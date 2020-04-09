DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Çapa makinesine kaptırdığı bacağı koptu

KARAMAN'da bahçe düzenlemesi yapan Hamit T. (56), çapa makinesine kaptırdığı sol bacağı diz kapağının altından koptu. Kopan bacağıyla birlikte hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Hamit T.'nin bacağında doku zedelenmesi fazla olduğu için yerine dikilemediği belirtildi.

Olay, bugün merkeze bağlı Yazılı köyünde meydana geldi. Hamit T., çapa makinesiyle evinin bahçe düzenlemesi yaptığı sırada, makine kontrolünden çıktı. Dengesini kaybeden Hamit T., yere düşmesi sonucu makineye sol bacağını kaptırdı. Bacağı diz kapağının altından kopan ve kanlar içinde kalan Hamit T.'nin yardımına aile fertleri koştu. Kopan bacağıyla ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Hamit T., ameliyata alındı. Hamit T.'nin bacağında doku zedelenmesi fazla olduğu için yerine dikilemediği belirtildi.