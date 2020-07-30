DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika

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Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğuAVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelişlerini sürdürüyor.

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Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelişlerini sürdürüyor.  Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan bugüne kadar 78 bin araçla 300 binden fazla gurbetçi ülkeye giriş yaptı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Kapıkule'den giriş yapan gurbetçilerin bayramını kutladı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz izinlerini geçirmek için anavatana gelişlerini sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişler arttı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre koronavirüs tedbirlerinin normalleşme sürecine girmesinin ardından  Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan bugüne kadar 78 bin araçla 300 binden fazla gurbetçinin ülkeye giriş yaptı. Kapıkule'de, Edirne Valiliği tarafından araç dezenfektesi ve sağlık taramasından geçirilen gurbetçiler,ülkeye giriş yapıp tatillerini geçirecekleri memleketlerine gidiyor.

'İLK ZİYARET AYASOFYA'

Kurban Bayramını memleketi Yozgat'ta  geçirmek için Almanya'dan gelen Turan Tuz, önce İstanbul'a giderek ibadete açılan Ayasofya'da namaz kılacağını söyledi. Tuz, "Yolculuğumuz çok iyi geçti. Kurban Bayramı'nda kurbanımızı kesip akraba ziyareti için geldik. İlk önce İstanbul'a gidip Ayasofya'da şükür namazı kılacağız. Ardından memleketim Yozgat'a gideceğim, memleketi çok özledim" dedi. Almanya'dan gelen Mustafa Dinç, "Yaz tatili iznimizi Kurban Bayramı'na denk getirdik. Önce memleketimiz Ankara'da kurbanımız kesip akraba ziyareti ardından Antalya'da tatilimiz yapacağız" diye konuştu.

Edirne Valisi Edirne Valisi Ekrem Canalp ile AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek, anavatana gelen gurbetçilerin bayramını kutlayıp, şeker ve badem ezmesi ikram etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kapıkule drone ile havadan-Kapıkule Sınır Kapısı tabelası-Farklı açılardan detay-Muhabir Ali  Can Zeray'ın anonsu-Detay görüntü-Gurbetçiler ile röp.-Peronlardan gurbetçi yoğunluğu- Türkiye tabelası-Vali Canalp ve Milletvekili Aksal'ın bayramlaşması-Gurbetçilere tatlı ikramı-DetaylarHaber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Mersin'de 55 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu

MERSİN'de 55 gün önce kızına kiraz götürmek için Çamlıyayla'daki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Süleyman Bozkurt'un (72) cesedi Tarsus Şelalesi'nde bulundu.Çamlıyayla ilçesinde oturan Süleyman Bozkurt, 55 gün önce Tarsus'ta oturan kızına iki kasa kiraz götürdü. Bozkurt'tan o günden sonra bir daha haber alınamadı. İlk eşinden 3, ikinci eşinden ise bir olmak üzere 4 çocuğu olan Süleyman Bozkurt'un Tarsus'a gittiği gün üzerinde yüklü miktarda para olduğunu öne süren yakınları, öldürülmüş olmasından korktuklarını dile getirdi. ŞELALEDE GEZEN VATANDAŞLAR GÖRDÜBugün Tarsus Şelalesi'ni gezen vatandaşlar suda ceset olduğunu ihbar ederek yetkililere haber verdi. Cesetin üzerindeki kıyafetlerde yapılan aramada, Süleyman Bozkurt'a ait kimlik ve banka kartları bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Öte yandan, Bozkurt'un Mart 2020'de bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildiği ve Tarsus Devlet Hastanesi'ne tedavi edildiği iddia edildi.

Tarsus, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 01:32

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika
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