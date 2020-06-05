DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Muhtarın öldürüldüğü silahlı saldırı anı kamerada

TRABZON'da geçen yıl muhtar Beyler Bal'ın (61) çıkan tartışmada akrabası Orhan Bal tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere, zanlının silahla arkadan yaklaştığı muhtarın önce başına, yere düştükten sonra da kalbine doğru 4 el ateş ettiği görülüyor.

Olay, Araklı ilçesi Merkez Mahallesi Zekiçebi Caddesi'nde 22 Aralık 2019'da meydana geldi. Aralarında uzun süredir husumet bulunan ve akraba olan Orhan Bal ile Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere Köyü Muhtarı Beyler Bal, caddede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan Bal, tabancayla, Beyler Bal'a ateş etti. Karın ve kafasına isabet eden mermiyle yaralanan Beyler Bal, yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Hastaneye kaldırılan Beyler Bal, yaşamını yitirdi.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı Orhan Bal'ı yakalamak için Asayiş Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kapüşonlu kıyafet giyen Orhan Bal'ın, yakında bekleyen akrabası F.D.'nin kullandığı aracın arka koltuğuna oturarak olay yerinden kaçtığını tespit etti. Cinayet şüphelisi Orhan Bal ve F.D. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla Sürmene ilçesinde yakalandı. İfadesinde, cinayeti bir anlık öfke sonucu işlediğini itiraf eden Orhan Bal ve F.D., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

OLAY ANI KAMERDA

Köy muhtarı Beyler Bal'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere, kapüşonlu kıyafet giyen Orhan Bal'ın sokak ortasında tabancasıyla arkadan yaklaştığı muhtarın önce başına, yere düştükten sonra da kalbine doğru 4 el ateş ettiği, ardından da koşarak uzaklaştığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cinayet anı görüntüleri

Zanlının kaçması

-Ölen muhtarın fotosu

HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON-DHA

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Kayseri'de 5 binada 'koronavirüs' karantinası

KAYSERİ'de, 3 mahalledeki 5 bina, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Kocasinan ilçesinde Barbaros, Yunus Emre ve Vatan mahallelerinde bulunan 5 binada yaşayan bazı kişiler yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Bina sakinlerinden bazılarının koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 5 bina tedbir amacıyla karantina altına alındı. Binaların girişlerine şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Polisler de binaların çevresinde tedbir aldı. Binalarda yaşayanların yiyecek ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.