devriyesi sırasında Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı olarak göçmenlere davranmasını takip ediyor. İHA'nın kayıt ettiği görüntülere göre Türk güvenlik güçleri bölgeye giderek Yunanistan'ın geri itmelerinin ve uyguladığı zulmün önüne geçiyor. Edirne Valiliği yetkilileri, İHA'ların Türk güvenlik güçlerinin gözü olduğunu söyledi.

Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar , göçmenlerin geçmek için akın ettiği Yunanistan sınırında İHA'nın göreve başladığını duyurdu. Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, twitter'dan yaptığı açıklamada Yunanistan sınırında bir İHA'nın devriye görevine başladığını duyurdu. İHA'nın görev yaptığı bölgenin haritasını yayınlayan Bayraktar, "Bayraktar TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriye görevine başladı. Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye.... Semalarımızda Hür ve Özgür" notunu 'MilliTeknolojiHamlesi' hashtagiyle paylaştı.

HAVA, KARA VE NEHİRDE ÖNLEMLER

Yunanistan sınırına sevk edilen tam donanımlı özel harekatçı polisler iki ülke sınırını belirleyen Meriç Nehri'nde, Yunanistan'ın 'uluslararası hukuku aykırı' hareket ederek geri itmelerin önüne geçti. Bunun ardından Yunan polisi Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde 16 gündür Avrupa ülkelerine gitmek için, Yunanistan'a geçmek isteyen binlerce göçmene silahlı ve plastik mermili ateş edip, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etmesi Türkiye'nin tedbirleri artırmasına neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Göçmenlerden detay

Drone ile havadan sınır

Göçmenlerin ilerlemesi

Botla geçişleri

Özel harekat polisi botla devriyesi

Karada devriye atması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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İki sürücünün yol verme tartışmasında kan aktı: 1 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yol verme yüzünden çıkan kavgada bacağından vurulan sürücü yaralandı.

Alanya'ya bağlı Güllerpınarı Mahallesi'nde bugün saat 13.30 sıralarında sürücüler S.A. ile S.Y. arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından S.A.'nın bıçakla saldırdığı S.Y. yanındaki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Sağ bacağına kurşun isabet eden S.A. yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.A. hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. S.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Diğer yandan sürücülerin kavga anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde birbirini kovalayan iki sürücü yer alırken, silah sesleri de duyuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sürücülerin birbirini kovalaması (Vatandaş cep telefonu)

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Kazada savrulan otomobil binanın bahçesine düştü: 2 yaralı

KAYSERİ'de, çarpışan 2 otomobilden biri savrularak, 3 katlı binanın bahçesine devrildi. Kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Salih Düzgün (35) yönetimindeki 38 ADC 455 plakalı otomobille Atakan Ünsal'ın (19) kullandığı 38 PR 795 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Düzgün'ün otomobili savrularak, 3 katlı binanın bahçesine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi 'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

3 katlı apartmanın bodrum katında yaşayan Gülizar Kılıç, kaza sesini duyunca korku yaşadıklarını belirterek, "Sanırım 'arabaya vurmayayım' diye bu tarafa uçtu. Ben evden dışarı çıkıyordum. Çamaşır toplayacaktım. İçindeki yaralı 'Beni kurtarın' dedi. Komşumuz geldi. Kapıyı açıp onu oradan çıkardık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan otomobillerden detaylar

-Evde yaşayan Gülizar Kılıç ile röportaj

-Diğer detaylar

Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

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