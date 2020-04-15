DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Bursa'da yurtta karantinadaki 201 kişi, memleketlerine gönderildi

Yurt dışından getirilen ve Bursa'daki öğrenci yurtlarında 14 günlük karantinaya alınan 206 Türk vatandaşından 201'i, karantina sürelerinin dolmasıyla memleketlerine gitti. Kalan 5 kişinin ise test sonuçları bekleniyor.

Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, çeşitli şehirlerdeki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. Bu kapsamda iki hafta önce Sırbistan, Belarus ve Katar'dan getirilen 206 Türk vatandaşı, Bursa'daki Emir Sultan ve Mehmet Zahit Kotku Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Öğrenci yurdundaki 14 günlük karantina süreleri sona eren ve koronavirüs testi negatif çıkan 201 kişi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde memleketlerine gönderildi. Kalan 5 kişinin ise test sonuçları bekleniyor.

'ÖZEL SEFERLE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİK'

Karantina süresinin dolmasının ardından İstanbul 'a evine giden Uğur Öztürk (44), karantina sürecinde kendi evlerinde gibi hissettiklerini belirterek, "Katar'da çalışıyordum. Uçak seferleri iptal olunca orada mahsur kaldık. Daha sonra özel sefer düzenlenerek Türkiye 'ye getirildik. Bursa'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındık. Burada sağlık ekipleri ve diğer görevliler bizim için 24 saat çalıştılar. Hepsinden Allah razı olsun. Şimdi memleketimize gidiyoruz. Yakınlarımızı da çok özledik. Ama buna da şükür" dedi.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı 201 kişi, sağlık kontrollerinin ardından AFAD'a ait araçlarla memleketlerine gönderildi.