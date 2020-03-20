DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika

Cenaze namazına koronavirüs mesafesi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazlarında vatandaşlar arasında sosyal mesafe kuralına uyulup belirli boşluklar bırakılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı kararı doğrultusunda cuma namazı kılınmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapatılma kararının ardından Bostanlı semtinde bulunan Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii de vatandaşlara kapatıldı. Tüm ülkede olduğu gibi İzmir'de de Cuma selası okunmazken, cenaze namazlarında sosyal mesafe kuralına uyuldu. Kılınan iki cenaze namazından önce imam, vatandaşlara aralarında boşluklar bırakarak namaz kılmaları uyarısında bulunurken, büyük çoğunluğu maske ve eldiven takan vatandaşlar da bu uyarıya uyarak namazı aralarında boşluklar bırakarak kıldı. Camiler bugünün yanı sıra yarın da kandil olması nedeniyle ülke genelinde açılmayacak. Cenaze namazının sosyal mesafe kuralına göre uyularak kılınması vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. Cenazeye katılan vatandaşlardan İbrahim Derici (49), sosyal mesafe kuralının uygulanmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtti. Derici, "Cenaze namazının bu şekilde kılınmasının sağlık açısından olumlu olduğunu düşünüyorum. Hepimizin birbirine karşı sorumlulukları var. Hem dini vecibelerimizi yerine getirip hem de önlemimi alalım diye düşüyorum. O sebeple doğru olan yapıldı. Çünkü sağlık her şeyden önce geliyor" dedi.

Kemal Şahin (53) de sosyal mesafe kuralının koronavirüs ile mücadelede önemli olduğunun altını çizerek, "Devletimiz daha iyisini bilir ancak sağlık açısında baktığımız zaman uygulamanın oldukça doğru olduğunu söyleyebilirim. Mümkün olduğunca insanların arasında mesafe bulunmalı. Ben de bu süreçte iş yerimi kapatarak önlem aldım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tabutlardan görüntü

-Camiden görüntü

-Namazdan görüntü

-Vatandaş röportajları

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

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Cuma namazı vaktinde koronavirüs önlemleri çerçevesinde camiler boş kaldı

KORONAVİRÜS tehdidi sebebiyle cami ve mescitlerde namaza ara verilmesinin ardından İzmit'te, Cuma namazı vaktinde camiler boş kaldı.

Türkiye'de yaşanan koronavirüs tehdidi sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan karar ile cami ve mescitlerde namaza ara verilmesinin ardından, Cuma namazı saatinde İzmit'teki camiler boş kaldı. Şehir merkezinde bulunan Fevziye Camii'nde okunan ezanın ardından Cuma hutbesi cami hoparlöründen anons edildi. Hutbede, "Aziz milletimizin dikkatine, öğle namazımızı kılıp milletimizin karşı karşıya olduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizleri, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu hastalık ve musibetlerden korusun" ifadelerine yer verildi. Cami önlerinde yoğunluk oluşması riskine karşın bölgelerde bekleyen polis ekipleri de vatandaşları namaz kılınmayacağı yönünde bilgilendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cami önünden görüntüler

Anons

Cami duvarına asılan uyarı yazısı

Bekleyen vatandaşlar

Röp.

Detay,

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Gebze'de banklar söküldü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasının sağlanması için banklar söküldü.

Gebze Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri sokakları yıkarken, meydanlar, park ve araçlar dezenfekte edildi. Vatandaşların evde kalmasının sağlanması için ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Mustafa Paşa Camii'nin etrafında bulunan banklar belediye ekiplerince sökülerek kamyonlara yüklendi. Koronavirüs tehlikesinin geçmesinin ardından bankların yeniden bulundukları yere montajının yapılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bankların sökülmesi

Bankların kamyona yüklenmesi

HABER: Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli),

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Tokat'ta camiye gelen az sayıda kişi, avluda aralıklarla namaz kıldı

TOKAT'ta camilerin kapalı olması nedeniyle bazı kişiler cuma namazı saatinde cami avlusunda öğle namazı kıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günü camilerin kapalı tutulmasına ve sala okunmamasına karar verdi. Karar sonrası Tokat'ta öğle ezanı okunduktan sonra vakit namazını kılmak isteyenler camiye geldi. Kentin simgelerinden Ali Paşa Camisine gelen az sayıda kişi, kapıların kapalı olması nedeni ile avluda cemaat oluşturmadan aralıklı halde öğle namazlarını kıldı.

Görüntü Dökümü:

-Camiden görüntü

-Avluda namaz kılan kişiler

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Edremit'te uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

BALIKESİR'in Edremit ve Havran ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

İl Jandarma ve Edremit ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Edremit ve Havran ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 14 ayrı adrese 110 personel ile yapılan eş zamanlı baskınlarda, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları gerekçesi ile F.A., Y.Y., E.Ö., A.K., Ö.S., S.A., O.M.P., İ.D., M.Y., G.E., O.T. ve M.M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda; 51 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 24 adet uyuşturucu hap, 2 adet 9 mm tabanca ve bu silahlara ait 12 mermi, 5 av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, 1 sustalı bıçak, 2 uyuşturucu madde öğütme aparatı ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 10 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Operasyona giden Jandarma araçlarından genel ve detay görüntü

-Zanlıların adliyeye sevki

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),

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Evinden çıkmayan komşularına balkondan sazla konser verdi, 'Ah korona' şarkısını söyledi

AKSARAY 'da koronavirüs tedbiri nedeniyle evden çıkmayan, düğünlerde müzisyenlik yapan Recep Öztürk, kendisi gibi evden çıkmayan komşuları için sazı eşliğinde mini moral konser verdi. Öztürk, eşiyle birlikte bestelediği 'Ah korona' şarkısını da söyledi.

Taşpazar Mahallesinde oturan Recep Öztürk, koronavirüs nedeniyle hem düğünlerin iptal edilmesi, hem de tedbir amaçlı evde durmaya başladı. Öztürk kendisi gibi evden çıkmayanlar içinde balkondan sazı eşliğinde mini moral konseri verdi. Öztürk, eşiyle birlikte bestelediği 'Ah korana' şarkısını da söylemeyi ihmal etmedi. Çevredekiler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Komşuları için moral konseri verdiğini belirten Recep Öztürk, şöyle konuştu:

"Komşularımız, hava almak için arada balkona çıkıyor. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Biz dışarı çıkmıyoruz. Hastalarımıza Allah acil şifalar versin. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Biz sanatçılar olarak da bu durum bizleri etkiledi. Birkaç düğünümüz vardı, iptal oldu. İlk öncelik halkımızın sağlığı. Sağlık her şeyden önce gelir. Günün belirli saatlerinde balkondan yöresel müziklerimizden ve kendi şarkılarımızdan olan müzikleri çalıyoruz. Her şey halkımızın moralini yüksek tutmak için. Komşularımızda bizlere eşlik ediyor."

Mahalle sakinlerinde Hamdi Toksan, evde kendilerini karantinaya aldıklarını manava meyve almaya çıktığını ve saz sesini duyduğunu ifade etti. Toksan, "Mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyelerine uyarak evlerimizden çıkmıyoruz. Recep ağabeyimiz evinin balkonundan sağ osun konser veriyor, bizleri neşelendiriyor. Biz de dinledik çok iyi geldi." dedi.

Süleyman Uğur da, kendisinin de mahallede iş yerinin olduğunu müzik sesini duyunca dışarı çıktığını ve çok güzel bir moral olduğunu söyledi.

(Görüntü Dökümü

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-Recep Öztürk evinin balkonda saz çalması

-Mahallenin telefonlarla çekim yapması

-Mahalleliye mini konser vermesi

-Eşi Sibel'in bestelediği korena şarkısını söylemesi

-Vatandaşlar ile Recep Öztürk Röp

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Cami girişinde saf tutup namaz kıldılar

KORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle camilerde vakit ve cuma namazlarına ara verilmesine rağmen, Denizli'deki Ulu Camii'nin girişinde, 3 kişi saf tutup namaz kıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cuma namazı ve vakit namazlarına ara verilmesinin açıklanmasının ardından bugün 15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi'nde bulunan Ulu Cami'nde cemaat ilk kez cuma namazı için toplanmadı. Öğle ezanının okunmasının ardından camiden, "Allah bizleri ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun" şeklinde anons yapıldı. Yapılan uyarılara rağmen camiye gelen 3 kişi, ibadethanenin kapalı olan giriş kapısı önünde, saf tutarak öğle namazını kıldı.

Camide namaz kılanlardan Selman Atsa, "Koronavirüse karşı kendimizi korumak zorundayız. Hastalığa karşı duyarlı olmamız gerekiyor. Çarşıya çıkmıştım. İşim vardı, namazı kılacak başka yerim yoktu. O yüzden camiye gelip öğle namazımı kıldım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Ulu Camii'den görüntü

-Öğle ezanının okunmasından görüntü

-Camiden anons yapılmasından görüntü

-Cami girişinde namaz kılanlardan görüntü

-Namaz kılan Selman Atsa ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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28 bin 500 kişilik Sabancı Camii'nde koronovirüs önlemi

TÜRKİYE'nin en büyük camilerinden olan Adana'daki Merkez Sabancı Camii'nde koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında Cuma namazı kılınmadı.

Koronovirüs nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan kararla, camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi. Bu karar sonrası 28 bin 500 kişilik caminin bulunduğu Merkez Park'ın giriş ve çıkışlarında polis güvenlik önlemi aldı. Ayrıca ekip otolarıyla park içinde devriye gezdi. Merkez Cami'sinin 3 girişinde bulunan demir kapılar cami güvenliği tarafından kilitlendi. Ayrıca polis herhangi bir provokasyon yaşanmaması için cami çevresinde çevik kuvvet polisleriyle önlem aldı. Cemaat de alınan karara uyarak camiye gelmedi.

Görüntü Dökümü

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Camiden genel ve detay görüntüler

Polisin cami çevresinde aldığı güvenlik önlemlerinden detaylar

SÜRE: 01'41" BOYUT: 186 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,