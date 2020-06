DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

İzmir'de yağmur hayatı felç etti, vatandaş tepki gösterdi

İZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karabağlar ilçesinde taşan bir dere, su baskınına neden oldu. İş yerlerinin ve evlerin içine kadar giren yağmur suları, hayatı ve trafiği felç etti, vatandaşlar her yağmurda aynı manzaraların yaşandığını belirterek belediyeye tepki gösterdi.

Karabağlar ilçesindeki Yeşillik Caddesi'ni sağanak yağış nedeniyle su bastı. Bölgede bulunan derenin yağmur suları nedeniyle taşmasıyla, caddede bulunan iş yerleri ve apartmanların giriş katları suyla doldu. Taşan dere nedeniyle sularla taşınan çöpler ve çalılıklar yol kenarlarında birikti. Bir marketin içine giren sel suları, tüm dükkanı doldurdu. Malları zarar gören esnaf, kovalarla suları dışarı çıkardı, dükkanların önündeki pisliği temizledi. Caddeyi basan su nedeniyle, araçların zor hareket etmesi nedeniyle trafik felç oldu. Yarım saat içinde taşan sular, bölgedeki tüm hayatı etkiledi. Esnaf ve vatandaş, her yağmurda aynı manzaraların yaşandığını belirterek belediyeye tepki gösterdi.

'8 SENEDİR BU ÇİLEYİ ÇEKİYORUM'

Evinin girişine yağmur suyu giren Emine Özdemir, "8 senedir bu çileyi çekiyorum. Evden çıkamıyorum. 5 dakika daha yağmur devam etseydi evdeki halılar mahvolacaktı. Bir şeyler yapsınlar. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

İş yerini su basan Market sahibi Selvi Güngör ise, "Birden yağmur başladı. Arkamı dönmemle suların içeri girdiğini gördüm. Mallarımız zarar gördü. Dolapların içine kadar su girdi. Her sene bu rezilliği yaşıyorum. İçerisi doldu, taştı. Ufacık bir borusu var derenin, içindeki tüm pislik bize geldi. Her yer kokuyor. Kovalarla temizliyoruz, belediye ekipleri de gelmedi. Sadece sokakları temizliyor" diye konuştu.

'YARIM SAAT İÇİNDE HER YERİ SU BASTI'

Mobilyacı sahibi Halil Kaymakoğlu, "Yağmur hızlı yağdı. Derenin ağzı tıkandı ve yarım saat içinde her yeri su bastı. Altyapı yetersizliğinden kaynaklanıyor. Biz tedbir aldığımız için su dükkana girmedi ama arkadaşlarımız zarar gördü. Her şiddetli yağmurda bunu yaşıyoruz. Her taraf çamurdu, temizlemekle uğraştık" şeklinde konuştu.

Haber: Melis KARAKUZULU- Orçun BAŞER, Kamera: Hande NAYMAN/İZMİR,

Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, soruşturma başlatıldı

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan hastasının soru sormasına sinirlenen doktor, hasta ve yakınıyla tartışmaya başladı. Doktorun hastane odasında bağırarak hakaret yağdırdığı anlar, odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, "Sosyal medyada yer alan görüntüler kamuoyu vicdanında olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. İlgili kişi hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde yaşayan Mesure Toker (87), bel kayması şikayetiyle geçen çarşamba günü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde başvurdu. Hastanede algoloji bölümüne yatışı yapılan Toker'in ameliyatı, çarşamba gecesi yapıldı. Mesure Toker, operasyona girmeyen Algoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Prof. Doktor Osman Nuri A. ile sabah görüşünce, durumu anlatıp, şikayetlerini söyledi. Doktora neden ameliyatı randevu aldığı değil başka bir doktorun yaptığını soran Toker'e, Osman Nuri A. bağırarak tepki gösterdi. Doktor Osman Nuri A., ardından da odada bulunan hasta yakınıyla tartışmaya başladı. Odada bulunan hasta yakınının da tepki göstermesi üzerine daha sinirlenen doktor, hakaretlerde bulundu. Hastanede yaşananlar, odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

REKTÖRDEN 'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI' AÇIKLAMASI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hastanede yaşanan olayla ilgili üniversitenin sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, hukuki sürecin başlatıldığını belirten Aldemir, "Sosyal medyada yer alan görüntüler kamuoyu vicdanında olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. İlgili kişi hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" dedi.

Haber: Cemal YILDIRIM/ AYDIN

Hatay Valisi Doğan: Kentte 320 koronavirüs vakası var

HATAY Valisi Rahmi Doğan, kentte 320 koronavirüs vakası bulunduğunu açıkladı. Vali Doğan, Suriye'nin Afrin ve İdlib kentlerinde görev yapan 140 asker ve poliste de koronavirüse rastlandığını bildirdi.

Vali Rahmi Doğan, Arsuz Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve Hatay Deniz Otobüsü (HADO) işletmesi temel atma töreninde konuştu. Vali Doğan, Türkiye'nin pandemi sürecini çok başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirterek, "Komşu ülkelere baktığımızda Türkiye'nin burada yapmış olduğu sağlık yatırımlarının, ortaya koyduğu başarının hakkını teslim etmemiz lazım. Biz, Hatay olarak da ciddi bir süreç geçirdik. Bu süreci başarılı bir şekilde yürüttük" dedi.

SURİYE'DEKİ ASKER VE POLİSLERDE VAKA GÖRÜLDÜ

Vali Doğan, bugün itibarıyla Hatay'da koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayısının 320 olduğunu açıklayarak şunları söyledi:

"Hatay'ın nüfusuna bakıldığında tahminimi söylüyorum, en başarılı illerin başında geliyoruz. Ayrıca, Afrin ve İdlib'te sivil vatandaşların hiçbirisinde pozitif vakaya rastlamadık. Ancak Türkiye'den oraya görev yapmaya giden polislerimiz, askerlerimizin vasıtasıyla ki bunlar da korunaklı alanlarda, mekanlarda kalıyorlar. Bunlarda çıkan pozitif vakalar var. Afrin'de 120 polisimizde, İdlib Hava Taburumuzda ise 20 askerimizde pozitif vaka çıktı."

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 27 VAKA GELDİ

Suudi Arabistan'dan gelen Hataylılar'ın vaka sayısını artırdığını dile getiren Vali Doğan şöyle devam etti:

"Vekillerimizin Suudi Arabistan'daki Hataylı hemşehrilerimizi buraya getirme gayretleri ve çabası var. Geçen hafta ülkemize gelen 510 kişilik kafile içerisinden 27 kişide pozitif vaka çıktı. Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda çok ciddi sağlık hizmetlerine yatırım yaptı. Bu yatırımla, sağlık personelinin gayretleri ve alınan tedbirlerle birlikte çok az hasarla atlattık. Ben bu virüs salgını sonucu vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce ilimizden ve ülkemizden temizlenmesini temenni ediyorum."