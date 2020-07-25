DHA YURT BÜLTENİ- 13 - Son Dakika

Kalp krizi sonucu vefat eden savcı için tören düzenlendi

ŞANLIURFA'da, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Gürsel Karslı'nın (28) cenazesi, yapılan törenin ardından memleketi Yozgat'a gönderildi.

Dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şanlıurfa Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Gürsel Karslı için tören düzenlendi. Adliye önünde düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile kurum amirleri, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Karslı'nın öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Tören sırasında savcının annesi Fatma Karslı ile eşi Esra Karslı sık sık tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Savcı Karslı'nın 7,5 aylık oğlu Emir Aras da yakınlarının kucağında cenaze törenine katıldı. Düzenlenen törenin ardından Karslı'nın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliye bahçesiHayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Gürsel KarslıDüzenlenen tören Yakınlarının sinir krizi geçirmesiOmuzlarda taşınan cenaze Genel ve detay görüntülerHaber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

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Fıskiyeli ölümün detaylarına DHA ulaştı BARTIN'da, özel bir bakım merkezinde kalan engellilere kötü muamele ve işkence yapıldığı, bir engellinin de hayatını kaybettiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan 4 hastabakıcının ifadelerine DHA ulaştı.

Kentteki özel bir bakım merkezinde kalan engellilere kötü muamele ve işkence yapıldığı iddiasıyla Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, Bartın Valiliği'ne 4 Mart'ta gönderilen 3 ihbar mektubuyla başladığı ortaya çıktı. İhbar mektupları üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan araştırmalar 4 ay boyunca büyük bir gizlilik ile yürütüldü. Bakım merkezindeki güvenlik kameralarını yaklaşık 1,5 ay boyunca tek tek izleyen polis, elde edilen deliller doğrultusunda hastabakıcılar Hüsnü Güvenç, Yasin Aygün, Sercan Aksu ve İsmail Taflan'ı gözaltına aldı.

Yatalak olan Mehmet Eratik'in banyoda tazyikli su tutarak ölümüne neden olduğu öne sürülen Hüsnü Güvenç ile 3 hastabakıcı, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheli hastabakıcılardan Yasin Aygün'ün de Soner A. adlı engelliyi, güvenlik kamerası bulunmayan sigara odasında, sandalyeye bağlayarak dövdüğü öne sürülen soruşturma dosyasındaki ifadelere DHA ulaştı

Tutuklu hasta bakıcı İsmail Taflan ifadesinde, "Bu merkezde 9 aydır çalışıyorum. Mehmet Eratik olayıyla ilgili herhangi bir bilgim yok. Yusuf B. ise merkezimizde kalan bir engelli. Bu kişinin yaralanmasıyla ilgili de bilgim yok. Diğer engelli Necat K. ise beni itekledi. Ben de kendisini sakinleştirmek için boynuna elimi attım. Bu sırada düştü. Bazen onlarla şakalaşıyordum. Ancak engelli Mehmet K.'ye karşı yaptığım eylem nedeniyle çok pişmanım" dedi

'ÖLÜMLE ALAKAM YOK'

Mehmet Eratik'in ölümüyle suçlanan hastabakıcı Hüsnü Güvenç ise, şunları söyledi:

"Merkezde bakım personeli olarak görev yapmaktayım. Engelli bireyler sık sık düşmek ya da herhangi bir yere çarpmak suretiyle yaralanıyorlar. Görevi teslim aldığımda, tüm katlarda sorumluluğumda bulunan erkek engellileri kontrol ederim. Bu kontrollerde erkek engelli bireylerde gözle görülebilen yerlerinde herhangi bir yaralanmaya tanık olmadım. Nöbetimde meydana gelen yaralanmalarda ise kendim müdahale ederim, mutlaka tutanak tutarım.

Mehmet Eratik'in yutma olayı yoktu. Mideye bağlanan tüple besleniyordu. Solunum sıkıntısı vardı. Şu an tarihini hatırlamadığım bir gün yanımda Rüştü adlı çalışanla birlikte banyo yaptırdık. Banyo bitimi, Mehmet Eratik'in, üstü çıplak vaziyette tekerlekli sandalyeye koyduğumuzda nefes almakta zorlandığını gördüm. Kontrol amaçlı kolunu çimdikledim.

Sonra odaya götürdük. Burada da müdahale ettim. Merkezin sağlık görevlilerine haber verdik. Müdahale sonrası, olumsuz bir şey yaşanmasın diye başında bekledim. Bu yaptığımız işlemleri tutanağa dökerek, imzaladık. Bir gün sonra işe geldiğimde, sorumlu müdürü E.D., odasına çağırdı. Mehmet Eratik'e yaptığımız müdahalenin şiddet olduğunu, banyo fıskiyesi ile Eratik'in ağzına su tuttuğumu iddia ederek, savunma istedi. Savunmamda müdahalemin ilk ve acil yardım olduğunu belirttim. İlkyardımı bilirim. Mehmet Eratik'in öldüğünü çalıştığım merkezde öğrendim. Soner A. da merkezimizde kalan engellilerden. Agresif, saldırgan, kendisini ifade edemeyen, kişisel ihtiyaçlarını çoğu zaman kendisi gideremeyen bireydir. Kendisine zarar verebilir. Bağlanma raporu var. Benim de bağladığım olmuştur. Soner'in, nöbetlerimde düşme ve çarpma gibi nedenlerden yaralandığı olmuştur. Soner'e benim dışımda, İsmail Taflan ve Yasin Aygün'ün darp ettiği iddiasıyla ilgili de savunma vermiştik. Soner A.'nın gözündeki morluğun nedeni, sağlıkçının söylediğin kadarıyla İsmail Taflan'ın nöbeti sırasında düşmesi."

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

Tutuklu Sercan Aksu da, "Benim merkeze geldiğimde alkollü olduğum ve sigara odasında bazı çalışanların yanına giderek, 'Bugün Yusuf'u dövemedim, Yusuf'u döverken bazayı kırdığım' iddiaları öne sürülmektedir. Bu tamamen yalandır. Yusuf zayıf bir engellidir. Eğer bazaya vursam her yeri kırılır. Söylenilenler yalandır. Alkol de almadım. Sigara odasında kamera olmadığı için bazı hastaları oraya götürerek, işkence yapıldığı iddiasına da katılmıyorum. 20 Haziran 2020 tarihinde ailevi sebeplerden dolayı istifa ettim. Engelli bireylere kötü muamelede bulunmadım, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Şüphelilerden tutuklu İsmail Taflan ise, "Ben Mehmet K. adlı engelli hastaya gerçekleştirdiğim eylem için daha sonra vicdanen rahatsız oldum. Kendi kendime düşündüm, benim de çocuğum var diye. Benim çocuğum da beni bakımevine koysa bende aynı durumda olsam diye, pişman oldum. Ben yaptıklarımdan dolayı pişman oldum. Benim kurumda kalan engelli bireylere fiziksel bir müdahalem olmamıştır, engelli bireylerin yaralanmasına sebep olan bir müdahalemde olmamıştır" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Merkezden detaylarGürkay Gündoğan anons--------------------------------------LAR; SIRASIYLATUTUKLANAN YASIN AYGUNTUTUKLANAN ISMAIL TAFLANTUTUKLANAN HUSNU GUVENC

Müslim SARIYAR/BARTIN, -

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Sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu, diğeri aranıyor ŞANLIURFA'da serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren kuzenlerden İmam Erkan (8) boğuldu, Ali Erkan (9) ise kayboldu.

Olay, öğle saatlerinde merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları İmam ve Ali Erkan, serinlemek için evlerinin yanından geçen DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Bir süre suda yüzen gençler, daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, dalgıç polislerden yardım istedi. Bölgeye gelen dalgıç polisler, sulama kanalında kaybolan çocukların bulunması için çalışma başlattı.

İmam Erkan'ın, dalgıç polisler tarafından 15 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. İmam Erkan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Ali Erkan'ı arama çalışmaları sürerken, kanal kıyısında endişeli bekleyişi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Dalgıç polisleriKanalda arama yapan polis ekipleriVatandaşları beklemesiSuda arama yapan dalgıç polisleri Genel ve detay görüntülerHaber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Çorum'da yola engel asırlık türbe kaldırıldı

ÇORUM'da yaklaşık 100 yıldır var olan ve ziyaret edilen 'Garip Dede' türbesi, müftülüğün onayı ile yol çalışması nedeniyle kaldırıldı. Türbe alanında yapılan kazıda her hangi bir kalıntıya ulaşılamadı.

Yavruturna Mahallesi'nde yaklaşık 100 yıldır yer alan ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilerek dua edilen bir dönem Garip Dede adlı bir kişinin kaldığı rivayet edilen 'Garip Dede' türbesi yol çalışmasına engel oluşturdu. Çorum Müftülüğü'ne başvuran belediye türbenin kaldırılması için uygunluk görüşü aldı. Belediye ekiplerince yıkılan türbe kaldırıldı. Türbedeki kazıda her hangi bir kalıntıya ulaşılamadı.

Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar yol çalışması için türbenin kaldırıldığını belirterek "Gazi Caddesi'ni Kıbrıs Caddesi'ne bağlamak için yapılması planlanan yolda kalan yatır engel teşkil etti. Bunun araştırması yapıldı. Müftülük kaldırılmasında engel olmadığını söyledi. İtinalı bir şekilde kazı yapıldı. Belli bir seviyeden sonra küreklerle kazı yapıldı, içinden herhangi bir kemik çıkar diye. Sonuçta içinden hiçbir şey çıkmadıö dedi.