DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

İlaç almak için koronavirüs karantinasından çıkınca hastaneye götürüldü

KAYSERİ'de, koronavirüs şüphesiyle tedavi gördükten sonra evine gönderilen Hamza K., 14 günlük karantina süreci dolmadan mantar ilacı almak için dışarıya çıkınca sağlık ekipleri tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

Hamza K., 21 Mart'ta yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvurduğu hastanede koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı. Kontrolleri yapılan Hamza K, koronavirüs testinin negatif çıkması üzerine 26 Mart'ta taburcu edilerek, 14 gün evinde karantinada kalması istendi. Hamza K., bugün karantinanın 12'nci gününde mantar ilacı yazdırmak için Kayseri Devlet Hastanesi Cildiye Bölümü'ne başvurdu. Kontrolü sırasında karantina süresinin dolmadığı anlaşılan Hamza K., durumun polise bildirilmesi üzerine kaçtı. Polis ekipleri, Hamza K.'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde oturduğu evinin önünde önlem aldı. Hamza K., evine gelince polis ile birlikte bekleyen 112 Acil Servis ambulansına alınarak, kontrol için Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Evinde yakalanan şüpheli hastanın ambulansa alınışı

Hastanın ambulansa binişi

Diğer detaylar

Haber-Kamera: KAYSERİ,

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Koranavirüsü karantinasına alınan köye girişinde sıkı önlemler

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde 2 kişide koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkışları bariyer çekilerek kapatılırken, jandarma ekipleri sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Kırklareli 'nin Pinarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde 2 kişi de koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, iki vakanın diğer vatandaşlarla da temas kurduğunu belirledi. Kurul salgının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyün dün saat 16.00'dan itibaren 14 süreyle karantina alınmasına karar verdi. Kararın ardından 349 kişini yaşadığı köye giriş ve çıkışları bariyer çekilerek kapatıldı, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Trakya'da ilk koronavirüs karantinası altına alınan Kurudere köyünde yaşayan vatandaşların tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sağlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köy girişinden detaylar

Jandarmanın aldığı önlemler

Köy grişine çekilen bariyer

Muhabir Ali Can Zeray anons

Jandarma ve köy girişi

Köyden uzak detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/PINARHİSAR(Kırklareli),

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Akgül çifti, ziynet eşyalarını kampanyaya bağışladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak isteyen Gülhanım (56) ve İsa Akgül (58) çifti evlilik yüzükleri ve küpelerini bağışladı.

Kent merkezinde yaşayan 2 çocuk sahibi Gülhanım-İsa Akgül çifti, 34 yıllık evlilik yüzükleri ile küpelerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ' Biz Bize Yeteriz Türkiyem ' kampanyasına bağışlamak istedi. Kronik rahatsızlıkları bulunan ve evden çıkmayan Akgül çifti 155'i arayarak, polislerden yardım istedi. Çift, eve gelen polis ekiplerine kampanyaya bağışlanması için evlilik yüzüklerini ve küpeyi teslim etti. Polis ekipleri duyarlılıklarından dolayı çifte teşekkür ederek yüzük ve küpeyi teslim aldıktan sonra kuyumcuda bozdurdu. Ziynet eşyalarının karşılığı olan bin 310 lirayı alan polis ekipleri, çiftin adına parayı kampanya hesabına yatırdı.

'ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN'

Eşinin duygulandığını ve kendisine danışıp ortak karar aldıklarını belirten emekli imam İsa Akgül eve gelen polislere, "Eşim evde Cumhurbaşkanımızı dinlerken duygulandı. Bana 'ben küpemi ve yüzüğümü vermek istiyorum, ne diyorsun' dedi. Ben de destekledim. Aradık geldiniz, arzumuzu, isteğimizi yerine getirdiniz. Aslında biz kendimiz gidip bozdurabilirdik ama ben kendim kalp hastasıyım, hanım uyku apnesi hastası. Bu sebeple çıkamıyoruz. Biz kendi kendimizi idare ediyoruz. Ama kendini idare edemeyenlere de bir nebze çorbada tuzumuz olmasını, katkımız olmasını istedik" dedi.

Gülhanım Akgül ise cumhurbaşkanının çağrısına duyarsız kalamadığını ifade ederek, "Çorbada tuzumuz olsun istedim. Eşime danıştım ve yüzüğüm ile küpemi vermeye karar verdim. Benim sevdiğim küpem ve yüzüğümdü. Az ama sevabı bize yeter diye verdim. Reisimizin çağrısına duyarsız kalmadım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çiftin görüntüsü

-Eve gelen polislere yüzük ve küpeleri vermeleri

-Çiftin konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Maskesi olmayan pazara alınmadı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Salı günü kurulan semt pazarına gelenlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında zabıta ekiplerince ateşleri ölçülürken, maske takmayanlar pazara alınmadı.

Keşan'da, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Cumartesi günü kurulan halk pazarının geçici süreyle kapatılmasının ardından bugün, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde kurulan semt pazarına yoğun ilgi oldu. Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, girişte vatandaşların ateşini ölçerken, maske takmayanların pazara girişlerine izin verilmedi. Yasaklar kapsamında sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ile temizlik maddelerinin satışına izin verildi. Sebze ve meyve satışı yapan esnaf ise sosyal mesafe kuralına uyarak tezgahlarını kurdu. Pazarcıların maske ve eldiven takmaları zorunlu hale getirilirken, müşterin ürünleri seçmesine ise izin verilmedi. Pazara çıkanlara, belediye hoparlörlerinden sık sık alışverişlerini tamamlamalarının ardından evlerine dönmeleri konusunda uyarı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pazara girenlerin ateşinin ölçülmesi

-Maske takmayanların uyarılması

-Maske takmalarının sağlanması

-Pazarcılar genel gör.

-Pazarda alışveriş yapanlar

-Ellerindeki torbalar

-Pazarda dolaşanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Minik Bilge yürekleri ısıttı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Bilge Zaylak, koronavirüs ile mücadelenin sürdüğü Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına annesiyle birlikte kek yaptı. Minik Bilge, "Biz evde kalıyoruz. Sizde çalışıyorsunuz. Size ne yapsak az" dedi.

Türk Kızılay 'ında çalışan babası İbrahim Zavlak'ın hastane personeline kumanya dağıtacağını öğrenen Bilge Zavlak, babasına sağlık çalışanları için kek yapmak istediğini söyledi. Bilge Zavlak, babasına kumanyaların arasına kendisinin annesiyle birlikte yapacağı kekin de eklenmesini istedi. Kumanyaların arasında bir tepsi içerisinde dağıtılan kekin olduğunu gören sağlık çalışanları ise, teşekkür videosu çekerek sosyal medya hesabında paylaştı. Annesinin desteğiyle yaptığı kekin üzerine, 'Bu keki sizin için yaptık, sizi çok seviyoruz. Afiyet olsun' notunu ekledi.

"BU KIZIMIN FİKRİYDİ"

Sağlık çalışanlarına ne yapılsa az olduğunu anlatan anne avukat Tuğçe Zavlak (36), "Sağlıkçılarımız bizim için gece gündüz demeden çalışıyor. Bizde kızımla birlikte onlar için ufakta olsa moral olmak için birşey yapalım istedik. Bu fikir kızımın fikriydi. Kekimizi yaptık ve babamızla birlikte yolladık. Onlarda sağ olsun bizlere bir teşekkür videosu çekmiş. Çok mutlu olduk. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

"AFİYET OLSUN"

Bilge Zavlak ise, "Sağlık çalışanları çok yorulmuştu. Biz evde kalıyoruz. Sizde çalışıyorsunuz. Size ne yapsak az. Bende onlara kek yapmak istedim. Annemle birlikte kek yaptık. Sonra o keki yolladık. Beğenmişler. Afiyet olsun. Çok sevindim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yapılan kekten görüntü

Merkez Efendi Devlet Hastanesi çalışanlarının kek için teşekkür videosu

Bilge Zavlak röp.

Anne Tuğçe Zavlak röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: CEMIL SEVAL/MANISA

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Yaban domuzu gündüz Bodrum merkezine indi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gündüz vakti kent merkezine inen yaban domuzu şaşkınlık yarattı.

Yeniköy Mahallesi Metin Yanık Sokak'ta evlerin arasında gündüz vakti yiyecek arayan yaban domuzu, dikkat çekti. Çevrede bulunan insanlardan ve köpekten korkan domuz, bir süre sonra kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. O an sokakta bulunan bir köpek, kaçan domuzu kovaladı. Yaşanan o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaban domuzunun bahçeden kaçması

-Domuzun peşine köpeğin düşmesi

-Domuzun kaçarak uzaklaşması

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),