DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Malatyalıların, yerli otomobilde kullanılacak nadir toprak elementi sevinci

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'in, yerli otomobilde kullanılacak nadir toprak elementlerinin Malatya'nın Kuluncak ilçesinde de bulunduğunu açıklaması kentte sevinçle karşılandı.

Bakan Fatih Dönmez'in, Türkiye'de Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) kontrolünde gerçekleşen aramalarda Malatya'nın Kuluncak ilçesinde nadir toprak elementlerinde (NTE) yeni bir yatağın ortaya çıkarıldığını açıklaması, 1 milyon nüfuslu kentte heyecan yarattı. Son dönemlerde çeşitli maden şirketlerinin MTA koordinesinde sondaj çalışması yürüttüğü Kuluncak ilçesinde yerli otomobil yapımında da kullanılacak olan elementlerin bulunması kentte sevinçle karşılandı. Vatandaşlar, yerli otomobile Malatya'dan katkıda bulunulacağı haberine çok sevindiklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Kentten görüntülerVatandaşlardan detayVatandaşlar röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Tarihi Ulu Cami'nin eğilen minaresine sensörlü takip

SİVAS'ta Selçuklular döneminde yaptırılan Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Tarihi Ulu Cami'nin minaresi gün geçtikçe eğilmeye devam ediyor. Yapılışından bu zamana kadar zemin ile üst kısım arasında 117 santimlik eğimin yaşandığı minare için çalışma başlatıldı. Restorasyona alınacak olan minare 6 ay boyunca ivme, rüzgar, yer değişimi ölçen sensörler ile takip edilecek.

Uluanak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan ve Selçuklu Devleti döneminde 2'inci Kılıçarslan'ın oğlu Kudbeddin Melih Şah tarafından 1196 ile 1197 yılları arasında yaptırılan Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Tarihi Ulu Cami'nin minaresi yüzde 7 derecelik eğriliği ile biliniyor. Zaman içerisinde eğiminde değişiklikler görülen, yerden 35 metre yüksekliğindeki minarenin hareketleri sismik cihazlar ile takip ediliyor. Yıl içerisinde zaman zaman çok küçük oranlarda esnemeler tespit edilen minare, yıllar önce yaşanan yıldırım düşmesi sonucu oluşan hasara rağmen ayakta durmayı başarıyor. 10 metrekarelik bir alan üzerine oturtulan minare, sepet örgüsü motifleri, tuğlalar arasındaki çinileri ile dikkat çekiyor. Eserin minaresindeki eğiklik, çevresinde bulunan diğer camilerle kıyasla gözle görülebilecek şekilde ayırt ediliyor. Halen şehrin en büyük camisi niteliğinde bulunan eser, her gün binlerce kişiye ibadet imkanı sağlıyor. Sivas'ın simgeleri arasında yer alan Ulu Cami'nin minaresi için restorasyon çalışması başlatıldı. Gün geçtikçe eğikliğinin arttığı tespit edilen minarenin zemin ile en üst kısmı arasında 117 santimlik fark olduğu tespit edildi. Minarenin en üst kısmına Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından restorasyon öncesi ivme, rüzgar, yer değişimi ölçen sensörler yerleştirildi. Vinç yardımıyla yerleştirilen sensörlerin ardından restorasyon başlayacak.

'İVME, RÜZGAR, YER DEĞİŞİMİ ÖLÇEN CİHAZ YERLEŞTİRİLDİ'Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, yapılacak olan çalışmalar hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Ulu Camii minaresinin yıllardır izlendiğini belirten Karaca, "Ulu Camii minaresinde üzerinde yıllarca çalışma yapılmış, ancak karar aşamasına gelinememiş bir yerdir. Burada izlemeler yapılmış. Bu izlememiz inşallah son olacak. Buraya korulacak ivme, rüzgar, yer değişimi ölçen sensörler yerleştiriliyor. Böylece 6 ay boyunca burayı incelemeye aldıktan sonra buradaki en önemli mimari yapıdaki minaredir. Minaremizin risk altında olduğunu biz genel müdürlüğümüz ile paylaştık. Bundan dolayı yeniden burası gündeme alındı. Ulu Cami'nin tamamını kapsayan bir restorasyon çalışması başlatacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde de zemin sonda çalışmamız da var. Minarenin ayrıca zemininin hangi durumda olduğu ve 30 metre kadar derinlik alınarak zemin etüdünün yapılması, malzemenin belli olması lazım. Bundan dolayı bu çalışmaları başlattık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'ZEMİNLE ÜST KISIM ARASINDA 117 SANTİM FARK VAR'Minarenin yıkılma riski hakkında da bilgi veren Karaca, "Minarenin yapıldığı yıldan itibaren burada eğim var. 100 sene önceki fotoğrafa baktığımız zaman da eğim var. Ancak eğimin zaman ve gün geçtikçe arttığı kanaatindeyiz. Şu anda 117 santim zeminle üst taraf arasında fark var. Bu risk oluşturmasın, belki panikliyor olabiliriz ama bununla beraber yarın paniğimizin karşılığını görebiliriz. Öncelik amacımız minarenin emniyetini almaktır. Eğer yeniden yapılması gerekirse sökülerek aynı malzemelerle yeniden aynı şekilde yapmak söz konusu olabilir. ya da statik açıdan herhangi bir tehlike yoksa zeminin açılarak temizlenerek buraya engel olan veya buraya bu sıkıntıyı veren zemindeki suların giderilmesi noktasında çalışmalar yapılabilir. Bunları ilerde uzmanlarımız belirleyecekler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Minaredeki çalışmalar-Vinç yardımı ile sönserlerin takılması-Camiden genel görüntüler-Vakıflar Müdürü Cemal Karaca'nhın açıklamaıları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS,

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İHH gönüllüleri, bayram öncesi 170 çocuğu giydirdi VAN'ın Erciş ilçesinde İHH gönüllülerİ Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Van ve Erciş ilçesinde ihtiyaç sahibi 170 çocuğu giydirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Yalova şubesi, her yıl ihtiyaç sahibi çocuklar için bir il seçiyor. Bu yıl Van'ı seçen IHH, Van bölgesi için 170 çocuğu giydirme kararı aldı. Doğu ile Batı arasında kardeşlik köprüsü projesi kapsamında Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklar için özel bir mağazada, 150 TL'lik çek karşılığında destekte bulunarak, çocuklar girdirdi. Van İnsani Yardım Vakfı sorumlusu Mehmet Akif Yetkin, "Her yıl Türkiye'den bir il seçip oradaki ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunuyor. Bu yıl biz gönüllüler Yalova'nın desteği ile Van ve Erciş'te 170 ihtiyaç sahibi çocuğu giydiriyoruz. Evleri tek tek gezip ihtiyaç sahibi çocukları tespit ediyoruz. 150 TL karşılığında kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunuyoruz. Kurban bayramı öncesi çocuklarımızı sevindiriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Mağazadan alış veriş görüntüleri-Çocukların kıyafet ve ayakkabı alamsı-Mehmet Akif Yetkin'in konuşması-Genel detaylarBarış KUL/ERCİŞ (Van),

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Kediye çarpmamak için kendi canını hiçe saydı

İZMİR'in Konak ilçesinde kıraathane işleten Mehmet Duman (35), motosikletiyle seyir halindeyken birden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaparak düştü ve yaralandı. O anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen perşembe saat 10.00 sıralarında Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Duman, motosikletiyle seyir halindeyken birden önüne kedi fırladı. Kediye çarpmamak için direksiyonu sağa kıran Duman, motosikletten düşerek sürüklendi. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkan Duman, ayağından hafif yaralandı. Duman'ın çarpmamak için yaralanmayı göze aldığı kedi ise gözden kayboldu. Yaşanan olay, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde motosikletiyle giderken önüne kedi fırlayan Duman'ın yaptığı manevradan sonra düşüp sürüklendiği ardından da çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

'KEDİNİN DEĞİL, KENDİ CANIMI TEHLİKEYE ATTIM'Olayın kahramanı Mehmet Duman, kedi önüne fırladıktan sonra iki seçeneği olduğunu ve kedinin canını kurtarmaya karar verdiğini söyledi. Duman, "Çok sevdiğim bir arkadaşımın babası vefat ettiği için ben de motosikletimle taziye ziyaretine gidiyordum. Bu sırada önüme karşıdan karşıya geçen bir kedi çıktı. O sırada bir karar vermek zorundaydım. ya kedinin canını ya da kendi canımı tehlikeye atmam gerekiyordu. Ben kedinin canını kurtarmaya karar verdim. Motosikletin üzerinde manevra yapıp kendimi de bir şekilde aşağıya atıp kazayı ufak sıyrıklarla atlatmayı hedefledim. Düşündüğüm gibi de oldu. Verilmiş sadakam varmış" ifadelerini kullandı.

Hayvanları çok sevdiğini belirten Duman, "Görüntüleri izleyince çok mutlu oldum. Bu mutluluğu yaşamaya da devam ediyorum. Kediye bir şey olmaması sebebiyle yaşadığım duyguyu tarif edemem. Ben gerçek bir hayvanseverim. Hemen hemen tüm sokak hayvanlarını beslemeye çalışırım. Zaten çalıştırdığım kıraathanede de kedi besliyorum. Her gün onlara su ve mama veriyorum. Evimde de beslediğim köpeklerim var. Herkesin de hayvanları beslemesini istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Mehmet Duman röportaj-Mehmet Duman'ın yaralanan bacağından görüntü-Olay yerinden görüntü-Kedileri beslerken görüntü-Güvenlik kamerasından görüntüHaber: Tolga TAHÇI - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

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HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık: Hayvana gelecek olan şiddet insana gelecek şiddetin habercisidir

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, bir evin bahçesindeki 'Goldi' isimli köpeği bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınıp, serbest bırakılmasının ardından, geri dönüp yeniden bıçaklayarak köpeğin ölümüne neden olan Sinan Aydoğan'a havyan hakları savunucuları tepki gösterdi. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Nesrin Çıtırık, "Bu olay hayvana şiddetle insana şiddet arası bir adımdır. Hayvana gelecek olan şiddet insana gelecek şiddetin habercisidir' dedi.Olay, ilçeye bağlı Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Randa ailesinin, evlerinin bahçesinde beslediği Golden Retriever cinsi köpekleri Goldi, 19 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen Sinan Aydoğan tarafından bıçaklandı. Köpeğin inlemeleri üzerine dışarı çıkan Nejdet Randa, Goldi'yi yaralı halde bulurken, saldırgan Sinan Aydoğan'ı yakaladı. İkili arasında arbede çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, Aydoğan'ı gözaltına aldı. Yoldan geçerken tesadüfen gördüğü Goldi'yi bıçakladığı belirlenen Aydoğan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aydoğan, serbest kalır kalmaz geri gelip, Goldi'yi 2'nci kez bıçakladı. Saldırgan bu kez kaçarken, aile sabah uyandıklarında köpeklerini kanlar içerisinde buldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen Goldi, veteriner hekim tarafından alındığı ameliyatta, bıçak darbelerinin akciğere verdiği hasar nedeniyle hayatını kaybetti. İkinci kez yakalanan saldırdan sorgusunun ardından tekrar serbest bırakıldı.HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Köpeğin ölümüne neden olan Sinan Aydoğan'a havyan hakları savucuları tepki gösterdi. Her gün çok sayıda hayvanın insanlar tarafından vahşice öldürüldüğünü dile getiren HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık, "Hayvana şiddet uygulayan kişilerin yaptığı bu saldırı, insana da şiddet gösterebileceğinin kanıtıdır. Samandağ'da yaşanan olayda saldırgan hemen gözetim altına alınmalı, sadece bu kişi değil ailesi de incelenmeli. Çünkü bu kişi şiddet eğilimi göstermiştir, takip edilmesi gerekir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hayvan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan ve tüm siyasi partilerin üzerinde anlaştığı bir rapor hazırlandı, kanun tasarısı hazırlandı. Bu tasarı hemen meclisten geçirilmeli. Özetle, hayvana şiddet gösteren biri insana da şiddet gösterebilir. Tüm katillerin geçmişinde hayvana şiddet vardır. Bu olay, hayvana şiddetle insana şiddet arası bir adımdır. Hayvana gelecek olan şiddet insana gelecek şiddetin habercisidir" diye konuştu.