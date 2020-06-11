DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 13

Park halindeki otomobile çarpıp tarlaya giren aracın sürücüsü yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesindeki kazada park halindeki otomobile çarpıp tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Park halindeki otomobile çarpıp tarlaya giren aracın sürücüsü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki kazada park halindeki otomobile çarpıp tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesindeki Alanyurt Mahallesi, Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi.  Alanyurt'tan ilçe merkezine doğru giden Bekir Zerman (40) yönetimindeki 16 BKR 64 plakalı otomobil, yol kenarında duraklama yapan Hakan Duygu (45) yönetimindeki 16 ACN 905 plakalı otomobile arkadan çarptı. Zerman'ın idaresindeki otomobil çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada sürücü Bekir Zerman yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan diğer sürücü ise olayın şokuyla gözyaşı döktü. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü dökümü;

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera:  Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa)

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Türkiye'nin operasyonlarına direnemeyen PKK'nın sözde yöneticileri, kaçacak yer arıyor

TERÖR örgütü PKK'nın, TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak hava operasyonuyla, 10 milyon TL ödül ile 'kırmızı' kategoride aranan terör örgütünün sözde yürütme komitesi üyesi ve infazcısı 'Kasım Engin' kod adlı İsmail Nazlıkul'un (54) etkisiz hale getirilmesinin ardından, korku ve paniğe kapıldığı, sözde yöneticilerini ana karargahtan ayırarak, Kandil eteklerindeki Asos ve Pencevin bölgelerinde gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde, 10 milyon TL ödülle 'kırmızı' kategoride aranan PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi ve infazcısı İsmail Nazlıkul'un 21 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'den (BAE) röportaj için gelecek 3 kişiyle görüşeceği bilgisine ulaşıldı. Aynı gün saat 14.00'te bu 3 kişi ve yabancı bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile görüştüğü belirlenen PKK'lı Nazlıkul'un röportajı örgüt propagandası yapan yayın organında, 25 Mayıs'ta yayınlandı.

İHA İZLEDİ, ATMACA FİLO 1 TONLUK MÜHİMMATLA VURDU

MİT tarafından alınan sinyalle takibine başlanılan Nazlıkul'un, Irak- İran sınırında bulunan Kandil dağı eteklerindeki Bradost bölgesinde gizlendiği ve karargah olarak kullandığı bina, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saptandı. MİT Sinyal İstihbaratı Başkanlığı ile Dış Operasyonlar Başkanlığı'nın belirlenen binanın koordinatlarını, TSK ile paylaşmasının ardından 26 Mayıs gecesi saat 03.52'de, Diyarbakır'daki 2'nci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'ndeki Atmaca filosundan savaş uçakları F-16'lar havalandı. 150 kilometre mesafeye ulaşan savaş jetleri, Nazlukul'un içerisinde bulunduğu tek katlı bina, ısı güdümlü 1 tonluk akıllı mühimmatla tam isabetle vurup, imha etti. Bombalanan binada, Nazlıkul ile Irak uyruklu PKK kuryesi 1 kişi öldürüldü.

ÖRGÜT İÇİ İNFAZCI, BİRÇOK EYLEMİN PLANLAYICISIYDI

Terörist İsmail Nazlıkul, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile eğitim aldıktan sonra Türkiye'de gerçekleştirilen birçok kanlı saldırının planlayıcısı oldu. Örgüte 1989'da Avrupa'da katılan Nazlukul, Lübnan'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bulunduğu Bekaa Kampı'nda eğitim alıp, 1991-1994 yıllarında memleketi Kahramanmaraş kırsalında kaldı. Nazlıkul, 1995-2005 yılları arasında yurt içinde birçok eylem planladı. Zap Kampı'na 2006'da gidip, bir yıl eğitmenlik yaptıktan sonra Irak/Gare alanında HPG Basın İrtibat Merkezi sorumluluğu yürüten Nazlıkul, 2012'de Kandil'e geçip, örgütün sözde merkez komite üyeliğine getirildi. 8 yıldır örgütün sözde merkez komite üyesi olan, örgüt içi infazları da gerçekleştiren terörist Nazlıkul, 1994'te kaçırıldıkları dağdan, evlerine dönmek isteyen 18 üniversite öğrencisini de kurşuna dizip, öldürdü.

Nazlıkul'un, çoğunlukla Irak Cumhurbaşkanlığı da yapan Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) faaliyet yürüttüğü İran sınırındaki bölgede gizlendiği ve örgüt üyelerini binadan yönlendirdiği ortaya çıktı.

PKK'NIN ÜST DÜZEY İKİNCİ BÜYÜK KAYBI

Nazlıkul'un öldürülmesiyle, terör örgütü PKK, geçen yıl haziran ayında yine Kandil'de etkisiz hale getirilen sözde genel başkanlık konseyi üyesi Diyar Garib Muhammed'den sonra ikinci büyük kaybını yaşadı. Türkiye'nin kararlı ve başarılı operasyonlarıyla ağır kan kaybeden PKK, elebaşı Murat Karayılan'ın da açıklamasıyla yeni önlemler geliştirdi.

Örgüt, kaçacak yer kalmayınca, sözde üst düzey yöneticilerini, PKK'nın ana karargahından çıkararak, Kandil eteklerindeki Asos ve Pencevin bölgesinde gizlemeye çalıştığı belirlendi.

Terör uzmanları, ağır kan kaybı yaşayan ve Türkiye'nin operasyonlarına karşı direnç gösteremeyen PKK'nın, mensuplarının kaçışına engel olmaya çalıştığını belirtti.

DİYARBAKIR,

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Otomobilde 6 kilo metanfetamin ele geçirildi

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özalp karayolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin stepne lastiği içerisine zulalanmış 6 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözatlına alınan otomobil sürücüsünün, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesi Özalp karayolu bölgesinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında, durumundan şüphelendikleri otomobili durduran ekipler, otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin stepne lastiği içerisine zulalanmış 6 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ POLİSLERİ TEBRİK ETTİ

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle sabah saatlerinde Van'a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da operasyonun yapıldığı bölgeye giderek, operasyona katılan polisleri tebrik etti. Aktaş, narkotik köpeği 'Bozo' ile fotoğraf çektirdi.

İnegöl, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

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