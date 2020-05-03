DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Hasan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı

BİTLİS'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu (30), memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi.

Bitlis'te bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu için düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan ile vatandaşlar katıldı. Törende şehidin annesi Refika Kuzu ile eşi Ayşe Karaarslan Kuzu büyük üzüntü yaşadı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun cenaze namazı koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcıların sosyal mesafeli saf tutmasıyla kılındı. Cenaze namazını Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Ardından şehit Kuzu'nun cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehidin cenaze namazından görüntü.

Tabutun askerlerin omuzlarında taşınmasından görüntü.

Cenaze törenine katılanlardan görüntü.

Şehidin ailesinden ve dua edilmesinden görüntü. (Ek geçildi)

Türk bayrağı asılı şehit evinden görüntü. (Ek geçildi)

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN-Abdülkadir AYDINIŞIK/İVRİNDİ(Balıkesir),

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Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.25'te meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araçlardan ve vatandaşlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

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Mersinliler 'evde kaldı', sokaklar boş kaldı

MERSİN'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, kısıtlama öncesi sabahın erken saatlerinden, gece geç saatlere kadar insan selinin oluştuğu yaklaşık 10 kilometrelik sahil şeridi, sessizliğe büründü. Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile polis ekipleri sahilde bulunan güvercinleri ve sokak hayvanlarını besledi.

Öte yandan, özel izin alan ressamlar da Özgecan Meydanı'ndaki alana resim çalışması yaptı. Ressamlar, yaptıkları resimlerinde 5 yıl önce bindiği minibüsün sürücüsü tarafından canice öldürülen Özgecan

Aslan'ın da aralarında bulunduğu cinayet ve şiddete kurban giden birçok kadını resmetti. Çalışma tamamlandığından önümüzdeki günlerde vatandaşların beğenisine sunulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kentin drone ile görüntüsü

Beşiktaş meydanından görüntü

Güvercinleri besleyen görevli

Güvercinlerin görüntüsü

Ressamlar çalışırken

Resimlerden genel ve detay

Boş sahil ve yollardan genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan minik Nur'a sürpriz doğum günü

NİĞDE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan 4 yaşındaki Beyza Nur'a Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Merkez Şah Süleyman Mahallesi'nde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle evinden çıkamayan Beyza Nur'un doğum gününü Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri kutladı. Nur'un ailesinin talebi üzerine Niğde Valiliği tarafından görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grubu yetkilileri, ellerinde pasta ile küçük kızın kapısını çaldı. Karşısında doğum gününü kutlayan görevlileri gören küçük kızın mutluluğu gözlerinden okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pastanın görevliler tarafından getirilmesi

-Küçük kızın mumu üflemesi

Haber-Ali Kadı-Kamera: NİĞDE,

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Mersin'de dolu etkili oldu, tarım arazileri zarar gördü

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, rakımı yüksek yaylalara yağan yoğun dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

İlçede yaklaşık 750 ile 1000 rakım arasında bulunan Tozlu, Gavuruçtu ve Esenpınar yaylalarında dün gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle yaylalar beyaza büründü. Bölgelerde oluşan kartpostallık manzara nedeniyle vatandaşlar selfie çekerken, yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle erik, elma, kiraz ve ceviz ağaçlarının yaprakları döküldü. Bazı sebze ve meyve seraları da zarar gördü.

'BAHARDA KIŞI YAŞIYORUZ'

Manzaraya karşı selfie yapan Mehmet Ali Çakır, "Dolu ile birlikte her yer beyaza büründü. Baharda kışı yaşıyoruz. Çok şaşırdık. Benim en çok üzüldüğüm bahçedeki sebzelerin, bağlardaki üzümlerin zarar görmesi. Hele yazın başında dolu yağarsa erik, kiraz, ceviz gibi ağaçlar büyük ölçüde zarar görür" dedi.