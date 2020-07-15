DHA YURT BÜLTENİ- 13 - Son Dakika

Gelibolu'da 6 hektar ormanlık alan yandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyü yakınlarında anızdan çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangında, 6 hektarlık orman alan zarar gördü.

Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyü yakınlarındaki orman yangını saat 11.30 sıralarında başladı. Orman Yangın Hattı'na gelen ihbar üzerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Saros Şefliği, yangın bölgesini tespit etti. Ardından da müdahale ekipleri bölgeye yönlendirildi. Keşan ve Çanakkale'de konuşlandırılmış olan helikopterlerin havadan katıldığı söndürme çalışmalarında, karadan da 9 arazöz, 1 dozer ve 72 personel görev aldı. Kontrol altına alınan yangında 6 hektar orman alanı zarar gördü. Yangının anız nedeniyle çıktığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangına müdahaleden görüntüler.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),

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RİZE BAKAN KURUM, SEL BÖLGESİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Selin vurduğu Rize'de hasar tespit çalışmaları sürüyor (3)

BAKAN KURUM, SEL BÖLGESİNDE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel ve heyelandan etkilenen Rize'nin Çayeli ilçesinde incelemelerde bulundu. Madenli Belediyesi'ni ziyaret eden ve yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, açıklamalarda bulundu. Sel ve heyelandan etkilenen alanlar için gerekli tüm çalışmaları başlattıklarını açıklayan Bakan Kurum, "Hem Rize'de hem Artvin'de 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, yaralı vatandaşlarımız var. Şu an Artvin ve Rize'de ulaşamadığımız vatandaşımız kalmadı, tamamına ulaşıldı. Bu kapsamda vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışmalara başlandı. Çayeli ilçesinde ve Madenli beldesinde 4 yapı, 20 işyeri afetten etkilendi. Madenli ilçemizde altyapı, içme suyu, artıma tesislerinde, kanalizasyonlarda ve yollarda ciddi hasarlar var. Çayeli ilçesinde Şairler deresi diye bilinen derede de inceleme yaptık. O dere güzergahında bulunan ve selden etkilenen işlerini ziyaret ettik. Bu noktada dere güzergahında bulunan 4 yapı var. Bu yapıların bugün itibariyle boşaltma sürecini başlatıyoruz. 4 işyeri için taşınma ve yıkım süreci başlayacak. Ayrıca Şairler deresi üzerindeki köprümüzün ıslahını yapacağız, bu bölgeyi biraz daha genişleteceğiz. 280 kilo yağış düşmüş durumda. Dolayısıyla yağış sebebiyle yeniden sel olma ihtimallerine karşı bu yapıları kaldırıyoruz. Burayı kamulaştırıyoruz. Dere yatağını genişletip, köprüyü iyileştirecek çalışmalarımıza da başlayacağızö diye konuştu.

'MADENLİ BELDESİNDEKİ 250 YAPIYI TAŞIYACAĞIZ'

Vatandaşlara taşınmaları suretinde 5 bin lira kira yardımı yapılacağını ifade eden Bakan Kurum, "Dere yatağında işyerleri bulunan ve oradan kaldıracağımız esnafa da 10 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. Yarın itibariyle bu yardımları valilik kanadıyla vereceğiz. Madenli beldesinde de alt yapı, artıma tesisi, içme suyu, kanalizasyonda ciddi hasarlar var. Bununla ilgili gereli tespitler yapıldı ve 1.5 milyonluk hasar var. Bu akşam itibariyle Madenli beldesine geçici olarak içme suyunu vereceğiz. Tüm hasarlar da giderilecektir. İkizdere , Madenli ve Çayeli ilçesinde vatandaşlara destek olmak için hibe yardımlarımız da oldu. Birkaç hafta önce ülkemizde yine sel olayları oldu. Bu olaylar gösteriyor ki mevsim normallerinin üzerinde bir iklim yaşanıyor. Tüm dünya bu iklim değişikliğinden etkileniyor. Tedbir almazsak ilçelerimiz, beldelerimiz ve şehirlerimiz bu iklim değişikliğinden ciddi anlamda etkilenecektir. Bu kapsamda Karadeniz Bölgesi 'ne ilişkin 15 maddelik İklim Değişikliği Eylem Planı hazırladık. Dere yatağı üzerinde bulunan ne kadar yapı varsa bunun tespitini yaptık. Bunların taşınması sürecini de yürüyoruz. Bununla ilgili konutlar yapıyoruz, Madenli belgesi için de 250 konut yapmayı kararlaştırdık. Dere güzergahında bulunan yaklaşık 250 yapıyı, yapacağımız bu yeni konutlara taşıyacağızö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Kurum'un açıklamaları

Bakan Kurum'un incelemeleri

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Tolğa SAĞLAM RİZE-DHA

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Bursa'da DEAŞ operasyonu; 4 Suriyeli gözaltında

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonunda, Suriye'de silahlı eylemlere katıldığı belirlenen 1'i kadın 4 Suriye uyruklu, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu Suriye'de bulundukları süre içinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve çeşitli silahlı eylemlere katıldıkları belirlenen 1'i kadın 4 şüphelinin, Bursa'nın Gürsu ilçesindeki 3 evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin, halen çatışma bölgeleri ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Yasa dışı faaliyetlerin ortaya çıkarılması ve ilerleyen dönemlerde düzenlenebilecek muhtemel eylemlerin önlenmesi amacıyla ekipler, 3 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, Suriyeli M.A., İ.H., S.N. ve M.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na getirildiği öğrenildi.