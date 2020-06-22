DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 13

4 işçinin koronavirüse yakalandığı fabrikada üretime ara verildi DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan 4 işçinin, belirtiler üzerine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

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4 işçinin koronavirüse yakalandığı fabrikada üretime ara verildi

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan 4 işçinin, belirtiler üzerine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Fabrikada üretime ara verilirken, testleri pozitif çıkan işçiler hastanede tedaviye alındı.

Diyarbakır- Elazığ karayolu üzerindeki OSB'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasındaki 95 işçiden 4'ü rahatsızlandı. Öksürük ve yüksek ateş belirtileri üzerine Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvuran 4 işçiye koronavirüs testi yapıldı. Testleri pozitif çıkan işçiler, hemen tedaviye alındı. Fabrika yetkilileri, üretime ara verirken, işçiler evlerine gönderildi. Tedavileri süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, diğer işçilerin evlerinde karantinada olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane binası

-Acil girişi

-Ambulans noktası

-Ambulansın hareket etmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,

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Öğrencilerinin ürettiği maskeler Hollanda'ya ihraç ediliyor

DENİZLİ'de, Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen maskeler, yurtdışı pazarına açıldı. Öğrencilerin ürettiği 10 bin yıkanabilir maske, Hollanda'ya ihraç edildi.

Pamukkale ilçesindeki Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs salgını nedeniyle maskeye olan ihtiyaç artınca üretime başladı. Okulda hummalı bir çalışma içerisine giren öğrenciler tarafından üretimi yapılan 1 milyon 200 bin maske, devlet kurumlarına ücretsiz olarak dağıtıldı. Atölyelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilerin yaptığı maskeler, yurtdışı pazarına da açıldı. Liseli gençlerin diktiği 10 bin maske, bugün Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in de katılımıyla TIR'a yüklenerek Hollanda'ya gönderildi. Öğrencileri tebrik eden Vali Atik, çalışmalarında başarı diledi.

VALİ ATİK, 'GURUR DUYDUM'

Öğrencilerin başarılı çalışmalarının kendisini gururlandırdığını belirten Vali Atik, "İş insanı Osman Aydınlı'ya çok teşekkür ederim. Kente çok güzel eğitim yuvaları kazandırmış. Dünya'nın maske sıkıntısı çektiği bir dönemde biz Denizli'deki bir okulumuzdan ihracata başladık. Bu bizim ne kadar büyük bir millet olduğumuzu, başımıza gelen felaketlerde nasıl organize çalıştığımızı, tüm fertlerimizin ülkesinin ve milletinin yanında olduğunun en büyük göstergesi. Allah böyle hayırseverlerimizin sayısını arttırsın. Gördüğüm çalışma karşısında gurur duydum. Bu kentte bu kadar hayırseverin olması ve güzel işlere imza atmaları beni ziyadesiyle memnun etti" dedi.

22 BİN MASKE SİPARİŞİ ALDILAR

Okulu yaptıran hayırsever iş insanı Osman Aydınlı ise, kendisinin hayatı boyunca uygulamalı eğitime önem veren bir sanayici olduğunu belirtti. Eğitimin teoriyle birlikte uygulamalı olarak öğrencilere verilmesi gerektiğini belirten Aydınlı, "Bu tür bir eğitimden geçen öğrenciler, sektörlerdeki işletmelere hazır olarak geliyor. Öğrenciler uygulamalı eğitimler sonrası özgüven sahibi de oluyorlar. Okulumuzdaki öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerinin desteğiyle koronavirüs salgını sonrası büyük gayret gösterdi. Ürettikleri 1 milyon 200 bin maskeyi kamu kuruluşlarına ücretsiz dağıttılar. Bugün de ihracata başladılar. Öğrencilerin kullandığı kumaşı biz temin ediyoruz. Çok iyi performans gösterdiler. Okulun döner sermayesi de iyi bir para kazandı. Bu gibi bir başlangıç yapıldığı için çok sevinçliyim. 22 bin adet daha sipariş alındı. İhracatımız devam edecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrencilerden görüntü

-Öğrencilerin maske dikmesi

-Maskelerden görüntü

-Vali Ali Fuat Atik'in atölyeleri gezmesi

-Vali Fuat Ali Atik'in açıklamaları

-Osman Aydınlı ile röp.

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Büyükşehir'in güneş tarlaları 2 MW güce ulaştı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında, Akköy Güneş Enerji Santrali'nin (GES) 3. aşamasını da tamamladı. Büyükşehir güneş tarlalarının 2 MW güce ulaştığını belirten Başkan Osman Zolan, yıllık 4 milyon kwh değerinde elektrik enerjisi üretileceğini açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla kurdukları Akköy Güneş Enerji Santrali'nde (GES) incelemelerde bulundu. DESKİ Genel Müdürlüğü'nün Akköy Atıksu Arıtma Tesisi'nin yanında hayata geçirdiği Akköy GES 1 ve Akköy GES 2'nin ardından santralin 3. etabı olan Akköy GES 3'ün de faaliyete geçtiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, toplam 39 bin metrekare alanda kurulan projede 8 bin 480 güneş panelinin yer aldığını ve burada yıllık 4 milyon kwh elektrik enerjisi üretileceğini açıkladı.

1700 KONUTUN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Başkan Zolan, Akköy Güneş Enerji Santrali'nde toplam 2 mw'lık güce eriştiklerini belirtip, "Önceliğimiz kendi enerjimizi karşılamak. Burada yılda 4 milyon kwh üretim yapılacak. Yaklaşık 1700 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız. İlk etapta başladığımız yatırım bedelini, yaptığımız üretimlerle amorti etme anlamında belli bir noktaya geldik" diye konuştu.

Yenilenebilir veya yeşil enerji adı verilen güneş enerji santralinin çevre hassasiyetini gösteren bir proje olduğuna işaret eden Başkan Osman Zolan, bunun yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'ndaki çöplerden elde edilen metan gazından ve Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki çamurdan elde edilen biyogazdan da elektrik enerjisi ürettiklerini anlattı. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmeye devam edeceklerini belirten Başkan Zolan, " Bu tesis geleceğimize, çocuklarımıza hizmet edecek. Çevreye zarar vermeden üretimini gerçekleştirecek. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı her geçen gün artırarak sürdüreceğiz" dedi.

BÜYÜKŞEHİR YENİLENEBİLİR ENERJİDE ÖRNEK OLUYOR

Türkiye'de 9 büyükşehir, 14 il, 89 ilçe ve 5 belde olmak üzere toplam 117 belediyenin üye olduğu Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Başkan Zolan, Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı ile sadece Denizli'de değil, ülke çapında da yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla pek çok belediye ve kuruma örnek olduğunun altını çizen Başkan Zolan, "Enerji Kentleri Birliği Başkanı olarak yenilenebilir enerjiler anlamında sadece kendimizi değil, Türkiye'deki tüm belediyelerimize yönelik yatırımlar, teşvikler, eğitimler ve destekler konusunda çalışıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımızın öncülüğünde yerli ve yenilenebilir enerji anlamında ülkemizin aldığı mesafeye imrenilerek bakılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Başkan Osman Zolan'ın tesisi gezip, inceleme yapmasından görüntü

-Başkan Osman Zolan'ın konuşması

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Islak mendile takılan balığı kurtardılar

SAROS Körfezi İbrice Limanı açıklarında dalış yapan bir grup dalgıç ıslak mendile takılan Papaz balığını kurtardı.

İzmit'ten Saros Körfezi'ne giden bir grup dalgıç İbrice Limanı açıklarında keşif dalışı yaptı. Bir balığın ıslak mendile takıldığını gören dalgıçlar hemen balığı yakalayarak zarar vermeden çevresini kaplayan ıslak mendili çıkarttı.

Saros Körfezi'ne zaman zaman dalış yapmaya gittiklerini söyleyen Nihat Namuk, "Arkadaşlarımızla birlikte kampçıların ve dalış severlerin uğrak yeri olan İbrice Limanı'ndan keşif dalışı yapmaya gittik. Yaklaşık 8-9 metrede ıslak mendile dolanmış bir balığın yaşam mücadelesine tanıklık ettik. Hemen balığa da zarar vermeden üzerindeki ıslak mendili aldık. Ayrıca denizin altında zaman zaman kirliliklerle de karşılaşıyoruz. Pet şişeler, teneke kutular ve çeşitli atıklarla karşılaşıyoruz. Biz dalış tutkunları olarak vatandaşlarımızın denizlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz." dedi.

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 03:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

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