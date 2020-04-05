DHA YURT BÜLTENİ -13 - Son Dakika

Muhtar, yabancıların köye giriş ve çıkışını yasakladı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyüne giriş ve çıkışlar, muhtarlık tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yabancılara kapatıldı. Köy sakinleri, kendi karantinalarını uygulamaya başladı. Köylüler, gönüllülük esasına göre köy girişinde nöbet tutuyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını gün geçtikçe Türkiye'de de etkisini artırıyor. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara yapılan 'evde kal' çağrıları sürerken, farklı önlemler alınmaya devam ediyor. Biga ilçesine bağlı Işıkeli Köyü Muhtarı Emin Aktaş, 170 nüfuslu köye koronavirüs salgınının girmesini önlenmek için kendi karantinalarını uygulama kararı aldı. Köy, araçla satış için gelenlere ve yabancılara kapatıldı. Alınan karar köy girişine tabela asılarak duyuruldu. Maske ve eldiven takan köylüler, sosyal mesafe kuralına da dikkat ediyor.

'YABANCI ARABALARI DURDURUYORUZ'

Köye giriş çıkışları yasaklayan Işıkeli Muhtarı Emin Aktaş, "Köyümüzün girişinde nöbet tutuyoruz. Yabancı arabaları durduruyoruz. Eğer çok önemli bir işi yoksa geri döndürüyoruz. İşi varsa işini görüyoruz. Bu hastalık bitene kadar bunu böyle devam ettirmek istiyoruz" dedi.

'HAYATIMIZ BÖYLE DEVAM EDİYOR'

Köyde hastalığın yayılmasını önlemek için alınan diğer önlemler hakkında bilgi veren Muhtar Aktaş, "Bu hastalığı duyunca iki bidon ilaç aldık. Öncelikle camimizi, tuvaletlerimizi, abdesthaneleri bütün köyü ilaçladık. 65 yaş grubuna imamızla beraber sokağa çıkma yasağını uyguladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Biga'da da hasta var denildi. Bunun üzerine Sayın Kaymakamımızı aradık. Sayın Kaymakamımızı bir tabela yazsak, bir yasak uygulasak nasıl olur diye sorduk. 'Çok iyi olur. Yaparsanız güzel olur' dedi. Bizde bunun üzerine tabela yaptık. Geldik yerine koyduk. Yasağı uyguluyoruz. Bütün köylü vatandaşımıza imamla beraber ev ev gezerek bir ihtiyaçları var mı, varsa tedarik edelim diye soruyoruz. Kaymakamlık tarafından hem imamımıza hem bana görevlendirme yapıldı. Geceleri yasak diye anons ediyoruz. Köy meydanına gelen yok. Geldiği zaman aradaki mesafeyi 2-3 metre tutuyoruz. Hayatımız böyle devam ediyor" diye konuştu.

'MUHTAR LEVHA KOYARAK KÖYE GİRİŞ ÇIKIŞLARI YASAKLADI'

Köy sakini Ercan Sarı, maske ve eldiven takıp, sosyal mesafeyi korumaya gayret etiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Temizliğe dikkat ediyoruz. Kendimizi koruyoruz. Dışarı pek çıkmıyoruz. Evde kalmaya gayret ediyoruz. Köyümüzün muhtarı da levha koyarak köye giriş çıkışları yasakladı. Bu şekilde kendimizi izole ediyoruz."

Köye yabancıların girmesinin yasaklanmasının yerinde bir uygulama olduğunu kaydeden market işletmecisi Cemil Kısa ise, "Çok yerinde bir uygulama. Köyümüz için koronavirüse karşı gerekliydi. Bu süreçte marketimiz de çalışıyor. Bütün köylüye hizmet veriyoruz. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Yabancılara giriş ve çıkışa kapatılan Işıkeli köyü girişinden ve köye gelen araçların denetlenmesinden görüntü.

-Köyden görüntü.

-Muhtar Emin Aktas ile röp.

-Market işleten Cemil Kısa ile röp.

-Köylü Ercan Sarı ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale),

================================

Nevşehir'de Çakıllı köyü, karantinaya alındı

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesine bağlı 1200 nüfuslu Çakıllı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Derinkuyu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda koranavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Derinkuyu ilçemize bağlı Çakıllı Köyü bugünden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Söz konusu karar gereğince Çakıllı köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Karantina altına alınan köyde nöbet tutan jandarma

Çakıllı köyü levhalarından görüntü

Muhabir Ahmet Korkmazer'in anonsu

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR - DHA

=====================

Uşak'ta, koronavirüs tedbirlerine uyulmadı

UŞAK'ta, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 20 yaş ve altı kişilere getirilen sokağa çıkma yasağına uyulmadığı gözlendi. Pazar yerlerinde ise birçok kişinin zorunlu olmasına maske takmaması dikkati çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş ve altında olan kişilere sokağa çıkma yasağı getirilirken, Uşak'ta çocuklar ve gençlerin sokaklarda olduğu görüldü. Sokakta bisiklet kullanan çocukların yanı sıra birçok kişinin zorunlu olmasına rağmen kalabalık ortamlarda maske takmaması dikkat çekti. 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağını dikkate almayan bazı ebeveynlerin de çocuklarıyla kalabalık alanlarda maskesiz dolaştığı görüldü. Yapılan uyarılara rağmen kaldırım ve banklarda da sosyal mesafe kuralına uymadan oturup, kalabalık oluşturanlar ise tepki çekti.

Uşak Mende Pazarı'nda satış yapan Elif Özkan, "Çok fazla yasaklara uyulmadığını görüyoruz. Yani buradan geçen kişi çok fazla olmasa da maske takmayanlar var. Kimisi yasak olmasına rağmen çocuklarını da dışarı çıkarmış. Yasağa rağmen 65 yaş üzeri kişilerin de sokakta olduğunu görüyoruz. Yasakların çok fazla dikkate alınmadığını düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çocuklarıyla dışarı çıkanlardan görüntü

Feyzi DAVULCU/UŞAK,

=======================

TIR dolusu LCD televizyon dolandırıcılığına 2 tutuklama

MANİSA'daki bir elektronik eşya fabrikasından yüklenen ve piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan 509 adet LCD televizyonu alıcısına iletmeyip, 3 ayrı şehirdeki depolara götürerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 şüpheliden dün adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı. Diğer 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, İzmir, Manisa ve İstanbul'daki depolarda ele geçirilen televizyonlar Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Türkiye'nin en büyük elektronik üretimi yapan fabrikasından geçen 31 Mart'ta 45 ACU 603 plakalı TIR'a yüklenen 509 televizyonun, İstanbul'daki mağazaya ulaştırılmadığı belirlendi. Dolandırıldıklarını anlayan fabrika yetkilileri ertesi gün durumu Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirip, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, televizyonların yüklendiği TIR'ın tescil sahibi Mehmet B., (40), şoförü Mehmet Ali G. (41) ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen Hakan B.'yi (30) aynı gün Manisa'da farklı adreslerde gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgulamalarında aracı fabrika çıkışında başka bir kişiye teslim ettikleri ortaya çıktı.

İZMİR VE İSTANBUL'DA OPERASYON

Çalışmayı genişleten ekipler televizyonların bazılarının İzmir'in Bornova ilçesinde olduğunu tespit etti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışan ekipler 2 adrese operasyon düzenledi. İzmir ilindeki operasyonda televizyonların 300'ü ele geçirilirken, şüpheliler Emrah A.(38) ve Mehmet Emin B.(35) gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de operasyon düzenleyen ekipler, televizyonların 75'ini de burada ele geçirdi. Turgutlu'daki operasyonda da Uğur A. (35) gözaltına alındı. Kalan 134 televizyonun ise İstanbul'a gönderildiği tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir depoda baskın düzenlenip, diğer televizyonlar da bulundu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Farklı illerde ele geçirilen 509 televizyon Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Öte yandan operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet B. ve Hakan B. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli de polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

-Ele geçirilen televizyonların bir kısmından görüntü

-Adliyeye sevk edilen şüphelilerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA, DHA

====================

Uzman çavuşun bıçaklandığı kavgaya karışanlara 'sosyal mesafe' cezası

KARAMAN'da, dün gece uzman çavuş A.O.D.'nin (31) sırtından bıçaklandığı kavgayla ilgili 4 kişiye, valilik tarafından İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği sosyal mesafeyi korumadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liralık ceza uygulandı. Uzman çavuşu bıçakla yaralayan M.M. (23) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Yeni Mahalle İbrahim Öktem Caddesi'nde meydana geldi. Balıkesir'de görev yapan ve izinli olan uzman çavuş A.O.D. ile Y.D. (32), L.Ü. (30) ve M.M., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken M.M., A.O.D.'yi sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan A.O.D., Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.O.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası kaçan 3 kişi ise polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden M.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 2 kişi de polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Karaman Valiliği tarafından kavgaya karışan 4 kişiye de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği sosyal mesafeyi korumadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liralık para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

Yaralının acil servise alınması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA

============================

Pazaryerlerinde tedbirler sıkılaştı, gelen sayısı arttı

İZMİR'de, toplu alanlar ve pazaryerlerinde maske takma zorunluluğu sonrası pazaryerlerinde denetimler sıklaştırıldı. Bornova Semt Pazarı'nda esnafı alınan tedbirleri doğru bulurken, bir önceki haftaya göre vatandaşın arttığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yayımladığı ek genelge sonrası, 20 yaş altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı, pazar yerleri ve toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda tüm pazar yerlerinde olduğu gibi İzmir Bornova Semt Pazarı'nda tedbirler sıkılaştırıldı. Polis ve zabıta ekipleri, pazaryeri girişinde önlem alıp, maske takmayanları içeri almadı. Pazaryerindeki tezgahların arası açılarak, sosyal mesafeye dikkat edilmesi sağlandı. Tezgahlardaki ürünlerin, açıkta değil poşetlenerek satılıp, satılmadığı kontrol edildi. Açıkta satış yapan pazarcılar uyarıldı.

Pazarda peynir satan Meriç Başar, pazar esnafının koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere karşısında elinden geleni yaptığını söyledi. Tezgahından alışveriş yapan müşterilerine önce dezenfektan ikram ettiğine dikkati çekip, "Pazara gelen müşterilerimiz de her türlü tedbirini alıyor. Eldivenimizi, maskemizi temin ediyoruz, tezgah arasındaki mesafelere dikkat ediyoruz. Dezenfektanımızı tezgahımızda bulunduruyoruz. Zeytin, kuruyemiş gibi ürünler açık şekilde satılıyordu. Poşete girdi. Tedbirler kapsamında biz de peynirlerimizi vakumlayıp, satmaya başladık. böylelikle ürünlere herhangi bir müşterinin eliyle temas etmesi mümkün değil" dedi.

'TEDBİR SONRASI MÜŞTERİ ARTTI'

Pazar yerlerinde maske takma zorunluluğu geldikten sonra vatandaşların pazara daha çok gelmeye başladığını vurgulayan Başar, "Alınan tedbirler pazar esnafını sevindirdi. Bu tedbirler alınmasa pazara gelen sayısı az olurdu. Satışlarımız düşerdi. Ancak, pazara gelenler, eskisi gibi çok fazla vakit harcamıyor. İhtiyaçlarını alıp, hemen pazardan çıkıyor" diye konuştu.

Pazarcı Ramazan Bağrıaçık ise, "Keşke bu önlemler daha önce zorunlu hale getirilseydi. Maske ve eldiven koruyucu etken oluyor. Bornova Pazarı çarşamba ve pazar günleri kuruluyor. Çarşamba günü, adeta sinek avladık. Tedbirler açıklandıktan sonra çarşambaya göre iki, üç kat daha fazla kalabalık pazara alışverişe geldi. Bu bizim işlyeimize de olumlu yansıdı. Biraz daha tedbirler artarsa esnafın da yüzü gülecek" dedi.

Pazaryerinde eldivensiz ve maskesiz vatandaşın bulunmadığını da belirten Bağrıaçık, "Bu tedbirler devam ettiği sürece virüsü yeneceğiz" diye konuştu. Pazar alışverişine gelen Emel Övünç de güvenlik güçleri tarafından pazar giriş çıkışlarının kontrol edildiğini vurgulayıp, "Pazara gelenlerin maske ve eldiven kullanımına dikkat etmesi gerekir. Artık maskesiz kimse çıkmıyor. Pazaryerine de almıyorlar zaten. Önlemler gayet iyi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Pazaryerinden görüntü

-Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla röp.

-Anons

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Gökçe ADAR - Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR

=============================

DJ evde kalan komşularını eğlendirdi

DÜZCE'de, DJ Uğur Çakır balkonunda çaldığı şarkılarla sitede oturan komşularını eğlendirdi. Balkonlara çıkan komşuları şarkılara eşlik ederek dans etti.

Düzce'de DJ'lik yapan Uğur Çakır, Konuralp Mahallesi Üsküp Evleri Sitesi'ndeki evinin balkonunda komşularına yönelik DJ performansı sergiledi. Performansında önce gençlerle birlikte pop şarkılarını dinleyen Çakır, site sakinlerinin tamamının müziklere eşlik etmesiyle Ankara yöresi oyun havalarını da çaldı. Müziği duyan site sakinleri balkonlara çıkarak dans etti, eğlenceli dakikalar geçirdi.

'HERKES EVİNDE KALSIN'

Uğur Çakır evlerinde kalanları eğlendirmek istediğini belirterek, "20 yaş altı gençler evdeler. Onların da canı sıkılmasın, sokağa çıkmak zorunda kalmasınlar diye gençlere destek amaçlı mini konser gerçekleştirdik. Herkese hitap eden müzikler yaptık. Gayet güzel oldu. Herkes evinde kalsın. Ne kadar evde kalırsak kısa sürede bu musibeti atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Site yöneticisi Emrah Şahin site sakinlerine kısa da olsa eğlenceli dakikalar yaşatıldığını ifade ederek, "Sitenin 20 yaş altı gençleri evde kaldıkları için eğlenmeleri amacıyla ufakta olsa bir konser düzenledik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

DJ Uğur performansından görüntüler

Vatandaşların balkonda oynarken görüntüsü

Vatandaşların sitenin yeşil alanında oynarken görüntüsü

DJ Uğur ile röp

Site yöneticisi ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,