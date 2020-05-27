DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Soğuk hava deposunda kavga: 4 yaralı, 6 gözaltı

Antalya'nın Serik ilçesinde ticari anlaşmazlık yüzünden 11 kişinin karıştığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Jandarmanın takibi sonucu olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Serik'e bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi'nde bir soğuk hava deposunda meydana geldi. S.Y., yanına 7 akrabasını da alarak, çilek paketleme işi yapılan soğuk hava deposuna geldi. İddiaya göre S.Y. ve beraberindekiler yanlarında getirdikleri demir çubuk ve sopalarla soğuk hava deposunu işleten ve aralarında ticari anlaşmazlık bulunan işletmeciler A.Ö., İ.Ö. ve İ.Ö.'ye saldırdı. Çıkan kavgada 3 işletmeciyle diğer gruptan 1 kişi yaralandı. Kavganın ardından taraflar ayrılırken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan A.Ö., ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Diğer 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olayın faillerinin yakalanması için operasyon başlatan Serik JASAT timleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntüleri ve istihbarat çalışmaları sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.Y., K.Y., C.Y., Y.Y., İ.Y. ve Ö.Y.'yi gözaltına aldı. Adı açıklanmayan bir şüpheli hakkında adli işlem yapılmazken, kaçan S.Y.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Gözaltındaki 6 kişi işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi. Jandarma olayın büyümesini önlemek amacıyla hastane ve adliyeye takviye kuvvet görevlendirdi.

Diğer yandan, jandarma kavgaya karışan 11 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 34 bin 650 TL idari yaptırım cezası uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Adliye binasına gelişleri

Adliyeye girişleri

HABER -KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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TIR'ın dorsesinde taşınan otomobille uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama

DENİZLİ'de polisin durdurduğu TIR'ın dorsesindeki otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada 310 gram eroin ve 200 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçen 25 Mayıs Pazartesi günü, kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelendikleri bir TIR'ı takibe aldı. Operasyon düzenleyen polis, söz konusu TIR'ı Merkezefendi ilçesi Bozburun Kavşağı'nda durdurdu.

UYUŞTURUCU TACİRLERİN YENİ YÖNTEMİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Özel eğitimli narkotik köpeğiyle TIR'da yapılan aramada dorse bölümündeki otomobilin içerisine gizlenmiş 310 gram eroin ve 200 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. TIR'da bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polis ekiplerinin TIR'ı takip etmesi

-TIR'ın önünün kesilmesi

-TIR'dakilerin gözaltına alınması

-Dedektör köpeğin otomobilde arama yapması

-Otomobilde ele geçirilen uyuşturuculardan görüntüler

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Çocuklar apartman bahçesinde kadın cesedi buldu

ŞANLIURFA'da, apartmanın bahçesinde oyun oynayan çocuklar hareketsiz bir kadını fark edince durumu polise bildirdi. Yaşamını yitirdiği anlaşılan kadının cesedi ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Oyun oynayan çocuklar bir apartmanın bahçesindeki ağaçların altında hareketsiz yatan bir kadın gördü. Çocukların durumu anlatmasıyla aileleri, sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sağlık ekiplerinin gelmesi

Polis ekiplerinin inceleme yapması

Toplanan vatandaşlar

Cenaze aracı

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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HDP önündeki ailelerden Kılıçdaroğlu'na, 'Demirtaş' tepkisi

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 268'inci günde de sürdürdü. 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söylediği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Süleyman Aydın bir televizyon programında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Sende hiç mi vicdan yok? Biz kaç aydır burada perişan vaziyetteyiz. Neden gelip bize destek vermiyorsun ? Sen bir tek PKK'ya, PKK yandaşlarına destek veriyorsun. Gel bize de destek ver. Sende yürek varsa gel Kandil'e yürüyelim. Gidip çocuklarımızı getirelim" dedi.

Diyarbakır 'da oturan Mehmet Akar , geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar , 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

'NEDEN GELİP BİZE DESTEK VERMİYORSUN?'

4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söylediği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, bir televizyon programında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Aydın, Kılıçdaroğlu'ndan kendilerine de destek isteyerek, "Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Sen Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istiyorsun. Selahattin Demirtaş, suç işlemiş cezaevindedir. Bizim bu çocuklarımız ne yapmış. 13-14 yaşlarındaki çocuklarımızı zorla dağa göndermişler. Benim bu oğlumun gitmesinde sorumlu Demirtaş'tır. İlk gün ben Selahattin Demirtaş'ın yanına gittim. Kendisinden rica ettim. Dedim ki oğlumun ilk günüdür. Bana yardımcı ol, engel ol çocuğumu geri getirsinler. Bana 'Kendi iradesiyle gitmiştir' dedi. Ey Selahattin Demirtaş, beni tehdit ettiğin günleri unuttun mu? Nasıl senin tahliyeni istiyorlar? Bu çocukların dağa götürülmesinde hepsinin sorumlusu sensin. Senin tahliyeni nasıl istiyorlar ' Kemal Kılıçdaroğlu, sende hiç mi vicdan yok' Bakın biz kaç aydır burada perişan bir vaziyetteyiz. Neden gelip bize destek vermiyorsun ' Sen bir tek PKK'ya, PKK yandaşlarına destek veriyorsun. Biz burada Kürt vatandaşları değil miyiz' Gel, bize de destek ver. Sende yürek varsa gel Kandil'e yürüyelim. Gel bizim çocuklarımızı gidelim getirelim. Hepimiz burada eylemimizde kararlıyız. Hiç bir yere de gitmiyoruz. HDP'den de çocuklarımızı almadan kesinlikle hiç kimse bir yere gitmiyor. Biz buradayız" diye konuştu.

Oğlu Yusuf (17) için oturma eylemini sürdüren Celil Bektaş ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Diyor ki, Demirtaş'ı serbest bıraksınlar. Bıraksın, tamam. Peki bizim çocuklarımızı kim bırakacak? Bizim çocuklarımız ne yaptı? Eğer biraz vicdan varsa onları vicdana davet ediyorum. Bir siyasi parti olarak yapmasınlar. Bizim üstümüzde oyun oynamasınlar. Zaten evimiz yıkılmış. Yardımcı olsunlar. Bir zahmet gelsinler buraya derdimizi dinlesinler. Diyor ki Demirtaş'ı bıraksınlar. Bıraksınlar, biz demiyoruz bırakmasınlar. Biz adalet bakanı değiliz. Biz savcı da değiliz. Demek ki, bir suç işlemiş ki içeridedir. Peki benim oğlum ne yapmış? Benim oğlum suçsuz günahsızdır. Bunu kim bırakacak ' Haydi oğlumu bıraksınlar, onu da bıraksınlar. Bu çocukların sebebi kimdir' HDP'dir. Benim oğlum bu binadan gitti. Bunu dünya alem biliyor. Artık içimiz yanıyor. Burada herkesi vicdana davet ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binası önü

Ailelerin bekleyişi

Ailelerin maskelerle sosyal mesafeyi koruması

Süleyman Aydın'ın konuşması

Celil Bekdaş'ın konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Selim KAYA- Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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Yanında refakatçi kalan babasını demir çubukla öldürdü

BATMAN Bölge Devlet Hastanesi'nde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Celal Muğla (34), yanında refakatçi olarak kalan babası Selahattin Muğla'yı (55), yatağından çıkardığı demir çubukla darbederek öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin psikiyatri bölümünde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Celal Muğla, yanında refakatçi olarak kalan babası Selahattin Muğla'yı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yatağından çıkardığı demir çubukla darbetti. Sesleri duyan hastane görevlilerinin müdahalesiyle hemen acil servise kaldırılan Muğla, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Selahattin Muğla, otopsinin ardından Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.