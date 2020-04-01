DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Keşan'da özel hastaneden sosyal medyadaki asılsız ses kaydı için suç duyurusu

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki özel hastaneden yapılan açıklamada, hastanede koronavirüs testi pozitif çıkanların tedavi gördüğü yönünde sosyal medyada yer alan ses kaydının asılsız olduğu belirtildi. Ses kaydını paylaşan kişi hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Keşan'daki özel hastanede koronavirüs testi pozitif çıkanların tedavi gördüğü ve hastanenin karantinaya alındığı yönünde iddiaların yer aldığı ses kaydı, sosyal medya üzerinden kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştı. Özel hastaneden iddialar üzerine açıklama yapıldı.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Haydar Yıldırım , tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'nin de koronavirüs salgınına karşı mücadele verdiğini belirterek, " Sağlık Bakanlığı bu konuda gerekli açıklamaları yaparak, bizlere iletiyor. Sosyal medyada hastanemizle ilgili asparagas bir haber çıktı. Hastanemizde koronavirüs testi pozitif olanların tedavi gördüğü söylendi. Bütün insanlar tabi teyakkuz haline geçti. Biz zaten bu konuda bilgi veremiyoruz. Biz bir hastaneyiz ve tüm hastaları kabul ediyoruz. Hastaları tedavi ediyor, gerektiğinde de yönlendiriyoruz. Gelen şüpheli vakalar önce Edirne 'deki hastanelere yönlendirilir. Biz koronavirüs vakalarına bakmakla yetkili değiliz. Bizde koronavirüs vakası olsa bile bu hastanelere yönlendirilirler. Hastanemiz hakkındaki asparagas haber gerçeği yansıtmıyor. Bu mücadele sağlık çalışanlarının motive edilmesi gerekiyor. Motive ediliyoruz da. Alkışlanıyoruz. Ama tabi bozguncu faaliyetler de yapılabiliyor. Ayrıca bir vakamız çıksa da bu hastaneye bir şey olmayacak. O hasta tedaviye gönderilecek ama bu hastanede savaşmaya devam edecek. Bu haberi yayanın ufacık bir muhakemesi yok. Bu savaşı verecek olanlara saldırıyor" dedi.

Uzm. Dr. Ali Haydar Yıldırım, ses kaydını sosyal medyada paylaşan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane genel ve detay gör.

-Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Haydar Yıldırım röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Otobüs seferleri azaldı, taksiciler şehirler arası seyahat başlattı

ANTALYA'da koronavirüs tedbirlerinin ardından başka bir ile seyahat valilik iznine bağlanınca ve bu nedenle otobüs seferleri durma noktasına gelince otogardaki taksiciler, şehirler arası yolculuk uygulaması başlattı. Taksiciler, 2 ya da 3'er kişilik grupları 'indirimli' olarak İstanbul 'a 2 bin liraya, Van 'a 2 bin 500 liraya götürdüklerini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlanması ve valiliklerin iznine bırakılması nedeniyle otogarlarda otobüs sefer sayıları bir anda azaldı. Şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen ve izin komisyonlarından iznini alan vatandaş, yolculuk yapmak için sefer yapan otobüs firmalarında sıra beklemeye başladı. Bekleyiş bazen günler sürünce, Antalya 'da otogardaki taksiciler, kent dışına gitmek isteyen kişiler için yolculuk uygulaması başlattı. Sürücülerin maske ve eldiven kullandığı, sosyal mesafe kuralının uygulandığı taksilerde 5 kişilik araçlar 2, 7 kişilik araçlar ise en fazla 3 yolcu taşıyabiliyor.

'İSTANBUL'A 2 BİN, VAN'A 2 BİN 500 LİRA'

Antalya Otogar Taksi Başkanı Ersin Kahya, otobüslerin birçoğunun çalışmadığını ifade ederek, "İzin belgeleri alındıktan sonra her yere araç gönderiyoruz. Türkiye'nin birçok yerine araç gönderdik" dedi.

Müşterilerine yüzde 40 indirim yaptıklarını söyleyen Ersin Kahya, "İstanbul Avrupa yakasına taksimetre 2 bin 900 lira yazarken, biz 2 bin liraya gidiyoruz. Van'a 2 bin 500 liraya gidiyoruz. Bu işi fırsat haline getirmedik, sadece yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

ÖĞRENCİ VE GURBETÇİ

Taksici İbrahim Kuzucu ise, "Bir iki kişi birleşip bir taksiye biniyor. Onlar için de bizim için de iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Taksici Abdullah Adıgüzel de acil işi olan ve şehir dışına gitmek zorunda olanların izin komisyonundan aldıkları belgeyle gelmeleri halinde ulaşım hizmeti verdiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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RÖP1: Durak baskanı ile röp

RÖP: 3 taksici ile röp

Taksicilerden detay görüntüler

Otogardan detay görüntüler

Vatandaşlardan detay görüntüler

HABER: Alparslan ÇINAR -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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İlçede 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı

SİVAS'ta, valilik kararı ile Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyü de koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı. Böylece il genelinde karantinaya alınan köy sayısı 10'a yükseldi. Suşehri ve Akıncılar'da özel araçlara 3 kişiden fazla binilmemesi kuralı getirilirken 3'ten fazla kişinin yan yan yürümesi de yasaklandı.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla Sivas Valiliği tarafından daha önce Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ile Dilekli ve Suşehri ilçesi Boyalıca ile Gökçekaş köyleri karantina altına alınmıştı. Dün itibariyle Yıldızeli ilçesinin Üyük köyü ve Koyulhisar'ın Kurşunlu ile Yağcılar köyleri ile Doğanşar ilçesine bağlı Darlık köyü de karantinaya dahil edildi. Bugün ise Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyü de karantinaya dahil edildi. Böylelikle il genelinde karantinaya alınan köy sayısı 10'a yükseldi. Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının insan sağlığını tehdit etmesini engellemek, toplum sağlığını korumak ve köylerin izolasyona geçmesini sağlamak için bu kararların alındığı belirtildi.

3'TEN FAZLA KİŞİNİN YAN YANA YÜRÜMESİ YASAK

Öte yandan Suşehri ve Akıncılar İlçe Hıfzısıhha Kurulu da insanların bir arada bulunmasını önlemeye yönelik ek tedbirler aldı. Bu çerçevede başta İstanbul'dan olmak üzere il dışından gelenlerin 14 gün evlerinde karantinada kalmalarına karar verildi. Toplu taşıma araçlarındaki yolcu sınırlandırmasının yanında otomobillerde de en fazla 3 kişi bulunması zorunluluğu getirildi. Salgının önüne geçebilmek amacı ile ilçe genelinde 3'ten fazla kişinin yan yana yürüme ve sosyal mesafeye uymayacak şekilde bir arada bulunulması da yasaklandı.

DENETİM YAPILDI

Yasağın uygulamaya girdiği ilçelerden Akıncılar'da polis ekipleri cadde ve sokaklarda denetimde bulundu. Yayalar 3 kişiden fazla yan yana yürümemeleri konusunda uyarıldı. Durdurulan araçlarda ise fazla kişi bulunup bulunmadığı denetlenerek sürücüler bilgilendirildi.

Uygulamadan memnun olan ilçe halkı, "Devletimiz hastalığın yayılmasını engellemek için her türlü tedbiri alıyor. Bu da onlardan birisi. Biz genel anlamda bundan memnunuz ve kurallara uymaya çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Akıncılar ilçe merkezinden görüntüler

-Yayaların görüntüsü

-Ekiplerin yayalara yönelik uyarıları

-Araçlardaki denetimler

-Vatandaşların konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/AKINCILAR(Sivas),

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Burdur'da yoğun koronavirüs önlemi

Burdur'da koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan temas ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Sağlık İl Müdürlüğü tarafından oluşan 'temas ekibi' polisler eşliğinde ana caddelerdeki vatandaşların ve esnafların ateşini ölçerek zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan İl Trafik Komisyonu'nun koronavirüsle mücadele kapsamında ana caddelerde duraklama ve park etme yasağı aldığı Burdur'da polis ekipleri, Gazi Caddesi, Atatürk Caddesi Kışla Caddesi , İstasyon Caddesi girişlerinde otomobil sürücülerini durdurarak zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı. Trafik ekipleri de otomobillerde eksik belge bulunması durumunda cezai işlem uyguladı. Polis ekip otoları ve merkezi ezan sisteminden sürekli olarak vatandaşların dışarıya çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Bankalarda işi olan vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda polis bariyerleriyle önlem alındı. Banka şubelerine giren vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra içeriye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Temas ekibi ateş ölçerken

Banka şubelerinin önündeki vatandaşlar

Trafik ekipleri

Anons eden polis ekibi

Detay

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile uyarıyor

SAMSUN'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerlerinde sıkı denetim uygulanıyor. Tezgahların arasında 3 metre mesafe koyan pazarcılar, sebze ve meyvelere el dokunulmaması için de notlu önlem aldı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerleri, zabıta ve polis ekipleri tarafından denetleniyor. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uyan Samsunlu pazarcılar, tezgahlarını 3 metre aralıklarla kurdu. Ellerinde eldivenle satış yapan pazarcılar, ürünlere el sürülmemesi için de tezgahlarına "Dikkat, bu tezgahta sağlık nedeniyle ürünleri elle seçmek yasaktırö yazılı notlar astı.

'PAZARDA 3 METRE UYGULAMASI VAR'

Zabıta ve güvenlik güçleriyle birlikte pazar yerlerinde denetim yaptıklarını belirten Samsun Sabit Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Muhammet Yazıcı, "Pazarda şu anda tezgahlar arasında 3 metre uygulaması var. Ancak maalesef bazı tezgahlarda yaşlı pazar esnafı var, bu esnafımızı uyardık ve evlerine gitmelerini sağladık. Lütfen kurallara uyalım, kurallara uymayanlara ceza uygulanacakö ifadelerini kullandı.

'ÜRÜNLERİ KENDİMİZ HAZIRLAYIP, POŞETLERE KOYUYORUZ'

15 yıldır pazarcılık yapan Tarık Aydın , "Bizde elimizden geldiği kadarıyla önlem alıyoruz. Maske ve eldivenlerimizi takıyoruz, müşteriyle temasa geçmiyoruz. Ürünlerimizi de kendimiz hazırlayıp, poşetlere koyuyoruz. Virüsten dolayı işlerimiz yüzde 50 azaldı. Çoğu vatandaş, virüsten dolayı dışarı çıkmıyor. Tezgahlar arasında da 3 metre mesafe var, normalde 10 metre tezgah açıyordum. Şimdi 7 metreye düşürdüm. Kurallara uymaya çalışıyoruz. Artık pazarlara çocukların girmesi de yasaklandı. Çocuk ve yaşlı görünce yetkililer söylüyoruzö dedi.

'YASAKLARA UYMAYANLAR UYARIYORUZ'

40 senedir pazarcılık yapan pazarcı İdris Çavuşoğlu, virüs nedeniyle herkesin tedirgin olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Tezgahların arasında 3 metre mesafe var, vatandaşlara ürün seçtirmiyoruz. Kendimiz poşetliyoruz. Kurallara uyuyoruz, pazar yerlerine çocukların alınması da yasaklandı. Çok güzel bir gelişme. Yasaklara uymayan vatandaşları görünce uyarıyoruz. Çünkü bu tedbirler bizim için alınıyor. İşlerimiz de biraz azalma var ama bu dönem geçecektirö şeklinde konuştu.

'LÜTFEN KURALLARA UYALIM'

Pazarda alışveriş yapan Emine Topçu, "Herkesin kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Maskesiz dışarı çıkmayın. Ortam çok kötü ama çoğu kişi kurallara uymuyor. Olan bize olacak, lütfen kurallara uyalım. Pazardan alınan ürünleri sirkeli suda yıkasınlarö ifadelerini kullandı.

Kurallara uyduklarını ifade eden pazarcı Hacer Demirbaş, "Tezgahların arasını 3 metre olarak açtık, ürünleri kendimiz poşetleyip vatandaşlara veriyoruz. Maske ve eldivenlerimizi takıyoruz, ellerimizi sürekli sabun ve suyla yıkıyoruz. Elimizden gelen önlemi alıyoruz ama yine de biraz endişemiz varö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pazar yerinden detaylar

-Pazarcılardan detaylar

-Tezgahtaki notlardan detaylar

-15 yıldır pazarcılık yapan Tarık Aydın ile röportaj

-40 senedir pazarcılık yapan İdris Çavuşoğlu ile röportaj

-Pazar yerinde denetim yapan zabıta ekiplerinden detaylar

-Pazarda alışveriş yapan Emine Topçu ile röportaj

-Pazarcı Hacer Demirbaş ile röportaj

-Detaylar

-Oda Başkanı Muhammet Yazıcı ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN,

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Ayvacık'ta 500 kişiye 2 öğün yemek dağıtılıyor

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşların evlerine günde 2 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Ayvacık Belediyesi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasının yasaklamasının ardından harekete geçti. Belediyeye bağlı ekipler, 9 bin nüfuslu ilçede günde 2 öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Belediye bünyesinden oluşturulan özel ekip, her gün 500 kişiye hijyenik şartlarda hazırlanan yemekleri götürüyor.

Türkiye'de koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından 2 gün sonra belediye bünyesindeki aşevini faaliyete geçirdiklerini söyleyen Ayvacık Belediye Başkanı CHP'li Mesut Bayram , "Yaklaşık 500 kişiye günde 2 öğün öğle ve akşam yemeği olarak yemek çıkartıyoruz. İlk etapta evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile bakıma muhtaç olan ailelerden başladık. Burada Türk örf ve adetlerimize göre hareket ediyoruz. Bizim ilçemizde de sağ olsun hayırsever vatandaşlarımız var. Bizim aşevimize destek veriyorlar. Kimisi yağını getiriyor, kimisi bulgurunu getiriyor, pirinç getiriyor. Gücü yettiği kadar destek oluyor. Bizler de belediye olarak diğer eksikleri temin edip, yaklaşık 10 gündür vatandaşlarımıza evlerine sıcak yemek götürüyoruz. Yeter ki onlar evlerinde kalsınlar. Biz bu virüsü yenene kadar daima onların evlerine sıcak yemeğini ulaştıracağız" dedi.

'HİJYEN MALZEMELERİ DE GÖTÜRÜYORUZ'

Yemek dağıtımı için 2 ayrı ekip kurduklarını ifade eden Bayram, şunları söyledi:

"Belediye bünyemizde 2 ekip oluşturduk. 8 kişilik ekibimiz, aşevimizde hijyenik ortamda yemeklerimizi pişiriyor. Bu yemekleri sıcak bir şekilde paketliyoruz. Vatandaşlarımızın evine kadar yemekleri götürüp, teslim ediyoruz. Onun yanı sıra gittiğimizde vatandaşlarımıza eldiven, maske ve hijyen malzemesi gibi ürünleri de temin edip, veriyoruz. Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ayvacık Belediyesi aşevinden genel ve detay görüntüler

-Yemek dağıtımından görüntü

-Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ile röp.

Haber-Kamera: İpek Yavaş/Ayvacık (Çanakkale),

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"Biz bize yeteriz Türkiyem" dediler, biriktirdikleri bisiklet parasını bağışladılar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Manisa'nın Salihli ilçesinde, ilkokul öğrencileri Yusuf Ateş (7) ile ikizi Yağız Ateş, bisiklet almak için biriktirdikleri toplam 675 lirayı bağışlayarak destek oldu.

Salihli'nin Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Yakup-Gülizar Ateş çiftinin ikiz çocukları Yusuf ve Yağız Ateş kardeşler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 675 lira bağışta bulundu. Bir bankanın Salihli şubesine parayı yatırarak bağışta bulunan iki kardeşten Yusuf Ateş, "Yaz mevsiminde bisiklet alabilmek için kumbaramızda 1 yıldır para biriktiriyorduk. Şu ana kadar da 675 liramız olmuştu. Ancak biriktirdiğimiz paraları Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladık" dedi.

Anne Gülizar Ateş de çocuklarıyla gurur duyduğunu belirtip, "Çocuklarım televizyondan bu kampanyayı görünce paralarını bağışlamak istemişler. Bankaya gidip birlikte bağışta bulunduk. Çok istedikleri bisikletlerini de aldık" dedi.

Çocuklarının bu örnek davranışını görüntüleyen Yakup Ateş, sosyal medyada paylaştı. Ateş'in başlaştığı video, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından da beğenilip, 'retweet' edildi. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Altun, "Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladılar. Biz birlikte büyük Türkiye'yiz, biz bize yeteriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İkizler Yusuf Ateş ve Yağız Ateş'in görüntüsü

-İkizlerle röp.

-Anne Gülizar Ateş ile röp.

Haber - Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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