DHA YURT BÜLTENİ -13 - Son Dakika

Evlat nöbetindeki baba: Sıcak da olsa taş da yağsa buradan kalkmayacağız

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, 257'nci gününde de sürdürdü. Diyarbakır'ın Hani ilçesinden 5 yıl önce kaçırılan oğlu Fatih Demir (22) için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, sıcak havaya rağmen oturma eylemine devam edeceklerini belirterek, "Bizim içimizde acı var, evlat acısı var. Mecbur katlanacağız. Çünkü evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim Açar, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

'EVLAT ACISI HİÇBİR ŞEYE BENZEMEZ'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında, fırında çalışırken kaçırılan oğlu Fatih Demir (22) için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, "257 gündür nöbete devam ediyoruz. Bu vicdansızlar bizi görmemezlikten geliyor. Beş yıldır içimize virüs koymuşlar. Oruç tutuyoruz. Burada bekliyoruz. Evimize gidemedik. Evlat acısı çok zordur. HDP'liler gelip binaya giriyorlar. Arka kapıdan çıkıyorlar. Bizi görmemezlikten geliyorlar. Böyle milletvekili olur mu? Bu insanlarda Allah korkusu yok. Allah korkusu olsaydı bir gün gelirlerdi. Bunlar Kürt değil. Kürtlerle bir alakası yok. Kanla siyaset yapıyorlar. Kanla siyaset olur mu? Siyaset kalemle olur. Gençleri kandırıp da götürüp PKK'ya teslim etmek Allah'tan reva mıdır? Oğlum beni duyuyorsan, kaç gel devletine teslim ol. 13 arkadaşın geldi. Devlet kelepçe vurmadan evlerine gönderdi. Allah devletten razı olsun. Bu çocuklar kandırıldı, gitti. Devletimiz yine de Allah razı olsun bize sahip çıktı. Ne kadar sıcak olsa taş da yağsa biz buradan kalkmıyoruz. Bizim içimizde acı var, evlat acısı var. Mecbur katlanacağız. Çünkü evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Abdullah Demir'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Kırklareli Valisi Bilgin: Ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var

KORONAVİRÜSE yakalanıp tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentte virüsten ölen 28 vatandaşın 10'unda D vitamini eksikliği olduğunu söyledi. Bilgin, "Dolayısıyla D vitamini eksikliği Türk milletinde önemli bir sorun ve burada D vitamini alarak, güneşte çok çok duralım. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya platformundan gerçekleştirdiği canlı yayına katılan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koronavirüs sürecinde kendi deneyimlerini ve alınan tedbirleri anlattı. Salgın sürecinde vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalara değinen Vali Bilgin, kentte koronavirüsten ölen 28 kişiden 10'unda D vitamini eksikliği olduğunu söyledi. Vali Bilgin, bu konuda vatandaşların mutlaka hem kendileri hem de çocuklarının D vitamini alması gerektiğini belirtti.

'27 GÜN SEVDİKLERİNİZDEN VE HERKESTEN AYRI BİR ODADA YAŞIYORSUNUZ'

Kendisinin hastalığa yakalanıp antikor oluşturmasına rağmen hala çok sıkı tedbirler alarak dışarı çıktığını ve işe gittiğini söyleyen Vali Bilgin şunları söyledi:

"Ben hastalığa yakalandım, antikor oluşturdum. Normal yakalanmayan bir insana göre yakalanma riskim daha az olmasına rağmen her gün mutlaka maskemi takıyorum ve sosyal mesafe kurallarına uyuyorum. Çünkü bu işin bir psikolojik tarafı var. Normalde 14 günlük karantina sürecinin yanında 27 gün sevdiklerinizden ve herkesten ayrı bir şekilde bir odada yaşıyorsunuz ve asla insanlarla temas kuramıyorsunuz. İnsan biliyorsunuz sosyal bir varlık. Ama 27 gün evinizin bir odasında hiç temas kurmadan bunu yaşamanız bile bu bir travma oluyor. Dolayısıyla bu çok zor bir şey."

'HASTALIĞIN YÜZDE 70'İNİ PSİKOLOJİK BOYUT OLUŞTURUYOR'

Vali Bilgin, bazı arkadaşlarının evde çok sıkıldığını söylediğini belirterek, "Niye sıkılıyorsunuz ki? Hasta değilsiniz ve hasta olmamak için evde duruyorsunuz. Bu güzel bir şey. Hastalığa yakalanırsanız şu anda yaşadığınız sıkıntının en az 10 katını yaşayacaksınız. Bence hastalığın psikolojik tarafı hastalığın yüzde 70'ini oluşturuyor. Yüzde 30'u ise biyolojik sorun. Çünkü bir aslında gripten çok farklı bir şey değil yaşadığınız. Ama virüs olarak sıkıntılı bir virüs olduğu için akciğerlerinizde sıkıntı yaratabiliyor. Zatürre oluşturabiliyor. Devletimizin almış olduğu kararlara lütfen uyalım" dedi.

'ÖLEN HASTALARIN 10'UNDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VAR'

Havaların ısınmasıyla birlikte insanların rehavete kapılmaması gerektiğini de dile getiren Vali Bilgin, alınması gereken önlemlere de değindi. Özellikle yürüyüş yapmanın faydası olduğunu dile getiren Vali Bilgin, kentte virüsten vefat eden 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği olduğuna vurgu yaptı. Bilgin, "Bu hastalığa karşı en büyük önleminiz yürüyüş, yürüyüş, yürüyüş ve sigara içmemek. Yürüyorsanız bu hastalıkla ilgili kesinlikle 10-0 öndesiniz ve sigara içmeyin. Bir de benim gördüğüm D vitamini eksikliği var. Ölen 28 hastamızın 10'unda D vitamini eksikliği tespit edildi. Dolayısıyla D vitamini eksikliği Türk milletinde önemli bir sorun ve burada D vitamini alarak, güneşte çok çok duralım. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Lütfen çocuklarımıza D vitamini verelim, kendimiz D vitamini alalım ve bol bol güneşte duralım. Balkonumuz yoksa bile evin penceresine çıkalım, orada ellerimizi açarak güneşlenelim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Video konferans

-Vali Bilgin'in açıklamaları

-Bilgin'in hastalığıyla ilgili açıklaması

-Bilgin'in D vitaminiyle ilgili açıklamaları

-Detaylar

Haber: Olgay GÜLER/KIRKLARELİ -

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Van'daki Vefa ekipleri: 'Korkmuyoruz bu çabamızdan asla vezgeçmeyeceğiz'

VAN'ın karantina altında bulunan Özalp ilçesinin Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren ve dönüş yolunda terör saldırısında şehit olan Yıldırım Demir'in (65) Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde bulunan arkadaşları yardımları götürmeye devam ediyor. Demir'in en son yardım götürdüğü ve dönüş yolunda şehit olduğu Eğribelen Mahallesi'ne gelen Vefa Sosyal Destek Grubu ile Kızılay ekipleri mahalleye yardım getirdi. Van Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkez Vakıf Müdürü Murat Akkoyun, "Şehit edilen arkadaşlarımızın görevini devralmak için geldik. Bu bayrağı onlardan alarak dahada ileriye götürmek için bu çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Özalp İlçesi'nin Eğribelen Mahallesi, 9 Mayıs günü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan mahalleye 2 gün önce yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde yer alan evli 8 çocuk babası Yıldırım Demir, dönüş yolundayken arkalarından gelen bir araç içinde bulunan kişiler tarafından saldırıya uğradı. Araçta bulunan Demir ve yoldan geçerken aldıkları Kinyas Karalığlu bu terör saldırısanda şehit olurken yine araçta bulunan bir belediye çalışanı Taner Temizel yaralandı.

Karantinaya alınan ve kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü büyükler ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri pandemi sürecinde şuana kadar 612 bin 686 kişiye 388 Milyon 786 bin 595 lira nakti yardım, yaklaşık 50 bin kişiyede gıda yardımı yaptı. Terör saldırısında şehit olan Demir'in ardından Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri aynı mahallelere yardım götürmeye devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde yer alan Demir'in en son yardım götürdüğü Eğribelen Mahallesi'ne gelen Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile Kızılay Van Şubesi ekipleri yine vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mahalleye geldi. Karantinaya alınan mahallenin girişinde jandarma ekiplerinin nöbet tuttuğu bölgeye kadar gelen ekipler, yardımları burada bekleyen muhtar ve mahalle imamına imza karşılığı teslim etti. Yardımları alan muhtar ve beraberindekeler ise evleri tek tek dolaşarak yardımları vatandaşlara teslim etti.

BU BAYRAĞI DAHA İLERİYE GÖTÜRECEĞİZ

Van Valiliğine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkez Vakıf Müdürü Murat Akkoyun, Vefa Sosyal Destek Grubunun, pandemi sürecinde özellikle yasak kapsamına giren 65 yaş üzeri kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılama adına ve bunun yanı sıra pandemi nedeniyle karantinaya alınan insanların temel ihtiyaçlarını karşılama anlamında faaliyet gösteren bir grup olduğunu söyledi. Valilikler bünyesinde faaliyet gösteren ve 13 ilçe ve bağlı mahallere hizmet verdiklerini anlatan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Şuan Eğribelen Mahallesindeyiz. Bu menfur olayın yaşandığı günde arkadaşlarımız bu mahalleye yardım getirip döndükleri sırada bu olayı yaşadılar. Yine olayı yaşayan Vefa Sosyal Destek Grubu arkadaşlarımızda yanımızda. Şu bilinsinki, bu süreçte şehit edilen arkadaşlarımızın görevini devralmak için geldik. Bu bayrağı onlardan alarak dahada ileriye götürmek için bu çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu tür vahşice girişimlerin bizi yolumuzdan alıkoyamayacağını bilmesini isteriz. Hayatını bu olayda şehit olarak kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet sevenlerine başsavğılı diliyorum. Yaralı arkadaşımızada acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başısağolsun. Bu şer odaklarının hiçbirşekilde yaptıkları bu vahşice saldırılarla bizi bi yoldan ve amacımızdan dönderemeyeceklerini ve bizi bu süreçte sekteye uğratamayacaklarını bilmelerini isteriz."

KORKMUYORUZ BURADAYIZ

Demir'in terör saldırısında şehit olduğu gün birlikte çalıştığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinden Yaver Akgül ise o gün yaşadıklarını anlattı. Demir ile birliket farklı araçlarda Eğribelen Mahallesi'ne geldiklerini anlatan Akgül, dönüş yolunda kendisinin daha önde olduğunu ve Demir'in bulunduğu aracı geçtiğini söyledi. Akgül, "Karantina Köyünde Valiliğin ve Kızılayın gönderdiği kolileri getirdik. Bırakıp dönüş yolunda geçtiğimizde bizim aracımız daha hızlıydı ve onları geçtik. Onlar geri kaldı bizden. Biz şehir merkezine vardığımızda ise o menfur olayı öğrendik. Maalesef böyle bir üzücü olay yaşandı. Ama biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu şekilde korkutalacaksa korkmuyoruz buradayız. Halkımızın yanındayız. Hiçbir amaçla biz buraya gelmedik. Sadece karantinada bulunan yaşlının, çocuğun gıdasını, çocuk bezini getirdik. Bu insani bir görevdi. Yerine getirdik. Getirmeye de devam edecez. Kimsenin bizi bu yoldan döndürmeye gücü yetmeyecek. Biz çalışmaya devam edecez" dedi.

HERYERDEYİZ OLMAYADA DEVAM EDECEĞİZ

Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu ise "Öncelikle şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Heryere olduğu gibi bütün köylerimize ulaştığımız gibi bugünde Eğribelen Mahallemizdeyiz. Bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, şube başkanlarımız yardımlarda bulunmak için Vefa Sosyal Destek grubuyla birlikte geldik. Çok üzücü bir olay fakat biz herdeyiz. Tekrar şehit olan arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karantina altındaki mahalleye yardım götürdükten sonra şehit edilen 2 kişinin şehit edildiği yerden detaylar

-Vefa sosyal destek grubunun arkadaşlarının şehit edildiği yolda durması ve detaylar

-Muhabir anonsu

-Vefa sosyal destek grubu ekiplerinin karantina altındaki Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesine gelişi

-Jandarma ekiplerinin mahalle girişinde aldığı tedbirler

-Muhabir anonsu

-Vefa sosyal destek grubunun yardımları getirmesi

-Vefa sosyal destek grubunun yardımları muhtara teslim etmesi

-Van Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma merkez Müdürü Murat Akkoyun ile röportaj

-Vefa sosyal destek grubunda yer alana ve şehit edilen Yıldırım Demir'in Arkadaşı Yaver Akgül ile röportaj

-Karantina altındaki mahalleye yardımların dağıtılması

-Muhabir anonsu

-Yardım dağıtımından detaylar

-Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu ile röportaj

-Karantina altındaki mahalleye yardımların dağıtılması ve detaylar

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,

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Diyarbakır'da termometre 35 dereceyi gösterdi, vatandaş sokağa çıktı

DİYARBAKIR'da termometrelerin 35 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar parklara akın etti. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocukların salgın riskine karşı başta Anzele suyu olmak üzere havuzlara girmemesi için sürekli devriye atıyor. Çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı görülen vatandaşlar sıcaklık arttıkça koronavirüsün de yok olacağını inandıklarını söyledi.

Türkiye, Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak havanın etkisine girerken, Diyarbakır'da bugün termometreler 35 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklara ve sur diplerine giderek serinlemeye çalışırken, çoğunluğun sosyal mesafeye uygun hareket etmediği görüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan çocukların sıcak havadan bunalıp havuz ve benzeri yerlere girmesini engellemek amacıyla başta Anzele Suyu olmak üzere kentin değişik noktalarında polis ekipleri sürekli devriye geziyor. Bazı vatandaşlar sıcaklık artışının koronavirüsü de yok edeceğine inandıklarını belirtti.

'İNŞALLAH BU HASTALIĞA ÇARE OLUR'

Sur ilçesinde oturan Servet Bulut (29) durduğu yerde terlediğini ifade ederek, "Diyarbakır çok sıcak. İnşallah bu hastalığa çare olur. Dediklerine göre hava sıcak olduğu zaman koronayı da etkiliyormuş. İnşallah gerçektir. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Bu sıcaklıklar hastalığın bitmesi yönünde bizim için umut. Sıcaktan korunmak için evimize giriyoruz. Zaten sur içi olduğu için serindir. Avlumuzda oturuyoruz. Çocuklarımızı dışarı çıkarmıyoruz. Anzele'ye de yakın. Çocuklarımız orada suyun içine giriyorlar, ama şu an hastalıktan dolayı da önlem alıyorlar" dedi.

TAKKESİNİ MASKE GİBİ KULLANIYOR

Takkesini maskeye çevirip kullanan emekli Ahmet Metin (61), "Çocuklarım burada tamirci ben de onların yanına gelip oturuyorum. Ramazan'da böyle vakit geçiriyorum. Sıcaklık etkilemez bizi. İnşallah bu hastalık için daha iyi olur. Bilim adamları böyle diyor. Allah'tan umalım da iyi olsun. Maskem de bana göre iyi. Pamuktan, mikrop da kaçırmaz. Evde özel olarak yaptım. Beni koruyor" ifadelerini kullandı.