DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Kırşehir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

KIRŞEHİR merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı oluğu belirlenen 11 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması için Kırşehir merkezli Rize, Erzurum, Ardahan, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Gaziantep, Konya ve İzmir'de 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kırşehir'e getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.