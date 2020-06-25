DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Bodrum'da makilik alanda yangın (1)

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiindeki makilik alanda, bugün saat 15.45 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, söndürme çalışması başlattı. Yangına orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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3 Bakan Kayseri'de konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adli Karaismailoğlu, Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikiyle şuanda yüzde 70'lere varan milli ve yerli savunma sanayi kapasitemizin önümüzdeki dönemde çok daha ileri gideceğini görüyorum. İnşallah bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a gerçekleştirilen ziyarete, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adli Karaismailoğlu katıldı. Ziyarette konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün Milli Savunma Bakanımız, Kayseri'nin evladı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ziyaret gerçekleştiriyoruz. 3 Bakanın ortak gerçekleştireceği projelerle ilgili görüşmeleri yaptık. Kayseri bizim açımızdan çok önemli bir şehir. Kayseri güçlü Ar-Ge merkezlerimizden biri olacak bir şehir. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığını ziyaret ettik. Orada özellikle A400 M projesiyle kazanılmış kabiliyetleri daha nasıl ileriye götürebiliriz diye brifingler aldık. Orada ileride nasıl projeler gerçekleştirebileceğimizi görüştük. Bunun yanında Kayseri'nin değeri olan ASPİLSAN'a ziyaret gerçekleştirdik. Pil teknolojileriyle ilgili hangi aşamalara gelindi, bundan sonra neler yapılabiliri konuştuk. Kalkınma ajanslarımızla iyi projeleri yukarıya taşınmanın çalışmalarını yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte özellikle kurumlar ve bakanlıklar arasındaki eş güdüm maksimumum seviyeye çıkmış durumda. Bir sinerji ile işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Kayseri'nin ev sahiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'KAYSERİ-YERKÖY HATTININ PROJELERİ TAMAMLANDI'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adli Karaismailoğlu ise, "Bugün Kayseri'de bakanlarımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devam eden projelerimizin biran önce bitmesi için çalışmaları yapacağız. İnşallah bundan sonra da Kayseri için planladığımız projelerimizi yapıyoruz. Kayseri'ye çok değerli hizmetlerimiz olacak. Kayseri tramvayının ihalesini yapacağız. Bu yıl içinde başlayıp kısa bir süre içinde bitirip kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Kayseri'de havalimanı terminali projeleri bitti. Yatırım programına alıp bu yıl inşaatına başlamayı düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemiz genelinde demiryolu yatırımı var. Demiryolu yatırımları maliyet olarak çok yüksek yatırımlar. Kayseri'nin biliyorsunuz beklediği hızlı tren hattı var. İnşallah Kayseri- Yerköy hattının projeleri tamamlandı. Onunla ilgili planlamalarımızı yapıyoruz. İnşallah yatırım programını kesinleştirdiğimizde Kayseri'yi hızlı trenle buluşturmuş olacağız. Onun planlamalarını yapıyoruz. Bunlar ülkemize yakışan projeler" ifadelerini kullandı.

'A400M UÇAKLARIMIZIN BAKIMLARI YAPILACAK'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, "Burada bugün değerli 2 bakanımız ile birlikte buraya geldik. Buradaki çalışmalarımızı başkanlarla görüştük, onları dinledik. Zaten çok güzel modern olan Kayserimizin daha da güzelleşmesi için yapılması gereken çağdaş ve modern ne kadar proje varsa bunların gerçekleşmesi için çaba sarf ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Kayseri'nin çok daha ileri noktalara gelmesi için çalışmalar sürüyor. Burada sabah saatlerinde yaptığımız ziyarette 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında çalışmalarımızda gördük ki bizim buradaki işçilerimiz, askerlerimiz ve askerlerimiz omuz omuza çalışmak suretiyle gerçekten çok büyük işler yaptılar. Burada Airbus firması ile yapılan bir protokol çerçevesinde A400M stratejik ulaştırma nakliye uçaklarımızın bakımları yapılacak. Bunlarla ilgili direkt ya da dolaylı ilişkilerde de bir takım çalışmalar yapılıyor. Bunlar sadece bizim silahlı kuvvetlerimizin değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere de ihraç edebileceğimiz konular. Bu çalışmalara ilişkin zaten Kayseri halkının hafızası buna son derece müsait" şeklinde konuştu.

'SAVUNMA SANAYİ KAPASİTEMİZİN ÇOK DAHA İLERİ GİDECEĞİNİ GÖRÜYORUM'

Kayseri'nin önemli bir sanayi şehri olduğunu kaydeden Akar şöyle konuştu: "Bildiğiniz gibi 100 yıl öncesine kadar buradaki top ve tayyare fabrikasında tayyare ve uçak yapılmıştı. Bunlar ihraç dahi edilmişti. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarımızı yaptığımızda ve asker, sivil ayırımı yapmaksızın özel sektörde ne kadar imkan varsa bunları da sonuna kadar kullanmak suretiyle savunma kapasitemizi çok daha ilerilere götüreceğimizi düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikiyle şuanda yüzde 70'lere varan milli ve yerli savunma sanayi kapasitemizin önümüzdeki dönemde çok daha ileri gideceğini görüyorum. İnşallah bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin ihtiyaçları ile ilgili her çalışma yapılmaktadır. Özellikle Sanayi Bakanlığımızın teknoloji bölümü ve TUBİTAK bölümüyle projeler yürütülmektedir. Burada hiçbir şekilde komplekse kapılmaksızın 'yaparım, yapamam' demeksizin herhangi bir şekilde bu ithalata bel bağlamaksızın 'biz yapabiliriz' diyerek, bugüne kadar bu millet çok şey yaptı. Ülke genelindeki seferberliğin çok etkili bir şekilde Kayseri'de de yansıyacağının müjdesini vermek istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalarla Kayseri çok daha ileri gidecek. İnşallah namerde muhtaç olmadan ülkemizin birliği, bütünlüğü ve savunması için ne yapılması lazımsa bunların öncelikle kendi başımıza yapma yükümlülüğümüzün olduğunun bilincinde bu faaliyetleri yürütüyoruz."

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Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Kaskı sayesinde ölümcül kazadan kurtuldu

HATAY'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile çarpışan ve takla atıp, asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı.

Kaza, ilçe merkezinde dün saat 21.15 sıralarında Karaağaç Mahallesi Şehit Bedi Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında yavaşlayan ve birden dönüş yapmak isteyen otomobile, arkasından gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü, otomobili üzerinden aşarak asfalt zemine çakıldı. Kaskı sayesinde ölümden dönen motosiklet sürücüsü, ayağa kalkıp yol kenarına yürüdü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralı motosikletliye yardıma koştu. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.