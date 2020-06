DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Irak'a kaçmaya çalışırken yakalandı (3)

TUTUKLANDI

Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken polis ve MİT operasyonuyla yakalanan PKK'lı terörist Sabri Dal emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Dal tutuklandı. Dal, ikinci duruşma sonrası cezaevine götürülecek.

Mücahit YOLCU/ ŞIRNAK

ADANA'NIN YUMURTALIK İLÇESİNDE HORTUM ÇIKTI

Adana'da sağanak; caddeler sular altında (2)

KORKUTAN HORTUM

Adana kent merkezini etkisini alan sağanak yağışla birlikte denize kıyısı olan Yumurtalık ilçesinde hortum çıktı. Öğle saatlerinde denizde çıkan hortumun karaya ulaşmaması olası can ve mal kayıplarının önüne geçti. Bazı vatandaşlar paniğe kapılıp sahili boşalttı. Hortum, yaklaşık yarım saat sonra son buldu.

Haber: Ceyhun ÖZER-Kamera: CEYHAN,(ADANA),

POMPALI TÜFEKLERLE VİDEO ÇEKİP, PAYLAŞAN GRUBA 315 POLİSLE OPERASYON DÜZENLENDİ

Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan 20 kişiye gözaltı (2)

315 POLİSLE OPERASYON DÜZENLENDİ

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir grup gencin bir araya gelerek sosyal medya hesaplarında ellerinde tüfeklerle video ve fotoğraflarını yayınlamasının ardından 315 polisle operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 9 adet tüfek, 3 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 22 adet ecstasy hap, 5 kök kenevir, 1 gram esrar, 116 adet tabanca fişeği ile 31 adet tüfek fişeği ele geçirildi.

HABER: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

2 günlük bebeği poşet içinde durağa bırakan kişi aranıyor

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde poşet içinde göbek bağı mandal ile bağlı şekilde otobüs durağına bırakılan 2 günlük kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma bebeği bırakan kişiyi arıyor. Bebeği bulan Baki Yardım, "Oraya bir can bırakılmış, o anki duygularımı anlatamıyorum. İnsan olan bunu yapmaz. Bu kadar vicdansızlık olmaz" dedi.

Dün sabah saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyündeki otobüs durağına giden Baki Yardım (57), duraktaki bankın üzerindeki poşetten gelen sesleri duydu. Yardım, yeşil renkli poşeti kontrol ettiğinde içinde bir bebek olduğunu fark ederek durumu 112 Acile haber verdi. O sırada durağa gelen başka vatandaşlar da ağlayan bebeği sakinleştirdi. Göbek bağı mandalla bağlı şekilde bırakılan 2 günlük kız bebek, sağlık ekipleri tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BEBEĞE HEMŞİRELER GÖNÜLLÜ OLARAK BAKIYOR

Hastaneden yapılan açıklamada bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilerek, "Bebeğin genel durumu iyi. Destek amaçlı hastanemizde yatıyor. Bakımı ve beslenmesi bizim hemşirelerimiz tarafından yapılıyor. Gönüllük esasına göre 24 saat bakımı yapılıyor. Anormal bir bulgu yok. Tedbir amaçlı testlerini yapıyoruz. Sonuçlar çıkınca bir aksilik olmazsa pazartesi günü taburcu yapılarak Sosyal Hizmet Merkezi kurumlarına teslim edilecek" denildi.

JANDARMA, KÖPEKLERLE ARAMA YAPTI

Jandarma ekipleri bebeği bırakan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilk olarak bölgedeki güvenlik kameralarını taradı. Otobüs durağını gören herhangi bir güvenlik kamerası bulunamadı. Jandarma ekipleri bırakılan bebeğin eşyalarını iz takip köpeklerine koklatarak bölgede arama çalışması yaptı. Jandarmanın bebeği bırakan kişiyi bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

"BU VİCDANSIZLIĞI YAPAN İNŞALLAH BULUNUR"

Bebeğin bulunduğu otobüs durağının yakınındaki köyde oturan Yusuf Yılmaz, "Dün saat 09.00 civarı polis ve jandarmalar gelince benim de haberim oldu. Bahçenin içerisinde emzik falan bulundu. Durağın arkasında bir poşet eşya bırakılmış. Biz köyümüzden biri olduğunu düşünmüyoruz. Dışarıdan biri gelip bırakmış. Jandarmalar köpeklerle arama yaptı. Köpekler çocuğun eşyalarını kokladı. Arama öyle yapıldı. Görenlerin işyerlerine gidilip ifadeleri alındı. Bu vicdansızlığı yapan inşallah bulunur" dedi.

BEBEĞİ BULAN BAKİ YARDIM: İNSAN OLAN BUNU YAPMAZ

Durakta işe gitmek için otobüs beklediği sırada bebeği bulan 2 çocuk babası Baki Yardım, bebeği bulduğunda çok üzüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sabah saat 08.15 gibi işe gitmek üzere geldiğim durakta bir poşet fark ettim. İçinde battaniye vardı. O sırada bir çocuk sesi geldi. Etrafıma baktım kimse yok. Açtığımda içinde bir bebek olduğunu gördüm. Çocuğun başı banka sıkışmıştı. Yavaş yavaş kucağıma aldım. Hemen sağlık ekiplerine aradım. O sırada servisim geldi ancak binmedim. Sağlık ekipleri ve jandarma gelene kadar bekledim. Birkaç dakika daha çocuğun sesini duymasam fark etmeyip servise binip işe gidecektim. Oraya bir can bırakılmış o anki duygularımı anlatamıyorum. İnsan olan bunu yapmaz. Köpekler bile yavrularını suya düştüğü zaman ağzı ile çıkarıyor. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Bebek iki günlükmüş ama Allah uzun ömürler versin çok sağlıklı ve iki aylık gibi görünüyordu. Bebeği bırakanın kim olduğunu jandarma araştırıyor. Benim tahminim yabancı birileri gelip bıraktı."

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),

Bakan Karaismailoğlu: Bunlar teröristlerin son çırpınışları (2)

'BU ÜLKENİN HER VATANDAŞI BAŞIMIZIN TACI'

Şırnak- Cizre karayolu şantiyesinde incelemelerde bulunduktan sonra 'Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Buluşmaları' toplantısına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Şırnak'ı kalkındırmak için emek harcayan sizler ve gece gündüz demeden çalışan bizler. Hepimizin tek bir hedefi var. Bu mübarek vatan topraklarında huzurla, sağlıkla, mutlulukla yaşamak ve çocuklarımız için, geleceğimiz için ülkemizi kalkındırmak. Bizler ebedi kardeşleriz. Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır. Bizler bu vatanın her bir ferdine, her bir vatandaşına hizmet için varız. Hedefimiz ise siyasetin ötesine geçip, gönüllerde buluşmaktır. Sizlerin gönlünü, rızasını kazanmak için göreve geldiğimiz günden bugüne aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Son 18 yılda sadece ulaşım ve iletişim alanında yaklaşık 5 milyar TL yatırım yaptık. Karayolu yatırımlarımızı 297 milyon TL'den 4 milyar TL'ye çıkardık. Sadece 25 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu, 192 kilometreye ulaştı. Şırnak'ı, Mardin'e bölünmüş yollarla bağladık. İnşallah Cizre-Şırnak yolunu tamamladığımızda, Şanlıurfa'dan Şırnak'a kesintisiz bir şekilde konforla seyahat edeceksiniz. Buranın turizm ve ticari hayatı daha da canlanacak. Yine, Oyalı Ayrımı- Cizre yolunu ve Cizre çevre yolunu bölünmüş yol yaptık. Şırnak Şehir geçişi, Ortaköy şehir geçişi ve Beytüşşebap- Uzungeçit güvenlik yolunu yeniledik. Birçok köprüyü yollarımızla uyumlu hale getirip, yenileyerek hizmete aldık. Cizre, İdil, Kumçatı ve Kasrik Belediyelerine ait şehir içi yolların yenileme çalışmalarını önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Bunun gibi 2 ayrı noktada şehir içi yol yenileme çalışmamız da önümüzdeki yıl içinde bitecek. 'Nusaybin- Cizre- Silopi- Habur Yeni Demiryolu Projesi'ne devam ediyoruz. Bu demiryolu ile birlikte Habur'a da 3,7 milyon ton kapasiteli bir de lojistik merkezi yapıyoruz. Tabii bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle projelerimizde ara ara çalışmaları durdurmak zorunda kaldık."

'TERÖR ÖRGÜTÜ BÜTÜN ZARARI BURADA YAŞAYAN HALKA VERİYOR'

Terör örgütünün bölgeye yatırım yapılmasını ve halkın yüzünün gülmesini istemediğini belirten Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek istedikleri kaos, çatışma, kan. Sizlerin dik duruşuyla, devletimizin kudretiyle onların sonunun geldiği günlere az kaldı. Eskiden buralara bırakın bir bakanın gelmesini, herhangi bir devlet büyüğü bile uğramazdı. Son 18 yılda bu anlayışı tamamen kaldırdık. Gitmediğimiz bir avuç vatan toprağı bırakmadık. Artık millet devletin ayağına gitmiyor, devlet milletinin ayağına hizmet götürüyor, geliyor. Bir şehrimizi diğeri ile kıyaslamadan 81 ilimizi kalkındırıyoruz. Doğusu ile batısını ayırt etmiyoruz. Bizim için Şırnak, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Cudi Dağı'nın şehridir. Hazreti Nuh'un şehridir. 'Feyzimiz Nil Gibidir/Biz Fırat ve Dicle'yiz' diyen Molla Cezeri'nin şehridir. Biz de yollarımızı Fırat ve Dicle Nehri'ne benzetiyoruz. Çünkü yol akarsu gibidir ve geçtiği yere can verir. Bugün Şırnak ziyaretimizle biz de can bulduk, yenilendik, tazelendik. İnşallah en kısa zamanda yine buluşacağız."