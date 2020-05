DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Valilik: Çorlu'da aşırı güç kullanan polislere görevden el çektirildi (2)

POLİSLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Çorlu'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenleri uyarmaya giden ve kendilerine direnenlere copla müdahale ederek, aşırı güç kullandığı iddia edilen polislerin görevden el çektirilmelerinin ardından polislerden şikayetçi olan, aynı aileden 5 kişi, savcılıkta ifade verdi.

İfade veren Dursun Ali Gültaş, aldığı cop darbeleriyle yaralandığını ve kendisini darbeden polislerden şikayetçi olduğunu söyledi. Gültaş, "Biz bahçedeydik mangal yapıyorduk çocuklarla. Yoldan geçen birine polis 'Dur bakalım' dedi. Benim oğlum da 'Polise yardım edelim' dedi sonra polisler geldi, bahçeye girdi. Gaz sıktılar ve hepimizi copladılar. Şikayetçiyim" dedi.

Yaşanan olayları anlatırken, gözyaşı döken Mehmet Gültaş ise, "Aynı bahçede 2 evimiz var bizim. Orada toplandık 3-4 aile. Mangal yapmak için ateşin başında otururken polis siren seslerini duydum, çocukları kovalıyordu ama ben çocukları görmedim. Kafamı kapıdan dışarı uzattım, 'Hayırdır polis ağabey yardımcı olalım' dedim. Bana 'Gir içeri' diyerek küfretti. 'Bana böyle konuşamazsın' dedim, telsizden anons geçti 'Polise müdahale var' diye. Bir baktım bütün polisler bizim bahçeye daldılar, hepimizi copladılar sonra karakola götürdüler. Sonra nezarethaneye koydular, savcı geldi ve bizi saldılar. Ben ne anlattıysam o. Mahallede çok şahidim var. 30 yaşındayım, babam bir kez bana vurmadı" dedi.

Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı

KÜTAHYA'da hamile genç kadını tekmediği iddia edilen muhtar M.Y. ile mahalle halkı arasında kavga çıktı. Polis, kalabalığa biber gazıyla müdahale ederken, alkollü olduğu belirlenen muhtar M.Y., hastanede güvenlik güçlerine saldırdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Osman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle muhtarı M.Y., tartıştığı hamile T.Ş.'yi tekmeledi. Duruma tepki gösteren mahalle halkı ile muhtar M.Y. arasında arbede çıktı. Muhtar, iddiaya göre kendisine tüfekle ateş edildiğini öne sürerek ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis sokağa çıkan yaklaşık 70 kişiyi biber gazi kullanarak dağıtıp, evlerine gönderdi. Muhtar M.Y., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan kontrolde 1.89 promil alkollü olduğu tespit edilen muhtar M.Y., olayla ilgili kendisinden bilgi almak isteyen polislere hakaret ederek saldırdı. Gözaltına alınan M.Y., sağlık kontrolünün ardından işlemleri için polis merkezine götürüldü. Hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.