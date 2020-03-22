DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Düzce'de, 'Eviniz daha güvenli' diyen doktora yumruklu saldırı

DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi'ne baş ağrısı şikayetiyle giden S.A., "Durumunuz ciddi değil, koronavirüs nedeniyle eviniz daha güvenli" diyen doktor Okan K.'ye yumrukla saldırdı. S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Düzce'deki Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen S.A., acilen tedavi edilmek istediğini söyledi. Acil serviste görevli doktor Okan K. ise S.A.'ya sağlık durumunun ciddi olmadığını, koronavirüs nedeniyle hastanenin riskli olduğunu ve evinin daha güvenli olduğunu söyledi. Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktora yumruk attı. Hastanedeki güvenlik görevlileri araya girerken, S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Doktor Okan K. ise darp raporu aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HASTANEDEN DETAYLAR

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, -

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Durakta bekleyen 65 yaş üstü kadın, taksiyle evine gönderildi

MALATYA'da, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma yasağının ardından durakta otobüs beklerken görülen kadını çevredekiler uyardı. 65 yaşından büyük olduğu tahmin edilen kadın, uyarıları dinlemeyince olay yerine gelen polisler tarafından taksiyle evine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Bugün öğle saatlerinde bazı 65 yaş üstü kişilerin parklara geldiği görüldü. Polis tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra uyarılan 65 yaş üstü kişiler, evlerine gönderildi. Öğle saatlerinde 15 Temmuz Millet Meydanı yakınlarındaki otobüs durağında bekleyen kadını görenler ise, önce evine gitmesi için uyardı. Ancak, ismi öğrenilemeyen kadın evine gitmeyince çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, otobüse binmesini engellediği kadına, yasak kararını hatırlattı. Polisler, alışveriş için dışarı çıktığını söyleyen kadını yeniden uyardıktan sonra çağırdıkları taksi ile Yeşilyurt Mahallesindeki evine gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaşlı kadının konuşması

Polis ekipleri

Kalabalıktan detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 92 MB

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Mersin'de nikahlarda koronavirüs önlemi

MERSİN'de, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek için tedbiri elden bırakmayan Yenişehir Belediyesi, nikahlarda da önlem alıyor. Nikah salonu sık sık dezenfekte edilirken, dünya evine giren çiftlere ve nikah şahitlerine evlendirme memurluğunda maske ve eldiven veriliyor.

Yenişehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerini arttırıyor. Yenişehir Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikahlar koronavirüs önlemleri kapsamında tören yapılmadan, 2 şahidin katılımıyla kıyılıyor. Vatandaşların sağlığını korumak için nikaha davetlilerin girmesine izin verilmezken, salona girişlerde çiftlerin ve nikah şahitlerinin ellerine dezenfektan sıkılıyor. Solunum ve temas yoluyla kolayca bulaşabilen salgına karşın salonda maske ve eldiven takılıyor. Yenişehir Belediyesi, çiftleri en mutlu günlerinde virüsten korumak için dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Öte yandan virüs nedeniyle nikahlarını ertelemek isteyen çiftlere, yeni gün ve saat verme konusunda her türlü kolaylık sağlanacak. Nikahlarının buruk bir şekilde geçtiğini söyleyen çiftler ise insan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayarak, Yenişehir Belediyesi'nin bu uygulamasının yerinde olduğunu vurguladı.

Görüntü Dökümü

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Nikah Salonunu ilaçlayan görevliler

Salondan görüntü

Nikah için gelen çift

Nikah için bekleyenler

Nikah kıyılmasından genel ve detaylar

Çifte nikah cüzdanı verilmesi

Genel ve detay

SÜRE: 01,49" BOYUT: 204 MB

Habe-Kamera: MERSİN,

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Eskişehir'de evlerinden çıkamayanlara polis desteği

ESKİŞEHİR'de İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs salgını tehdidine yönelik getirdiği 65 yaş üstü yaşlılara sokağa çıkma yasağına genel olarak uyduğu gözlendi. Park ve bahçelere çıkan 65 yaş üstü yaşlılar polis ekiplerince uyarılırken, yasağa uyarak evden çıkmayanların ihtiyaçları ise valilik koordinesinde oluşturulan ve aralarında polis ekiplerinde yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanarak kapılarına kadar götürüldü.

İçişleri Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye'de yayılmasını engellemek için 'evlerinizde kalın' çağrılarına rağmen sokağa çıkmaya devam eden ve risk altındaki 65 yaş üstü yaşlılar için sokağa çıkma yasağı getirdi. Dün geceden itibaren başlanan sınırlamaya Eskişehir'de genel olarak uyulduğu gözlendi. Kentin normal zamanlarda kalabalık olan Porsuk Çayı çevresi ile 'Doktorlar' Caddesi olarak bilinen İsmet İnönü Caddesi'nde sokaklar boş kaldı. Ancak bazı park ve bahçelerde yasağı delerek dışarı çıkan 65 yaş üstü yaşlıların oturduğu gözlendi.

POLİSE İHBAR YAĞDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün 155 Polis İmdat hattına çok sayıda ihbar yapıldı. Bu ihbarda yaşlıların yoğun olarak bulunduğu Hamamyolu Caddesi ve bahçelerde sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü yaşlılar polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi. Emniyet ekipleri kentte faaliyet göstermesi yasaklanan işyerleriyle ilgili de uygulamalar yaptı.

VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU KURULDU

Eskişehir Valiliği'nin koordinesinde sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü yaşlıların evlerinde ihtiyaçlarını karşılamaları için aralarında sivil toplum kuruluşları ile polisinde yer aldığı 'Vefa sosyal destek grupları' kuruldu. 155 ve 112 hatlarına yapılan yardım başvurularının ardından gruplar alışveriş yaparak evlerinde kalan yaşlılara ulaştırdı.

SOKAĞA ÇIKAMADI, İHTİYAÇLARINI POLİS KARŞILADI

Odunpazar İlçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'nde oturan 66 yaşındaki Ayşen Keşir, dışarı çıkamadığı için 155 Polis İmdat hattından gıda yardımı istedi. Polis ekipleri Keşir'in ihtiyaçları olan su, ekmek, un ve makarnayı alarak evine kadar götürüp teslim etti. Uygulamadan çok memnun olduğunu ifade eden Ayşen Keşir, "Evimde hastam da var. Yeni hastaneden çıkmıştı, benim de çıkmam sokağa ama yasak geldi. Bundan sonra artık her şeyi polislere söyleyeceğiz demek ki. Uygulama güzel de arada 1-2 saat çıksak şöyle en azından. Kapımız market ama yine de gidemiyoruz. Artık böyle olacak demek ki. Memnunuz şimdilik. Bu iyi oldu, güzel oldu ama yaşlılara da kızıyorum. Hepsi birden sokağa akın ettiler. Bizler gibi böyle acil ihtiyaçları için çıkanlara da yasak oldu yani onların sayesinde" diye konuştu.

RESTORAN VE LOKANTALAR PAKET SERVİSE BAŞLADI

Eskişehir'de korona virüs önlemleri kapsamında açıklanan genelgeyle lokanta, restoranlar, pastane ve benzeri işyerleri sadece paket servis hizmeti vermeye başladı.

Görüntü Dökümü:

-Polis araç gelişi

-Alışveriş malzemeleri araçtan indirmesi

-Binaya girmeleri ve teslim etmeleri

-Ev sahibi Ayşen Keşir ile röp.

-Ekibin ayrılması

-Eskişehir boş sokaklar

-Sokakta dolaşan, parkta oturan yaşlılar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Gaziantep'te 65 yaş yasağına uymayanlara polis uyarısı

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü kişilerden, yasağa uymayanlar polisler tarafından uyarılarak evlerine gönderdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları yasaklandı. Gaziantep'te ise sabah saatlerinden itibaren yasağa uymayan bazı kişiler parklara gitti. Parklara giden polisler, kimlik kontrolünde 65 yaşın üstünde olduklarını tespit ettiği kişileri uyarıp evlerine gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekipleri

Parkta oturan yaşlılar

Kimlik kontrolü yapılması

65 yaş üstü kişilerin uyarılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 346 MB

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Edremit'te polis, 65 yaş üstü kişiler için alışveriş yaptı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kordonlar ve sahil bölgelerinde hareketlilik neredeyse durdu. 65 yaş ve üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle birlikte 'Vefa Koordinasyon Grubu' olarak polis ve jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı önlemler artırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda son olarak 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar için İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı getirildi. Geçtiğimiz haftaya kadar özellikle hafta sonları kalabalık olan Edremit Körfezi'ndeki turistik bölgelerin de boşaldığı gözlendi. Polis ekipleri de, sahil bölgeleri ve meydanlarda alınan kararlara uyulması için anons yaparak uyarıda bulundu.

Yazlıkların yoğun olduğu Akçay bölgesinde 'Vefa Koordinasyon Grubu' olarak polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkma yasağından etkilenenlerin mağdur olmaması için temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım ediyor. Bu kapsamda acil alışverişleri yapılıyor. Polis ekipleri, 155'i arayan ve genç yakını olmadığını söyleyen Nevzat Ür'ün, çay, şeker ve ekmek siparişlerini tedarik edip, evine teslim etti.

Yasak nedeniyle sokağa çıkmadığını söyleyen 75 yaşındaki Nevzat Ür, "Bugünlerde evden dışarıya çıkmıyorum. Daha önce bir rahatsızlık geçirmiştim. İhtiyaçların konusunda da sağ olsun polislerimiz yardımcı oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

'MÜKEMMEL BİR DAYANIŞMA VAR'

Bakkal çalıştıran Serkan San ise, "Yaşlılarımıza yardımcı oluyoruz. Polislerin yaptığı uygulamada çok güzel. Bizlerde mahallemizde arayanların evlerine ihtiyaçlarını götürüyoruz. Polis ekipleri de vatandaşların acil ihtiyaçlarına yardımcı oluyor. Mükemmel bir dayanışma var" diye konuştu.

Akçay'da yaşayan Meral Üzülbey (61), alınan önlemlerin son derece yerinde bulduğunu söyledi. Kendisinin de sadece kendi ve 65 yaş üstü yakınlarının ihtiyacı için evden çıktığını söyledi. Üzülbey, "Allah binlerce kez bu baş hükümetimizden, Recep Tayyip Erdoğan'dan binlerce kez razı olsun. Allah tuttuklarını bin aydınlık etsin. İnşallah kimse de vefat etmez. Böyle dikkatli devam edelim. Allah, tez saatte bu durumu bitirmek nasip etsin. Hastalık çok zor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Polisin uyarı anonsu

- Polisin yardımda bulunan vatandaşın yanına gitmesi

- Polis tarafından bakkaldan alışveriş yapılması ve teslimi

- 75 yaşındaki Nevzat Ür ile röp

- Bakkal Serkan San röp

-Vatandaş Meral Üzülbey ile röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),