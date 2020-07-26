DHA YURT BÜLTENİ -13 - Son Dakika

Çanakkale'de orman yangını (2)

BAKAN BEKİR PAKDEMIRLİ'NDEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, yangının saat 14.55'te çıktığını, ilk müdahalenin ise 15.00'de yapıldığını söyledi. Eceabat'taki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını kaydeden Bakan Pakdemirli, Çanakkale merkez Yukarı Okçular mevkisindeki yangını ise kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Öte yandan, Bakan Bekir Pakdemirli'nin İzmir programını iptal ederek Çanakkale'ye geldiği öğrenildi.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Yolda yürüyen kadının 6 köpeğin saldırısına uğradığı anlar kamerada (3)

KÖPEKLERİN SALRISINA UĞRAYAN KADIN O ANLARI ANLATTI

Muğla'nın Milas ilçesinin yolda yürürken köpeklerin saldırısına uğrayan Fadime Tüzün (38), başından geçen talihsiz olayı anlattı.Evli ve 2 çocuk annesi Tüzün, "Açıköğretim sınavına girmek için sabah evden ayrıldım. Otogara doğru yürürken köpekler bir anda üzerime saldırdı. Canımı kurtarmak için çantamı savurmaya başladım. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Akaryakıt istasyonunda çalışan Yaşar ağabey yardımıma koştu. O sırada köpekler kaçmaya başladı. Yaşamımın 20 yılı köyde geçti. Başıma böyle bir olay gelmedi. Bu görüntüler turistlik bir mahalleye yakışmıyor. Yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyorum. Bana bir şey olsa evlatlarıma kim bakacaktı? Milas Kaymakamlığı ile Belediye'ye şikayet dilekçesi vereceğim. Kimse hayvanları sevmiyorum diye düşünmesin. Evimde kedi ve köpek besliyorum. Sokak hayvanlarına yemek veriyorum. Bu olayı yaşlılar, çocuklar ve kendini savunamayacak birisi yaşasaydı kötü sonuç doğurabilirdi" dedi.

Öte yandan Tüzün, akaryakıt istasyonunda giderek kendisine yardımda bulunan Yaşar Büyükakça'ya teşekkür etti.