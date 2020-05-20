DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Çocuğun elindeki telefonu çalanlar kameradan belirlenip, yakalandı

GAZİANTEP'te, giriş kattaki evlerinin balkonunda bulunan 5 yaşındaki çocuğun elindeki cep telefonunu çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenip, yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Geçen pazar günü 8 Şubat Mahallesi'nde giriş kattaki evlerinin balkonunda oturan çocuğun elindeki cep telefonu çalındı. Çocuğun ailesi, polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Kayıtlardan, kimliği saptanan 2 şüpheli, adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı.

Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Şüphelilerin sokağa gelişi

Şüphelilerin koşarak uzaklaşması

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA

======

Bayram alışverişinde sosyal mesafe unutuldu

AKSARAY'da sokağa çıkma izni nedeniyle 14 yaş altındaki çocuklarıyla birlikte bayram alışverişine giden aileler, sosyal mesafeyi unutup, mağazalar önünde sıra bekledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 yaş ve altı çocuklar bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkabiliyor. Çocuklardan bazıları meydanda ve parklarda oyun oynarken, bazıları da yürüyerek gezinti yaptı. Polis ekipleri ise parkta oynayan çocuklara ve bankta oturanlara sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı. Bazı aileler ise bu zamanı, çocuklarına bayramlık kıyafet almak için değerlendirmek istedi. Ancak alışveriş telaşıyla mağaza önlerinde sıra beklerken sosyal mesafe kuralları unutuldu. Giyim mağazaları da vatandaşların ateşini ölçüp sırayla içeri aldı. Zaman zaman mağaza içlerinde de sosyal mesafenin unutulduğu görüldü.

Soka çıkma sevinci yaşayan Serdar Aktaş, "Annem bana bayramlık elbise aldı. İnanın çak mutlu oldum ve sevindim. Hiç dışarı çıkmamıştım. Bugün 4 saatlik izini doyasıya geçiriyorum." dedi.

Annesi Tuğba Aktaş ise, "Bugün çocuklar için yasakların olmadığı bir gün. Bugün oğlumla beraber dışarı çıktım. Oğlum kendi biriktirdiği haçlığıyla kuşlara yem aldı. Bende kendisine bayramlık elbise aldım. Bugün çok mutluyuz.ö diye konuştu.

Mehmet Etli de, "Çocuklarımla beraber çarşıya çıktık. Balon alıp güneşli havada dolaştık ve bayramlık kıyafet alıp evimize gideceğiz.ö dedi.

(