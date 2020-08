DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı

MUĞLA'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye köyündeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Milas ilçesine bağlı Selimiye köyündeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlik arazideki yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık bölgeye sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve arazözler ile orman işçileri bölgeye sevk edildi. Marmaris, Fethiye, Nazilli ve Denizli'de konuşlu yangın söndürme helikopterlerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla 'nın Milas ilçesinde saat 14.20'de başlayan orman yangınına 1 uçak ve 8 helikopter havadan, 30 arazöz ve 2 dozer karadan müdahale ediyor. Bölgede şiddetli rüzgarın hakim olduğu belirtildi.

Gerede'de fabrikada yangın

BOLU'nun Gerede ilçesinde, bir fabrikanın su soğutma kulelerinde çıkan yangın, hasara neden oldu. Yangın, saat 14.00 sıralarında Gerede Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasının dış hattında bulunan su soğutma kulesinde meydana geldi. Fabrikaya yeni bir su soğutma kulesi yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle yanında bulunan 2 kuleye daha sıçradı. Plastik kuleden çıkan dumanları gören fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, fabrikanın dışında yer alan 3 su soğutma kulesi kullanılamaz hale geldi. Fabrika müdürü Coşar Bıyık yaptığı açıklamada, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını ve bir süre fabrikada üretime ara verildiğini söyledi.

Çölyak hastası Kerem istedi, belediye glütensiz gıda büfesi açtı

SİVAS'ta yaşayan çölyak hastası Kerem Akkaya'nın (8) mektubuyla harekete geçen belediye, çölyak hastalarının gıdalara erişimini kolaylaştırmak için Glütensiz Gıda Büfesi'ni hizmete açtı.İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi ve 6 yıldır çölyak hastalığıyla mücadele eden Kerem Akkaya, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e mektup yazarak çölyak hastası olduğunu ve glütensiz gıda bulmakta sıkıntı çektiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin talimat vererek çölyak hastaları için glütensiz ürünleri temin edebilecek bir büfe kurulmasını istedi. Belediye bünyesindeki Özbelsan şirketi tarafından İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Numune Hastanesi ek binası yanına Glütensiz Gıda Büfesi kurularak satışa başladı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de, kendisine mektup yazan Kerem ile büfeyi gezerek beraber alışveriş yaptı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sosyal belediyecilik anlayışı gereğini hizmetleri sürdürdüklerini ifade ederek, "İlimizde sosyal belediyeciliğin gereği olarak çölyak hastalarımıza hizmet etmek üzere kar amacı gütmeden, onların ihtiyacı olan her türlü gıda ürününü şehirde bulundurmak ve ulaştırmak adına Özbelsan şirketimiz bünyesinde bir büfeyi hizmete sokuyoruz. Bu hizmet tamamen sosyal belediyecilik gereği. Şehir genelinde 380 çölyak hastası hemşehrimiz var. Çölyak hastalığı her yaşta olabiliyor, çocuk veya büyük fark etmiyor. Çölyak hastası Kerem kardeşimiz mektup yazarak 'Başkanım ben pasta yiyemiyorum' demişti. Kerem'in mektubu üzerine böyle bir çalışmayı başlattık. Pandemiden dolayı biraz uzadı. Şehrin en merkezi yerinde, eski SSK hastanesinin önüne böyle güzel bir büfeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Çikolata, helva, fındık ezmesi, un, ekmek, reçel aklımıza ne gelirse her türlü ürünü Sağlık Bakanlığı onayıyla üretilen yerlerden temin ederek buraya getireceğiz ve hemşehrilerimize hiçbir kar amacı gütmeden ileteceğiz. Yine bu noktada maddi olarak sıkıntılı olan hemşehrilerimizden tespit ettiklerimize sosyal belediyecilik gereği Hayat Ağacı Derneğimiz aracılığıyla ürün göndereceğiz. Yükte hafif pahada ağır hizmetlerden birisi. Karşılığı olan, insana dokunan, insanı etkileyen bir hizmeti şehrimize kazandırdığımız için personelimize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da insan odaklı hizmetlerimiz devam edecek" dedi.Büfenin açılışına katılan çölyak hastası bulunanların yakınları da, düşünceli davranış nedeniyle Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti.

Adana'da mısır hasadı başladı

ADANA'nın Kozan ilçesinde şubat ayında ekimi yapılan mısırın hasadı başladı. Çukurova bölgesinin verimli topraklarında, tarımın en önemli ürünlerinden olan mısırda hasat başladı. Yaklaşık 100 bin dekarlık alandan 125 bin ton mısır toplanması bekleniyor.Dönüm başına 1000 ile 1700 kilogram verim beklediklerini belirten Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, çiftçilere rutubetli biçme yapılmaması uyarısında bulundu. Mısır alım fiyatının 1325 TL olarak açıkladığını kaydeden Çevikalp, "Ayrıca devlet ton başına 60 TL destek veriyor ama taban fiyatı biraz daha yüksek olsa çiftçilerimiz için daha iyi olurdu" dedi.Çiftçi Yunus Açıkgöz ise, "Mısırımızın hasadına başladık. Ben tarlayı damlama ile suladım. Taban fiyatı beklediğimizin altında geldi. Serbest piyasada 1275 TL olarak alınıyor. Bu sezon çok sıcak gitti, dönüme göre 1500 kilogram bekliyoruz" şeklinde konuştu. 30 yıldır tarlada biçerdöver işi yapan Ali Ateş de "Verim normal, beklediğimize yakın bir verim oluyor. Bizim de girdilerimiz çok fazla, geçen yıl 25 liraya biçiyorduk, bu sene 35 lira. Biçerdöverci arkadaşlardan yangın tüpü bulundurmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Gülistan Doku'dan 217'nci günde de iz yok

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde tekrar başlatılan su altı arama çalışmaları 70 kişilik ekiple devam ediliyor. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, su yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü. Ailesinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca, Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyunun tahliyesine karar verildi. Barajda su tahliyesi sürerken, daha önce ara verilen su altı arama çalışmaları da önceki gün tekrar başlatıldı. 70 KİŞİLİK EKİP GÜLİSTAN'I ARIYOR Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi'nin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 4 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4 su altı arama kurtarma ekibi ile AFAD ekibinden oluşan 70 kişilik ekip, su altı ve su yüzeyinde arama çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmaların 217'nci gününde bugün, Uzuncayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nün 3 kilometrelik alanın 15 ayrı bölgesinde arama yapıldı. Ancak Gülistan'ın izine rastlanmadı.'EKİPLER ÇOK BÜYÜK ÖZVERİYLE ARAMA ÇALIŞMASI YAPIYOR'

Kardeşi Gülistan Doku'nun arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye gelen Aygül Doku, ekiplerin büyük biz özveriyle çalıştıklarını söyledi. Yetkililerin arama çalışmaları hakkında kendilerini bilgilendirdiklerini anlatan Doku, "Arama çalışmalarına katılan bütün ekiplere teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle aylardır bu çalışmaları yürütüyorlar. Biz baştan beri Gülistan intihar etmedi diyorduk. Gülistan bu suda olsaydı, bir ize rastlanırdı. Zaten bu arama sonunda bir sonuca varacağız. Sudaki aramalar inanılmaz bir emek ve özveri ile yapılıyor. Valimiz Mehmet Ali Özkan, gerçekten çok özveriyle bu konu üzerinde çalışıyor. Çalışmaları yakından takip ediyor, kendisine çok teşekkür ederiz" dedi.